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4 дня
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
15 авг в 10:00
от 47 000₽ за человека
скидка
12%
6 дней
В горах мое сердце. Весенний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
14 мар в 10:00
16 мар в 10:00
от 3500030 750₽ за человека
7 дней
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Начало: Владикавказ, 13:00
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
55 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ЕЕлена7 ноября 2023На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
- ААнастасия24 марта 2023Тур идеально подходит для знакомства с регионом. Очень много впечатлений. Не хотелось уезжать. Обязательно вернёмся вновь.
- ЕЕкатерина24 марта 2023Тур замечательный. Горы были великолепные, даже несмотря на погоду (иногда не везло). Относительно организации тура могу сказать только "Огромное спасибо".
- ААртем8 сентября 2022Отличный обзорный тур!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Весенние»
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