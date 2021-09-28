Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день

5
17 отзывов
Северная Осетия поразит вас природной красотой и памятниками прошлых веков.

Вы посетите самый большой склеповый некрополь на Кавказе, высокогорный монастырь и старинную Дзивгисскую крепость.

Полюбуетесь Кадаргаванским каньоном, Кармадонским ущельем и живописными водопадами.

А мы весело, легко и интересно расскажем о местных легендах, традициях и обычаях.
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»
Джип-тур «В сердце Осетии»

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Северной Осетии

Вы посетите Кармадонское ущелье, увидите ледники Колка и Майли, заглянете в тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Осмотрите Даргавский некрополь, насчитывающий 95 склеповых могильников, и оцените арт-объект в виде буквы осетинского алфавита. Покачаетесь над пропастью на качелях и насладитесь потрясающими горными видами.

Крепость, монастырь, водопады и не только

Северная Осетия — настоящая шкатулка с сокровищами. Вы осмотрите Дзивгисскую наскальную крепость XIV века и высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами и пройдете над обрывом по Тропе чудес. А еще увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: Даргавский некрополь — 100 р. с человека, Тропа чудес — 100 р. с человека
  • Мидаграбинские водопады доступны для посещения с июня по сентябрь
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Давид
Давид
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы — команда из пяти гидов. С радостью покажем вам популярные и малоизвестные, но безумно красивые места Северной Осетии. На первом месте для нас стоит ваша безопасность, поэтому все экскурсии мы проводим только на подготовленных для горных дорог внедорожниках. С нетерпением ждем нашей встречи.
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17 реальных отзывов от туристов

Р
28 сен 2021
Впервые поехали в горы на джип-туре. Водителем-гидом был Давид. Ездили на комфортном внедорожнике Mitsubishi. Посетили все основные горные достопримечательности вблизи Владикавказа. По пути останавливались либо в исторических или красивых местах, где Давид нам рассказывал об этом месте, либо просто, где нам вдруг нравился вид для лицезрения или же для красивой фотографии. По дороге между достопримечательностями мы задавали кучу вопросов про Осетию, местную культуру и обычаи, про еду и напитки и на все вопросы получали разъяснения. Помимо основных общеизвестных мест по маршруту Давид завозил нас в малопосещаемые другими гидами места - и это, порой, было ещё интереснее! После 2/3 маршрута нас завезли поесть осетинских пирогов, приготовленных при нас же в дровяной печи, и все это в маленьком горном селении. Было очень вкусно. Ещё и с собой забрали! Вся поездка заняла у нас 8, 5 часов. Вернулись в гостиницу с приятной усталостью, переполненные яркими эмоциями от сегодняшнего горного путешествия! Спасибо за эту поездку, Давид! Будем теперь советовать также замечательно съездить в горы с тобой нашим друзьям и знакомым! Бужныг!
Наталья
27 сен 2021
Нашим экскурсоводом стал Аслан.
и я, как руководитель молодежного центра по роду занятий, и как филолог и преподаватель адаптивной физкультуры по образованию, могу сказать с уверенностью: Аслан - гид от Бога и просто талантливый, тактичный, интересный и искренний собеседник, профессиональный водитель и надежный сопровождающий.
Со мной была мама 68 лет и дочка 11 лет и каждой из нас было очень комфортно рядом с Асланом.
мы одолели подьем к водопадам.
мы столько красот увидели, нас приняли как своих родных, долгожданных гостей. Осетия это теперь моя любовь навсегда❤️🙏
наша страна держится на таких мужчинах как Аслан☀️🙌🙏
благодарю
А
26 сен 2021
Давид провёл нас туда, куда многие не смогли бы пройти.

А вообще, очень понравилось, Давид отличный собеседник, хороший рассказчик и прекрасный гид.

Ну и красоты Северной Осетии
Нина
24 сен 2021
Хочу выразить благодарность Давиду за великолепную поездку по основным достопримечательностям Северной Осетии. Знакомство с природными и историческими красотами Осетии прошло в непринужденном, спокойном общении. Мы даже не заметили, как пролетел целый день, это не смотря на то, что половину дня был дождь и самые вершины гор были скрыты в тумане. Давид показал нам много интересных и красивых мест. Ещё большой респект ему как водителю! Очень аккуратный и уверенный стиль вождения, даже в тех местах где кажется, что проехать невозможно. Благодаря ему мы практически подъехали к водопадам.
Е
23 сен 2021
Очень понравился день в горах с нашим гидом Давидом. Интересно рассказывает об истории Осетии и сам любит эти места
В багажнике есть все необходимое на любой случай жизни. Чувствуешь себя в безопасности. Рекомендую
С
21 сен 2021
Прекрасная экскурсия "На джипе в сердце Осетии" с прекрасным гидом Давидом! Было ощущение, что мы давние знакомые, приехали в гости, окружены вниманием, заботой и гостеприимством. Вызывает уважение, когда с большим об'емом знаний, интересными историями, грамотный гид рассказывает о своих краях! С чувством благодарности обнимаем🤗
О
17 сен 2021
Отличная экскурсия! Мы посетили много обалденно красивых мест, которые останутся в моей памяти надолго. Моим гидом и водителем был Аслан, с какой гордостью и любовью он рассказывал о своём народе! Было очень интересно! Аслан угостил меня очень вкусным осетинским пивом (кстати совсем не похоже на пиво), которое варят в горах местные жители. Было очень интересно, спасибо за экскурсию!
Юлия
9 сен 2021
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Вся поездка прошла в дружеской и непринужденной атмосфере.
Огромная благодарность Давиду за все красоты основного маршрута и потаённые местечки! Наш гид интеллектуальный, многознающий, любящий горы и щедро поделившийся всем этим с нами.
Обязательно порекомендуем Давида всем друзьям!
Л
1 сен 2021
Великолепие гор может показать только человек, который их знает и любит. Мы в выборе не ошиблись.
Огромное спасибо, день пролетел незаметно.
Рекомендую всем.
Давиду процветания, благодарных туристов 👌
П
26 авг 2021
Все было хорошо.
М
22 авг 2021
Большое спасибо Дзамболату и Давиду за потрясающие экскурсию и впечатления! Гиды сделали максимум и мы этот максимум получили. Ребята выкладываются от души, это очень ценно.
Это было незабываемо круто!
А
16 авг 2021
Спасибо огромное Аслану от Анастасии и Веры)))))
Было очень интересно узнавать Осетию с вами.
Доклад про Даргавс готов.
Читаем Нартские сказания))
Д
7 авг 2021
Посетить Владикавказ оказалось спонтанной идеей, поэтому, сразу же встал вопрос о выборе тура.
Изучая просторы интернета, наткнулись на Джип-тур и решили, что это то, что нужно! И не ошиблись!
Спасибо большое нашему гиду Аслану, за такую увлекательную поездку! На протяжении всего времени, мы слушали рассказы про Северную Осетию и традиции народа, посетили несколько ущелий, кольцевой водопад и даже поели настоящие осетинские пироги! Хотим выразить огромную благодарность, за подаренные эмоции, тёплый приём и самое главное, за проявленную чуткость и внимание во время нашего путешествия!
Е
2 авг 2021
В восторге от поездки! Спасибо Давиду и Алану за прекрасные впечатления от Осетии🙌🙌
С
23 июля 2021
Были в Осетии первый раз. Очень хотелось посетить самые красивые места. Нашим гидом был Давид. Мы насладились прекрасными видами природы. Много узнали об истории народа и семейных традициях. Время пролетело быстро, вся поездка прошла на позитиве. Огромное спасибо Давиду! Будем рекомендовать своим друзьям.
Ещё 2 отзыва

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