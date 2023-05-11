Древние святилища, фамильные башни, отдаленные ущелья и несколько высотных поясов
Ущелья Цей и Мамисон, куда мы отправимся, — сердце гор Осетии. Расположенные в глубинах хребтов Кавказа, они хранят сакральные тайны горцев.
Древние святилища и храмы, башни и аулы, водопады и каскады рек, теснины ущелий и уникальные природные явления — всё это вы увидите на нашей экскурсии. А еще мы сменим несколько высотных поясов, чтобы в полной мере насладиться красотой горных хребтов.
Если вы приехали к нам в гости в первый раз, это идеальная поездка-знакомство с Осетией. Исторические локации, отличная асфальтированная дорога, невероятные горные пейзажи — путешествие проходит с комфортом и вы успеваете посмотреть самые интересные места региона. Проезжая 5 хребтов Кавказа от Лесистого хребта до подножия снежных вершин Главного кавказского хребта, мы меняем несколько высотных поясов. Проходим сквозь время и пространство — из лета в зиму, от рассветных лучей до первых звёзд. В каждом месте, в каждый час, в каждое время года — горы, горный воздух, реки, леса — по-разному предстают перед своими зрителями. А поэтому каждая поездка будет уникальной.
Где побываем и что увидим
Алагирское ущелье. В путешествии по ущелью вы познакомитесь с пещерой Чёрного Всадника, Кассарской тесниной и раннехристианской часовней 13 века, увидите древнюю границу Грузии и Алании, а еще узнаете о жизни горцев и заглянете в места, где родился «Осетинский Пушкин» — знаменитый поэт Коста Хетагуров.
Цейское ущелье. Здесь мы поднимемся на канатной дороге к живописному подножию Сказского ледника. Вы услышите легенду о горе Монах и узнаете, почему были пролиты «Три слезы Бога», на месте падения одной их которых теперь стоит святилище «Реком».
Мамисонское ущелье. Пока не отмеченное на туристических картах место, поэтому здесь мы будем наедине с ветром, снежными вершинами и альпийскими высокогорными лугами. Отдалённое от равнины, зажатое теснинами гор, оно веками служило горцам надёжной защитой от врагов. Мы посетим несколько легендарных семейных башен, а на самой границе с Грузией ознакомимся с эволюцией надгробий на старейшем кладбище древней Алании. Выезжая из Мамисона, испьём минеральной воды из природного источника.
Архонское ущелье. Уже на обратном пути заедем в небольшое, но живописное ущелье, где вы увидите уникальные и единственные в Осетии нерукотворные природные образования — каменные грибы. А еще познакомитесь с комплексом аутентичных фамильных башен.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды
Доступность некоторых локаций зависит от времени года, погодных условий и состояния дороги
В базовом варианте экскурсия проводится на автомобиле Нива или Лада Веста. По запросу возможно проведение на джипах Land Rover Freelander, Lexus GX, Mercedes ML, Toyota Land Cruiser Prado или аналогичного класса
Мы заберём вас от места проживания и привезём обратно
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
Дополнительные расходы
Билеты на канатную дорогу — 1000 ₽ за чел., дети до 5 лет — бесплатно (только наличными)
Обед в одном из высокогорных кафе
По желанию на обратном пути возможен заезд на термальные источники. Входной билет — 500 ₽ за чел. (только наличными)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1822 туристов
Меня зовут Юрий, я родился и вырос в Осетии. Знаю и люблю свой город и наши горы, с радостью покажу самые любопытные места Владикавказа и гор Осетии, расскажу факты, которых читать дальшеуменьшить
нет в официальных путеводителях. А так как залог успеха в любом деле — командная работа — вместе со мной уже долгое время работает команда профессиональных гидов, опытных водителей и экскурсоводов, с раннего детства влюблённых в горы Осетии, её историю и культуру. Имея многолетний опыт работы в сфере туризма и гостеприимства, мы предлагаем особый туристический продукт — вы испытаете незабываемые эмоции и будете в восторге от каждого дня, проведённого с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Привет из Воронежа! Брали с подругой индивидуальную экскурсию. Нашим гидом был Дмитрий - прекрасный и замечательный человек на комфортабельном автомобиле Toyota Prado. Мы посетили «Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов читать дальшеуменьшить
Кавказа». Экскурсия интересная и оставила хорошие воспоминания. При этом хочется отметить, что экскурсии проводятся в формате дружеского общения. Как-будто ваш приятель рассказывает вам о своем городе и крае интересные исторические факты, советует, где можно купить хорошие сувениры и вкусно поужинать. Спасибо Дмитрию за интересные экскурсии и приятное общение. Обязательно вернёмся ещё раз. 🫶🫶🫶
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Я
Яна
Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Игорю за невероятно интересную поездку! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений) Незабываемые виды гор, подъем по канатке на снежную вершину, бурлящие горные речки и читать дальшеуменьшить
многое другое вас ждёт на данной экскурсии, просто не перечислить) Ехали в полном комфорте, забрали от места проживания и довезли обратно. Отдельно хочу отметить кафе, в которое мы заехали по рекомендации гида. Таааак вкусно я не ела давно! Очень приятный персонал и бюджетные цены😍 Спасибо Вам! Мы обязательно вернемся еще!
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Т
Татьяна
Отличная экскурсия, пейзажи впечатляют, Выехали в 9:30 обратно вернулись в город в 18:00 гид Казбек забрал нас по адресу где проживали, вежливый, очень интересно рассказывал о достопримечательностях, много информации, останавливались на всех локациях, фотографировались, не торопил, много мест успели посмотреть. Не очень повезло с погодой, местами был дождь, низкие облака. Но было очень интересно
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Наталья
Ездили с гидом Аланом. Прекрасный водитель и рассказчик. Маршрут не утомительный, с остановками в красивых местах. К сожалению, из-за погоды не получилось проехать по канатной дороге, но красивые виды сфотографировать получилось. Остановились у памятника «Осетинские журавли»,возложили цветы. Алан рассказал, как возникла идея стихотворения Гамзатова, удивительно драматичная история, мы таких подробностей не знали.
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Татьяна
С нами был гид Тимур. Прекрасный гид, великолепный водитель (что немаловажно для горных дорог). Тимур тактичен, вежлив. С ним было очень приятно путешествовать. Однозначно советую!
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Е
Егор
Отличная экскурсия и великолепно проведенный день. Красота невероятная. Очень понравился наш гид Владимир. Очень приятный и знающий. В общем, рекомендую.
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