Преимущества этого путешествия:
Возможно проведение под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек.
Встречаем участников во Владикавказе в 10:00.
Заезжаем в МЧС для регистрации.
И на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).
Переход к термальным источникам – Верхнекармадонским ваннам.
Несколько природных ванн есть очень тёплые, есть горячие.
Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.
Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте.
Высота лагеря 2300 метров, расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.
Переходим поток Колка по подвесному мосту и тропе выходим на ледник Майли.
Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку.
Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне – самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках.
Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.
Подъём до ночевок на 3500 по северо-западному контрфорсу пика ОЖД.
В начале подъёма провешены тросы для страховки.
Акклиматизационный выход до "Большого камня" на 3700.
Классные виды в долину и на ледник.
С перебоями, но можно поймать мобильную связь.
Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.
Подъем до ночевок на 4200 на Казбекском плато.
Акклиматизационный выход на вершину пика ОЖД (4271м.)
Отсюда открывается вид на вершину Казбека.
В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.
Расстояние примерно 2км, набор высоты 700 метров, время в пути 3 часа.
День отдыха перед штурмом.
Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины.
Отрабатываем передвижение в связке.
Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение.
Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени.
Ранний отбой.
02:00 Подъём.
03:00 Оптимальное время выхода.
По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа.
На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя.
Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034м.
Спуск в лагерь на плече пика ОЖД 4200 или в лагерь у Креста на 3500.
Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 метров.
Резервный на случай непогоды.
Если восхождение удалось совершить в предыдущий день спускаемся на термальные источники.
Где можно расслабиться в термальной воде под звёздами.
Спуск по пути подъема до термальных источников.
Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.
Спуск до села Кармадон.
Трансфер во Владикавказ.
Участники получают сертификаты о совершённом восхождении.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от сроков бронирования, руб.:
|Стоимость при бронировании менее чем за 60 дней до начала тура
|Стоимость при бронировании больше чем за 60 дней до начала тура
|31 000
|29 000
Документы
Снаряжение походное
Снаряжение для восхождения
Одежда для треккинга 1-4 день
Одежда для восхождения 5-9 день
Прочее
Личная аптечка
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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