читать дальше

это поблагодарить нашего гида – Карину на незабываемое путешествие и организатора Александра за прекрасно спланированный тур. Так как таким видом туризма, как многодневный тур с гидом, мы воспользовались первый раз, то были некие опасения, как все сложится, но все прошло как нельзя лучше. За неделю до тура Александр создал группу в Ватсап с участниками и гидом, где в полной мере были описаны все этапы путешествия, так же можно было задать любой вопрос. Кстати, так как мы прилетели на день раньше, Александр заранее забронировал нам хорошую и адекватную по цене гостиницу. Наш тур начался строго в указанные сроки и время, что особо хочется отметить, четкая пунктуальность гида Карины соблюдалась на протяжении всего тура. Так как группа наша была совсем небольшая, мы поместились в комфортабельном личном авто Карины. В первый день была экскурсия в Цейское ущелье, горы, конечно, очень впечатлили. Действительно, ощущаешь себя просто букашкой на фоне огромных скал и хребтов гор. А еще очень повезло с погодой, было безоблачно и красоту гор мы смогли оценить в полной мере. Побывали в высокогорном действующем поселении и пообщались с пасущимися там осликами, пофотались на фоне монумента Уастырджи, горного водопада, а потом, спустившись вниз, попробовали вкусные осетинские пироги. Второй день начался гораздо раньше, потому что успеть нужно было больше: Кармадонское ущелье, город мертвых, мужской монастырь, башня основателей Осетии, буква осетинского алфавита на фоне горных красот. А ближе к вечеру, переезд в Грузию. Границу, кстати, прошли быстро. А так как успевали по времени, посетили вечернюю службу в монастыре Гергети, а потом даже пофотались на фоне звездного неба. Заселились в грузинский гостевой дом. Утром позавтракали и поехали изучать Грузию: арка дружбы, крепость Ананури. В Мцхета посетили церковь и было интересно посмотреть, как проходит местная свадьба, а также, на обеде попробовали очень вкусное вино из сорта винограда – киси. К вечеру заехали в Тбилиси. Ужинали в интересном авторском ресторанчике. Весь следующий день был свободный, гуляли в Тбилиси: парк Рике, мост дружбы, крепость, блошиный рынок, кому что больше по душе. С утра поехали изучать уже другую Грузию, провинциальную и, какую то, более ожидаемую. Тихие небольшие городки в зарослях виноградников, древние церкви и крепости, отары овец и живописные поля, улыбчивые люди. Заехали на завод Киндзмараули, напробовались вина, а вечером остановились в гостевом доме у настоящего грузина Вано в Телави. Очень было интересно поговорить о местных обычаях. Вано нам рассказывал, как живет обычный народ в Грузии. На следующий день наша экскурсия потихоньку подходила к концу, собственно, уже и подустали от многочисленных впечатлений и стало хотеться домой. Упросили нашего гида Карину вернуться в Россию в этот день, без планируемой ночевки в Грузии. Заехали по пути в древний храм, остановились на красивом поле, пообедали в местном кафе на фоне величественного Кавказа. К границе подъехали уже к вечеру. Тут, конечно, было не все так быстро, но, в целом, часа за 3 границу пересекли и в 22 часа вернулись во Владикавказ. Так же хочется добавить, что все локации, где мы останавливались, были комфортны, все необходимые составляющие, как-то полотенца, душевые принадлежности и т. д. были в наличие. В дороге мы были обеспечены питьевой водой, питались в лучших, рекомендованных гидом, местах. Конечно, все эмоции и впечатления не передать словами. Считаю, что стоит выбирать такой тип путешествий, потому что самостоятельно, не зная местного менталитета, а за границей – законов, непросто будет самостоятельно организовать такой насыщенный и безопасный тур. Стоит доверять профессионалам своего дела. Особо хотелось бы отметить работу нашего замечательного гида Карины. Это то случай, когда через час общения кажется, что знаешь человека всю жизнь. Карина легкий, терпеливый, интересный и тактичный собеседник, мы узнали очень много из истории региона, о жизни людей, интересных легендах и событиях. Улетали мы из Владикавказа с грустью расставания. Надеемся, что удастся встретиться еще.