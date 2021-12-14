1 день

Знакомство с Осетией

Прибытие в аэропорт г. Владикавказ (рекомендуем рейсы до 13.00), либо на ж/д вокзал.

13:30 Групповой трансфер в столицу Северной Осетии.

Программу начнет обед блюдами национальной осетинской кухни.

Вы станете участником мастер - класса и попробуете свои силы в приготовлении осетинских пирогов, во время мастер-класса повар раскроет свои секреты приготовления главного национального блюда.

После обеда обзорная авто — пешая экскурсия, которая пройдет по центру города, набережной реки Терек и городскому парку.

Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города.

Во время экскурсии вы заглянете в центр Народно-художественных промыслов, который стал настоящим украшением столицы.

Гид расскажет о секретах осетинских мастеров— гончаров, ювелиров, мастеров по дереву и коже.

У города богатое культурное наследие, он очарует любителей прогуляться по улочкам старых городов.

После программы размещение в отеле 3*, в номере выбранной категории.

Для желающих за доплату участие в фольклорной программе «Аланский вечер»* — 2000 рублей/ чел (требуется предварительная бронь с оплатой).

За доплату19:00-21:30 трансфер от отеля на шоу-программу.

Вас ждет захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.

Аланский вечер в обстановке уютного ресторана откроет для вас разнообразие замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.

В программе от соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, Аланский вечер подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии.

После программы возвращение в отель.