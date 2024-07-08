Увидим одни из самых популярных локаций двух республик, которые славятся башенными комплексами, древними храмами в живописных ущельях и некрополями
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: в магазинах и кафе, расположенных в горах, возможен только наличный расчёт.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Кадгарон» 3* (стоимость тура указана за одного человека). За доплату возможно 1-местное размещение и в отеле 4*. Со скидкой размещение в 3-4-местном номере и подселение ребёнка в номер с родителями.
Питание. В стоимость включены завтраки в формате «шведский стол», 3 обеда-пикника на маршруте. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Встречаемся в аэропорту и на ж. -д. вокзале Владикавказа до 14:00. Расселяемся по гостиницам, отдыхаем после дороги. В 16:00 отправимся на обзорную экскурсию по знаковым местам города.
3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость
Сегодня посетим 3 живописных ущелья и увидим башни, которыми славится Осетия. Выезжаем в 8:30. Экскурсия рассчитана на 8 часов.
Начнём с Кармадонского ущелья, увидим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной». Заглянем в «город мёртвых» — древний некрополь Даргавс с погребальным комплексом из каменных склепов в два и четыре этажа. Посетим башню Курта и Тага, возведённую братьями в качестве оборонительного сооружения на пересечении трёх ущелий. По дороге рассмотрим архитектурные памятники селения Цимити. Здесь находятся некрополь с подземными усыпальницами и фамильные башни, а ещё чудом сохранились петроглифы. Побываем у Аланского Успенского мужского монастыря — самой высокогорной в России православной святыни.
После пикника-ланча поедем в Куртатинское ущелье и полюбуемся Кадаргаванским каньоном, делящим реку Фиагдон на две половины. Природное чудо достигает в высоту 60 метров, а его ширина — 4-6 метров. Неподалёку находится скальная крепость Дзивгис, некогда защищавшая проход в ущелье. Внутри башен во время осады могло помещаться до 100 воинов!
Вечером программа по желанию — посещение этнического ужина с шоу-программой и местными блюдами (только по пятницам с 19:30 до 21:30).
Богатства Ингушетии
Сегодня увидим природные и исторические богатства самой маленькой республики России – Ингушетии. Выезжаем в 9:00. Экскурсия рассчитана на 8-9 часов.
Посетим Джейрахское ущелье, заповедник «Эрзи», на территории которого находятся древние башни, преодолеем Цей-Лоамский перевал. Осмотрим средневековый башенный комплекс Эгикал. Следующая точка маршрута – заброшенный город Таргим, где также сохранились башни. Увидим уникальный памятник ингушской архитектуры Вовнушки. Каменные сооружения служили убежищем от грабителей для путешественников и купцов, двигающихся по оживлённому торговому пути через соседнее ущелье. Рассмотрим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище.
Устроим обед-пикник на природе. После чего вернёмся во Владикавказ.
Обращаем внимание, что для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Вечером программа по желанию — посещение этнического ужина с шоу-программой и местными блюдами (только по средам с 19:30 до 21:30).
Цейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭС
Выезжаем на экскурсию в 8:30. Длительность — 8 часов.
Первая остановка запланирована у памятника Уастырджи, который считается одним из наиболее почитаемых небожителей осетинского пантеона. Проедем по Цейскому ущелью, а затем поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику. Попадём под очарование горного пейзажа: суровые льды здесь соседствуют с зелёным полотном лугов и лесов.
После пикника-ланча посетим аул Нар, где увидим, как живут местные. Полюбуемся водохранилищем Зарамагской ГЭС со смотровой площадки и рассмотрим обелиск братьям Газдановым — героям Великой Отечественной войны.
Вернёмся во Владикавказ ориентировочно к 17:00. Трансфер в аэропорт и на ж. -д. вокзал после 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер отель 3* (за одного)
|21 750 ₽
|1-мест. номер отель 3*
|28 700 ₽
|2-мест. номер отель 4* (за одного)
|39 350 ₽
|1-мест. номер отель 4*
|60 000 ₽
|3-мест. номер отель 3* (за одного)
|21 267 ₽
|3-мест. номер отель 4* (за одного)
|37 400 ₽
|4-мест. номер отель 3* (за одного)
|20 275 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда
- Все переезды по программе на комфортабельном минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
- Трансфер из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты, экосборы
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Этнический ужин с дегустацией местных блюд и шоу-программой - 2200 руб. /взр., 1800 руб. /реб. до 16 лет, 800 руб. /реб. до 8 лет
- Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 500 руб
- 1-местное размещение в отеле «Кадгарон» - 28 700 руб
- Размещение в 4-звёздочном отеле в 2-местном номере - от 39 350 руб. за человека
- Размещение в 4-звёздочном отеле в 1-местном номере - от 60 000 руб
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Дополнительные развлечения/экскурсии