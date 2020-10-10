24 отзыва оставили туристы

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Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью

Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды

4.9
24 отзыва
Александра
Александра – представитель из Владикавказа
День в горах ⛰️ Северной Осетии подарит вам встречу с наиболее яркими историческими и природными памятниками республики.

Мы расскажем, что скрывает Город 🏙️ мертвых, какие легенды окружают старинные башни, и откроем тайны средневековой цитадели.

А еще отвезем к кристально чистым горным озерам, величественным водопадам и инстаграмным качелям на краю ущелья.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 550 ₽ за экскурсию

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Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью

Что вас ожидает

Главная визитная карточка Алании
Через Кармадонское ущелье вдоль русла реки Геналдон вы отправитесь в путешествие, и первым объектом маршрута станет некрополь Даргавс — памятник, без которого невозможно представить Северную Осетию. Вы узнаете, какие тайны скрывает легендарный Город 🏙️ мёртвых, почему именно это место выбрано для возведения склепов и зачем гробы делали в форме лодки, если рядом даже нет моря 🌊.

Европейский великан
Немного пощекотав себе нервы, гуляя между усыпальницами, переместимся в долину Мидаграбин, где вас будут ждать живописные природные достопримечательности 🏛️. Оставив машину, совершим небольшую прогулку 👣 к самому высокому водопаду Европы — Большому Зейгелану. Здесь вы откроете весьма впечатляющее зрелище — многокаскадные ветви серебряных нитей, бросающихся с высоких гор ⛰️ в шумную реку…

Качели над пропастью и старинные легенды
Чуть позже вы сможете сделать красивые 🤩 фотографии 📸 на качелях над пропастью или созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага. Вы узнаете, как в этом месте оборонялись от разбойных набегов, из-за чего поссорились братья, в честь которых башня получила название, и какое значение это древнее строение имеет для местного населения.

Духовный центр Осетии
Следующая точка нашего маршрута — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Расположенный на высоте 1300 метров над уровнем моря, он является самым высокогорным в России. Вы поднимитесь по уходящей в небо лестнице отпущения грехов, прогуляетесь по монастырскому комплексу и, вероятно, удивитесь, что находитесь в единственной республике на Кавказе, жители которой исповедуют христианство.

Наследие Средних веков
Далее вы посетите выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии — Дзивгисскую скальную крепость. Органично вписанная в окружающую природу, она поражает своим размахом. На территории памятника мы поможем представить, как в древние времена люди перемещались по тайным крепостным ходам и организовывали свой быт.

🏞 Также на маршруте вас ждёт пара тайных мест, которые мы хотели бы оставить в качестве сюрприза.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость тура
  • Обед и вход в Даргавс оплачиваются отдельно — стоимость посещения 100 рублей/человека
  • Мидаграбинские водопады — сезонные, доступны в период с июня по октябрь. С собой возьмите паспорт гражданина РФ.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
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24 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Экскурсия прошла замечательно. Очень красивые места. Гид прекрасный рассказчик. Всем рекомендую.
9 октября 2020
От всей души благодарим гида Владимира за это самое настоящие путешествие длиной в один день! До сих пор находимся под впечатлением от его рассказа про Кармадон... Спасибо за те виды, что открывались со смотровых площадок и лучшие "точки" для фото и видео. И ОГРОМНОЕ спасибо за возможность отведать настоящих домашних пирогов и прогуляться по яблоневому саду. Будем вспоминать это путешествием с теплом!
9 октября 2020
Замечательная экскурсия по самым топовым местам Осетии! Александра всегда на связи. Гид замечательный, Роберт, рассказал очень интересно и про историю, и про обычаи. Масса впечатлений и замечательные фото, которые сделал гид, навсегда останутся с нами!
6 октября 2020
Прекрасная экскурсия, посетили основные достопримечательности Осетии. Гид очень интересно всё рассказывал, а также сделал нам море прекрасных фотографий.
2 октября 2020
Экскурсия с Звиадом прошла отлично) Нам все понравилось, интересные рассказы про знаковые места и не только, организация отличного обеда- национального пирога из дровяной печи от местной жительницы.. Мы остались под приятном впечатлением и получили такие эмоции от экскурсии, что сложно подобрать слова) Спасибо большое!
1 октября 2020
Маршрут хороший, но с гидом нам не повезло. Нас было 5 человек и соответственно потребовалась машина побольше. И ощущение, что вместо Гида нам достался просто водитель, который практически ничего не рассказал нам по маршруту. Из разговора с Гидом стало понятно, что обычно он работает совершенно на другом маршруте и возможно просто не знал что рассказывать конкретно на этой экскурсии. По итогу мы поняли, что проще было не тратить такую сумму денег и просто поехать на своей машине. Возможно, если бы нас было 4 человека, нам бы прислали более компетентного Гида.
Александра
Ответ гида:Алёна, добрый день! Хотя вы были на экскурсии месяц назад (2 сентября), спасибо за обратную связь. Хочется отметить, что за все время работы данного гида, я ни разу не получила негативного отзыва, наоборот наши гости всегда отмечали профессионализм и умение интересно преподнести информацию. Также гид отметил, что после экскурсии ваша группа тепло попрощалась и даже обнималась) Смею предположить, что нахождение в нетрезвом виде, а также бурное обсуждение прошедшего и предстоящего вечера, помешало вам усваивать информацию. Экскурсия - это двухсторонний процесс. Гид - рассказывает, гости - слушают. Важно взаимное уважение. И если туристы не в состоянии воспринимать рассказ, процесс нарушается. В любом случае мы всегда стараемся найти индивидуальный подход. И всегда будем вам рады!
29 сентября 2020
В целом всё отлично и всё понравилось. Единственное, и я без обид сообщил об этом гиду Владимиру, в описании экскурсии стоит более подробно указывать, что Мидаграбинские водопады фактически нормально функционируют только в конце июля-августе-начале сентября. Всё остальное время или их нет, или они замёрзшие. Это как-бы несколько вводит потенциальных покупателей в заблуждение. Для меня это не было критичным, а для кого-то, возможно, будет.
28 сентября 2020
Хотим с мужем выразить огромную благодарность команде Александры за увлекательные 2 дня экскурсий. В первый день у нас была экскурсия "Топ места Осетии" с гидом Владимиром. Все очень понравилось: интересный маршрут, красивые места и вкусный обед. Во второй день мы поехали в Горную Дигорию с гидом Робертом. Роберт не только настоящий профессионал, он еще и хороший человек, который очень любит свою Родину. Приятно было и смотреть и слушать. Роберт устроил для нас обед с потрясающим видом. Отдельное спасибо Александре, что помогла все организовать и постоянно была на связи. Обязательно будем рекомендовать вас друзьям!))
27 сентября 2020
Отличная экскурсия и просто прекрасный гид Джамбулат. Интересный рассказ, исторические факты, веселые истории просто приятное общение. Также весьма приятно, что мы передвигались на внедорожнике Ниссан, так что ваше путешествие будет комфортным на любых дорогах.
26 сентября 2020
Если хотите увидеть практически все достопримечательности Осетии о которых читали в интернете, то эта экскурсия для вас, вы увидите такие виды, от которых у вас дух захватит. Обязательно возьмите с собой перекус, так как в пути вы вряд ли где-то поедите, и наденьте кросовки которые не жалко, так как в горах достаточно пыльно. Нашим гидом был Джамбулат, хороший человек и интересный рассказчик, останавливал где просили чтобы сфотографировать и рассказал много интересных историй, спасибо ему большое.
26 сентября 2020
Мы в восторге! Огромное спасибо нашему проводнику в горы! Это была просто максимум поездка для нас! Мы были в горах в первый раз и мы обязательно рекомендуем экскурсию!
18 сентября 2020
Прекрасная экскурсия! Красота гор завораживает! Всем рекомендую!
17 сентября 2020
Все было замечательно. Катались с гидом Владимиром, который составил нам отличную компанию и рассказал много интересного о всех пунктах экскурсии. Обязательно порекомендуем экскурсию и Владимира своим друзьям
15 сентября 2020
Посетили две экскурсии «Топ-места Осетии», «Горная Дигория». Влюбились в шикарную природу Осетии, прониклись ее историей. Обе программы очень насыщенные, восторг не утихает и через неделю! Гид Роберт отлично владеет информацией, с любовью рассказывает о каждом уголке, вселяя эту любовь и в нас. Нигде не торопил нас, угостил вкусным чаем на горной вершине, заботливо укутал в дождевики на водопадах, посоветовал местечко с самыми вкусными пирогами, было очень приятно общаться с таким образованным и интеллигентным человеком. Надеемся вернуться и попасть к нему на новые экскурсии!
15 сентября 2020
Это был потрясающий день!!! Спасибо огромное гиду Владимиру, было очень интересно, невероятно красиво, познавательно и вкусно😁!!! Наша компания осталась под впечатлением!!! Очень рекомендую, не пожалеете 🤗🤗🤗
Ещё 9 отзывов

Александра проводит ещё 2 экскурсии

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