Лучшее время для посещения Владикавказа - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по городу и изучения его достопримечательностей. Однако весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, хотя может быть немного прохладнее. Зимой прогулки возможны, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой.

Представьте себе прогулку по живописным улицам Владикавказа, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное.В этой экскурсии вы не только узнаете о богатой истории и культуре города, но и познакомитесь

с его современным искусством. Мы зайдем в художественные мастерские, где встретимся с талантливыми местными художниками, исследуем архитектурные шедевры и отведаем настоящий владикавказский стрит-фуд. Эта экскурсия даст вам возможность увидеть Владикавказ глазами его жителей и открыть для себя его уникальный характер

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Всё, что нельзя пропустить во Владикавказе

Основная часть нашего маршрута пройдет по центру Владикавказа. Вы услышите историю осетинской церкви и узнаете, какие секреты хранят дома на проспекте Мира, зайдете в парк имени Хетагурова, встретите на пути Национальный музей и Дом кино. Пройдете по знаменитой набережной реки Терек и полюбуетесь зданием гостиницы «Империал». И с моей помощью проникнете в прошлое Владикавказа и узнаете о местных традициях.

Творческие лаборатории художников

Чтобы прочувствовать, чем дышит город сегодня, мы заглянем в несколько художественных мастерских и творческих лабораторий Владикавказа. Вы погрузитесь в современную культуру города, встретитесь с любопытными арт-объектами и даже сможете понаблюдать за работой мастеров — художников, архитекторов и дизайнеров, многих из которых я знаю лично.

Ключ к городу: советы от местного жителя

Я смогу показать вам город таким, каким его редко видят туристы. Мы заглянем в секретные колоритные дворики, чтобы понаблюдать за бытом владикавказцев. А еще вы убедитесь, что местная кухня — это не только осетинские пироги. Узнаете, где попробовать лучший бургер или продегустировать вино, разберетесь в фастфуде и кофейной культуре Владикавказа. И, конечно, я расскажу, какие еще уголки города стоит посетить самостоятельно.

Организационные детали

Посещение музеев и кафе (по желанию) оплачивается дополнительно