Казбек с Севера. Восхождение

Казбек, это второй по высоте стратовулкан на Кавказе, высота 5034 метра. Предлагаем вашему вниманию красивый

4
1 отзыв
Казбек, это второй по высоте стратовулкан на Кавказе, высота 5034 метра. Предлагаем вашему вниманию красивый, многодневный маршрут 2Б категории сложности.
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Ближайшие даты:
12
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • вдали от цивилизации – проверка на прочность для сильных духом и ценителей активного отдыха;
  • захватывающий маршрут – тропа по леднику, скалам и снегу;
  • дары природы – приятным бонусом станут термальные ванны на ночёвках.

Возможно проведение под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы и переход на термальные источники

Встречаем участников во Владикавказе в 10:00.

Заезжаем в МЧС для регистрации.

И на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).

Переход к термальным источникам – Верхнекармадонским ваннам.

Несколько природных ванн есть очень тёплые, есть горячие.

Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.

Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте.

Высота лагеря 2300 метров, расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.

2 день
Пересечение Майлийского ледника

Переходим поток Колка по подвесному мосту и тропе выходим на ледник Майли.

Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку.

Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне – самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках.

Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.

3 день
Подъём по тропе среди скал пика ОЖД

Подъём до ночевок на 3500 по северо-западному контрфорсу пика ОЖД.

В начале подъёма провешены тросы для страховки.

Акклиматизационный выход до "Большого камня" на 3700.

Классные виды в долину и на ледник.

С перебоями, но можно поймать мобильную связь.

Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.

4 день
Подъём в штурмовой лагерь

Подъем до ночевок на 4200 на Казбекском плато.

Акклиматизационный выход на вершину пика ОЖД (4271м.)

Отсюда открывается вид на вершину Казбека.

В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.

Расстояние примерно 2км, набор высоты 700 метров, время в пути 3 часа.

5 день
День отдыха перед восхождением на Казбек

День отдыха перед штурмом.

Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины.

Отрабатываем передвижение в связке.

Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение.

Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени.

Ранний отбой.

6 день
Восхождение на вершину Казбек 5034 метра

02:00 Подъём.

03:00 Оптимальное время выхода.

По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа.

На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя.

Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034м.

Спуск в лагерь на плече пика ОЖД 4200 или в лагерь у Креста на 3500.

Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 метров.

7 день
Резервный день на случай плохой погоды

Резервный на случай непогоды.

Если восхождение удалось совершить в предыдущий день спускаемся на термальные источники.

Где можно расслабиться в термальной воде под звёздами.

8 день
Спуск к термальным ваннам

Спуск по пути подъема до термальных источников.

Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.

9 день
Отъезд во Владикавказ

Спуск до села Кармадон.

Трансфер во Владикавказ.

Участники получают сертификаты о совершённом восхождении.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от сроков бронирования, руб.:

Стоимость при бронировании менее чем за 60 дней до начала тураСтоимость при бронировании больше чем за 60 дней до начала тура
31 00029 000
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча участников и все трансферы
  • Проживание включено на все дни
  • Питание, указанное в программе
  • Альпинистское снаряжение
  • Гиды альпинисты-инструкторы КМС и 1й разряд
  • Фото- и видеосъемка
  • Консультации
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Общее снаряжение
  • Обеспечение безопасности на маршруте
  • Обучение и сертификат о восхождении
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Прокат личного и прочего снаряжения (по списку вещей)
Место начала и завершения?
г. Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;

Снаряжение походное

  • Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя (аренда 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
  • Треккинговые палки (аренда 9 дней – 150 руб. /сутки);
  • Коврик туристический (каремат, пенка) (аренда 5 дней – 40 руб. /сутки)
  • Палатка (аренда 600 руб. /сутки);

Снаряжение для восхождения

  • Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более (аренда горнолыжной маски 4-5 дней – 120 руб. /сутки);
  • Рюкзак 25-35 литров на восхождение (аренда 4-5 дей – 150 руб. /сутки)
  • Кошки с мягким креплением (предоставляются);
  • Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
  • Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются);

Одежда для треккинга 1-4 день

  • Футболка;
  • Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • Термоштаны;
  • Тёплая флисовая кофта (аренда 9 дней – 200 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик (аренда мембранной куртки 9 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной (аренда мембранных штанов 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении (аренда 4-9 дней – 400 руб. /сутки);
  • Тёплая шапка;
  • Тонкие перчатки 2 пары;
  • Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • Плавки или купальник;

Одежда для восхождения 5-9 день

  • Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку (аренда 4-9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров (аренда 4-5 дней – 400 руб. /сутки);
  • Ботинки альпинистские утеплённые (аренда пластиковых двойных ботинок 4-5 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
  • Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи (аренда 4-5 дней – 100 руб. /сутки);
  • Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
  • Тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);

Прочее

  • Налобный фонарик с 1 запасом батареек (аренда 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага,полотенце(не большое),влажные салфетки;
  • Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • Термос. 500-800 мл. (аренда термоса 700 мл. 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • Сидушка (желательно) (аренда 4-9 дней – 20 руб. /сутки)
  • Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
  • Фотоаппарат;

Личная аптечка

  • Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • Крем от загара (максимальной защиты);
  • Витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • Парацетамол;
  • Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • От расстройства желудка;
  • Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Что входит в общее групповое снаряжение?

Снаряжение

  1. Радиостанции для связи внутри группы;
  2. Верёвка основная;
  3. GPS навигатор;
  4. Пульсоксиметр – определение кислорода в крови;
  5. Газовое оборуование для пригоовления пищи;

Аптечка

  1. Спазган;
  2. Уголь активированый;
  3. Лоперамид – противодиарейное;
  4. Аспирин – легкое обезболивающие + разжижение крови;
  5. Диакарб от отеков и горняшки;
  6. Гипоксен;
  7. Парацетамол – жаропонижающее;
  8. Кетанов – мощное обезболивающее;
  9. Ацикловир;
  10. Дексаметазон – против шока/аллергии/горняшки;
  11. Диклофенак – обезболивающее;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Д
15 мая 2022
Организация тура на хорошем уровне, просьбы и пожелания учитывались

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