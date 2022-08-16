Ежедневно в 10:00

Об экскурсии

Вы прокатитесь на внедорожниках по ущельям и перевалам Северной Осетии, узнаете, что такое «тропа чудес» и «лавочка счастья», посмотрите на такие места, которые другие туристы не видят и не увидят. А еще вы сможете искупаться в термальных источниках и покачаться на высокогорных качелях. Мы провели множество туристических выездов как на внедорожниках, так и на спринерах и минивэнах. С нами комфортно и безопасно!

В программе

Завтракаете в отеле.

В этот день нас ждет посещение Кармадонского ущелья, ставшего известным после схода ледника "Колка" и гибели съемочной группы Сергея Бодрова, посетим мемориал в горах.

После Кармадона мы отправимся к Городу Мертвых Даргавс. Город мертвых - это самая неоднозначная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Он представляет собой самый большой сохранившийся некрополь на Кавказе, памятник мужеству и самопожертвованию горцев.

Остановимся в небольшом горном кафе, отведаете очень вкусную нац. еду.

Далее отправляемся к мидаграбинским водопадам(самый высокий Большой Зейгалан—«падающая лавина» в переводе с осетинского. Он начинается с ледника Зейгелан на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Высота свободного падения водопада составляет 600 метров, а полная его высота — 750 метров. Расположенный в середине уступ делит его ровно на 2 части, что позволяет назвать его каскадным. Это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе.

После посещения Мидаграбинских водопадов мы заедем на Какадурский перевал, там посетим:

арт-обьект буква ӕ.

высокогорные качели,

Башни Курта и Тага.

Возвращение в отель.

Важно знать: