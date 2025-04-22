Грузия покорит вас своей природой, историей и тёплым гостеприимством.Готовы к приключению? Тогда собирайте чемоданы! Начнём с Казбека: прогуляемся среди облаков к древнему храму, насладимся чистым горным воздухом и захватывающими видами.Вас

ждут живописные крепости, лазурные водохранилища, знаменитая минеральная вода Боржоми и загадочные пещеры древнего города Вардзиа. В Тбилиси окунёмся в атмосферу Старого города и отправимся в Кахетию — край виноградников и легенд, где попробуем лучшие грузинские вина.

Описание тура

Организационные детали

1. Виза и документы для въезда в Грузию

Виза для въезда в Грузию гражданам РФ, Беларуси, Казахстана не нужна.

Взрослые: действующий загранпаспорт, рекомендуемый срок действия 3 месяца. Без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии. Если у Вас есть долги и они переданы судебным приставам, то будет запрет на выезд. Это можно проверить на «Госуслугах».

Дети: до 18 лет по загранпаспорту в сопровождении законных представителей (родителей или опекунов). Обязательно взять свидетельство о рождении с печатью о гражданстве ребенка. Если с одним из родителей едет в поездку, проверить наличие запретов на выезд.

Если ребёнок выезжает с одним из родителей, согласие от второго не требуется.

Детям до 18 лет (выезжающим без родителей) нотариальное согласие на выезд от одного родителя.

2. Какие деньги везти? Можно ли картой платить в Грузии?

Деньги нужно везти только наличкой! Доллары/евро или рубли, которые мы в первый же день вместе обменяем на грузинские лари.

Российские карты на территории Грузии не работают.

3. Мобильная связь, телефон и интернет

На территории Грузии у вас будет роуминг!

Если связь вам не критично нужна, то роуминг можно не включать, а просто пользоваться Wi-Fi в отеле и кафе.

Если связь нужна, то заранее уточните у мобильного оператора условия тарифа в роуминге и как его подключить. Также можно купить местную сим-карту, около 1700 руб. получится.

4. Как будем обедать и ужинать?

Хочу обратить внимание, что в каждый из дней мы будем заезжать в местные рестораны, кафе и таверны на обеды и ужины. Не туда, где поближе, а где вкусно и приемлемо по ценам.

Грузия — это про очень вкусную кухню и большие порции, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие. Голодными не останется никто!

Грузия — страна с не завышенным ценником, в день в среднем уйдет до 2000–2500 ₽ на человека на еду. Надо понимать, что конечная сумма зависит от ваших предпочтений.