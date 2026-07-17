24 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Даргавса, Мидаграбинских водопадов и качелей над пропастью - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время водопады наиболее полноводны, а погода комфортна для прогулок и активного отдыха. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что водопады могут быть менее впечатляющими, а температура воздуха - ниже. В зимние месяцы посещение возможно, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым объектам.

День в горах Северной Осетии подарит встречу с яркими историческими и природными памятниками республики. Посетите некрополь Даргавс, узнайте легенды о старинных башнях и откройте тайны средневековой цитадели. Насладитесь кристально чистыми горными озерами, величественными водопадами и фотогеничными качелями на краю ущелья. Экскурсия включает посещение Аланского Свято-Успенского мужского монастыря и Дзивгисской скальной крепости. Погрузитесь в атмосферу древности и природы, открывая для себя уникальные места Осетии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главная визитная карточка Алании

Через Кармадонское ущелье вдоль русла реки Геналдон вы отправитесь в путешествие, и первым объектом маршрута станет некрополь Даргавс — памятник, без которого невозможно представить Северную Осетию. Вы узнаете, какие тайны скрывает легендарный Город мёртвых, почему именно это место выбрано для возведения склепов и зачем гробы делали в форме лодки, если рядом даже нет моря.

Европейский великан

Немного пощекотав себе нервы, гуляя между усыпальницами, переместимся в долину Мидаграбин, где вас будут ждать живописные природные достопримечательности. Оставив машину, совершим небольшую прогулку к самому высокому водопаду Европы — Большому Зейгелану. Здесь вы откроете весьма впечатляющее зрелище — многокаскадные ветви серебряных нитей, бросающихся с высоких гор в шумную реку…

Качели над пропастью и старинные легенды

Чуть позже вы сможете сделать красивые фотографии на качелях над пропастью или созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага. Вы узнаете, как в этом месте оборонялись от разбойных набегов, из-за чего поссорились братья, в честь которых башня получила название, и какое значение это древнее строение имеет для местного населения.

Духовный центр Осетии

Следующая точка нашего маршрута — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Расположенный на высоте 1300 метров над уровнем моря, он является самым высокогорным в России. Вы поднимитесь по уходящей в небо лестнице отпущения грехов, прогуляетесь по монастырскому комплексу и, вероятно, удивитесь, что находитесь в единственной республике на Кавказе, жители которой исповедуют христианство.

Наследие Средних веков

Далее вы посетите выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии — Дзивгисскую скальную крепость. Органично вписанная в окружающую природу, она поражает своим размахом. На территории памятника мы поможем представить, как в древние времена люди перемещались по тайным крепостным ходам и организовывали свой быт.

🏞 Также на маршруте вас ждёт пара тайных мест, которые мы хотели бы оставить в качестве сюрприза.

Организационные детали