Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить во Владикавказе

Основная часть нашего маршрута пройдет по центру Владикавказа. Вы услышите историю 📖 осетинской церкви и узнаете, какие секреты хранят дома на проспекте Мира, зайдете в парк 🌳 имени Хетагурова, встретите на пути Национальный музей 🖼 и Дом кино 🎥. Пройдете по знаменитой набережной реки Терек и полюбуетесь зданием гостиницы «Империал». И с моей помощью проникнете в прошлое Владикавказа и узнаете о местных традициях.

Творческие лаборатории художников

Чтобы прочувствовать, чем дышит город 🏙️ сегодня, мы заглянем в несколько художественных мастерских и творческих лабораторий Владикавказа. Вы погрузитесь в современную культуру города, встретитесь с любопытными арт-объектами и даже сможете понаблюдать за работой мастеров — художников, архитекторов и дизайнеров, многих из которых я знаю лично.

Ключ к городу: советы от местного жителя

Я смогу показать вам город таким, каким его редко видят туристы. Мы заглянем в секретные колоритные дворики, чтобы понаблюдать за бытом владикавказцев. А еще вы убедитесь, что местная кухня 🥧 — это не только осетинские пироги. Узнаете, где попробовать лучший бургер или продегустировать вино 🍷, разберетесь в фастфуде и кофейной культуре Владикавказа. И, конечно, я расскажу, какие еще уголки города стоит посетить самостоятельно.

Организационные детали

Посещение музеев и кафе (по желанию) оплачивается дополнительно.