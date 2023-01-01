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Описание
Подробнее об экскурсии
Погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную и интересную архитектуру города. Познакомимся с сердцем города – историческим Проспектом Мира (Александровский), откроем тайну суннитской мечети, осмотрим старинную церковь, насладимся атмосферой старейшего городского парка на Северном Кавказе.
Далее последует шоу-программа, которая представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни. Аланский вечер в романтической обстановке уютного ресторана откроет для Вас разнообразие замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.
От соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, Аланский вечер подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Все входные билеты по маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Завершение: Улица Маркова, 20 а, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и пятницам в 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75.
Вас будет встречать гид с табличкой «Baltson» у центрального входа в гостиницу
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