Ущелья Цей и Мамисон, куда мы отправимся, — сердце гор Осетии. Расположенные в глубинах хребтов Кавказа, они хранят сакральные тайны горцев. Древние святилища и храмы, башни и аулы, водопады и каскады рек, теснины ущелий и уникальные природные явления — всё это вы увидите на нашей экскурсии. А еще мы сменим несколько высотных поясов, чтобы в полной мере насладиться красотой горных хребтов.

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Описание

Что вас ожидает

Первая встреча и первая любовь

Если вы приехали к нам в гости в первый раз, это идеальная поездка-знакомство с Осетией. Исторические локации, отличная асфальтированная дорога, невероятные горные пейзажи — путешествие проходит с комфортом и вы успеваете посмотреть самые интересные места региона. Проезжая 5 хребтов Кавказа от Лесистого хребта до подножия снежных вершин Главного кавказского хребта, мы меняем несколько высотных поясов. Проходим сквозь время и пространство — из лета в зиму, от рассветных лучей до первых звёзд. В каждом месте, в каждый час, в каждое время года — горы, горный воздух, реки, леса — по-разному предстают перед своими зрителями. А поэтому каждая поездка будет уникальной.

Где побываем и что увидим

Алагирское ущелье. В путешествии по ущелью вы познакомитесь с пещерой Чёрного Всадника, Кассарской тесниной и раннехристианской часовней 13 века, увидите древнюю границу Грузии и Алании, а еще узнаете о жизни горцев и заглянете в места, где родился «Осетинский Пушкин» — знаменитый поэт Коста Хетагуров.

Цейское ущелье. Здесь мы поднимемся на канатной дороге к живописному подножию Сказского ледника. Вы услышите легенду о горе Монах и узнаете, почему были пролиты «Три слезы Бога», на месте падения одной их которых теперь стоит святилище «Реком».

Мамисонское ущелье. Пока не отмеченное на туристических картах место, поэтому здесь мы будем наедине с ветром, снежными вершинами и альпийскими высокогорными лугами. Отдалённое от равнины, зажатое теснинами гор, оно веками служило горцам надёжной защитой от врагов. Мы посетим несколько легендарных семейных башен, а на самой границе с Грузией ознакомимся с эволюцией надгробий на старейшем кладбище древней Алании. Выезжая из Мамисона, испьём минеральной воды из природного источника.

Архонское ущелье. Уже на обратном пути заедем в небольшое, но живописное ущелье, где вы увидите уникальные и единственные в Осетии нерукотворные природные образования — каменные грибы. А еще познакомитесь с комплексом аутентичных фамильных башен.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды

Доступность некоторых локаций зависит от времени года, погодных условий и состояния дороги

В базовом варианте экскурсия проводится на автомобиле Нива. По запросу возможно проведение на джипах Toyota Prado, Mercedes ML и других.

Мы заберём вас от места проживания и привезём обратно

Дополнительные расходы