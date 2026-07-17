24 отзыва оставили туристы

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Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью

Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
День в горах Северной Осетии подарит встречу с яркими историческими и природными памятниками республики.

Посетите некрополь Даргавс, узнайте легенды о старинных башнях и откройте тайны средневековой цитадели.

Насладитесь кристально чистыми горными озерами, величественными водопадами и фотогеничными качелями на краю ущелья.

Экскурсия включает посещение Аланского Свято-Успенского мужского монастыря и Дзивгисской скальной крепости. Погрузитесь в атмосферу древности и природы, открывая для себя уникальные места Осетии
4.8
245 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горные пейзажи
  • 🏰 Исторические памятники
  • 💧 Кристально чистые водопады
  • 📸 Фотогеничные локации
  • 🕍 Духовные места
  • 🗺️ Уникальные легенды и мифы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Даргавса, Мидаграбинских водопадов и качелей над пропастью - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время водопады наиболее полноводны, а погода комфортна для прогулок и активного отдыха. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что водопады могут быть менее впечатляющими, а температура воздуха - ниже. В зимние месяцы посещение возможно, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью

Что можно увидеть

  • Даргавс
  • Мидаграбинские водопады
  • Качели над пропастью
  • Башня Курта и Тага
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Дзивгисская скальная крепость

Описание экскурсии

Главная визитная карточка Алании

Через Кармадонское ущелье вдоль русла реки Геналдон вы отправитесь в путешествие, и первым объектом маршрута станет некрополь Даргавс — памятник, без которого невозможно представить Северную Осетию. Вы узнаете, какие тайны скрывает легендарный Город мёртвых, почему именно это место выбрано для возведения склепов и зачем гробы делали в форме лодки, если рядом даже нет моря.

Европейский великан

Немного пощекотав себе нервы, гуляя между усыпальницами, переместимся в долину Мидаграбин, где вас будут ждать живописные природные достопримечательности. Оставив машину, совершим небольшую прогулку к самому высокому водопаду Европы — Большому Зейгелану. Здесь вы откроете весьма впечатляющее зрелище — многокаскадные ветви серебряных нитей, бросающихся с высоких гор в шумную реку…

Качели над пропастью и старинные легенды

Чуть позже вы сможете сделать красивые фотографии на качелях над пропастью или созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага. Вы узнаете, как в этом месте оборонялись от разбойных набегов, из-за чего поссорились братья, в честь которых башня получила название, и какое значение это древнее строение имеет для местного населения.

Духовный центр Осетии

Следующая точка нашего маршрута — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Расположенный на высоте 1300 метров над уровнем моря, он является самым высокогорным в России. Вы поднимитесь по уходящей в небо лестнице отпущения грехов, прогуляетесь по монастырскому комплексу и, вероятно, удивитесь, что находитесь в единственной республике на Кавказе, жители которой исповедуют христианство.

Наследие Средних веков

Далее вы посетите выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии — Дзивгисскую скальную крепость. Органично вписанная в окружающую природу, она поражает своим размахом. На территории памятника мы поможем представить, как в древние времена люди перемещались по тайным крепостным ходам и организовывали свой быт.

🏞 Также на маршруте вас ждёт пара тайных мест, которые мы хотели бы оставить в качестве сюрприза.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость тура
  • Обед и вход в Даргавс оплачиваются отдельно — стоимость посещения 100 рублей/человека
  • Мидаграбинские водопады полноводны только летом и частично осенью. В остальное время года вместо них мы посетим водопад Кольцо.
  • В этот маршрут можно добавить посещение высокогорной лавочки на Архонском перевале или горячих источников Бирагзанг
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданина РФ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 245 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
230
4
3
3
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2
3
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2
А
Первое знакомство с горной Осетией прошло очень интересно. Сперва мы посетили печально известное кармадонское ущелье, затем город мёртвых Даргавс, искупались в холодном горном озере, познакомились с несколькими популярными арт-объектами и услышали рассказы про историю аланцев. В конце нас ждал вкуснейший шашлык и осетинские пироги.
Первое знакомство с горной Осетией прошло очень интересно. Сперва мы посетили печально известное кармадонское ущелье, затем
Первое знакомство с горной Осетией прошло очень интересно. Сперва мы посетили печально известное кармадонское ущелье, затем
Первое знакомство с горной Осетией прошло очень интересно. Сперва мы посетили печально известное кармадонское ущелье, затем
Первое знакомство с горной Осетией прошло очень интересно. Сперва мы посетили печально известное кармадонское ущелье, затем
Первое знакомство с горной Осетией прошло очень интересно. Сперва мы посетили печально известное кармадонское ущелье, затем
Первое знакомство с горной Осетией прошло очень интересно. Сперва мы посетили печально известное кармадонское ущелье, затем
Первое знакомство с горной Осетией прошло очень интересно. Сперва мы посетили печально известное кармадонское ущелье, затем
Первое знакомство с горной Осетией прошло очень интересно. Сперва мы посетили печально известное кармадонское ущелье, затем
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Елена
Поездка была очень яркой, насыщенной и комфортной!
Гид Владимир был не только прекрасным водителем, но и отличным гидом и собеседником.
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Марина
Восторг! единственное слово,которым можно описать данную экскурсию! огромнейшее спасибо нашему гиду -Олегу. Вся дорога была наполнена историческими фактами, на каждый интересующий вопрос,мы получали ответ! Красивейший пейзаж, множество фотографий и память на всю жизнь! Кавказ в моем сердечке)
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Оксана
Тамерлану огромное спасибо!
Отличный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Тамерлан продемонстрировал глубокое знание истории и культуры Осетии. Рассказы, эпосы были очень интересные и познавательными. Тамерлан умеет увлечь аудиторию. Рассказы были динамичные и захватывающие.
Тамерлан достойный представитель мужского населения своего народа.
Честь, сила, доблесть, мудрость присущи Тамерлану.
Любит свою малую родину и умеет передать эту любовь нам гостям Осетии.
Тамерлану огромное спасибо!
Тамерлану огромное спасибо!
Тамерлану огромное спасибо!
Тамерлану огромное спасибо!
Тамерлану огромное спасибо!
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Виталия
Отличный тур! Невероятные виды! Спасибо большое Давиду, рассказывал очень интересно, отвечал на вопросы и останавливался если мы просили! Маршрут построен отлично, захватили все самые интересные места. Устали, но очень довольны, оно того стоило) наделали невероятное количество фото прекраснейших мест) Рекомендую однозначно!
Отличный тур! Невероятные виды! Спасибо большое Давиду, рассказывал очень интересно, отвечал на вопросы и останавливался если
Отличный тур! Невероятные виды! Спасибо большое Давиду, рассказывал очень интересно, отвечал на вопросы и останавливался если
Отличный тур! Невероятные виды! Спасибо большое Давиду, рассказывал очень интересно, отвечал на вопросы и останавливался если
Отличный тур! Невероятные виды! Спасибо большое Давиду, рассказывал очень интересно, отвечал на вопросы и останавливался если
Отличный тур! Невероятные виды! Спасибо большое Давиду, рассказывал очень интересно, отвечал на вопросы и останавливался если
Отличный тур! Невероятные виды! Спасибо большое Давиду, рассказывал очень интересно, отвечал на вопросы и останавливался если
Отличный тур! Невероятные виды! Спасибо большое Давиду, рассказывал очень интересно, отвечал на вопросы и останавливался если
Отличный тур! Невероятные виды! Спасибо большое Давиду, рассказывал очень интересно, отвечал на вопросы и останавливался если
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Ю
Наш гид Георгий, приехал за нами в Фиагдон отель Роза Ветров и мы начали наше увлекательное путешествие. По дороге он нам рассказывал интересные легенды и исторические факты об этих великолепных
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местах. Виды завораживают. Георгий по нашей просьбе делал остановки в красивых местах и сам предлагал остановится для фотосессии. Он не только хороший рассказчик но и очень хороший водитель так как всю дорогу нас вез очень аккуратно,что не мало важно на сложных участках дороги. У него в багажнике есть вода, чай что оказалось большим п. сом так как мы все забыли.
Эти 8 часов пролетели очень быстро, так как было интересно. Спасибо Георгию! Северная Осетия нас влюбила в себя, это великолепное место для уединения с природой. Обязательно вернемся.

Наш гид Георгий, приехал за нами в Фиагдон отель Роза Ветров и мы начали наше увлекательное
Наш гид Георгий, приехал за нами в Фиагдон отель Роза Ветров и мы начали наше увлекательное
Наш гид Георгий, приехал за нами в Фиагдон отель Роза Ветров и мы начали наше увлекательное
Наш гид Георгий, приехал за нами в Фиагдон отель Роза Ветров и мы начали наше увлекательное
Наш гид Георгий, приехал за нами в Фиагдон отель Роза Ветров и мы начали наше увлекательное
Наш гид Георгий, приехал за нами в Фиагдон отель Роза Ветров и мы начали наше увлекательное
Наш гид Георгий, приехал за нами в Фиагдон отель Роза Ветров и мы начали наше увлекательное
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