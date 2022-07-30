Планер или параплан. После сытного завтрака можно выбрать одну из двух программ на выбор: полетать на планере (маленьком двухместном безмоторном самолете) или отправиться в горы парить на парапланах.

Приключения на аэродроме. Если вы выбрали планер, то наш путь будет лежать на аэродром Владикавказского аэроклуба. Познакомимся с пилотами, поговорим об авиации на Кавказе и послушаем байки опытных летчиков. После небольшого инструктажа вы сможете отправиться в полет! Планер летит без мотора за счет аэродинамической подъемной силы. Чтобы он поднялся в воздух, планер сначала буксируют на тросе за самолетом, а только потом трос отстегивают и вы оказываетесь в свободном полете, будто парящая птица. Никакого шума мотора и тряски — только вы и небо! При желании опытный летчик-инструктор может показать вам несколько фигур пилотажа.

Стрельба и пироги. До или после полета можно пострелять в тире из лука или воздушки. А потом, когда все налетаются, устроим пикник с осетинскими пирогами — как раз то, что нужно после выплеска адреналина. Если будет желание продолжить, можно полетать и на других самолетах (за дополнительную плату) или полетать на планере прямо над Кавказским хребтом.

Полеты на параплане. Другой вариант программы — это параплан. В этом случае поедем в Кармадонское ущелье. По пути еще заедем в знаменитый Даргавский некрополь. Полетаем над горами на парапланах, полюбуемся пейзажами с высоты, а потом устроим пикник с горячими пирогами из дровяной печи, которые заберем в ближайшем селе.

Трекинг к водопадам. В период полноводности водопадов (ориентировочно с июня по октябрь) доступны также Мидаграбинские водопады. Чтобы добраться до них, нужно пройти пешком около часа по горным тропинкам. Устроим легкий треккинг и доберемся до водопадов, самый большой из которых достигает 750 метров в высоту.

Полигон или рафтинг. В случае нелётной погоды мы отправимся на полигон. Сначала вас ждёт инструктаж, а потом – стрельба (100 выстрелов) из пистолета «Глок-17» и пистолета Ярыгина. Сплавляться будем на рафтах — довольно устойчивых суднах, которые на бурной горной реке превращаются в настоящий аттракцион. Будет много водяных брызг, бочек, пенных котлов и адреналина!

Вечером вернемся во Владикавказ. Будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно прогуляться по городу.