Отдых с видом на Казбек

Групповой тур во Владикавказе
Горы Северной Осетии и Ингушетии ждут вас! Это настоящий край древних башен, живописных скалистых перевалов, наследия старины и гостеприимных людей.

Мы побываем в малопосещаемых уголках горных республик, полюбуемся средневековыми строениями и улицами современных городов — Владикавказа и Магаса.

Вас ждет общение с местными жителями и настоящее гастрономическое удовольствие! А колоритный вид горы Казбек порадует захватывающей панорамой.

Свободное время проведём, как больше нравится — изучая окрестности, отправившись на шоу-застолье «Аланский вечер» или воспользовавшись услугами оздоровительного курорта Армхи.
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Отдых с видом на Казбек
Ближайшие даты:
10
апр

Что вас ожидает:

Шоу-программа «Аланский вечер»
Шоу-программа «Аланский вечер»
При желании поучаствуем в национальном обеде с песнями и танцами
Термальные источники
Термальные источники
Насладимся теплом целебных горячих источников Биразганг под открытым небом
Дух средневековья
Дух средневековья
Прикоснёмся к древним строениям и святыням Северной Осетии и Ингушетии

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Осетией

Прибытие в аэропорт г. Владикавказ (рекомендуем рейсы до 13.00), либо на ж/д вокзал.

13:30 Групповой трансфер в столицу Северной Осетии.

Программу начнет обед блюдами национальной осетинской кухни.

Вы станете участником мастер - класса и попробуете свои силы в приготовлении осетинских пирогов, во время мастер-класса повар раскроет свои секреты приготовления главного национального блюда.

После обеда обзорная авто — пешая экскурсия, которая пройдет по центру города, набережной реки Терек и городскому парку.

Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города.

Во время экскурсии вы заглянете в центр Народно-художественных промыслов, который стал настоящим украшением столицы.

Гид расскажет о секретах осетинских мастеров— гончаров, ювелиров, мастеров по дереву и коже.

У города богатое культурное наследие, он очарует любителей прогуляться по улочкам старых городов.

После программы размещение в отеле 3*, в номере выбранной категории.

Для желающих за доплату участие в фольклорной программе «Аланский вечер»* — 2000 рублей/ чел (требуется предварительная бронь с оплатой).

За доплату19:00-21:30 трансфер от отеля на шоу-программу.

Вас ждет захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.

Аланский вечер в обстановке уютного ресторана откроет для вас разнообразие замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.

В программе от соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, Аланский вечер подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии.

После программы возвращение в отель.

Знакомство с ОсетиейЗнакомство с ОсетиейЗнакомство с Осетией
2 день

Активная экскурсия в Дигорское ущелье. Средневековые селения Ханаз и Задалеск

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Сегодня вы познакомитесь с жемчужиной Северной ОсетииДигорское ущелье ждет вас!

Горная Дигория удивляет не только прекрасными горными ландшафтами, но и памятниками средневековой истории и архитектуры.

Ваш путь пройдет мимо селения Мацута, где группа сделает остановку у арт-объекта «Стрелы нарта Сослана».

Мацута в переводе с дигорского диалекта означает «Дальше хода нет».

Главной достопримечательностью Мацуты является могила нарта Сослана.

Выше склепового захоронения можно увидеть в земле углубления, идущие цепочкой до леса.

Считается, что это следы Сослана.

Продолжая путь в Дигорское ущелье, вы остановитесь у грандиозного каньона Ахсинта.

Именно в этом месте каньон сужается настолько, что превращается в каменный желоб и видно, как на семидесятиметровой глубине среди скал бьется река Урух.

В средневековом поселении Задалеск вы посетите музей матери — спасительницы аланских детей — Задалески Нана.

Обед блюдами национальной кухни в семье местных жителей.

Здесь вы совершите активную пешую экскурсию (5-7 км) по средневековым осетинским селениям Задалеск и Ханаз.

Продолжит программу посещение селения Ханаз, знаменитое замком рода Цаллаевых, который называют «Фрегат».

Второй такой архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе.

Этот уникальный образец средневекового горного зодчества датируется 14-16 вв.

Программу продолжит пешая прогулка к сторожевой башне Седановых.

Возвращение из Дигорского ущелья во Владикавказ, ужин самостоятельно.

Активная экскурсия в Дигорское ущелье. Средневековые селения Ханаз и Задалеск
3 день

Горячие источники Осетии. Программа в Ингушетии

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров, выезд из гостиницы.

Ранний выезд в Ардонское ущелье, где воздвигнут памятник самому почитаемому осетинами святому Уастырджи.

Заезд на термальные источники у селения Бирагзанг.

Горячий источник относится к лечебно-столовым минеральным водам.

Врачи проверили его состав и признали его эффективным в лечении ряда заболеваний, а также полезным для укрепления здоровья.

Купание за доплату от 400 руб, оплата на месте.

С собой необходимо иметь: полотенце, резиновые тапочки, купальник.

Обед на источниках (самостоятельно).

После обеда трансфер в новую столицу республики Ингушетия-Магас.

Магас — молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей.

Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног.

На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!

Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям.

Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.

Во время экскурсии вы посетите арку "Аланские ворота" — символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.

Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров.

С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.

В программе посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку, а также мастерской войлочных ковров, где вы познакомитесь с искусством коврового мастерства - одного из народных промыслов, выражающих неповторимость традиционной ингушской культуры.

Заглянете в мастерскую фабрики рыбьей кожи, где узнаете об уникальной технологии производства кожи, разработанной в Ингушетии.

После экскурсии переезд в Горную Ингушетию на курорт Армхи.

На этом отрезке пути проезд через погранпост с проверкой документов.

Прибытие на курорт, заселение в гостиницу, отдых.

Свободное время на курорте.

Возможно посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) с оплатой на месте.

Горячие источники Осетии. Программа в Ингушетии
4 день

Красоты горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом.

Начнет программу пешая прогулка к Ляжгинскому водопаду (1,5 часа)*.

Ляжгинский водопад - крупнейший в горной Ингушетии, он широкой струёй падает вниз с высоты 20 метров тремя каскадами, поднимая облака серебристых брызг и тончайшей водяной пыли.

После отдыха вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.

В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".

Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.

Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.

Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия — 6 метров.

Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком.

Вы узнаете историю замка Харпе и отдохнете во время обеда-пикника на природе.

После обеда вы сможете попасть внутрь ингушской классической башни в Джейрахе (родовой башни Цуровых) и узнать секреты ее строительства.

Программу продолжит посещение Фуртоугского водопада, также вы увидите дом-музей Гапура Ахриева.

Заезд в гости к местному охотнику (по возможности).

После насыщенной программы возращение в отель.

Свободное время на курорте: посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию с оплатой на месте.

Программа организуется по погоде и физическим возможностям участников группы.

Красоты горной Ингушетии
5 день

В сердце горной Ингушетии (авто-пешая экскурсия)

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом.

Ранний выезд по маршруту: Цей-лоамский перевал- Эгикал — Вовнушки — храм Тхаба-ерды.

Дорога проходит через Цей-лоамский перевал (высота 2100м), с которого открывается великолепная панорама главного Кавказского хребта с видом на гору Казбек.

На спуске с перевала, слева во всей красе откроется Священная гора Цей-Лоам (3171м) — «Ингушский Олимп».

Остановка на смотровой площадке, откуда открывается вид на поселение Бишт.

Прогулка к храму-святилищу Дялите.

Прогулка от развалин замка Келли, где стоит прогуляться и сделать вдохновляющие фотографии горы Цей-Лоам и Таргимской котловины.

Остановка на смотровой площадке, откуда вы увидите средневековый центр Ингушетии — Эгикал.

Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.

Башни Вовнушки издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.

Обед пикник на природе.

После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.

Храм Тхаба-Ерды — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время на курорте: посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию с оплатой на месте.

Групповой трансфер (без гида) в аэропорт Владикавказа* к рейсам, вылетающим после 18:00.

Программа организуется по погоде.

В сердце горной Ингушетии (авто-пешая экскурсия)

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле Владикавказа, а также в отеле в Ингушетии.

Размещение в отеле Владикавказа — «Планета Люкс» 3* или «Олимп Плаза»*3 в двухместном стандартном номере.

Ингушетия — отель «Армхи» 3* в номере выбранной категории на базе двухместного размещения. Предлагаем размещение в номере эконом, стандартном/улучшенном.

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Варианты проживания

«Планета Люкс» 3

2 ночи

Гостиница открылась летом 2011 года после капитального ремонта и реконструкции. К услугам гостей уютные номера со всеми удобствами, оснащенные новой мебелью, холодильниками, телефонной связью.

Все номера оснащены кондиционерами (кроме 1-местных стандартных), спутниковым телевидением, на всей территории гостиницы предоставляется бесплатный доступ в интернет (Wi-Fi).

«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3

«Олимп Плаза» 3

2 ночи

Новый, небольшой и уютный отель «Олимп Плаза», оснащенный по всем современным гостиничным стандартам.

Удобная транспортная доступность, экологически благоприятный район города, уютный ресторан и лобби, а так же массажный салон, баня, спортивный зал, салон красоты и открытый бассейн на территории.

«Олимп Плаза» 3«Олимп Плаза» 3

«Армхи» 3

2 ночи

Курорт «Армхи» — это красивый курорт Северного Кавказа, который расположен в горной Ингушетии, в заповедной зоне, где вы сможете увидеть всю красоту Кавказских гор, поесть только самые свежие и экологически чистые продукты, отведать блюда кавказской, национальной ингушской, русской, узбекской кухни.

Гостиничный комплекс «Армхи» находится на территории курортного комплекса АРМХИ, построенного в 2012 году. Сам гостиничный комплекс был построен в 1999 году турецкой строительной компанией по проекту предоставленного турецкой стороной.

«Армхи» 3«Армхи» 3«Армхи» 3«Армхи» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) Владикавказ – отель «Владикавказ» — «курорт Армхи» — аэропорт (ж/д вокзал) Владикавказ
  • Услуги местного гида
  • Размещение в номерах стандарт в отеле «Олимп Плаза» 3* / «Планета Люкс» 3*/ на курорте «Армхи» 3* в номере выбранной категории
  • Питание включенное в программу (завтраки, 4 обеда, в том числе два пикника, обед в семье)
  • Экосбор
  • Вода 0,5 л/чел. в день
Что не входит
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения, поднос багажа
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Питание, не включенное в программу (обед, 4 ужина)
  • Билет в термальный источник – от 450 руб. /чел.
  • Билет в краеведческий музей
  • Программа «Аланский вечер», стоимость билета: взрослый — 2000 руб., ребенок с 9 до 18 лет — 1800 руб.
  • Индивидуальные трансферы
  • Услуги на курорте «Армхи» – бассейн, сауна, пользование канатной дорогой
  • Трансфер на курорте «Армхи»
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для посещения термальных источников в собой необходимо иметь полотенце, резиновые тапочки, купальник.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что ещё важно знать о программе тура?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт по предоставлению паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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