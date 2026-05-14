Лучшее время для посещения Владикавказа - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по городу и изучения его достопримечательностей. Однако весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, хотя может быть немного прохладнее. Зимой прогулки возможны, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Осетинская церковь
Проспект Мира
Парк имени Хетагурова
Национальный музей
Дом кино
Набережная реки Терек
Гостиница «Империал»
Описание экскурсии
Всё, что нельзя пропустить во Владикавказе
Основная часть нашего маршрута пройдет по центру Владикавказа. Вы услышите историю осетинской церкви и узнаете, какие секреты хранят дома на проспекте Мира, зайдете в парк имени Хетагурова, встретите на пути Национальный музей и Дом кино. Пройдете по знаменитой набережной реки Терек и полюбуетесь зданием гостиницы «Империал». И с моей помощью проникнете в прошлое Владикавказа и узнаете о местных традициях.
Творческие лаборатории художников
Чтобы прочувствовать, чем дышит город сегодня, мы заглянем в несколько художественных мастерских и творческих лабораторий Владикавказа. Вы погрузитесь в современную культуру города, встретитесь с любопытными арт-объектами и даже сможете понаблюдать за работой мастеров — художников, архитекторов и дизайнеров, многих из которых я знаю лично.
Ключ к городу: советы от местного жителя
Я смогу показать вам город таким, каким его редко видят туристы. Мы заглянем в секретные колоритные дворики, чтобы понаблюдать за бытом владикавказцев. А еще вы убедитесь, что местная кухня — это не только осетинские пироги. Узнаете, где попробовать лучший бургер или продегустировать вино, разберетесь в фастфуде и кофейной культуре Владикавказа. И, конечно, я расскажу, какие еще уголки города стоит посетить самостоятельно.
Организационные детали
Посещение музеев и кафе (по желанию) оплачивается дополнительно
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2631 туриста
Приветствую вас, путешественники и гости моего родного Владикавказа! Меня зовут Альберт, я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с гордостью показать его вам. Владикавказ — это культурный феномен, в нём сочетаются несочетаемые вещи, и в этом разнообразии город прекрасен. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 366 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
355
4
5
3
5
2
1
1
–
А
Алексей
Отличная экскурсия, было очень увлекательно. Рассказы гида вызывают интерес к истории Владикавказа и Алании (это был, можно сказать, вводный маршрут с симпатичными переулками и историко-культурными фактами). Спасибо большое! Алексей и Наталия.
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Екатерина
Очень интересная экскурсия. Создалось довольно полное представление о исторических событиях, жизни, верованиях, традициях осетин. Альберт - искусный рассказчик, глубоко знающий историю своего родного края!
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Дарья
Интересная экскурсия по нетипичному маршруту. Узнали, как строился город, поговорили об архитектуре. Альберт прекрасный рассказчик. Задавали различные вопросы про историю и получали исчерпывающие ответы. Спасибо за проведенное время!
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Ваниева
Огромная благодарность нашему гиду Альберту за отличное погружение в историю города, традиции и интересные факты о Владикавказе. Незабываемо! Низкий поклон!
+2
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С
Светлана
Была у Альберта на экскурсии дважды. С такой любовью к городу, к незаметным деталям, обычаям и традициям чудесной Осетии. Теперь и подписчиком в соцсетях сталаи продолжаю ходить на экскурсии через них. Обязательно пойду на третью экскурсию по городу, как приеду в следующий раз.
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Я
Яна
Альберт, мы потрясающе погуляли). С Вами очень интересно! Вспоминаю с теплом). Благодарю за экскурс в историю Владикавказа, за Ваши потрясающие знания и уникальный взгляд на культуру Осетии, гостеприимство, доброжелательность и Вашу харизму). 2 часа пролетели незаметно и жалко было расставаться). Очень рекомендкю посетить👍🥰
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