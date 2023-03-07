Релакс в горах Северной Осетии
Авторский тур во Владикавказе

Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями

4.5
2 отзыва
В горном оздоровительном центре вы забудете об усталости и накопленном стрессе, расслабитесь и наберётесь сил для дальнейших свершений.

Целебный и бодрящий воздух высокогорья поможет подзарядить ваши батарейки, а познавательные экскурсии, на которые мы будем выезжать из Владикавказа, наполнят впечатлениями и интересными открытиями.

Вы увидите древние башни, искупаетесь в термальных источниках и познакомитесь с достопримечательностями столицы Северной Осетии.
Релакс в горах Северной Осетии
Релакс в горах Северной Осетии
Релакс в горах Северной Осетии
Ближайшие даты:
4
мая
8
мая
11
мая
15
мая
18
мая
22
мая
25
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В программе могут участвовать дети старше 6 лет.

Проживание. В оздоровительном комплексе «Роза Ветров» 4* в горах, во Владикавказе — в 2-местных улучшенных номерах отеля «Владикавказ» 3* или в стандартных номерах отелей «Олимп Плаза» 3*, «Планета Люкс» 3*, «Империал» 3*. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату.

Питание. Завтраки в отелях в горах и в городе, блюда осетинской кухни в обеды на экскурсиях, обед и ужины в «Розе Ветров».

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с национальной кухней

Встречаемся в аэропорту Владикавказа (Беслан) или на ж/д вокзале Владикавказа до 13:00 и едем пробовать блюда национальной кухни. После обеда отправляемся в Фиагдон — село на берегу одноимённой реки в 48 км от Владикавказа. Большинство дней в году здесь ясно и солнечно, а местный климат и горный воздух благотворно влияют на самочувствие и настроение. Вечером заселяемся, ужинаем в ресторане отеля (шведский стол) и отдыхаем.

Знакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухнейЗнакомство с национальной кухней
2 день

Прогулки по Фиагдону, процедуры и бассейн

Позавтракав, те, кто заранее сделал заказ, проходят оздоровительные процедуры.
Свободное время для самостоятельных прогулок по Фиагдону: можно изучить памятники старины — склепы, древние храмы и фамильные башни, полюбоваться окружающей природой, заглянуть в кафе или полакомиться домашними пирожками с начинкой из свекольных листьев, которые продают местные жители. Обед и ужин будет проходить в ресторане отеля в формате шведского стола.

Желающие могут поплавать в бассейне в месте нашего проживания.

Прогулки по Фиагдону, процедуры и бассейнПрогулки по Фиагдону, процедуры и бассейнПрогулки по Фиагдону, процедуры и бассейнПрогулки по Фиагдону, процедуры и бассейнПрогулки по Фиагдону, процедуры и бассейнПрогулки по Фиагдону, процедуры и бассейн
3 день

Прогулка по столице

После завтрака и процедур отправляемся во Владикавказ, где сначала отведаем знаменитые осетинские пироги и поучимся готовить их на мастер-классе. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по городу. Прогуляемся по историческому центру столицы, увидим Пушкинский сквер, площади Свободы и Штыба, Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянскую церковь Григория Просветителя, Суннитскую мечеть. Пройдёмся по проспекту Мира, аллеям и паркам Центральной части города.
Заселение в гостиницу во Владикавказе. Свободное время.

Дополнительная программа. За дополнительную плату можем заказать для вас участие в программе «Аланский вечер», посещение пивоварни или билеты в театры. «Аланский вечер» проходит каждую пятницу и включает ужин из блюд кавказской кухни и шоу-программу в традиционном национальном стиле — осетинское застолье с песнями и танцами. В пивоварне вы продегустируете 5 видов пенного напитка, фыджин — традиционный мясной пирог, цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, обжаренную на гриле, нартский хлеб.

Прогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столице
4 день

Цейское ущелье и вулканические источники

Сегодня едем на экскурсию по Цейскому ущелью. Полюбуемся белоснежными вершинами гор и цветущими лугами, увидим, как языки ледников спускаются в зону лесов, а потоки воды, рождающиеся от их таяния, дают начало рекам и ручейкам. Некоторые из них образуют красивые водопады. Сохранились здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища дзуары. По канатной дороге можно подняться к Сказскому леднику, полюбоваться горным пейзажем с высоты.

Посетим горячие вулканические источники Бирагзанг, желающие смогут искупаться — температура воды в них не ниже 40 градусов, на территории есть раздевалки. После вернёмся во Владикавказ.

Цейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источникиЦейское ущелье и вулканические источники
5 день

Кармадонское ущелье и Даргавс

Кармадон. Утром выселяемся из отеля и отправляемся в Кармадон. В верховьях узкого и глубокого каньона раньше находился одноимённый курорт. Санаторий был частично разрушен в 2002 году во время обвала со склонов Казбекского массива ледника Колка. Здесь погибла съёмочная группа Сергея Бодрова и он сам, в память о трагедии в ущелье установлены мемориальные доски.

Даргавс. После обеда блюдами местной кухни едем в Даргавс. «Город мёртвых», даргавский некрополь, многим знаком по фотографиям Осетии. Раньше здесь располагалось крупное осетинское поселение, сегодня от него осталось около ста традиционных склепов, в которых до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.

Мидаграбинские водопады. Посещаем, только в период полноводности водопадов (ориентировочно, июнь-сентябрь).

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал к поездам и рейсам после 19:00

Кармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и ДаргавсКармадонское ущелье и Даргавс

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
  • 5 обедов, 4 завтрака, 2 ужина
  • Транспортное сопровождение на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Проживание в ОЦ "Роза Ветров" 4* в 2-местных номерах и в 2-местных улучшенных номерах отеля "Владикавказ" или стандартных номерах отелей "Олимп Плаза", "Планета Люкс", "Империал"
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание вне программы
  • Входные билеты в объекты посещения - около 500 руб
  • Размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - цена по запросу
  • Пакет оздоровительных процедур (по назначению терапевта) - 3500 руб. за 3 дня. Процедуры: приём минеральных вод, бассейн, йодо-бромная ванна, фитотерапия, ингаляция, подводный душ, магнитотерапия, галокамера
  • Программа «Аланский вечер» - 2200 руб. с человека
  • Посещение пивоварни + трансфер - 2200 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
1
3
2
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Н
7 мар 2023
Спасибо, все было хорошо.
Юлия
14 мая 2022
«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению даже местных жителей, вторые майские праздники подряд шел дождь каждый день:) Кавказ для нас был абсолютно неизведанной территорией, мы решились начать именно с Северной Осетии и не прогадали!!! Случилась 5- дневная горная перезагрузка, чего и всем желаем!!!! Каждый день был новый маршрут, полный новыми впечатлениями и удивительными открытиями, знакомствами!!! Сразу после аэропорта нас повезли в шикарный пригородный ресторанный комплекс «Фермер» - поразила его большая территория, ухоженность, интересные ландшафтные решения, а что уж говорить про лебедей и страусов на территории ресторана!!! Нас сразу провели на мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов, мы прикоснулись к святому!!! Рассказали про хитрости этого процесса и всевозможные вариации начинок, далее последовал плотный обед, включающий наши пироги и не только… Огромное спасибо опытнейшему экскурсоводу Эльдару, который сразу создал атмосферу настоящего осетинского застолья, он был его Душой и центром!!! Эльдар поведал про основные правила такого застолья и жизненный уклад осетинских поселений, приводя захватывающие истории из собственной жизни:)))
Первый день пребывания на Кавказе мы ярко закончили посещением Аланского вечера – и в этом тоже была своя прелесть!!!! Мы слышали тосты на осетинском, пробовали некоторые традиционные блюда, напитки и, конечно же, наслаждались колоритными национальными танцами и музыкальными выступлениями – и все это за один вечер!!!
Далее были вылазки-знакомства с основными ущельями Осетии, было удивительно наблюдать за сочно-зеленой природой предгорий, сменяющейся все более гористыми участками с пробивающимися речушками и снеговыми пиками. Отдельный восторг вызывало мастерство водителей наших микроавтобусов, умело маневрирующих по горным серпантинам. Также памятным является посещение горячих вулканических источников Бирагзанг – в нашем распоряжении было 3 бассейна с водой этих источников: более горячий, средней температуры и 10С вариант – ух, как же здорово было в них искупаться, освежиться, испытать благостное влияние этой водички, интересной и необычной по своим свойствам, однозначно какой-то новый опыт в жизни:))) Посещение вышеописанных «локаций»:)) происходило в замечательной компании нашего гида Нодара, за что ему огромное спасибо, он старался терпеливо и исчерпывающе ответить на все наши вопросы, коих было предостаточно:)))))))))))))))
Ну а в завершении нашего тура, нас разместили в более уединенной местности – в Фиагдоне, в достаточно новом и комфортном отеле «Роза ветров», расположенном среди гор. Относительно этого отеля можно отметить – просторные номера, отличный вид из окон, не тесный бассейн и сауна, вкусное питание – без дополнительной платы, плюс мы дополнили это (уже за разумную отдельную плату) массажем и галокамерой, Боже, мой организм сказал мне большое спасибо:)))
Подводя итог нашего колоритного 5-дневного путешествия по Северной Осетии (кстати, пишу этот отзыв, потягивая вкусное домашнее осетинское вино:))), хочется в первую очередь выразить огромную благодарность трипстеру и организаторам нашего горного тура – Наталье и Диане, а также всей их команде – Эльдару, Нодару, Сергею, Олегу, Давиду и всем сопричастным!!! Мы постоянно чувствовали себя в очень надежных руках!!! В целом хочу отметить народ Осетии! В землях этой республики все ещё чувствуется кодекс аланской чести и почтительное отношение к гостям!!!
Плюс потрясающий горный воздух, вкусная вода прямо из под крана, вкусные продукты и величественная природа!!!
Охвачено пока не все - мы обязательно вернемся! Северная Осетия и «Владеющий Кавказом» в частности – этого безусловно заслуживают!!! =))))))))
«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные турыКармадонское ущельеПопулярные местаМидаграбинские водопадыИсточники БирагзангГоры

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