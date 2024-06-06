1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
7 часов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур по Северной Осетии: от ущелий до города мертвых
Погрузитесь в мир древних традиций и непокоренной природы Северной Осетии. Вас ждут уникальные пейзажи и знакомство с историей края
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие по двум ущельям Северной Осетии с гидом
Откройте для себя дух Северной Осетии в коротком путешествии по Кармадонскому и Тагаурскому ущельям с опытным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Проехать по незабываемому маршруту и познакомиться с наследием Куртатинского ущелья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Завораживающий мир Горной Осетии
Куртатинское и Кармадонское ущелья, Цмити, Город мертвых, качели над пропастью и крепость Дзивгис
Начало: Во Владикавказе или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомьтесь, Северная Осетия
«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
10 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По горам и ущельям Северной Осетии
«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Северная Осетия
«Город мертвых» Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью за 1 день
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Сегодня состоялось наше второе путешествие с Георгием. Первой экскурсией была "Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон". И вновь всё
- ААлеся6 июня 2024Получили 100000 эмоций) благодарны Эдуарду и его команде:)
- ААнтонина6 июня 2024Прекрасный ознакомительный тур. Очень понравился гид Давид.
- ММаргарита6 июня 2024Отлично провели день с гидом Асланом. Посмотрели много красивых локаций, послушали интересные и познавательные истории. День прошёл позитивно. Всем членам семьи, включая детей 12 и 15 лет, очень понравилось.
- ЮЮлия5 июня 2024ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
- ИИнна5 июня 2024Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
- ССергей5 июня 2024Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
- ДДарья3 июня 2024Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
- ННаталья2 июня 2024В Осетии и Владикавказе были впервые. Тур отлично подходит для первого знакомства с этим удивительным краем! Включает большое количество знаковых
- ААлександр2 июня 2024Замечательный тур
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Даргавс»
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