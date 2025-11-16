Совершим
Программа тура по дням
День заезда. Экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отели до 14:00.
14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.
15:00-15:50 Обед в ресторане «Премьер» Владикавказа.
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
В программе:
- Осетинская церковь;
- аллея славы;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- суннитская мечеть;
- центр развития народных художественных промыслов;
- исторический центр Владикавказа.
19:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Понедельник. Экскурсионная программа в Дагестане
В 06:00ранний завтрак.
Вы отправитесь в республику Дагестан, на Сулакский каньон.
Уже тот факт, что каньон глубже знаменитого Гранд Каньона в горах Колорадо, притягивает к нему множество любопытных туристов.
Со смотровой площадки на вершине горы в с. Дубки, во всей красе предстанет перед Вами самый глубокий каньон Европы.
С высоты птичьего полета мы увидим тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у наших ног, и, возможно, пролетающих рядом орлов.
На борту катера, мы совершим небольшую прогулку по Чиркейскому водохранилищу.
Самый большой водоем Северного Кавказа растянулся на реке Сулак на 37 километров в длину и около 7 км в ширину.
Береговую линию водохранилища украшают каньоны, пещеры и многочисленные бухты.
Далее мы отправимся в пещерный комплекс «Нокъо», прогуляемся по знаменитому висячему мосту, а особо отважных ждет прыжок на аттракционе зиплайн (оплата аттракционов за свой счет).
Обед будет проходить в местном ресторанном комплексе Глав Рыба на форелевом хозяйстве, национальная кухня.
К ужину вся группа вернется в отель.
Ориентировочное время прибытия в отель 21:00.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение смотровой площадки в с. Дубки, катание на катерах, посещение пещерного комплекса «Нокъо», обед в местном ресторанном комплексе Глав Рыба.
21:00 Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Вторник. Экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую республику
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
13:30-14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые озера» — национальная кухня.
В программе:
- Черекская теснина;
- Чегемское ущелье;
- с. Бабугент — верхние Голубые озера, нижнее Голубое озеро (Церик-кель) / памятник природы;
- Черекский каньон.
Пешая часть маршрута по грунтовой дороге вдоль (примерно 500-600 метров).
С. Верхняя Балкария, Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала), аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Гала).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
19:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Среда. Экскурсионная программа в Чеченскую республику
Экскурсионная программа в Чеченскую республику «Грозный и Шали».
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
14:00-15:00 Обед в ресторане «Жиг Жиг Галнаш» — национальная кухня.
В программе:
- церковь Архангела Михаила;
- музей А. Х. Кадырова;
- аллея славы, бульвар Эсамбаева;
- смотровая площадка на высотке Грозный Сити;
- прогулка по проспекту им. В. В. Путина;
- посещение мечети «Сердце Чечни».
Переезд в Шали, посещение мечети «Белая мечеть».
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Жиг Жиг Галнаш», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
19:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Четверг. Экскурсионная программа в республику Ингушетия
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
14:00-15:00 Обед в горном кафе «Легенды гор» — национальная кухня.
В программе:
- Дарьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье;
- башня Цуровых;
- с. Эрзи — башенный комплекс;
- пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
- смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
- с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
- Ассинское ущелье, Таргим.
Переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Легенды гор», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
18:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Пятница. Экскурсионная программа в Северной Осетии
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.
17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).
18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Дзивгиский некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение;
- переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
- башня Курта и Тага – смотровая площадка;
- арт-объект Осетинская буква «А»;
- мега качель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт-объект «Колесо Балсага».
- переезд в Геналдонское ущелье;
- с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».
23:30Трансфер.
Возвращение в отель.
Суббота. Экскурсионная программа в Северной Осетии
Экскурсионная программа в Северной Осетии «Мамисон/Цей/Бирагзанг».
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
14:00-15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.
В программе:
- Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя, сероводородные источники;
- Унальская котловина, Нузальская часовня, Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
- переезд в Мамисонское ущелье, с. Тиб — минеральные источники;
- боевая башня Боциевых;
- с. Лисри — город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
- полуразрушенный храм Успения Богородицы;
- с. Згил — нарзановый источник;
- переезд в Цейское ущелье. Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику / смотровая площадка;
- пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
- переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Барс», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, стоимость разового подъема и спуска канатной дороги в Цейском ущелье, входные билеты в термальный парк — купание 1 час.
18:30Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Воскресенье. Экскурсионная программа в горную Дигорию
Экскурсионная программа в Северной Осетии «Горная Дигория».
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
14:00-15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.
В программе:
- Ирафский район – Дигорское ущелье, Каньон «Ахсинта» — Чертов мост;
- наскальная конная статуя, с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
- арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- переезд в высокогорную часть ущелья, арт-объект «Хишн Фандыр»;
- башня Абисаловых, бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
- с. Фаснал — смотровая площадка;
- с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м./пешая экскурсия.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном этно-доме, трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
18:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
День отъезда
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
Quad
4-местное
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Комфорт
|207 016
|207 016
|150 008
|267 024
|265 000
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|160 016
|160 016
|90 008
|220 024
|218 000
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|162 016
|162 016
|103 008
|235 024
|233 000
|по запросу
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия отель 3*
|Стандарт
|150 016
|150 016
|90 008
|215 024
|213 000
|по запросу
|Шведский стол
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|100 016
|148 000
|150 024
|200 032
|50 008
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Кадгарон
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Парк Отель Владикавказ
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах: входные билеты в термальный комплекс Бирагзанг (купание 1 час) входные билеты на канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск) экосбор в Джейрахском ущельевходные билеты в Даргавский некропольвходные билеты в Грозный сити (смотровая площадка) входные билеты в музей А.Х. Кадыровавходные билеты в пещерный комплекс Нокъокатание на лодке в Черкейском водохранилище (Сулаксий каньон) гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
- Входные билеты в термальный комплекс Бирагзанг (купание 1 час)
- Входные билеты на канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск)
- Экосбор в Джейрахском ущелье
- Входные билеты в Даргавский некрополь
- Входные билеты в Грозный сити (смотровая площадка)
- Входные билеты в музей А.Х. Кадырова
- Входные билеты в пещерный комплекс Нокъо
- Катание на лодке в Черкейском водохранилище (Сулаксий каньон)
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно, заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).
В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Как проходит тур?
Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете присоединится к туру в любую выбранную дату на 9 дней.
Если вы заезжаете в понедельник, то в первый день у вас будет экскурсия по Владикавказу, во вторник — экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую республику, в среду — экскурсионная программа в Чеченскую республику (и так далее по программе и дням недели), а в 9 день (вторник) — день отъезда, экскурсии нет.
Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.