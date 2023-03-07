«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению даже местных жителей, вторые майские праздники подряд шел дождь каждый день:) Кавказ для нас был абсолютно неизведанной территорией, мы решились начать именно с Северной Осетии и не прогадали!!! Случилась 5- дневная горная перезагрузка, чего и всем желаем!!!! Каждый день был новый маршрут, полный новыми впечатлениями и удивительными открытиями, знакомствами!!! Сразу после аэропорта нас повезли в шикарный пригородный ресторанный комплекс «Фермер» - поразила его большая территория, ухоженность, интересные ландшафтные решения, а что уж говорить про лебедей и страусов на территории ресторана!!! Нас сразу провели на мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов, мы прикоснулись к святому!!! Рассказали про хитрости этого процесса и всевозможные вариации начинок, далее последовал плотный обед, включающий наши пироги и не только… Огромное спасибо опытнейшему экскурсоводу Эльдару, который сразу создал атмосферу настоящего осетинского застолья, он был его Душой и центром!!! Эльдар поведал про основные правила такого застолья и жизненный уклад осетинских поселений, приводя захватывающие истории из собственной жизни:)))

Первый день пребывания на Кавказе мы ярко закончили посещением Аланского вечера – и в этом тоже была своя прелесть!!!! Мы слышали тосты на осетинском, пробовали некоторые традиционные блюда, напитки и, конечно же, наслаждались колоритными национальными танцами и музыкальными выступлениями – и все это за один вечер!!!

Далее были вылазки-знакомства с основными ущельями Осетии, было удивительно наблюдать за сочно-зеленой природой предгорий, сменяющейся все более гористыми участками с пробивающимися речушками и снеговыми пиками. Отдельный восторг вызывало мастерство водителей наших микроавтобусов, умело маневрирующих по горным серпантинам. Также памятным является посещение горячих вулканических источников Бирагзанг – в нашем распоряжении было 3 бассейна с водой этих источников: более горячий, средней температуры и 10С вариант – ух, как же здорово было в них искупаться, освежиться, испытать благостное влияние этой водички, интересной и необычной по своим свойствам, однозначно какой-то новый опыт в жизни:))) Посещение вышеописанных «локаций»:)) происходило в замечательной компании нашего гида Нодара, за что ему огромное спасибо, он старался терпеливо и исчерпывающе ответить на все наши вопросы, коих было предостаточно:)))))))))))))))

Ну а в завершении нашего тура, нас разместили в более уединенной местности – в Фиагдоне, в достаточно новом и комфортном отеле «Роза ветров», расположенном среди гор. Относительно этого отеля можно отметить – просторные номера, отличный вид из окон, не тесный бассейн и сауна, вкусное питание – без дополнительной платы, плюс мы дополнили это (уже за разумную отдельную плату) массажем и галокамерой, Боже, мой организм сказал мне большое спасибо:)))

Подводя итог нашего колоритного 5-дневного путешествия по Северной Осетии (кстати, пишу этот отзыв, потягивая вкусное домашнее осетинское вино:))), хочется в первую очередь выразить огромную благодарность трипстеру и организаторам нашего горного тура – Наталье и Диане, а также всей их команде – Эльдару, Нодару, Сергею, Олегу, Давиду и всем сопричастным!!! Мы постоянно чувствовали себя в очень надежных руках!!! В целом хочу отметить народ Осетии! В землях этой республики все ещё чувствуется кодекс аланской чести и почтительное отношение к гостям!!!

Плюс потрясающий горный воздух, вкусная вода прямо из под крана, вкусные продукты и величественная природа!!!

Охвачено пока не все - мы обязательно вернемся! Северная Осетия и «Владеющий Кавказом» в частности – этого безусловно заслуживают!!! =))))))))