  1. Россия
  2. Владикавказ
  3. Экскурсии

Владикавказ глазами местных жителей

Проникнуться атмосферой города, разрушить стереотипы и заглянуть в мастерские художников

Альберт
Альберт – Гид из Владикавказа
На этой авторской прогулке 👣 Владикавказ откроется для вас как город 🏙️ самобытной культуры и талантливых художников, интересной архитектуры и отменного стрит-фуда.

Со мной вы пройдете по историческим кварталам столицы ⭐️ Северной Осетии, побываете в лабораториях современного искусства и сможете рассмотреть живой и современный Владикавказ изнутри.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить во Владикавказе
Основная часть нашего маршрута пройдет по центру Владикавказа. Вы услышите историю 📖 осетинской церкви и узнаете, какие секреты хранят дома на проспекте Мира, зайдете в парк 🌳 имени Хетагурова, встретите на пути Национальный музей 🖼 и Дом кино 🎥. Пройдете по знаменитой набережной реки Терек и полюбуетесь зданием гостиницы «Империал». И с моей помощью проникнете в прошлое Владикавказа и узнаете о местных традициях.

Творческие лаборатории художников
Чтобы прочувствовать, чем дышит город 🏙️ сегодня, мы заглянем в несколько художественных мастерских и творческих лабораторий Владикавказа. Вы погрузитесь в современную культуру города, встретитесь с любопытными арт-объектами и даже сможете понаблюдать за работой мастеров — художников, архитекторов и дизайнеров, многих из которых я знаю лично.

Ключ к городу: советы от местного жителя
Я смогу показать вам город таким, каким его редко видят туристы. Мы заглянем в секретные колоритные дворики, чтобы понаблюдать за бытом владикавказцев. А еще вы убедитесь, что местная кухня 🥧 — это не только осетинские пироги. Узнаете, где попробовать лучший бургер или продегустировать вино 🍷, разберетесь в фастфуде и кофейной культуре Владикавказа. И, конечно, я расскажу, какие еще уголки города стоит посетить самостоятельно.

Организационные детали

Посещение музеев и кафе (по желанию) оплачивается дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 на площади Штыба
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей
Владикавказ глазами местных жителей

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Альберт
Альберт
Приветствую вас, путешественники и гости моего родного Владикавказа! Меня зовут Альберт, я историк по образованию и большой ценитель моего города, буду рад с гордостью показать его вам. Владикавказ — это культурный феномен, в нем сочетаются несочетаемые вещи, и в этом разнообразии город прекрасен. Добро пожаловать!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Из Владикавказа — в горы Осетии!
От 7 100
7.5 часов
Из Владикавказа — в горы Осетии!
56 отзывов
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
скидка10%
7900
7 110
8 часов
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
42 отзыва
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
7 150
8 часов
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
35 отзывов
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
скидка10%
9550
8 595
9 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
28 отзывов
Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды
О Владикавказе — с интересом и любовью!
2 500
2 часа
О Владикавказе — с интересом и любовью!
26 отзывов
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Мифы и тайны горной Ингушетии
7 500
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
26 отзывов