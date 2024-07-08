Сегодня посетим 3 живописных ущелья и увидим башни, которыми славится Осетия. Выезжаем в 8:30. Экскурсия рассчитана на 8 часов.

Начнём с Кармадонского ущелья, увидим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной». Заглянем в «город мёртвых» — древний некрополь Даргавс с погребальным комплексом из каменных склепов в два и четыре этажа. Посетим башню Курта и Тага, возведённую братьями в качестве оборонительного сооружения на пересечении трёх ущелий. По дороге рассмотрим архитектурные памятники селения Цимити. Здесь находятся некрополь с подземными усыпальницами и фамильные башни, а ещё чудом сохранились петроглифы. Побываем у Аланского Успенского мужского монастыря — самой высокогорной в России православной святыни.

После пикника-ланча поедем в Куртатинское ущелье и полюбуемся Кадаргаванским каньоном, делящим реку Фиагдон на две половины. Природное чудо достигает в высоту 60 метров, а его ширина — 4-6 метров. Неподалёку находится скальная крепость Дзивгис, некогда защищавшая проход в ущелье. Внутри башен во время осады могло помещаться до 100 воинов!

Вечером программа по желанию — посещение этнического ужина с шоу-программой и местными блюдами (только по пятницам с 19:30 до 21:30).