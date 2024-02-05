Туры во Владикавказе весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» во Владикавказе, цены от 30 750 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
На автобусе
3 отзыва
4 дня
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
15 авг в 10:00
от 47 000 за человека
В горах мое сердце. Весенний тур
На автобусе
скидка
12%
3 отзыва
6 дней
В горах мое сердце. Весенний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
14 мар в 10:00
16 мар в 10:00
от 3500030 750 за человека
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
На машине
7 дней
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Начало: Владикавказ, 13:00
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
55 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
  • А
    Анастасия
    24 марта 2023
    В горах мое сердце. Весенний тур
    Тур идеально подходит для знакомства с регионом. Очень много впечатлений. Не хотелось уезжать. Обязательно вернёмся вновь.
    Тур идеально подходит для знакомства с регионом. Очень много впечатлений. Не хотелось уезжать. Обязательно вернёмся вновьТур идеально подходит для знакомства с регионом. Очень много впечатлений. Не хотелось уезжать. Обязательно вернёмся вновь
  • Е
    Екатерина
    24 марта 2023
    В горах мое сердце. Весенний тур
    Тур замечательный. Горы были великолепные, даже несмотря на погоду (иногда не везло). Относительно организации тура могу сказать только "Огромное спасибо".
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    Вся информация поступала заблаговременно в специальный чат. Никаких дополнительных вопросов не было. Питание по программе замечательное. Гиды выше всяких похвал. Особенно хочется поблагодарить гидов по Ингушетии и Чечне Мураду и Руслану. Уважительное отношение, чистая, грамотная речь, энциклопедические знания. Хочу предупредить людей в возрасте, что придётся совершать не очень долгие, но трудные восхождения. У кого есть проблемы с давлением, оценивайте свои силы реально. Только вернулись, а уже скучаю.

  • А
    Артем
    8 сентября 2022
    В горах мое сердце. Весенний тур
    Отличный обзорный тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Весенние»

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  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 30 750 до 55 000 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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