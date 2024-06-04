Гастрономические экскурсии Владикавказа

Найдено 28 экскурсий в категории «Гастрономические» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
«В стоимость не включен обед в живописном месте в горах — 500 руб»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Билеты
2 часа
54 отзыва
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«Во время кувда вы погрузитесь в аланский быт и, конечно, продегустируете блюда осетинской кухни: Уалибах (осетинский пирог с сыром), Цахараджын (осетинский пирог с листьями свеклы) и осетинское пиво»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
«В дороге вы узнаете об исконных традициях, быте и кухне горцев»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850 за всё до 4 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
13 отзывов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
«После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа в ресторане: вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами и дегустация национальных блюд»
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
Отправиться в путешествие по Северному Кавказу, навстречу несравненным ракурсам седого Эльбруса
Начало: у места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Не обойдем стороной и кавказские традиции с гастрономической культурой»
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
27 620 за всё до 3 чел.
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, смотря на белоснежные вершины ущелья»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
18 940 за всё до 4 чел.
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, любуясь панорамой Эльбруса»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
27 220 за всё до 3 чел.
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Поразиться красоте природного памятника, сделать яркие снимки и отведать блюда традиционной кухни
Начало: Возле вашего отеля
«🥙 Затем будет короткий переезд к селу Хушто-Сырт, где заодно можно пообедать в одном из проверенных балкарских кафе с традиционной кухней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990 за всё до 4 чел.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
«🧀 Особым впечатлениям этого дня станет обед в доме горца с домашним сыром и осетинскими пирогами»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
«Пикник с блюдами кавказской кухни включен в стоимость»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940 за всё до 4 чел.
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 900 за всё до 4 чел.
«Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
128 отзывов
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
«Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни»
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Жемчужина Северной Осетии - Восточная Дигория + пикник
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Жемчужина Северной Осетии - Восточная Дигория + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья»
Расписание: В обговоренный день с 9.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
18 800 за всё до 4 чел.
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
4 отзыва
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«После мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежную панораму Эльбруса Важно знать: В стоимость входит пикник с шашлыком и горным чаем»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
25 900 за всё до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«В живописном месте мы устроим пикник с горячими блюдами на гриле и чаем из горных трав»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
23 900 за всё до 4 чел.
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья В финале путешествия увидите Кармадонское ущелье с рекой Геналдон и двумя ледниками, Колка и Майли»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и покажу вам самые красивые места Балкарии»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 900 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900 за всё до 3 чел.
Перезагрузка в горах Осетии
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Перезагрузка в горах Осетии
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
«Фазикау в небольшое горное кафе, там отведаете очень вкусную нац»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Нескучное знакомство с Владикавказом
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Далее следует шоу-программа, которая представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни»
Расписание: По средам и пятницам в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
Горная Ингушетия
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия
Начало: По запросу забираем в любой локации
«В обед нас с вами будет ждать уютное кафе с национальной кухней, где можно как просто перекусить чай/кофе/бутерброды, так и полноценно пообедать блюдами национальной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700 за всё до 4 чел.
К снежным вершинам и древним башням Осетии + пикник
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
К снежным вершинам и древним башням Осетии + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«После мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 10.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
17 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины Эльбруса»
Расписание: Ежедневно с 7:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
26 600 за всё до 3 чел.
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Начало: По договоренности
«После обеда в одном из уютных кафе или ресторане, попробовав вкуснейшей национальной кухни, мы пройдёмся пешком по проспекту имени В»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
«Архитектурные и гастрономические достопримечательности Немного отдохнув, набравшись положительных эмоций и нужных калорий мы продолжаем наш путь»
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 10 чел.
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак
Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах
«Здесь же, в окружении горных панорам, после творческих экспериментов мы оставим холсты подсыхать, а в это время устроим небольшой пикник с горячим кофе или чаем, вином, фруктами и закусками»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
«В стоимость включены: трансфер из любого места в черте города, пикник с едой, домашним вином и фруктами, пледы (при необходимости), фотосессия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Май 2024г. Отличная экскурсия в компании замечательного гида Давида! Будьте готовы к не очень комфортабельным туалетам по пути следования, но все это такие мелочи на фоне величественной природы и гор. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Горная Ингушетия
    Замечательная экскурсия! Очень красивая природа, нетронутая людьми. Гид Владислав интересно и увлеченно преподносит информацию. Ни капельки не пожалели, что взяли
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    этот тур, хотя были сомнения из-за маленького количества отзывов и рейтинга. Спасибо огромное организатору Юрию и гиду Владиславу за такой насыщенный и познавательный день! Захотелось обязательно вернуться в Ингушетию ещё раз! Даже не представляли, что она настолько красивая!!

  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Шоу замечательное. Ведущий с красивым голосом. Еды достаточно.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Спасибо, всё прошло отлично. Спасибо большое организаторам за прошедший вечер.
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
    От души всем советую посетить Северную Осетию с Олегом и его невероятно душевной экскурсией! Нам не очень повезло с погодой,
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    но благодаря его профессионализму мы этого даже не заметили) мастер-класс у Анжелы - выше всех похвал, съесть приготовленный тобой осетинский пирог с пылу с жару с бокалом вкуснейшего домашнего вина - это просто топ! Олег, мы не прощаемся) Катя и Маша🤗

  • А
    Артем
    13 мая 2024
    «Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
    Очень компактный и в то же время с довольно большим погружением в культуру вечер. Зажигательные танцы, интересный ведущий и комфортная
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    обстановка. Для начала знакомства с Осетией - идеально. Относительно еды - ничего лишнего, голодными не уйдете. При желании можно сделать дополнительный заказ. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
    Очень Вкусно, безумно интересно, увлекательно-развлекательно, Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
  2. Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
  3. Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
  4. Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
  5. Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Гастрономические" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 2 200 до 27 620. Туристы уже оставили гидам 356 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Владикавказа, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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