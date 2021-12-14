Мы побываем в малопосещаемых уголках горных республик, полюбуемся средневековыми строениями и улицами современных городов — Владикавказа и Магаса.
Вас ждет общение с местными жителями и настоящее гастрономическое удовольствие! А колоритный вид горы Казбек порадует захватывающей панорамой.
Свободное время проведём, как больше нравится — изучая окрестности, отправившись на шоу-застолье «Аланский вечер» или воспользовавшись услугами оздоровительного курорта Армхи.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Осетией
Прибытие в аэропорт г. Владикавказ (рекомендуем рейсы до 13.00), либо на ж/д вокзал.
13:30 Групповой трансфер в столицу Северной Осетии.
Программу начнет обед блюдами национальной осетинской кухни.
Вы станете участником мастер - класса и попробуете свои силы в приготовлении осетинских пирогов, во время мастер-класса повар раскроет свои секреты приготовления главного национального блюда.
После обеда обзорная авто — пешая экскурсия, которая пройдет по центру города, набережной реки Терек и городскому парку.
Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города.
Во время экскурсии вы заглянете в центр Народно-художественных промыслов, который стал настоящим украшением столицы.
Гид расскажет о секретах осетинских мастеров— гончаров, ювелиров, мастеров по дереву и коже.
У города богатое культурное наследие, он очарует любителей прогуляться по улочкам старых городов.
После программы размещение в отеле 3*, в номере выбранной категории.
Для желающих за доплату участие в фольклорной программе «Аланский вечер»* — 2000 рублей/ чел (требуется предварительная бронь с оплатой).
За доплату19:00-21:30 трансфер от отеля на шоу-программу.
Вас ждет захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.
Аланский вечер в обстановке уютного ресторана откроет для вас разнообразие замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.
В программе от соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, Аланский вечер подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии.
После программы возвращение в отель.
Активная экскурсия в Дигорское ущелье. Средневековые селения Ханаз и Задалеск
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Сегодня вы познакомитесь с жемчужиной Северной Осетии — Дигорское ущелье ждет вас!
Горная Дигория удивляет не только прекрасными горными ландшафтами, но и памятниками средневековой истории и архитектуры.
Ваш путь пройдет мимо селения Мацута, где группа сделает остановку у арт-объекта «Стрелы нарта Сослана».
Мацута в переводе с дигорского диалекта означает «Дальше хода нет».
Главной достопримечательностью Мацуты является могила нарта Сослана.
Выше склепового захоронения можно увидеть в земле углубления, идущие цепочкой до леса.
Считается, что это следы Сослана.
Продолжая путь в Дигорское ущелье, вы остановитесь у грандиозного каньона Ахсинта.
Именно в этом месте каньон сужается настолько, что превращается в каменный желоб и видно, как на семидесятиметровой глубине среди скал бьется река Урух.
В средневековом поселении Задалеск вы посетите музей матери — спасительницы аланских детей — Задалески Нана.
Обед блюдами национальной кухни в семье местных жителей.
Здесь вы совершите активную пешую экскурсию (5-7 км) по средневековым осетинским селениям Задалеск и Ханаз.
Продолжит программу посещение селения Ханаз, знаменитое замком рода Цаллаевых, который называют «Фрегат».
Второй такой архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе.
Этот уникальный образец средневекового горного зодчества датируется 14-16 вв.
Программу продолжит пешая прогулка к сторожевой башне Седановых.
Возвращение из Дигорского ущелья во Владикавказ, ужин самостоятельно.
Горячие источники Осетии. Программа в Ингушетии
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров, выезд из гостиницы.
Ранний выезд в Ардонское ущелье, где воздвигнут памятник самому почитаемому осетинами святому Уастырджи.
Заезд на термальные источники у селения Бирагзанг.
Горячий источник относится к лечебно-столовым минеральным водам.
Врачи проверили его состав и признали его эффективным в лечении ряда заболеваний, а также полезным для укрепления здоровья.
Купание за доплату от 400 руб, оплата на месте.
С собой необходимо иметь: полотенце, резиновые тапочки, купальник.
Обед на источниках (самостоятельно).
После обеда трансфер в новую столицу республики Ингушетия-Магас.
Магас — молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей.
Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног.
На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!
Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям.
Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.
Во время экскурсии вы посетите арку "Аланские ворота" — символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.
Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров.
С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.
Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.
В программе посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку, а также мастерской войлочных ковров, где вы познакомитесь с искусством коврового мастерства - одного из народных промыслов, выражающих неповторимость традиционной ингушской культуры.
Заглянете в мастерскую фабрики рыбьей кожи, где узнаете об уникальной технологии производства кожи, разработанной в Ингушетии.
После экскурсии переезд в Горную Ингушетию на курорт Армхи.
На этом отрезке пути проезд через погранпост с проверкой документов.
Прибытие на курорт, заселение в гостиницу, отдых.
Свободное время на курорте.
Возможно посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) с оплатой на месте.
Красоты горной Ингушетии
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом.
Начнет программу пешая прогулка к Ляжгинскому водопаду (1,5 часа)*.
Ляжгинский водопад - крупнейший в горной Ингушетии, он широкой струёй падает вниз с высоты 20 метров тремя каскадами, поднимая облака серебристых брызг и тончайшей водяной пыли.
После отдыха вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.
В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".
Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.
Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.
Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия — 6 метров.
Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком.
Вы узнаете историю замка Харпе и отдохнете во время обеда-пикника на природе.
После обеда вы сможете попасть внутрь ингушской классической башни в Джейрахе (родовой башни Цуровых) и узнать секреты ее строительства.
Программу продолжит посещение Фуртоугского водопада, также вы увидите дом-музей Гапура Ахриева.
Заезд в гости к местному охотнику (по возможности).
После насыщенной программы возращение в отель.
Свободное время на курорте: посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию с оплатой на месте.
Программа организуется по погоде и физическим возможностям участников группы.
В сердце горной Ингушетии (авто-пешая экскурсия)
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом.
Ранний выезд по маршруту: Цей-лоамский перевал- Эгикал — Вовнушки — храм Тхаба-ерды.
Дорога проходит через Цей-лоамский перевал (высота 2100м), с которого открывается великолепная панорама главного Кавказского хребта с видом на гору Казбек.
На спуске с перевала, слева во всей красе откроется Священная гора Цей-Лоам (3171м) — «Ингушский Олимп».
Остановка на смотровой площадке, откуда открывается вид на поселение Бишт.
Прогулка к храму-святилищу Дялите.
Прогулка от развалин замка Келли, где стоит прогуляться и сделать вдохновляющие фотографии горы Цей-Лоам и Таргимской котловины.
Остановка на смотровой площадке, откуда вы увидите средневековый центр Ингушетии — Эгикал.
Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.
Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.
Башни Вовнушки издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.
Обед пикник на природе.
После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.
Храм Тхаба-Ерды — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время на курорте: посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию с оплатой на месте.
Групповой трансфер (без гида) в аэропорт Владикавказа* к рейсам, вылетающим после 18:00.
Программа организуется по погоде.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле Владикавказа, а также в отеле в Ингушетии.
Размещение в отеле Владикавказа — «Планета Люкс» 3* или «Олимп Плаза»*3 в двухместном стандартном номере.
Ингушетия — отель «Армхи» 3* в номере выбранной категории на базе двухместного размещения. Предлагаем размещение в номере эконом, стандартном/улучшенном.
Варианты проживания
«Планета Люкс» 3
Гостиница открылась летом 2011 года после капитального ремонта и реконструкции. К услугам гостей уютные номера со всеми удобствами, оснащенные новой мебелью, холодильниками, телефонной связью.
Все номера оснащены кондиционерами (кроме 1-местных стандартных), спутниковым телевидением, на всей территории гостиницы предоставляется бесплатный доступ в интернет (Wi-Fi).
«Олимп Плаза» 3
Новый, небольшой и уютный отель «Олимп Плаза», оснащенный по всем современным гостиничным стандартам.
Удобная транспортная доступность, экологически благоприятный район города, уютный ресторан и лобби, а так же массажный салон, баня, спортивный зал, салон красоты и открытый бассейн на территории.
«Армхи» 3
Курорт «Армхи» — это красивый курорт Северного Кавказа, который расположен в горной Ингушетии, в заповедной зоне, где вы сможете увидеть всю красоту Кавказских гор, поесть только самые свежие и экологически чистые продукты, отведать блюда кавказской, национальной ингушской, русской, узбекской кухни.
Гостиничный комплекс «Армхи» находится на территории курортного комплекса АРМХИ, построенного в 2012 году. Сам гостиничный комплекс был построен в 1999 году турецкой строительной компанией по проекту предоставленного турецкой стороной.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) Владикавказ – отель «Владикавказ» — «курорт Армхи» — аэропорт (ж/д вокзал) Владикавказ
- Услуги местного гида
- Размещение в номерах стандарт в отеле «Олимп Плаза» 3* / «Планета Люкс» 3*/ на курорте «Армхи» 3* в номере выбранной категории
- Питание включенное в программу (завтраки, 4 обеда, в том числе два пикника, обед в семье)
- Экосбор
- Вода 0,5 л/чел. в день
- Что не входит
- Билеты во Владикавказ и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения, поднос багажа
- Заказ дополнительных экскурсий
- Питание, не включенное в программу (обед, 4 ужина)
- Билет в термальный источник – от 450 руб. /чел.
- Билет в краеведческий музей
- Программа «Аланский вечер», стоимость билета: взрослый — 2000 руб., ребенок с 9 до 18 лет — 1800 руб.
- Индивидуальные трансферы
- Услуги на курорте «Армхи» – бассейн, сауна, пользование канатной дорогой
- Трансфер на курорте «Армхи»
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для посещения термальных источников в собой необходимо иметь полотенце, резиновые тапочки, купальник.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Что ещё важно знать о программе тура?
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт по предоставлению паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору