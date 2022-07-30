Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Увидим загадочный Даргавский некрополь, исследуем Кармадонское ущелье и гостеприимный Владикавказ, и, конечно же, вдоволь насладимся свежими ароматными осетинскими пирогами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Описание
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой наличные — в горах карты не принимают. Все полеты тоже оплачиваются на месте наличными. Полеты зависят от погодных условий и могут не состояться. Если погода будет нелетная, у нас есть альтернативная программа.
Можно участвовать вместе с детьми от 6 лет.
Проживание. Будем жить в трехзвездочных гостиницах в центре Владикавказа — «Империал», «Владикавказ», «Олимп Плаза» или «Планета Люкс». Для гостей работает бесплатный Wi-Fi, в номерах есть все необходимые косметические и бытовые принадлежности. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату.
Питание. Будем завтракать в гостинице, а обедать в кафе по пути. В теплую хорошую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе. Обязательно попробуем осетинские пироги и местную кухню.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство с национальной кухней
Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.
После обеда заселимся в отель в центре города — «Империал», «Владикавказ», «Планета Люкс» или «Олимп Плаза» — это уютные трехзвездочные гостиницы в центре города.
Кавказский экстрим: парапланы и планеры в горах
Планер или параплан. После сытного завтрака можно выбрать одну из двух программ на выбор: полетать на планере (маленьком двухместном безмоторном самолете) или отправиться в горы парить на парапланах.
Приключения на аэродроме. Если вы выбрали планер, то наш путь будет лежать на аэродром Владикавказского аэроклуба. Познакомимся с пилотами, поговорим об авиации на Кавказе и послушаем байки опытных летчиков. После небольшого инструктажа вы сможете отправиться в полет! Планер летит без мотора за счет аэродинамической подъемной силы. Чтобы он поднялся в воздух, планер сначала буксируют на тросе за самолетом, а только потом трос отстегивают и вы оказываетесь в свободном полете, будто парящая птица. Никакого шума мотора и тряски — только вы и небо! При желании опытный летчик-инструктор может показать вам несколько фигур пилотажа.
Стрельба и пироги. До или после полета можно пострелять в тире из лука или воздушки. А потом, когда все налетаются, устроим пикник с осетинскими пирогами — как раз то, что нужно после выплеска адреналина. Если будет желание продолжить, можно полетать и на других самолетах (за дополнительную плату) или полетать на планере прямо над Кавказским хребтом.
Полеты на параплане. Другой вариант программы — это параплан. В этом случае поедем в Кармадонское ущелье. По пути еще заедем в знаменитый Даргавский некрополь. Полетаем над горами на парапланах, полюбуемся пейзажами с высоты, а потом устроим пикник с горячими пирогами из дровяной печи, которые заберем в ближайшем селе.
Трекинг к водопадам. В период полноводности водопадов (ориентировочно с июня по октябрь) доступны также Мидаграбинские водопады. Чтобы добраться до них, нужно пройти пешком около часа по горным тропинкам. Устроим легкий треккинг и доберемся до водопадов, самый большой из которых достигает 750 метров в высоту.
Полигон или рафтинг. В случае нелётной погоды мы отправимся на полигон. Сначала вас ждёт инструктаж, а потом – стрельба (100 выстрелов) из пистолета «Глок-17» и пистолета Ярыгина. Сплавляться будем на рафтах — довольно устойчивых суднах, которые на бурной горной реке превращаются в настоящий аттракцион. Будет много водяных брызг, бочек, пенных котлов и адреналина!
Вечером вернемся во Владикавказ. Будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно прогуляться по городу.
Владикавказ - религиозный, советский и современный
Мастер-класс по осетинским пирогам. Позавтракаем в отеле, до 13:30 будет свободное время, а затем отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы увидите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Вечерняя программа на выбор. Вечером будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять. Можно взять дополнительную программу (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню.
Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадаете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.
Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.
Цейское ущелье и купание в источниках
Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании — манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты, увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и будем наслаждаться запахом хвои и леса.
Тайны дзуаров. Еще мы увидим осетинские дзуары — это небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Вы узнаете, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.
Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по очень живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.
Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет. Мы пообедаем в одном из местных кафе и вернемся обратно в отель, где сможем отдохнуть и выспаться.
Кармадонское ущелье и город мертвых Даргавс
Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Город мертвых. После осетинского обеда в одном из кафе по пути мы отправимся еще в одно пугающее место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Куртатинское ущелье. Если во второй день вы выбрали парапланы и уже видели Кармадонском ущелье и Даргавс, то сегодня можно поехать в Куртатинское ущелье. Именно здесь в средние века сформировалось одно из пяти осетинских обществ (Куртатинское). Вы узнаете историю осетинского народа, его традиции, обычаи и легенды, полюбуетесь живописными горами и исследуете средневековые дзуары, построенные на месте древних языческих святилищ.
Мидаграбинские водопады. Посещаем, только в период полноводности водопадов (ориентировочно, июнь-сентябрь).
Возвращение домой. На этом путешествие подходит к концу, пора возвращаться домой — едем в аэропорт Беслана или на ж/д вокзал Владикавказа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Владикавказ (улучшенные номера), Олимп Плаза, Империал, * Планета Люкс, двухместное размещение
- 5 обедов, 4 завтрака
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт (или ж/д вокзал)
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по маршруту
- Сопровождение гидом-фотографом в экстрим-день
- Стрельбище на аэродроме
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Владикавказа и обратно
- Одноместное размещение (4000-8000 руб., в зависимости от отеля)
- Размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - цена по запросу
- Ужины
- Дополнительная программа во Владикавказе: Аланский вечер - 2200 руб
- Осетинская пивоварня с дегустацией - 2200 руб
- Входные билеты - около 500 руб
- Полёт на планере, 15-20 минут - 7500 руб
- Полёт на планере в горах 40-50 минут - 14000 руб. (при наборе 2-х пассажиров)
- Полёт на параплане - 6500 руб. (включая страховку на сутки), 14000 руб. - часовой полет по большому кругу
- Обучение стрельбе на полигоне - 5000 руб. (100 выстрелов)
- Рафтинг на реке Ардон - 1500 руб
- Прыжок с парашютом - 6500 руб
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Хорошее сочетание свободного времени и экскурсий, города, парка и гор. Отличное сопровождение гидами. Прекрасно все при любой погоде! Великолепное питание, удобное размещение в гостинице.
За 4 дня успели посмотреть все самые интересные места, несколько ущелий, забраться к леднику и водопадам, полетать с парапланом, релаксировать в источниках, насладиться национальной кухней, в общем получить массу позитивных впечатлений! Осетия действительно впечатляет и стоит того чтобы посетить ее и не один раз!