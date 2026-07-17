24 отзыва оставили туристы

Посетите некрополь Даргавс, узнайте легенды о старинных башнях и откройте тайны средневековой цитадели.
Насладитесь кристально чистыми горными озерами, величественными водопадами и фотогеничными качелями на краю ущелья.
Экскурсия включает посещение Аланского Свято-Успенского мужского монастыря и Дзивгисской скальной крепости. Погрузитесь в атмосферу древности и природы, открывая для себя уникальные места Осетии
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные пейзажи
- 🏰 Исторические памятники
- 💧 Кристально чистые водопады
- 📸 Фотогеничные локации
- 🕍 Духовные места
- 🗺️ Уникальные легенды и мифы
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Даргавс
- Мидаграбинские водопады
- Качели над пропастью
- Башня Курта и Тага
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Дзивгисская скальная крепость
Описание экскурсии
Главная визитная карточка Алании
Через Кармадонское ущелье вдоль русла реки Геналдон вы отправитесь в путешествие, и первым объектом маршрута станет некрополь Даргавс — памятник, без которого невозможно представить Северную Осетию. Вы узнаете, какие тайны скрывает легендарный Город мёртвых, почему именно это место выбрано для возведения склепов и зачем гробы делали в форме лодки, если рядом даже нет моря.
Европейский великан
Немного пощекотав себе нервы, гуляя между усыпальницами, переместимся в долину Мидаграбин, где вас будут ждать живописные природные достопримечательности. Оставив машину, совершим небольшую прогулку к самому высокому водопаду Европы — Большому Зейгелану. Здесь вы откроете весьма впечатляющее зрелище — многокаскадные ветви серебряных нитей, бросающихся с высоких гор в шумную реку…
Качели над пропастью и старинные легенды
Чуть позже вы сможете сделать красивые фотографии на качелях над пропастью или созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага. Вы узнаете, как в этом месте оборонялись от разбойных набегов, из-за чего поссорились братья, в честь которых башня получила название, и какое значение это древнее строение имеет для местного населения.
Духовный центр Осетии
Следующая точка нашего маршрута — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Расположенный на высоте 1300 метров над уровнем моря, он является самым высокогорным в России. Вы поднимитесь по уходящей в небо лестнице отпущения грехов, прогуляетесь по монастырскому комплексу и, вероятно, удивитесь, что находитесь в единственной республике на Кавказе, жители которой исповедуют христианство.
Наследие Средних веков
Далее вы посетите выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии — Дзивгисскую скальную крепость. Органично вписанная в окружающую природу, она поражает своим размахом. На территории памятника мы поможем представить, как в древние времена люди перемещались по тайным крепостным ходам и организовывали свой быт.
🏞 Также на маршруте вас ждёт пара тайных мест, которые мы хотели бы оставить в качестве сюрприза.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость тура
- Обед и вход в Даргавс оплачиваются отдельно — стоимость посещения 100 рублей/человека
- Мидаграбинские водопады полноводны только летом и частично осенью. В остальное время года вместо них мы посетим водопад Кольцо.
- В этот маршрут можно добавить посещение высокогорной лавочки на Архонском перевале или горячих источников Бирагзанг
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Гид Владимир был не только прекрасным водителем, но и отличным гидом и собеседником.
Отличный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Тамерлан продемонстрировал глубокое знание истории и культуры Осетии. Рассказы, эпосы были очень интересные и познавательными. Тамерлан умеет увлечь аудиторию. Рассказы были динамичные и захватывающие.
Тамерлан достойный представитель мужского населения своего народа.
Честь, сила, доблесть, мудрость присущи Тамерлану.
Любит свою малую родину и умеет передать эту любовь нам гостям Осетии.