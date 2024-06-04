1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
«В стоимость не включен обед в живописном месте в горах — 500 руб»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Билеты
2 часа
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«Во время кувда вы погрузитесь в аланский быт и, конечно, продегустируете блюда осетинской кухни: Уалибах (осетинский пирог с сыром), Цахараджын (осетинский пирог с листьями свеклы) и осетинское пиво»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
Индивидуальная
9 часов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
«В дороге вы узнаете об исконных традициях, быте и кухне горцев»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
«После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа в ресторане: вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами и дегустация национальных блюд»
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
Отправиться в путешествие по Северному Кавказу, навстречу несравненным ракурсам седого Эльбруса
Начало: у места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Не обойдем стороной и кавказские традиции с гастрономической культурой»
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
27 620₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, смотря на белоснежные вершины ущелья»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
18 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, любуясь панорамой Эльбруса»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
27 220₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Поразиться красоте природного памятника, сделать яркие снимки и отведать блюда традиционной кухни
Начало: Возле вашего отеля
«🥙 Затем будет короткий переезд к селу Хушто-Сырт, где заодно можно пообедать в одном из проверенных балкарских кафе с традиционной кухней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
«🧀 Особым впечатлениям этого дня станет обед в доме горца с домашним сыром и осетинскими пирогами»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
«Пикник с блюдами кавказской кухни включен в стоимость»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
«Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни»
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
Индивидуальная
9 часов
Жемчужина Северной Осетии - Восточная Дигория + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья»
Расписание: В обговоренный день с 9.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
18 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«После мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежную панораму Эльбруса Важно знать: В стоимость входит пикник с шашлыком и горным чаем»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
25 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«В живописном месте мы устроим пикник с горячими блюдами на гриле и чаем из горных трав»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
23 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья В финале путешествия увидите Кармадонское ущелье с рекой Геналдон и двумя ледниками, Колка и Майли»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и покажу вам самые красивые места Балкарии»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Перезагрузка в горах Осетии
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
«Фазикау в небольшое горное кафе, там отведаете очень вкусную нац»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Далее следует шоу-программа, которая представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни»
Расписание: По средам и пятницам в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Горная Ингушетия
Начало: По запросу забираем в любой локации
«В обед нас с вами будет ждать уютное кафе с национальной кухней, где можно как просто перекусить чай/кофе/бутерброды, так и полноценно пообедать блюдами национальной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
К снежным вершинам и древним башням Осетии + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«После мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 10.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины Эльбруса»
Расписание: Ежедневно с 7:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
26 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Начало: По договоренности
«После обеда в одном из уютных кафе или ресторане, попробовав вкуснейшей национальной кухни, мы пройдёмся пешком по проспекту имени В»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
«Архитектурные и гастрономические достопримечательности Немного отдохнув, набравшись положительных эмоций и нужных калорий мы продолжаем наш путь»
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
«Здесь же, в окружении горных панорам, после творческих экспериментов мы оставим холсты подсыхать, а в это время устроим небольшой пикник с горячим кофе или чаем, вином, фруктами и закусками»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
«В стоимость включены: трансфер из любого места в черте города, пикник с едой, домашним вином и фруктами, пледы (при необходимости), фотосессия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июня 2024Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
- ААлександр3 июня 2024Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
- ЮЮлия1 июня 2024Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
- ИИрина31 мая 2024Май 2024г. Отличная экскурсия в компании замечательного гида Давида! Будьте готовы к не очень комфортабельным туалетам по пути следования, но все это такие мелочи на фоне величественной природы и гор. Всем рекомендую!
- ИИрина21 мая 2024Замечательная экскурсия! Очень красивая природа, нетронутая людьми. Гид Владислав интересно и увлеченно преподносит информацию. Ни капельки не пожалели, что взяли
- ССветлана16 мая 2024Шоу замечательное. Ведущий с красивым голосом. Еды достаточно.
- ААнна16 мая 2024Спасибо, всё прошло отлично. Спасибо большое организаторам за прошедший вечер.
- ЕЕкатерина14 мая 2024От души всем советую посетить Северную Осетию с Олегом и его невероятно душевной экскурсией! Нам не очень повезло с погодой,
- ААртем13 мая 2024Очень компактный и в то же время с довольно большим погружением в культуру вечер. Зажигательные танцы, интересный ведущий и комфортная
- ЕЕлена10 мая 2024Очень Вкусно, безумно интересно, увлекательно-развлекательно, Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Гастрономические»
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Сейчас во Владикавказе в категории "Гастрономические" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 2 200 до 27 620. Туристы уже оставили гидам 356 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Владикавказа, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024