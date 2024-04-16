Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
За 5 дней мы погуляем по древним городам Ингушетии, прокатимся на канатной дороге Северной Осетии и посмотрим на современную Чечню с высоты новой башни «Грозный Сити». А еще попробуем местную кухню и узнаем, что такое кавказское гостеприимство.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Описание
Организационные детали
Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — в третий день программы нас ждут горячие источники.
Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
На тур действует акция «20% кешбек по картам МИР». Для получения кешбека тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы, туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.
Проживание. Мы будем жить в трехзвездочной гостинице в центре Владикавказа — «Империал», «Владикавказ», «Олимп Плаза» или «Планета Люкс». В отеле Владикавказ — улучшенные номера, в отелях «Олимп Плаза» и «Планета Люкс» — стандартные номера. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату.
Питание. Будем завтракать в гостинице, а обедать в кафе по пути. В теплую хорошую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе. Обязательно попробуем осетинские пироги, а в Чечне познакомимся с элементами вайнахской кухни.
Программа тура по дням
Знакомство с Владикавказом и местной кухней
Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем начнем изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии посмотрим главные достопримечательности Владикавказа и узнаем, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Вечерняя программа на выбор. Вечером мы заселимся в уютные трехзвездочные гостиницы в центре города — «Империал», «Владикавказ», «Планета Люкс» или «Олимп Плаза». У нас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять. Можно взять дополнительную программу (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню.
Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадаете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.
Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.
Исследуем древности Ингушетии
Родовые башни. После завтрака в отеле мы выезжаем в соседнюю республику — Ингушетию. Это самый маленький регион России. Но несмотря на небольшую площадь, здесь есть, что посмотреть! Ингуши свой народ называют «галга», что по одной из версий значит «строители башен». Башни здесь повсюду — раньше их строили вместо обычных домов для жизни семьи, и многие сооружения отлично сохранились.
Загадки замка Эрзи. Первая часть нашего маршрута будет проходить по Джейрархскому району, через ущелье реки Армхи — это очень живописные места, которые часто называют «Солнечной долиной Ингушетии». Мы увидим древние башни замка Эрзи, которые по разным версиям относятся к 13-17 вв. (ученые до сих пор не могут выяснить точное время появления башен и определить, сколько их здесь было раньше — большая часть была уничтожена в середине прошлого века). Сейчас в долине сохранилось 47 башен — это настоящий древний город! Некоторые из них по высоте сопоставимы с современными девятиэтажками — это довольно мощные сооружения, так что только диву даешься — как такие огромные строения могли возникнуть среди гор несколько сотен лет назад.
Вид на долину. Мы пройдем перевал Цей-Лем и увидим невероятную панораму на Джейрахскую долину и Таргимскую котловину — не убирайте далеко фотоаппараты, такие виды точно захочется сохранить на память.
Древний город Эгикал. По пути в Ассинское ущелье мы заедем в одно из самых старых ингушских поселений — Эгикал. В Средневековье это был политический и экономический центр, здесь жили оружейники, кузнецы, гончары и ювелиры, была очень хорошо развита медицина. Сейчас это законсервированный древний город, на улицах которого можно прикоснуться к истории.
Башни в аулах. После прогулки по городу мы устроим небольшой фуршет с горячими напитками и закусками, либо пикник с ланч-боксами, либо обед в кафе, а затем продолжим наше путешествие и поедем в аулы Таргим и Хамхи. Таргим — это покинутое село-призрак на границе с Грузией, сейчас это место превратили в музей — можно погулять среди древних башен и даже увидеть остатки циклопических жилищ, датируемых II-I веком до нашей эры. Еще больше башен мы увидим в Хамхи. Когда-то здесь жили несколько семей, у каждой семьи была своя башня. В каких-то башнях жили, в других хоронили своих родственников, третьи служили в качестве защиты и боевых укреплений — мы разберемся, как отличать эти необычные для нас сооружения и каких видов они бывают.
Реликвии древнего храма. Мы увидим старейший христианский храм Тхаба-Ерды. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Здесь сплелись сразу несколько архитектурных стилей и традиций: барельефы с животными и людьми на стенах соседствуют с причудливыми орнаментами. Археологи обнаружили внутри храма вещи, которые относятся к 9-10 векам: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солит Михаила III.
Знаменитые Вовнушки. В конце такого насыщенного дня мы посетим и самый известный в Ингушетии башенный комплекс «Вовнушки» — это популярное туристическое место, которое обычно изображают на всех открытках. По пути полюбуемся живописным видом на реку Асса, а потом вернемся в гостиницу во Владикавказ.
Современный Грозный
Город будущего. Сегодня мы отправимся в Чечню и ее столицу — Грозный. Это современный город, который практически полностью отстроили заново в начале нулевых. Попадая сюда, невольно удивляешься — неужели это Кавказ? Новые модные здания, лавочки с USB-розетками на солнечных батареях, остановки с подогревом и огромное количество спортивных площадок — да это же город будущего!
С высоты птичьего полета. Мы прогуляемся по главной площади, сделаем селфи на установленную там огромную селфи-палку, увидим храм Архангела Михаила, а напротив него высотки «Грозный-Сити». Поднимемся на смотровую площадку в одной из башен комплекса и полюбуемся новым городом с высоты.
Сердце Чечни. Конечно, не обойдем стороной главный символ города — огромную мечеть «Сердце Чечни», одну из самых больших в мире. Строительство завершилось в 2008 году: это современное здание, созданное по последним технологиям с очень красивой ночной подсветкой. Кому-то она может напомнить Голубую мечеть в Стамбуле — за основу был взят этот образ.
Национальная кухня. У нас будет обед с элементами вайнахской кухни (так называется традиционная кухня чеченцев и ингушей). Мы попробуем хингал — это мучные галушки необычной формы (жижиг-галнаш) с куриным отварным мясом и добавлением особого соуса. А на десерт у нас будет чепалг — это угощение с творогом и зеленым луком.
Роскошь новой мечети. После обеда мы поедем в новую мечеть «Гордость мусульман», открывшуюся всего пару лет назад — в августе 2019 года. Мечеть находится в 30 км от Грозного, недалеко от комплекса «Шали-Сити». Над зданием возвышается огромный купол высотой 43 метра, стены покрыты белоснежным мрамором с греческого острова Тасос — даже в сильную жару внутри прохладно и свежо. Внутри висит люстра, высотой 8 метров и весом больше 2,5 тонн, светильники украшены золотом и камнями Swarovski. Рядом есть огромный парк с фонтанами, голландскими деревьями и разными видами роз — территория впечатляет ухоженностью, роскошью и продуманностью в каждой детали.
После такого насыщенного дня мы вернемся в наш отель во Владикавказе и сможем отдохнуть перед завтрашней поездкой.
Цейское ущелье и купание в источниках
Горные пейзажи. Мы позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании — манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы, это большая редкость. Сейчас сюда любят приезжать горнолыжники и сноубордисты — на одном из склонов обустроили горнолыжный курорт. Мы тоже прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты и увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору, наслаждаясь запахом хвои и леса.
Тайны дзуаров. Еще мы увидим осетинские дзуары — это небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Вы узнаете, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.
Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по очень живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.
Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, мы поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет. Мы пообедаем в одном из местных кафе и вернемся обратно в отель, где сможем отдохнуть и выспаться.
Кармадонское ущелье и город мертвых Даргавс
Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице мы поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова-младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Город мертвых. После осетинского обеда в одном из кафе по пути мы отправимся еще в одно пугающее место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95: это целый город 14-18 веков, который до сих пор привлекает ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Возвращение домой. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что мы познакомились с Северной Осетией — с ее живописной природой, древней историей вкусными осетинскими пирогами. Выходные подходят к концу, пора возвращаться домой — мы едем в аэропорт Беслана или на ж/д вокзал Владикавказа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
- Питание: 5 обедов, 4 завтрака
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
- Проживание в 2-местных номерах (цена указана за одного человека при двухместном размещении): отель Владикавказ - улучшенные номера, отели Олимп Плаза и Планета Люкс - стандартные номера
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение - 2000-6000 руб. (в зависимости от отеля)
- Вечерняя программа в первый день, на выбор: Аланский вечер (2200 руб.) или дегустация на осетинской пивоварне (2200 руб.)
- Билеты на источники Бирагзанг - 300 руб
- Билеты на Канатную дорогу - 400 руб
- Вход в Даргавский некрополь - 100 руб
- Билет на смотровую площадку в Грозный-Сити - 150 руб
- По желанию группы: посещение музея Ахмада Хаджи - билет 100 руб. + гид в музее 200 руб. на группу
- Экологический сбор в Ингушетии - 150 руб
- Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре))
У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению!
Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)
5-ти дневный тур прошёл очень комфортно, легко и познавательно.
Все гиды грамотные, вежливые и доброжелательные.
Обязательно порекомендую тур друзьям и знакомым.
От поездки остались прекрасные воспоминания и только положительные эмоции.
Планирую вернуться в следующем году и хотелось бы внести 2 небольших предложения, насколько это возможно:
1. время отправления на экскурсию сделать в 9.00, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности за световой день;
2. сообщать информацию по каждому следующему экскурсионному дню до 18.00, чтобы успеть подготовиться к нему.