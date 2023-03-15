Если вы приехали к нам в гости в первый раз, это идеальная поездка-знакомство с Осетией. Исторические локации, отличная асфальтированная дорога, невероятные горные пейзажи — путешествие проходит с комфортом и вы успеваете посмотреть самые интересные места региона. Проезжая 5 хребтов Кавказа от Лесистого хребта до подножия снежных вершин Главного кавказского хребта, мы меняем несколько высотных поясов. Проходим сквозь время и пространство — из лета в зиму, от рассветных лучей до первых звёзд. В каждом месте, в каждый час, в каждое время года — горы, горный воздух, реки, леса — по-разному предстают перед своими зрителями. А поэтому каждая поездка будет уникальной.
Алагирское ущелье. В путешествии по ущелью вы познакомитесь с пещерой Чёрного Всадника, Кассарской тесниной и раннехристианской часовней 13 века, увидите древнюю границу Грузии и Алании, а еще узнаете о жизни горцев и заглянете в места, где родился «Осетинский Пушкин» — знаменитый поэт Коста Хетагуров.
Цейское ущелье. Здесь мы поднимемся на канатной дороге к живописному подножию Сказского ледника. Вы услышите легенду о горе Монах и узнаете, почему были пролиты «Три слезы Бога», на месте падения одной их которых теперь стоит святилище «Реком».
Мамисонское ущелье. Пока не отмеченное на туристических картах место, поэтому здесь мы будем наедине с ветром, снежными вершинами и альпийскими высокогорными лугами. Отдалённое от равнины, зажатое теснинами гор, оно веками служило горцам надёжной защитой от врагов. Мы посетим несколько легендарных семейных башен, а на самой границе с Грузией ознакомимся с эволюцией надгробий на старейшем кладбище древней Алании. Выезжая из Мамисона, испьём минеральной воды из природного источника.
Архонское ущелье. Уже на обратном пути заедем в небольшое, но живописное ущелье, где вы увидите уникальные и единственные в Осетии нерукотворные природные образования — каменные грибы. А еще познакомитесь с комплексом аутентичных фамильных башен.