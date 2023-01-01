Подробнее об экскурсии

Погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную и интересную архитектуру города. Познакомимся с сердцем города – историческим Проспектом Мира (Александровский), откроем тайну суннитской мечети, осмотрим старинную церковь, насладимся атмосферой старейшего городского парка на Северном Кавказе.

Далее последует шоу-программа, которая представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни. Аланский вечер в романтической обстановке уютного ресторана откроет для Вас разнообразие замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.

От соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, Аланский вечер подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии.