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🚌 На автобусе Групповая 10 часов 26 отзывов Горная Дигория: путешествие из Владикавказа Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии Начало: В центре города «В стоимость не включен обед в живописном месте в горах — 500 руб» 2 700 ₽ за человека

Билеты 2 часа 54 отзыва Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни Начало: У гостиницы «Кадгарон» «Во время кувда вы погрузитесь в аланский быт и, конечно, продегустируете блюда осетинской кухни: Уалибах (осетинский пирог с сыром), Цахараджын (осетинский пирог с листьями свеклы) и осетинское пиво» 2 200 ₽ за билет

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас Начало: у места вашего проживания «В дороге вы узнаете об исконных традициях, быте и кухне горцев» 19 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 29 отзывов Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд Начало: Г. Владикавказ или по договоренности 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 5 часов 13 отзывов Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье Начало: В центре города «После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа в ресторане: вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами и дегустация национальных блюд» 2 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!) Отправиться в путешествие по Северному Кавказу, навстречу несравненным ракурсам седого Эльбруса Начало: у места вашего проживания в пределах Владикавказа.... «Не обойдем стороной и кавказские традиции с гастрономической культурой» 27 620 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 18 отзывов Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа.... «Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, смотря на белоснежные вершины ущелья» 18 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа.... «Мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, любуясь панорамой Эльбруса» 27 220 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Чегемская сказка Кабардино-Балкарии Поразиться красоте природного памятника, сделать яркие снимки и отведать блюда традиционной кухни Начало: Возле вашего отеля «🥙 Затем будет короткий переезд к селу Хушто-Сырт, где заодно можно пообедать в одном из проверенных балкарских кафе с традиционной кухней» 16 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото Начало: От места вашего проживания «🧀 Особым впечатлениям этого дня станет обед в доме горца с домашним сыром и осетинскими пирогами» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Самое-самое в Северной Осетии + пикник Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день «Пикник с блюдами кавказской кухни включен в стоимость» 16 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 128 отзывов «Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А «Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни» Расписание: См. в расписании 2 200 ₽ за билет

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Жемчужина Северной Осетии - Восточная Дигория + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе «Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья» Расписание: В обговоренный день с 9.00 18 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 15 часов 4 отзыва По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе «После мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежную панораму Эльбруса Важно знать: В стоимость входит пикник с шашлыком и горным чаем» 25 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 13 часов 3 отзыва Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе «В живописном месте мы устроим пикник с горячими блюдами на гриле и чаем из горных трав» Расписание: По договоренности 23 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе «Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья В финале путешествия увидите Кармадонское ущелье с рекой Геналдон и двумя ледниками, Колка и Майли» Расписание: По договоренности 16 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе «Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и покажу вам самые красивые места Балкарии» Расписание: По договоренности 20 900 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе «Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья» Расписание: По договоренности 21 900 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Перезагрузка в горах Осетии Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель «Фазикау в небольшое горное кафе, там отведаете очень вкусную нац» Расписание: Ежедневно в 10:00 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 5 часов 4 отзыва Нескучное знакомство с Владикавказом Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75 «Далее следует шоу-программа, которая представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни» Расписание: По средам и пятницам в 16:00 2 700 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Горная Ингушетия Начало: По запросу забираем в любой локации «В обед нас с вами будет ждать уютное кафе с национальной кухней, где можно как просто перекусить чай/кофе/бутерброды, так и полноценно пообедать блюдами национальной кухни» 12 700 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва К снежным вершинам и древним башням Осетии + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе «После мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины ущелья» Расписание: Ежедневно с 09:00 до 10.00 17 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов 3 отзыва Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе «Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав смотря на белоснежные вершины Эльбруса» Расписание: Ежедневно с 7:00 26 600 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Две столицы вайнахов - Магас и Грозный Начало: По договоренности «После обеда в одном из уютных кафе или ресторане, попробовав вкуснейшей национальной кухни, мы пройдёмся пешком по проспекту имени В» Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха» Начало: По договоренности «Архитектурные и гастрономические достопримечательности Немного отдохнув, набравшись положительных эмоций и нужных калорий мы продолжаем наш путь» Расписание: Ежедневно с 09:00 20 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Арт-путешествие, пикник и поселок-призрак Отправиться из Владикавказа в Верхний Згид, овладеть азами живописи и устроить пикник в горах «Здесь же, в окружении горных панорам, после творческих экспериментов мы оставим холсты подсыхать, а в это время устроим небольшой пикник с горячим кофе или чаем, вином, фруктами и закусками» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.