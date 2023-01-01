Нескучное знакомство с Владикавказом

Вас ждёт познавательная обзорная экскурсия по Владикавказу, его старинным улочкам и площадям

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Вас ждёт познавательная обзорная экскурсия по Владикавказу, его старинным улочкам и площадям.

Мы проникнемся атмосферой этой удивительного города, узнаем его многовековую историю и познакомимся с местным менталитетом.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр города
  • Набережная Терека
  • Проспект Мира (Александровский)
  • Суннитская мечеть
  • Старинная церковь
  • Старейший городской парк на Северном Кавказе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее об экскурсии

Погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную и интересную архитектуру города. Познакомимся с сердцем города – историческим Проспектом Мира (Александровский), откроем тайну суннитской мечети, осмотрим старинную церковь, насладимся атмосферой старейшего городского парка на Северном Кавказе.
Далее последует шоу-программа, которая представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни. Аланский вечер в романтической обстановке уютного ресторана откроет для Вас разнообразие замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.
От соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, Аланский вечер подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Все входные билеты по маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Завершение: Улица Маркова, 20 а, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и пятницам в 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75.
  • Вас будет встречать гид с табличкой «Baltson» у центрального входа в гостиницу

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