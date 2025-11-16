Мои заказы

Магия Кавказа в цикличном туре: весь север - одно путешествие

Магия Кавказа в цикличном туре
В гибком туре с заездом в любой день недели нас ждут захватывающие экскурсии по ущельям, величественным вершинам и кристально чистым озерам Северного Кавказа, а бонусом — восхитительный вкус национальной кухни.

Совершим
читать дальше

небольшую водную прогулку по Чиркейскому водохранилищу, а также отправимся в увлекательное путешествие к жемчужинам Кабардино-Балкарии и красивейшим ущельям Осетии.

В Чечне нас ждёт Грозный-Сити, церкви, мечети и красивейший цветочный парк, а в Ингушетии мы отгадаем загадки Джейрахского ущелья.

Центр Владикавказа также заслуживает нашего внимания — купеческие дома и архитектура разных эпох создают неповторимую атмосферу города.

Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете присоединится к туру в любую выбранную дату на 9 дней. 1 день — день заезда — экскурсия по Владикавказу, 9 день — день отъезда, экскурсии нет. Остальные экскурсионные дни тура (2-8 день) закреплены за определенным днем недели.

Программа тура по дням

1 день

День заезда. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отели до 14:00.

14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Премьер» Владикавказа.

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • аллея славы;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть;
  • центр развития народных художественных промыслов;
  • исторический центр Владикавказа.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

2 день

Понедельник. Экскурсионная программа в Дагестане

В 06:00ранний завтрак.

Вы отправитесь в республику Дагестан, на Сулакский каньон.

Уже тот факт, что каньон глубже знаменитого Гранд Каньона в горах Колорадо, притягивает к нему множество любопытных туристов.

Со смотровой площадки на вершине горы в с. Дубки, во всей красе предстанет перед Вами самый глубокий каньон Европы.

С высоты птичьего полета мы увидим тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у наших ног, и, возможно, пролетающих рядом орлов.

На борту катера, мы совершим небольшую прогулку по Чиркейскому водохранилищу.

Самый большой водоем Северного Кавказа растянулся на реке Сулак на 37 километров в длину и около 7 км в ширину.

Береговую линию водохранилища украшают каньоны, пещеры и многочисленные бухты.

Далее мы отправимся в пещерный комплекс «Нокъо», прогуляемся по знаменитому висячему мосту, а особо отважных ждет прыжок на аттракционе зиплайн (оплата аттракционов за свой счет).

Обед будет проходить в местном ресторанном комплексе Глав Рыба на форелевом хозяйстве, национальная кухня.

К ужину вся группа вернется в отель.

Ориентировочное время прибытия в отель 21:00.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение смотровой площадки в с. Дубки, катание на катерах, посещение пещерного комплекса «Нокъо», обед в местном ресторанном комплексе Глав Рыба.

21:00 Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

3 день

Вторник. Экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую республику

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

13:30-14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые озера» — национальная кухня.

В программе:

  • Черекская теснина;
  • Чегемское ущелье;
  • с. Бабугент — верхние Голубые озера, нижнее Голубое озеро (Церик-кель) / памятник природы;
  • Черекский каньон.

Пешая часть маршрута по грунтовой дороге вдоль (примерно 500-600 метров).

С. Верхняя Балкария, Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала), аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Гала).

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

4 день

Среда. Экскурсионная программа в Чеченскую республику

Экскурсионная программа в Чеченскую республику «Грозный и Шали».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в ресторане «Жиг Жиг Галнаш» — национальная кухня.

В программе:

  • церковь Архангела Михаила;
  • музей А. Х. Кадырова;
  • аллея славы, бульвар Эсамбаева;
  • смотровая площадка на высотке Грозный Сити;
  • прогулка по проспекту им. В. В. Путина;
  • посещение мечети «Сердце Чечни».

Переезд в Шали, посещение мечети «Белая мечеть».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Жиг Жиг Галнаш», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

5 день

Четверг. Экскурсионная программа в республику Ингушетия

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном кафе «Легенды гор» — национальная кухня.

В программе:

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи — башенный комплекс;
  • пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье, Таргим.

Переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Легенды гор», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

18:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

6 день

Пятница. Экскурсионная программа в Северной Осетии

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.

17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).

18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага – смотровая площадка;
  • арт-объект Осетинская буква «А»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага».
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».

23:30Трансфер.

Возвращение в отель.

7 день

Суббота. Экскурсионная программа в Северной Осетии

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Мамисон/Цей/Бирагзанг».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.

В программе:

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя, сероводородные источники;
  • Унальская котловина, Нузальская часовня, Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
  • переезд в Мамисонское ущелье, с. Тиб — минеральные источники;
  • боевая башня Боциевых;
  • с. Лисри — город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
  • полуразрушенный храм Успения Богородицы;
  • с. Згил — нарзановый источник;
  • переезд в Цейское ущелье. Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику / смотровая площадка;
  • пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
  • переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Барс», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, стоимость разового подъема и спуска канатной дороги в Цейском ущелье, входные билеты в термальный парк — купание 1 час.

18:30Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

8 день

Воскресенье. Экскурсионная программа в горную Дигорию

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Горная Дигория».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.

В программе:

  • Ирафский район – Дигорское ущелье, Каньон «Ахсинта» — Чертов мост;
  • наскальная конная статуя, с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
  • арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • переезд в высокогорную часть ущелья, арт-объект «Хишн Фандыр»;
  • башня Абисаловых, бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
  • с. Фаснал — смотровая площадка;
  • с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м./пешая экскурсия.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном этно-доме, трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

18:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

9 день

День отъезда

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Комфорт207 016207 016150 008267 024265 000по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*Стандарт160 016160 01690 008220 024218 000по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*Стандарт162 016162 016103 008235 024233 000по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия отель 3*Стандарт150 016150 01690 008215 024213 000по запросуШведский стол

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)100 016148 000150 024200 03250 008

Варианты проживания

Владикавказ

8 ночей

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Кадгарон

8 ночей

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Планета Люкс

8 ночей

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Парк Отель Владикавказ

8 ночей

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Камелия

8 ночей

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах: входные билеты в термальный комплекс Бирагзанг (купание 1 час) входные билеты на канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск) экосбор в Джейрахском ущельевходные билеты в Даргавский некропольвходные билеты в Грозный сити (смотровая площадка) входные билеты в музей А.Х. Кадыровавходные билеты в пещерный комплекс Нокъокатание на лодке в Черкейском водохранилище (Сулаксий каньон) гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
  • Входные билеты в термальный комплекс Бирагзанг (купание 1 час)
  • Входные билеты на канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск)
  • Экосбор в Джейрахском ущелье
  • Входные билеты в Даргавский некрополь
  • Входные билеты в Грозный сити (смотровая площадка)
  • Входные билеты в музей А.Х. Кадырова
  • Входные билеты в пещерный комплекс Нокъо
  • Катание на лодке в Черкейском водохранилище (Сулаксий каньон)
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно, заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).

В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Как проходит тур?

Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете присоединится к туру в любую выбранную дату на 9 дней.

Если вы заезжаете в понедельник, то в первый день у вас будет экскурсия по Владикавказу, во вторник — экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую республику, в среду — экскурсионная программа в Чеченскую республику (и так далее по программе и дням недели), а в 9 день (вторник) — день отъезда, экскурсии нет.

Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

