Экскурсии из Владикавказа в Даргавс

Найдено 38 экскурсий в категории «Даргавс» во Владикавказе, цены от 2 890 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
351 отзыв
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
205 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
178 отзывов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 4 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
89 отзывов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
Мини-тур по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Мини-тур по Северной Осетии: от ущелий до города мертвых
Погрузитесь в мир древних традиций и непокоренной природы Северной Осетии. Вас ждут уникальные пейзажи и знакомство с историей края
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
10 900 за всё до 4 чел.
Осетия - любовь с первого взгляда
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 3 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Уникальное путешествие по двум ущельям Северной Осетии с гидом
Откройте для себя дух Северной Осетии в коротком путешествии по Кармадонскому и Тагаурскому ущельям с опытным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Известная и нетуристическая Северная Осетия
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Проехать по незабываемому маршруту и познакомиться с наследием Куртатинского ущелья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
День в горной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975 за всё до 3 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Завораживающий мир Горной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Завораживающий мир Горной Осетии
Куртатинское и Кармадонское ущелья, Цмити, Город мертвых, качели над пропастью и крепость Дзивгис
Начало: Во Владикавказе или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Знакомьтесь, Северная Осетия
«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800 за всё до 3 чел.
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
10 499 за всё до 4 чел.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940 за всё до 4 чел.
По горам и ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
По горам и ущельям Северной Осетии
«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Фантастическая Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Северная Осетия
«Город мертвых» Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью за 1 день
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000 за всё до 2 чел.
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия в душевной компании
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    Сегодня состоялось наше второе путешествие с Георгием. Первой экскурсией была "Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон". И вновь всё
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    было прекрасно! Название экскурсии полностью оправдано. Георгий верен себе - он всё какой же замечательный гид и водитель, прекрасный фотограф, интересный собеседник и просто хороший человек))) Кстати, Георгий заваривает безумно вкусный чай, обязательно попробуйте его. Мы проехали по золотому кольцу Северной Осетии, посетили основные достопримечательности, а ещё покатались на качелях. И этот день навсегда останется в нашей памяти, а Северная Осетия в сердце!

  • А
    Алеся
    6 июня 2024
    1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    Получили 100000 эмоций) благодарны Эдуарду и его команде:)
  • А
    Антонина
    6 июня 2024
    Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
    Прекрасный ознакомительный тур. Очень понравился гид Давид.
  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    Отлично провели день с гидом Асланом. Посмотрели много красивых локаций, послушали интересные и познавательные истории. День прошёл позитивно. Всем членам семьи, включая детей 12 и 15 лет, очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
    читать дальше

    СИХ ПОР! БРОНИРУЙТЕ ТУР С ГЕНОЙ И ВЫ БУДЕТЕ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО И ВИДЕО, ВЫ СУПЕР-ПРОФИ! НАМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ!

    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!!ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!!
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
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    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    В Осетии и Владикавказе были впервые. Тур отлично подходит для первого знакомства с этим удивительным краем! Включает большое количество знаковых
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    мест и восхитительных пейзажей. В день нашего путешествия шел дождь, но это не помешало нам получить макимальное удовольствие от поездки. Отдельное спасибо нашему гиду Георгию за создание легкой, приятной во всех отношениях, дружеской атмосферы. Оберегал в течение всего тура и посоветовал маршруты для следующих путешествий.

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Душевное путешествие в Северную Осетию
    Замечательный тур

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Даргавс»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
  2. Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
  3. Северная Осетия по максимуму
  4. Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
  5. 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Даргавс" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 2 890 до 59 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1731 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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