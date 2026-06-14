Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
Северная Осетия поразит вас природной красотой и памятниками прошлых веков.
Вы посетите самый большой склеповый некрополь на Кавказе, высокогорный монастырь и старинную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь Кадаргаванским каньоном, Кармадонским ущельем и живописными водопадами. А мы весело, легко и интересно расскажем о местных легендах, традициях и обычаях.
Вы посетите Кармадонское ущелье, увидите ледники Колка и Майли, заглянете в тоннель, где велись поиски съёмочной группы Сергея Бодрова. Осмотрите Даргавский некрополь, насчитывающий 95 склеповых могильников, и оцените арт-объект в виде буквы осетинского алфавита. Покачаетесь над пропастью на качелях и насладитесь потрясающими горными видами.
Крепость, монастырь, водопады и не только
Северная Осетия — настоящая шкатулка с сокровищами. Вы осмотрите Дзивгисскую наскальную крепость 14 века и высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. У Вас будет возможность полюбоватся Мидаграбинскими водопадами и озером с видом на горы. Пройдете над обрывом по Тропе чудес. А ещё увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс».
Организационные детали
Дополнительные локации (по желанию)
Мидаграбинское озеро — 2000 ₽
Мидаграбинские водопады и озеро — 4000 ₽
Лавочка счастья — 5000 ₽
Термальные источники — 3000 ₽
Входные билеты не включены в стоимость: Даргавский некрополь — 100 ₽ с чел., Тропа чудес — 100 ₽ с чел.
Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2114 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы — команда из пяти гидов. С радостью покажем вам популярные и малоизвестные, но безумно красивые места Северной Осетии. На первом месте для нас стоит ваша безопасность, поэтому все экскурсии мы проводим только на подготовленных для горных дорог внедорожниках. С нетерпением ждем нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 489 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Дата посещения: 14 июн 2026
Все прошло прекрасно! Замечательная поездка, комфортная машина, красивые виды. Экскурсовод, который знает историю, и любит свою республику. Ребята ничего не навязывают и подстраиваются под вас. Нет жестких временных рамок на локациях. Спасибо ребятам и нашему сопровождающему Денису за прекрасно организованную поездку.
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Виктор
Хочется от всей души поблагодарить нашего гида Эдуарда за прекрасный тур! Огромное спасибо за глубокие знания, интересные факты и умение преподнести информацию так, что слушать было легко и по-настоящему увлекательно. Спасибо, Эдуард, за незабываемые впечатления, отличное настроение и любовь к Осетии и своему делу, которой Ты щедро делился с нами. С удовольствием будем рекомендовать друзьям)
+1
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Э
Элина
Спасибо Давиду за чудесную экскурсию! маршрут корректировали в соответствии с нашими пожеланиями, поэтому смогли посмотреть всё, что захотелось, везде полазать и получить тонну впечатлений! даже несмотря на то, что с погодой нам не повезло, могу рекомендовать на все сто процентов, никакие дожди такому приключению не помеха. спасибо!!
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Д
Дарья
Большое спасибо Давиду за наш первый (надеюсь не последний) отдых в Северной Осетии. Это самый образованный человек из всех, с кем нам ранее приходилось ездить на экскурсии. Он любит свой читать дальшеуменьшить
край, очень много знает о нем и с радостью, в доступной и приятной форме передаёт эту любовь своим гостям. я даже не могу сказать, что мы были туристами, сложилось полное впечатление, что мы были именно в гостях. Приятным бонусом к красивым видам мы получили шикарные фотографии. А самое главное - это то, что мы с ним смогли заехать туда, куда многие другие гиды не смогли отвести своих туристов, в связи с изменившимися погодными условиями. Благодарю и желаю только процветания.
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С
Савельева
благодарим за экскурсию гида Давида, остались только хорошие впечатления: очень комфортное вождение, интересные истории, готовность ответить на любой вопрос, но при этом ненавязчивость. нас нигде не подгоняли, не заставляли слушать заученные факты из Википедии, давали насладиться видами и атмосферой осетинских гор) также спасибо за прекрасные кадры!
+1
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О
Ольга
Экскурсия очень понравилась. Все было понятно и безопасно. Виды в горах завораживали. Информация по всем локациям была интересной. На все наши вопросы были даны ответы. Все было супер. Отдельное спасибо Давиду за помощь в видео и фотосъемке.
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