Казбек, это второй по высоте стратовулкан на Кавказе, высота 5034 метра. Предлагаем вашему вниманию красивый, многодневный маршрут 2Б категории сложности.

Возможно проведение под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек.

Программа тура по дням

1 день Встреча группы и переход на термальные источники

Встречаем участников во Владикавказе в 10:00. Заезжаем в МЧС для регистрации. И на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели). Переход к термальным источникам – Верхнекармадонским ваннам. Несколько природных ванн есть очень тёплые, есть горячие. Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками. Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте. Высота лагеря 2300 метров, расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.

2 день Пересечение Майлийского ледника

Переходим поток Колка по подвесному мосту и тропе выходим на ледник Майли. Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку. Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне – самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках. Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.

3 день Подъём по тропе среди скал пика ОЖД

Подъём до ночевок на 3500 по северо-западному контрфорсу пика ОЖД. В начале подъёма провешены тросы для страховки. Акклиматизационный выход до "Большого камня" на 3700. Классные виды в долину и на ледник. С перебоями, но можно поймать мобильную связь.



Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.

4 день Подъём в штурмовой лагерь

Подъем до ночевок на 4200 на Казбекском плато. Акклиматизационный выход на вершину пика ОЖД (4271м.) Отсюда открывается вид на вершину Казбека. В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.



Расстояние примерно 2км, набор высоты 700 метров, время в пути 3 часа.

5 день День отдыха перед восхождением на Казбек

День отдыха перед штурмом. Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины. Отрабатываем передвижение в связке. Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение. Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени. Ранний отбой.

6 день Восхождение на вершину Казбек 5034 метра

02:00 Подъём. 03:00 Оптимальное время выхода. По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа. На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя. Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034м. Спуск в лагерь на плече пика ОЖД 4200 или в лагерь у Креста на 3500. Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 метров.

7 день Резервный день на случай плохой погоды

Резервный на случай непогоды. Если восхождение удалось совершить в предыдущий день спускаемся на термальные источники. Где можно расслабиться в термальной воде под звёздами.

8 день Спуск к термальным ваннам

Спуск по пути подъема до термальных источников. Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.

9 день Отъезд во Владикавказ