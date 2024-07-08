Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии

Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Проведём 3 дня в Северной Осетии и 1 день в горах Ингушетии.

Увидим одни из самых популярных локаций двух республик, которые славятся башенными комплексами, древними храмами в живописных ущельях и некрополями
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с усыпальницами и сохранившимися петроглифами. Вы узнаете о событиях прошлых веков на этих землях и сколько воинов вмещает скальная крепость.

Побываете у самой высокогорной в России православной святыни и поднимитесь по канатной дороге к Сказскому леднику. Прогуляетесь по Владикавказу и сможете отведать местных блюд.

Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание: в магазинах и кафе, расположенных в горах, возможен только наличный расчёт.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Кадгарон» 3* (стоимость тура указана за одного человека). За доплату возможно 1-местное размещение и в отеле 4*. Со скидкой размещение в 3-4-местном номере и подселение ребёнка в номер с родителями.

Питание. В стоимость включены завтраки в формате «шведский стол», 3 обеда-пикника на маршруте. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Встречаемся в аэропорту и на ж. -д. вокзале Владикавказа до 14:00. Расселяемся по гостиницам, отдыхаем после дороги. В 16:00 отправимся на обзорную экскурсию по знаковым местам города.

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость

Сегодня посетим 3 живописных ущелья и увидим башни, которыми славится Осетия. Выезжаем в 8:30. Экскурсия рассчитана на 8 часов.

Начнём с Кармадонского ущелья, увидим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной». Заглянем в «город мёртвых» — древний некрополь Даргавс с погребальным комплексом из каменных склепов в два и четыре этажа. Посетим башню Курта и Тага, возведённую братьями в качестве оборонительного сооружения на пересечении трёх ущелий. По дороге рассмотрим архитектурные памятники селения Цимити. Здесь находятся некрополь с подземными усыпальницами и фамильные башни, а ещё чудом сохранились петроглифы. Побываем у Аланского Успенского мужского монастыря — самой высокогорной в России православной святыни.

После пикника-ланча поедем в Куртатинское ущелье и полюбуемся Кадаргаванским каньоном, делящим реку Фиагдон на две половины. Природное чудо достигает в высоту 60 метров, а его ширина — 4-6 метров. Неподалёку находится скальная крепость Дзивгис, некогда защищавшая проход в ущелье. Внутри башен во время осады могло помещаться до 100 воинов!

Вечером программа по желанию — посещение этнического ужина с шоу-программой и местными блюдами (только по пятницам с 19:30 до 21:30).

3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость
3 день

Богатства Ингушетии

Сегодня увидим природные и исторические богатства самой маленькой республики России – Ингушетии. Выезжаем в 9:00. Экскурсия рассчитана на 8-9 часов.

Посетим Джейрахское ущелье, заповедник «Эрзи», на территории которого находятся древние башни, преодолеем Цей-Лоамский перевал. Осмотрим средневековый башенный комплекс Эгикал. Следующая точка маршрута – заброшенный город Таргим, где также сохранились башни. Увидим уникальный памятник ингушской архитектуры Вовнушки. Каменные сооружения служили убежищем от грабителей для путешественников и купцов, двигающихся по оживлённому торговому пути через соседнее ущелье. Рассмотрим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище.

Устроим обед-пикник на природе. После чего вернёмся во Владикавказ.

Обращаем внимание, что для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Вечером программа по желанию — посещение этнического ужина с шоу-программой и местными блюдами (только по средам с 19:30 до 21:30).

Богатства ИнгушетииБогатства ИнгушетииБогатства ИнгушетииБогатства ИнгушетииБогатства ИнгушетииБогатства ИнгушетииБогатства ИнгушетииБогатства Ингушетии
4 день

Цейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭС

Выезжаем на экскурсию в 8:30. Длительность — 8 часов.

Первая остановка запланирована у памятника Уастырджи, который считается одним из наиболее почитаемых небожителей осетинского пантеона. Проедем по Цейскому ущелью, а затем поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику. Попадём под очарование горного пейзажа: суровые льды здесь соседствуют с зелёным полотном лугов и лесов.

После пикника-ланча посетим аул Нар, где увидим, как живут местные. Полюбуемся водохранилищем Зарамагской ГЭС со смотровой площадки и рассмотрим обелиск братьям Газдановым — героям Великой Отечественной войны.

Вернёмся во Владикавказ ориентировочно к 17:00. Трансфер в аэропорт и на ж. -д. вокзал после 18:00.

Цейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭС

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер отель 3* (за одного)21 750 ₽
1-мест. номер отель 3*28 700 ₽
2-мест. номер отель 4* (за одного)39 350 ₽
1-мест. номер отель 4*60 000 ₽
3-мест. номер отель 3* (за одного)21 267 ₽
3-мест. номер отель 4* (за одного)37 400 ₽
4-мест. номер отель 3* (за одного)20 275 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда
  • Все переезды по программе на комфортабельном минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
  • Трансфер из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты, экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Этнический ужин с дегустацией местных блюд и шоу-программой - 2200 руб. /взр., 1800 руб. /реб. до 16 лет, 800 руб. /реб. до 8 лет
  • Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 500 руб
  • 1-местное размещение в отеле «Кадгарон» - 28 700 руб
  • Размещение в 4-звёздочном отеле в 2-местном номере - от 39 350 руб. за человека
  • Размещение в 4-звёздочном отеле в 1-местном номере - от 60 000 руб
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Дополнительные развлечения/экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:00
Завершение: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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