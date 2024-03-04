Встречаемся во Владикавказе и отправляемся в Кармадонское ущелье, живописное, но с печальной историей — здесь неожиданно сошёл ледник, разрушая всё на своём пути и унося жизни. До сих пор тут видны следы его схода — скалы ровные, стёсанные, без выступов, а на одной из них установлен мемориал в память Сергея Бодрова и съёмочной группы, которые в тот момент снимали в этих местах фильм.

Затем побываем в Даргавском ущелье, где увидим знаменитые «башенки» — некрополь, он же «Город мёртвых», знакомый многим по фотографиям Осетии. Раньше здесь располагалось крупное поселение, а сегодня осталось около ста традиционных склепов, в которых до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.

После посетим Фиагдонское (Куртатинское) ущелье, образованное рекой Фиагдон, где среди холмов, шумных водопадов и стремительных рек спрятаны таинственные пещеры и древняя крепость Дзивгис. ВЫ послушаете рёв реки, которая прорывается сквозь дикие скалы, поросшие соснами, и устроим фотосессию на качелях над пропастью, словно уносящих в небо.