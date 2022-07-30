Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Авторский тур во Владикавказе

Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах

5
2 отзыва
Это приключение, которое сочетает экстремальный отдых с познавательным: с одной стороны нас ждут полеты на парапланах или планерах, стрельба на полигоне или сплав по горной реке, а с другой — неспешные прогулки по самым живописным местам Северной Осетии.

Увидим загадочный Даргавский некрополь, исследуем Кармадонское ущелье и гостеприимный Владикавказ, и, конечно же, вдоволь насладимся свежими ароматными осетинскими пирогами.
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Ближайшие даты:
4
мая
8
мая
11
мая
15
мая
18
мая
22
мая
25
мая
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой наличные — в горах карты не принимают. Все полеты тоже оплачиваются на месте наличными. Полеты зависят от погодных условий и могут не состояться. Если погода будет нелетная, у нас есть альтернативная программа.

Можно участвовать вместе с детьми от 6 лет.

Проживание. Будем жить в трехзвездочных гостиницах в центре Владикавказа — «Империал», «Владикавказ», «Олимп Плаза» или «Планета Люкс». Для гостей работает бесплатный Wi-Fi, в номерах есть все необходимые косметические и бытовые принадлежности. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату.

Питание. Будем завтракать в гостинице, а обедать в кафе по пути. В теплую хорошую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе. Обязательно попробуем осетинские пироги и местную кухню.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство с национальной кухней

Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.

После обеда заселимся в отель в центре города — «Империал», «Владикавказ», «Планета Люкс» или «Олимп Плаза» — это уютные трехзвездочные гостиницы в центре города.

Встреча и знакомство с национальной кухнейВстреча и знакомство с национальной кухнейВстреча и знакомство с национальной кухнейВстреча и знакомство с национальной кухнейВстреча и знакомство с национальной кухнейВстреча и знакомство с национальной кухней
2 день

Кавказский экстрим: парапланы и планеры в горах

Планер или параплан. После сытного завтрака можно выбрать одну из двух программ на выбор: полетать на планере (маленьком двухместном безмоторном самолете) или отправиться в горы парить на парапланах.

Приключения на аэродроме. Если вы выбрали планер, то наш путь будет лежать на аэродром Владикавказского аэроклуба. Познакомимся с пилотами, поговорим об авиации на Кавказе и послушаем байки опытных летчиков. После небольшого инструктажа вы сможете отправиться в полет! Планер летит без мотора за счет аэродинамической подъемной силы. Чтобы он поднялся в воздух, планер сначала буксируют на тросе за самолетом, а только потом трос отстегивают и вы оказываетесь в свободном полете, будто парящая птица. Никакого шума мотора и тряски — только вы и небо! При желании опытный летчик-инструктор может показать вам несколько фигур пилотажа.

Стрельба и пироги. До или после полета можно пострелять в тире из лука или воздушки. А потом, когда все налетаются, устроим пикник с осетинскими пирогами — как раз то, что нужно после выплеска адреналина. Если будет желание продолжить, можно полетать и на других самолетах (за дополнительную плату) или полетать на планере прямо над Кавказским хребтом.

Полеты на параплане. Другой вариант программы — это параплан. В этом случае поедем в Кармадонское ущелье. По пути еще заедем в знаменитый Даргавский некрополь. Полетаем над горами на парапланах, полюбуемся пейзажами с высоты, а потом устроим пикник с горячими пирогами из дровяной печи, которые заберем в ближайшем селе.

Трекинг к водопадам. В период полноводности водопадов (ориентировочно с июня по октябрь) доступны также Мидаграбинские водопады. Чтобы добраться до них, нужно пройти пешком около часа по горным тропинкам. Устроим легкий треккинг и доберемся до водопадов, самый большой из которых достигает 750 метров в высоту.

Полигон или рафтинг. В случае нелётной погоды мы отправимся на полигон. Сначала вас ждёт инструктаж, а потом – стрельба (100 выстрелов) из пистолета «Глок-17» и пистолета Ярыгина. Сплавляться будем на рафтах — довольно устойчивых суднах, которые на бурной горной реке превращаются в настоящий аттракцион. Будет много водяных брызг, бочек, пенных котлов и адреналина!

Вечером вернемся во Владикавказ. Будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно прогуляться по городу.

Кавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горахКавказский экстрим: парапланы и планеры в горах
3 день

Владикавказ - религиозный, советский и современный

Мастер-класс по осетинским пирогам. Позавтракаем в отеле, до 13:30 будет свободное время, а затем отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.

Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы увидите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.

Вечерняя программа на выбор. Вечером будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять. Можно взять дополнительную программу (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню.

Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадаете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.

Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.

Владикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современный
4 день

Цейское ущелье и купание в источниках

Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании — манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты, увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и будем наслаждаться запахом хвои и леса.

Тайны дзуаров. Еще мы увидим осетинские дзуары — это небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Вы узнаете, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.

Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по очень живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.

Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет. Мы пообедаем в одном из местных кафе и вернемся обратно в отель, где сможем отдохнуть и выспаться.

Цейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источниках
5 день

Кармадонское ущелье и город мертвых Даргавс

Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.

Город мертвых. После осетинского обеда в одном из кафе по пути мы отправимся еще в одно пугающее место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.

Куртатинское ущелье. Если во второй день вы выбрали парапланы и уже видели Кармадонском ущелье и Даргавс, то сегодня можно поехать в Куртатинское ущелье. Именно здесь в средние века сформировалось одно из пяти осетинских обществ (Куртатинское). Вы узнаете историю осетинского народа, его традиции, обычаи и легенды, полюбуетесь живописными горами и исследуете средневековые дзуары, построенные на месте древних языческих святилищ.

Мидаграбинские водопады. Посещаем, только в период полноводности водопадов (ориентировочно, июнь-сентябрь).

Возвращение домой. На этом путешествие подходит к концу, пора возвращаться домой — едем в аэропорт Беслана или на ж/д вокзал Владикавказа.

Кармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых Даргавс

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Владикавказ (улучшенные номера), Олимп Плаза, Империал, * Планета Люкс, двухместное размещение
  • 5 обедов, 4 завтрака
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт (или ж/д вокзал)
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Сопровождение гидом-фотографом в экстрим-день
  • Стрельбище на аэродроме
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Владикавказа и обратно
  • Одноместное размещение (4000-8000 руб., в зависимости от отеля)
  • Размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - цена по запросу
  • Ужины
  • Дополнительная программа во Владикавказе: Аланский вечер - 2200 руб
  • Осетинская пивоварня с дегустацией - 2200 руб
  • Входные билеты - около 500 руб
  • Полёт на планере, 15-20 минут - 7500 руб
  • Полёт на планере в горах 40-50 минут - 14000 руб. (при наборе 2-х пассажиров)
  • Полёт на параплане - 6500 руб. (включая страховку на сутки), 14000 руб. - часовой полет по большому кругу
  • Обучение стрельбе на полигоне - 5000 руб. (100 выстрелов)
  • Рафтинг на реке Ардон - 1500 руб
  • Прыжок с парашютом - 6500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
Завершение: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
30 июля 2022
Замечательный тур!
Хорошее сочетание свободного времени и экскурсий, города, парка и гор. Отличное сопровождение гидами. Прекрасно все при любой погоде! Великолепное питание, удобное размещение в гостинице.
Е
19 июля 2022
Были во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане и в особенности нашему гиду Сергею за организацию тура! Все продумано, все спланировано, никакой "головной боли", один отдых. Ребята, вы крутые!
За 4 дня успели посмотреть все самые интересные места, несколько ущелий, забраться к леднику и водопадам, полетать с парапланом, релаксировать в источниках, насладиться национальной кухней, в общем получить массу позитивных впечатлений! Осетия действительно впечатляет и стоит того чтобы посетить ее и не один раз!
Были во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане и

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГорыНа параплане

Похожие туры из Владикавказа

Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Аэропорт Владикавказа, 13:00
4 мая
8 мая
11 мая
15 мая
49 900 за человека
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
2 мая
4 мая
9 мая
11 мая
39 900 за человека
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом
Владикавказ, 9:30. Заберём вас по адресу проживани...
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая
35 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам