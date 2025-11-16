2 день

Понедельник. Экскурсионная программа в Дагестане

В 06:00ранний завтрак.

Вы отправитесь в республику Дагестан, на Сулакский каньон.

Уже тот факт, что каньон глубже знаменитого Гранд Каньона в горах Колорадо, притягивает к нему множество любопытных туристов.

Со смотровой площадки на вершине горы в с. Дубки, во всей красе предстанет перед Вами самый глубокий каньон Европы.

С высоты птичьего полета мы увидим тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у наших ног, и, возможно, пролетающих рядом орлов.

На борту катера, мы совершим небольшую прогулку по Чиркейскому водохранилищу.

Самый большой водоем Северного Кавказа растянулся на реке Сулак на 37 километров в длину и около 7 км в ширину.

Береговую линию водохранилища украшают каньоны, пещеры и многочисленные бухты.

Далее мы отправимся в пещерный комплекс «Нокъо», прогуляемся по знаменитому висячему мосту, а особо отважных ждет прыжок на аттракционе зиплайн (оплата аттракционов за свой счет).

Обед будет проходить в местном ресторанном комплексе Глав Рыба на форелевом хозяйстве, национальная кухня.

К ужину вся группа вернется в отель.

Ориентировочное время прибытия в отель 21:00.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение смотровой площадки в с. Дубки, катание на катерах, посещение пещерного комплекса «Нокъо», обед в местном ресторанном комплексе Глав Рыба.

21:00 Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160