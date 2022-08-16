Ежедневно в 10:00

Об экскурсии
Вы прокатитесь на внедорожниках по ущельям и перевалам Северной Осетии, узнаете, что такое «тропа чудес» и «лавочка счастья», посмотрите на такие места, которые другие туристы не видят и не увидят. А еще вы сможете искупаться в термальных источниках и покачаться на высокогорных качелях. Мы провели множество туристических выездов как на внедорожниках, так и на спринерах и минивэнах. С нами комфортно и безопасно!
В программе
Завтракаете в отеле.
В этот день нас ждет посещение Кармадонского ущелья, ставшего известным после схода ледника "Колка" и гибели съемочной группы Сергея Бодрова, посетим мемориал в горах.
После Кармадона мы отправимся к Городу Мертвых Даргавс. Город мертвых - это самая неоднозначная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Он представляет собой самый большой сохранившийся некрополь на Кавказе, памятник мужеству и самопожертвованию горцев.
Остановимся в небольшом горном кафе, отведаете очень вкусную нац. еду.
Далее отправляемся к мидаграбинским водопадам(самый высокий Большой Зейгалан—«падающая лавина» в переводе с осетинского. Он начинается с ледника Зейгелан на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Высота свободного падения водопада составляет 600 метров, а полная его высота — 750 метров. Расположенный в середине уступ делит его ровно на 2 части, что позволяет назвать его каскадным. Это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе.
После посещения Мидаграбинских водопадов мы заедем на Какадурский перевал, там посетим:
- арт-обьект буква ӕ.
- высокогорные качели,
- Башни Курта и Тага.
- Возвращение в отель.
Важно знать:
- Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки, просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов.
- Кроме того, женщинам не принято заходить в святилища (дзуары). По виду они напоминают беседки со столами и лавками, чаще всего, встречаются вдоль дорог и всегда огорожены. На самом деле это религиозные объекты.
- Связь в горах не работает.
- Северная Осетия идеально подойдёт как любителям просто полюбоваться горами, так и поклонникам треккинга и многодневных походов и восхождений. Она удобна и для семей с детьми, так как расстояния тут небольшие, а гостиницы и турбазы достаточно комфортны (есть даже горячие источники).
- Идеальный сезон для посещения Северной Осетии — с апреля по ноябрь. Водопады наиболее полноводны в июле-августе, рододендроны цветут в июне и сентябре, в октябре наступает золотая осень, а летом в горах не так жарко, как в равнинных регионах. Ну а зимой для гостей региона работает горнолыжный комплекс «Цей», а также строится курорт «Мамисон».
- Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных природных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право на изменение маршрута.