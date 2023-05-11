Ущелья Цей и Мамисон, куда мы отправимся, — сердце гор Осетии. Расположенные в глубинах хребтов Кавказа, они хранят сакральные тайны горцев. Древние святилища и храмы, башни и аулы, водопады и каскады рек, теснины ущелий и уникальные природные явления — всё это вы увидите на нашей экскурсии. А еще мы сменим несколько высотных поясов, чтобы в полной мере насладиться красотой горных хребтов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Первая встреча и первая любовь

Если вы приехали к нам в гости в первый раз, это идеальная поездка-знакомство с Осетией. Исторические локации, отличная асфальтированная дорога, невероятные горные пейзажи — путешествие проходит с комфортом и вы успеваете посмотреть самые интересные места региона. Проезжая 5 хребтов Кавказа от Лесистого хребта до подножия снежных вершин Главного кавказского хребта, мы меняем несколько высотных поясов. Проходим сквозь время и пространство — из лета в зиму, от рассветных лучей до первых звёзд. В каждом месте, в каждый час, в каждое время года — горы, горный воздух, реки, леса — по-разному предстают перед своими зрителями. А поэтому каждая поездка будет уникальной.

Где побываем и что увидим

Алагирское ущелье. В путешествии по ущелью вы познакомитесь с пещерой Чёрного Всадника, Кассарской тесниной и раннехристианской часовней 13 века, увидите древнюю границу Грузии и Алании, а еще узнаете о жизни горцев и заглянете в места, где родился «Осетинский Пушкин» — знаменитый поэт Коста Хетагуров.

Цейское ущелье. Здесь мы поднимемся на канатной дороге к живописному подножию Сказского ледника. Вы услышите легенду о горе Монах и узнаете, почему были пролиты «Три слезы Бога», на месте падения одной их которых теперь стоит святилище «Реком».

Мамисонское ущелье. Пока не отмеченное на туристических картах место, поэтому здесь мы будем наедине с ветром, снежными вершинами и альпийскими высокогорными лугами. Отдалённое от равнины, зажатое теснинами гор, оно веками служило горцам надёжной защитой от врагов. Мы посетим несколько легендарных семейных башен, а на самой границе с Грузией ознакомимся с эволюцией надгробий на старейшем кладбище древней Алании. Выезжая из Мамисона, испьём минеральной воды из природного источника.

Архонское ущелье. Уже на обратном пути заедем в небольшое, но живописное ущелье, где вы увидите уникальные и единственные в Осетии нерукотворные природные образования — каменные грибы. А еще познакомитесь с комплексом аутентичных фамильных башен.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды

Доступность некоторых локаций зависит от времени года, погодных условий и состояния дороги

В базовом варианте экскурсия проводится на автомобиле Нива или Лада Веста. По запросу возможно проведение на джипах Land Rover Freelander, Lexus GX, Mercedes ML, Toyota Land Cruiser Prado или аналогичного класса

Мы заберём вас от места проживания и привезём обратно

Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом

Дополнительные расходы