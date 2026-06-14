Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Северная Осетия поразит вас природной красотой и памятниками прошлых веков. Вы посетите самый большой склеповый некрополь на Кавказе, высокогорный монастырь и старинную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь Кадаргаванским каньоном, Кармадонским ущельем и живописными водопадами. А мы весело, легко и интересно расскажем о местных легендах, традициях и обычаях.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Северной Осетии

Вы посетите Кармадонское ущелье, увидите ледники Колка и Майли, заглянете в тоннель, где велись поиски съёмочной группы Сергея Бодрова. Осмотрите Даргавский некрополь, насчитывающий 95 склеповых могильников, и оцените арт-объект в виде буквы осетинского алфавита. Покачаетесь над пропастью на качелях и насладитесь потрясающими горными видами.

Крепость, монастырь, водопады и не только

Северная Осетия — настоящая шкатулка с сокровищами. Вы осмотрите Дзивгисскую наскальную крепость 14 века и высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. У Вас будет возможность полюбоватся Мидаграбинскими водопадами и озером с видом на горы. Пройдете над обрывом по Тропе чудес. А ещё увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс».

Организационные детали

Дополнительные локации (по желанию)