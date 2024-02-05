читать дальше

Вся информация поступала заблаговременно в специальный чат. Никаких дополнительных вопросов не было. Питание по программе замечательное. Гиды выше всяких похвал. Особенно хочется поблагодарить гидов по Ингушетии и Чечне Мураду и Руслану. Уважительное отношение, чистая, грамотная речь, энциклопедические знания. Хочу предупредить людей в возрасте, что придётся совершать не очень долгие, но трудные восхождения. У кого есть проблемы с давлением, оценивайте свои силы реально. Только вернулись, а уже скучаю.