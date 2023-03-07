Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Целебный и бодрящий воздух высокогорья поможет подзарядить ваши батарейки, а познавательные экскурсии, на которые мы будем выезжать из Владикавказа, наполнят впечатлениями и интересными открытиями.
Вы увидите древние башни, искупаетесь в термальных источниках и познакомитесь с достопримечательностями столицы Северной Осетии.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Описание
Организационные детали
В программе могут участвовать дети старше 6 лет.
Проживание. В оздоровительном комплексе «Роза Ветров» 4* в горах, во Владикавказе — в 2-местных улучшенных номерах отеля «Владикавказ» 3* или в стандартных номерах отелей «Олимп Плаза» 3*, «Планета Люкс» 3*, «Империал» 3*. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату.
Питание. Завтраки в отелях в горах и в городе, блюда осетинской кухни в обеды на экскурсиях, обед и ужины в «Розе Ветров».
Программа тура по дням
Знакомство с национальной кухней
Встречаемся в аэропорту Владикавказа (Беслан) или на ж/д вокзале Владикавказа до 13:00 и едем пробовать блюда национальной кухни. После обеда отправляемся в Фиагдон — село на берегу одноимённой реки в 48 км от Владикавказа. Большинство дней в году здесь ясно и солнечно, а местный климат и горный воздух благотворно влияют на самочувствие и настроение. Вечером заселяемся, ужинаем в ресторане отеля (шведский стол) и отдыхаем.
Прогулки по Фиагдону, процедуры и бассейн
Позавтракав, те, кто заранее сделал заказ, проходят оздоровительные процедуры.
Свободное время для самостоятельных прогулок по Фиагдону: можно изучить памятники старины — склепы, древние храмы и фамильные башни, полюбоваться окружающей природой, заглянуть в кафе или полакомиться домашними пирожками с начинкой из свекольных листьев, которые продают местные жители. Обед и ужин будет проходить в ресторане отеля в формате шведского стола.
Желающие могут поплавать в бассейне в месте нашего проживания.
Прогулка по столице
После завтрака и процедур отправляемся во Владикавказ, где сначала отведаем знаменитые осетинские пироги и поучимся готовить их на мастер-классе. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по городу. Прогуляемся по историческому центру столицы, увидим Пушкинский сквер, площади Свободы и Штыба, Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянскую церковь Григория Просветителя, Суннитскую мечеть. Пройдёмся по проспекту Мира, аллеям и паркам Центральной части города.
Заселение в гостиницу во Владикавказе. Свободное время.
Дополнительная программа. За дополнительную плату можем заказать для вас участие в программе «Аланский вечер», посещение пивоварни или билеты в театры. «Аланский вечер» проходит каждую пятницу и включает ужин из блюд кавказской кухни и шоу-программу в традиционном национальном стиле — осетинское застолье с песнями и танцами. В пивоварне вы продегустируете 5 видов пенного напитка, фыджин — традиционный мясной пирог, цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, обжаренную на гриле, нартский хлеб.
Цейское ущелье и вулканические источники
Сегодня едем на экскурсию по Цейскому ущелью. Полюбуемся белоснежными вершинами гор и цветущими лугами, увидим, как языки ледников спускаются в зону лесов, а потоки воды, рождающиеся от их таяния, дают начало рекам и ручейкам. Некоторые из них образуют красивые водопады. Сохранились здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища дзуары. По канатной дороге можно подняться к Сказскому леднику, полюбоваться горным пейзажем с высоты.
Посетим горячие вулканические источники Бирагзанг, желающие смогут искупаться — температура воды в них не ниже 40 градусов, на территории есть раздевалки. После вернёмся во Владикавказ.
Кармадонское ущелье и Даргавс
Кармадон. Утром выселяемся из отеля и отправляемся в Кармадон. В верховьях узкого и глубокого каньона раньше находился одноимённый курорт. Санаторий был частично разрушен в 2002 году во время обвала со склонов Казбекского массива ледника Колка. Здесь погибла съёмочная группа Сергея Бодрова и он сам, в память о трагедии в ущелье установлены мемориальные доски.
Даргавс. После обеда блюдами местной кухни едем в Даргавс. «Город мёртвых», даргавский некрополь, многим знаком по фотографиям Осетии. Раньше здесь располагалось крупное осетинское поселение, сегодня от него осталось около ста традиционных склепов, в которых до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.
Мидаграбинские водопады. Посещаем, только в период полноводности водопадов (ориентировочно, июнь-сентябрь).
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал к поездам и рейсам после 19:00
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
- 5 обедов, 4 завтрака, 2 ужина
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в ОЦ "Роза Ветров" 4* в 2-местных номерах и в 2-местных улучшенных номерах отеля "Владикавказ" или стандартных номерах отелей "Олимп Плаза", "Планета Люкс", "Империал"
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание вне программы
- Входные билеты в объекты посещения - около 500 руб
- Размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - цена по запросу
- Пакет оздоровительных процедур (по назначению терапевта) - 3500 руб. за 3 дня. Процедуры: приём минеральных вод, бассейн, йодо-бромная ванна, фитотерапия, ингаляция, подводный душ, магнитотерапия, галокамера
- Программа «Аланский вечер» - 2200 руб. с человека
- Посещение пивоварни + трансфер - 2200 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Первый день пребывания на Кавказе мы ярко закончили посещением Аланского вечера – и в этом тоже была своя прелесть!!!! Мы слышали тосты на осетинском, пробовали некоторые традиционные блюда, напитки и, конечно же, наслаждались колоритными национальными танцами и музыкальными выступлениями – и все это за один вечер!!!
Далее были вылазки-знакомства с основными ущельями Осетии, было удивительно наблюдать за сочно-зеленой природой предгорий, сменяющейся все более гористыми участками с пробивающимися речушками и снеговыми пиками. Отдельный восторг вызывало мастерство водителей наших микроавтобусов, умело маневрирующих по горным серпантинам. Также памятным является посещение горячих вулканических источников Бирагзанг – в нашем распоряжении было 3 бассейна с водой этих источников: более горячий, средней температуры и 10С вариант – ух, как же здорово было в них искупаться, освежиться, испытать благостное влияние этой водички, интересной и необычной по своим свойствам, однозначно какой-то новый опыт в жизни:))) Посещение вышеописанных «локаций»:)) происходило в замечательной компании нашего гида Нодара, за что ему огромное спасибо, он старался терпеливо и исчерпывающе ответить на все наши вопросы, коих было предостаточно:)))))))))))))))
Ну а в завершении нашего тура, нас разместили в более уединенной местности – в Фиагдоне, в достаточно новом и комфортном отеле «Роза ветров», расположенном среди гор. Относительно этого отеля можно отметить – просторные номера, отличный вид из окон, не тесный бассейн и сауна, вкусное питание – без дополнительной платы, плюс мы дополнили это (уже за разумную отдельную плату) массажем и галокамерой, Боже, мой организм сказал мне большое спасибо:)))
Подводя итог нашего колоритного 5-дневного путешествия по Северной Осетии (кстати, пишу этот отзыв, потягивая вкусное домашнее осетинское вино:))), хочется в первую очередь выразить огромную благодарность трипстеру и организаторам нашего горного тура – Наталье и Диане, а также всей их команде – Эльдару, Нодару, Сергею, Олегу, Давиду и всем сопричастным!!! Мы постоянно чувствовали себя в очень надежных руках!!! В целом хочу отметить народ Осетии! В землях этой республики все ещё чувствуется кодекс аланской чести и почтительное отношение к гостям!!!
Плюс потрясающий горный воздух, вкусная вода прямо из под крана, вкусные продукты и величественная природа!!!
Охвачено пока не все - мы обязательно вернемся! Северная Осетия и «Владеющий Кавказом» в частности – этого безусловно заслуживают!!! =))))))))