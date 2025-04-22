Готовы к приключению? Тогда собирайте чемоданы! Начнём с Казбека: прогуляемся среди облаков к древнему храму, насладимся чистым горным воздухом и захватывающими видами.
Вас
Описание тура
Организационные детали
1. Виза и документы для въезда в Грузию
Виза для въезда в Грузию гражданам РФ, Беларуси, Казахстана не нужна.
Взрослые: действующий загранпаспорт, рекомендуемый срок действия 3 месяца. Без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии. Если у Вас есть долги и они переданы судебным приставам, то будет запрет на выезд. Это можно проверить на «Госуслугах».
Дети: до 18 лет по загранпаспорту в сопровождении законных представителей (родителей или опекунов). Обязательно взять свидетельство о рождении с печатью о гражданстве ребенка. Если с одним из родителей едет в поездку, проверить наличие запретов на выезд.
Если ребёнок выезжает с одним из родителей, согласие от второго не требуется.
Детям до 18 лет (выезжающим без родителей) нотариальное согласие на выезд от одного родителя.
2. Какие деньги везти? Можно ли картой платить в Грузии?
Деньги нужно везти только наличкой! Доллары/евро или рубли, которые мы в первый же день вместе обменяем на грузинские лари.
Российские карты на территории Грузии не работают.
3. Мобильная связь, телефон и интернет
На территории Грузии у вас будет роуминг!
Если связь вам не критично нужна, то роуминг можно не включать, а просто пользоваться Wi-Fi в отеле и кафе.
Если связь нужна, то заранее уточните у мобильного оператора условия тарифа в роуминге и как его подключить. Также можно купить местную сим-карту, около 1700 руб. получится.
4. Как будем обедать и ужинать?
Хочу обратить внимание, что в каждый из дней мы будем заезжать в местные рестораны, кафе и таверны на обеды и ужины. Не туда, где поближе, а где вкусно и приемлемо по ценам.
Грузия — это про очень вкусную кухню и большие порции, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие. Голодными не останется никто!
Грузия — страна с не завышенным ценником, в день в среднем уйдет до 2000–2500 ₽ на человека на еду. Надо понимать, что конечная сумма зависит от ваших предпочтений.
Питание. В стоимость входят завтраки со 2-го по 6-й день тура. Также вы попробуете грузинское вино и испечёте пури.
Транспорт. Минивэн при группе до 7 человек, Mercedes Sprinter при группе от 8 до 16 человек.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Не нужна.
Уровень сложности. В туре предусмотрены несложные прогулки в горах и городах. В пещерном городе Вардзиа подъёмы вверх могут вызвать трудности, но специальная физическая подготовка не требуется. Надо иметь в виду, что Грузия — горная страна, и даже в Тбилиси на экскурсии мы ходим то в горку, то с горки.
Программа тура по дням
Великолепный Казбек
Наше путешествие начнётся с прохождения границы и прибытия в Степанцминду (ранее Казбеги) — уютный городок, утопающий среди кавказских гор на высоте 1744 м. Здесь мы заселимся в отель с потрясающим видом на Казбек, а затем отправимся на обед.
После этого нас ждёт захватывающая экскурсия! Мы посетим старинный храм-церковь Успения Пресвятой Богородицы 12 века, который возвышается у подножия Казбека. Этот действующий храм — истинное произведение грузинского зодчества, украшенный изысканной каменной резьбой. Здесь, среди облаков, царит абсолютная тишина, слышен только ветер — место идеально подходит для размышлений и уединения.
Перед нами предстанет величественный Казбек — потухший вулкан с вечными ледниками. Его высота составляет 5047 м, что делает его одной из самых высоких вершин Кавказа.
Любителям активного отдыха предложим лёгкий треккинг вверх по склону — всего 500 метров, но с потрясающими видами.
Если останется время и погода позволит, за дополнительную плату мы сможем съездить в высокогорное село Джута (2200 м над уровнем моря) — одно из самых живописных мест Грузии, которое называют грузинскими Доломитовыми Альпами.
Вечером соберёмся на ужин, поделимся впечатлениями и начнём знакомство с грузинскими винами. Наши туристы уже создали особую традицию — фотографировать Казбек на рассвете. Если хотите стать частью этой традиции, завтра придётся проснуться пораньше!
Ночёвка в отеле в Степанцминде.
Арка Дружбы, крепость Ананури и Боржоми
Утром позавтракаем в гостинице. Обязательно выпейте чашечку чая на террасе — виды завораживают!
В 10:00 мы отправляемся в путь по Военно-Грузинской дороге. Первая остановка — знаменитая Арка Дружбы, расположенная на высоте 2384 м. Со смотровой площадки открывается потрясающий панорамный вид на величественные горы.
Затем посетим крепость Ананури — мощное фортификационное сооружение, которое когда-то защищало грузинские княжества. Внутри ансамбля сохранились древние башни, из которых открывается великолепный вид на лазурное Жинвальское водохранилище.
Обедать будем в Боржоми — знаменитом бальнеологическом курорте. Здесь попробуем легендарную минеральную воду прямо из источника, прогуляемся по живописному парку и узнаем о древней истории этих мест.
А ещё поднимемся на канатной дороге, откуда открывается лучший вид на Боржоми.
Вечером прибудем в Ахалцихе — административный центр края Самцхе-Джавахети, находящийся недалеко от границы с Турцией. Заселимся в уютный отель и отправимся на ужин.
Ночёвка в Ахалцихе.
Крепость Рабат и пещерный город Вардзиа
После завтрака отправимся исследовать крепость Рабат — уникальное место, где переплетаются грузинская и османская культуры. На территории сохранились православный храм, мечеть, медресе, цитадель и даже амфитеатр.
Следующая остановка — легендарный пещерный город Вардзиа, высеченный в скалах в 12 веке. Здесь нас ждёт более 500 пещерных помещений, включая монастырь, трапезные, библиотеки и даже древний водопровод. В Вардзии сохранилась уникальная фреска царицы Тамары и её отца Георгия III.
После насыщенной экскурсии поедем в Тбилиси через живописные луга и горы. Дорога займёт около 3,5 часов.
Ночёвка в Тбилиси.
Очарование Тбилиси
После завтрака отправимся на прогулку по старому Тбилиси. Мы пройдём по уютным мощёным улочкам, увидим знаменитые резные балконы, заглянем в тихие дворики и почувствуем неповторимую атмосферу города.
Местный гид расскажет нам об истории Тбилиси, его архитектуре и о жизни горожан. Пешая экскурсия продлится около 3-3,5 часов.
После у вас будет свободное время: можно прокатиться на кораблике по реке Куре, посетить винный погреб, подняться на фуникулёре на гору Мтацминда или даже полетать на воздушном шаре!
Ночёвка в Тбилиси.
Винное сердце Грузии - Кахетия
Утром отправимся в Кахетию — знаменитый винодельческий регион.
Сначала заглянем в уютный дом, где узнаем секреты выпечки традиционного грузинского хлеба пури. Здесь нас угостят домашним сыром, вином и чурчхелой.
Затем посетим монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нино, принёсшей христианство в Грузию.
Далее нас ждёт город Сигнахи, известный как «город любви». Он напоминает итальянский городок с узкими улочками, красными крышами и потрясающими видами на Алазанскую долину. Здесь же у нас будет вкусный обед.
Финальная точка — винодельня «Киндзмараули», где нас ждёт дегустация лучших грузинских вин.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Мцхета (опциональная поездка)
После завтрака выселяемся из отеля (до 12:00). Отправляемся на экскурсию в древнюю столицу Грузии — Мцхету (за доплату).
В Мцхете мы посетим храм Светицховели и монастырь Джвари, откуда открывается завораживающий вид на слияние рек Арагви и Куры.
Далее — трансфер во Владикавказ (за доплату). Билеты на поезд или самолёт лучше брать на следующий день, чтобы не спешить.
Если хотите остаться в Грузии подольше, мы подскажем, как удобнее добраться до Владикавказа позже. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 960 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из Владикавказа
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты (кроме крепости Рабат)
- Винная дегустация
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Владикавказа и обратно из Тбилиси
- Остальное питание
- Трансфер до Владикавказа (в последний день тура) - 3000 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
- Входной билет на территорию крепости Рабат - 18 лари
- Дополнительные развлечения и экскурсии (серные бани, воздушный шар, зиплайн, стеклянный мост, канатная дорога и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельная благодарность Екатерине и всей её команде! Я просто в восторге!) Невероятная слаженность в работе, доброжелательность, взаимомовыручка и поддержка