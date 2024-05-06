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9 человек, мы были с сыном-подростком, он остался очень доволен, у меня претензий к организации тура практически нет. Если сразу касаться минусов, то были небольшие недочёты в логистике в самом начале и показались однообразными включенные в стоимость обеды, хотелось бы меню поинтереснее, может, так совпало, что несколько дней подряд пришлось есть курятину, что стало поводом для шуток. Отмечу, при этом, все было вкусно и достаточно сытно. В целом с минусами на этом все. Остальное - в плюс. Отели неплохие (Армхи специфичен, там, как повезет, но виды и расположение все искупают), а в Грозном так и прямо отличный. Очень насыщенная программа (все пункты были выполнены), и, что следует особо отметить, не просто перемещение с места на место, а в сопровождении гидов, качественная экскурсионная программа. Ироничный эрудит Рамзан, это, конечно, особое украшение экскурсий; чудесный юноша-гид в Грозном (к сожалению, не запомнили имя), так деликатно, спокойно и интересно продемонстрировал нам основные достопримечательности республики, таким и должен быть проводник в другую культуру; в Башне очень интересно молодой человек рассказывал о традициях; внимательный и аккуратный водитель -Багаутдин, этот человек сопровождал нас по всему маршруту, я придирчива к манере езды, с этим человеком было очень комфортно ездить, и шуткой поддерживал и добрым словом, и помогал с чемоданами, как родной стал за неделю))). И вообще мы не пожалели, что поехали именно с этой турфирмой, и именно с этой программой, потому что там реально чувствовалась командная работа и опека. Начиная от незримо присутствовавшей с нами постоянно на связи в чате внимательной девушки-менеджера, включая всех гидов, организаторов, кто делал нашу поездку комфортной, и, конечно, Зара - видно, что человек душой болеет за свое дело, и старается теплоту и любовь к родному краю передать и показать своим гостям. Описывать туристические помещенные нами места - не вижу смысла, их нужно увидеть лично, и считаю, что конкретная экскурсия в таком именно формате- это прямо маст хэв для посещения Кавказа. В планах воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, подкупает именно индивидуальный подход к клиенту, реально ощущаешь себя гостем в этих прекрасных краях.