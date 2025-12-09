Мои заказы

Легенды Осетии: путешествие в сердце Алании из Владикавказа

Качели над бездной, город мёртвых и тайны Даргавской долины
Мы показываем самую атмосферную и легендарную часть Осетии в стиле кинематографа, чтобы гость почувствовал — он в путешествии, о котором мечтал. Вас ждут древние башни, запретные тоннели, святые монастыри и безумные качели над пропастью. А также море впечатлений, которые останутся навсегда.
Описание экскурсии

  • Монумент Сергею Бодрову — место силы и памяти.
  • Засыпанный тоннель — таинственная локация, связанная с легендами о съёмках фильма.
  • Селение Кани — затерянная в горах деревня.
  • Даргавская котловина — сердце древней Алании.
  • Город мёртвых — древний осетинский некрополь.
  • Арт-объект «Æ» — культовая буква на пике гор.
  • Качели над пропастью — колоритная локация для фото.
  • Башня Курта и Тага — средневековая история наяву.
  • Куртатинское ущелье — величие горных массивов.
  • Аланский мужской монастырь — один из самых высокогорных храмов России.
  • Крепость Дзивгис — высечена прямо в скале.
  • Тропа чудес — живописная дорожка среди скал и лесов.

Вы узнаете:

  • Почему Осетию называют землёй воинов и философов.
  • Зачем осетины строили города для мёртвых и почему это считалось высшей формой любви и заботы.
  • Где хранятся следы древней Алании.
  • Где искали членов съёмочной группы фильма «Связной» с Сергеем Бодровым и что сегодня напоминает о тех трагических событиях.
  • Что означает осетинская буква «Æ» и почему именно она стала символом народа.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Детские кресла и бустеры — по запросу.
  • Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет. Пеших треккингов нет — все локации доступны на транспорте. Подходы к локациям короткие — до 200–300 метров.
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — 600–1000 ₽.
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды.

в субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гизельского круга
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — ваша команда гидов во Владикавказе
Аслан Берёзов — ваш проводник в мир гор и легенд. «Родился там, где небо целует вершины. Теперь делюсь этой магией с вами». Я создаю приключения, превращая любовь к Осетии в
читать дальше

ваши незабываемые истории. Учился гостиничному делу в Петербурге, но сердце рвалось в горы. 6 месяцев штурмовал архивы и тропы — получил диплом гида. 5 лет и 1000+ туров — проехал три кругосветки в сердце Кавказа. Я не показываю Осетию — я делюсь своей жизнью. Приведу туда, где самые вкусные пироги, самые красивые виды и места силы.

