Ежедневно в 10:00

Перезагрузка в горах Осетии

Впервые приехав в Северную Осетию, вы поразитесь многим вещам

5
1 отзыв
Впервые приехав в Северную Осетию, вы поразитесь многим вещам.

Тому, насколько красивы и высоки снежные горные хребты, пронзающие небо буквально в получасе езды от Владикавказа.

Вас удивит доброжелательность местных жителей и количество достойных внимания объектов на территории этой, казалось бы, небольшой республики.

Ледники, древние башни в горах, табуны лошадей, прогулки над облаками — проведя в регионе выходные, можно получить огромное количество захватывающих эмоций.
Перезагрузка в горах Осетии
Перезагрузка в горах Осетии
Перезагрузка в горах Осетии
Перезагрузка в горах Осетии
Перезагрузка в горах Осетии
Ближайшие даты:
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Описание

Об экскурсии

Вы прокатитесь на внедорожниках по ущельям и перевалам Северной Осетии, узнаете, что такое «тропа чудес» и «лавочка счастья», посмотрите на такие места, которые другие туристы не видят и не увидят. А еще вы сможете искупаться в термальных источниках и покачаться на высокогорных качелях. Мы провели множество туристических выездов как на внедорожниках, так и на спринерах и минивэнах. С нами комфортно и безопасно!

В программе

Завтракаете в отеле.
В этот день нас ждет посещение Кармадонского ущелья, ставшего известным после схода ледника "Колка" и гибели съемочной группы Сергея Бодрова, посетим мемориал в горах.
После Кармадона мы отправимся к Городу Мертвых Даргавс. Город мертвых - это самая неоднозначная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Он представляет собой самый большой сохранившийся некрополь на Кавказе, памятник мужеству и самопожертвованию горцев.
Остановимся в небольшом горном кафе, отведаете очень вкусную нац. еду.
Далее отправляемся к мидаграбинским водопадам(самый высокий Большой Зейгалан—«падающая лавина» в переводе с осетинского. Он начинается с ледника Зейгелан на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Высота свободного падения водопада составляет 600 метров, а полная его высота — 750 метров. Расположенный в середине уступ делит его ровно на 2 части, что позволяет назвать его каскадным. Это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе.

После посещения Мидаграбинских водопадов мы заедем на Какадурский перевал, там посетим:

  • арт-обьект буква ӕ.
  • высокогорные качели,
  • Башни Курта и Тага.
  • Возвращение в отель.

Важно знать:

  • Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки, просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов.
  • Кроме того, женщинам не принято заходить в святилища (дзуары). По виду они напоминают беседки со столами и лавками, чаще всего, встречаются вдоль дорог и всегда огорожены. На самом деле это религиозные объекты.
  • Связь в горах не работает.
  • Северная Осетия идеально подойдёт как любителям просто полюбоваться горами, так и поклонникам треккинга и многодневных походов и восхождений. Она удобна и для семей с детьми, так как расстояния тут небольшие, а гостиницы и турбазы достаточно комфортны (есть даже горячие источники).
  • Идеальный сезон для посещения Северной Осетии — с апреля по ноябрь. Водопады наиболее полноводны в июле-августе, рододендроны цветут в июне и сентябре, в октябре наступает золотая осень, а летом в горах не так жарко, как в равнинных регионах. Ну а зимой для гостей региона работает горнолыжный комплекс «Цей», а также строится курорт «Мамисон».
  • Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных природных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право на изменение маршрута.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Групповой трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Даргавс(некрополь)-100р. чел.
  • Тропа чудес -100р. Чел.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура
  • Медицинская страховка
  • Обед
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Ж/Д вокзал, отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки, просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов.
  • Кроме того, женщинам не принято заходить в святилища (дзуары). По виду они напоминают беседки со столами и лавками, чаще всего, встречаются вдоль дорог и всегда огорожены. На самом деле это — религиозные объекты.
  • Связь в горах не работает.
  • Впервые приехав в Северную Осетию, вы поразитесь многим вещам. Тому, насколько красивы и высоки снежные горные хребты, пронзающие небо буквально в получасе езды от Владикавказа. Вас удивит доброжелательность местных жителей и количество достойных внимания объектов на территории этой, казалось бы, небольшой республики. Ледники, древние башни в горах, табуны лошадей, прогулки над облаками — проведя в регионе выходные, можно получить огромное количество захватывающих эмоций.
  • Северная Осетия идеально подойдёт как любителям просто полюбоваться горами, так и поклонникам треккинга и многодневных походов и восхождений. Она удобна и для семей с детьми, так как расстояния тут небольшие, а гостиницы и турбазы достаточно комфортны (есть даже горячие источники).
  • Идеальный сезон для посещения Северной Осетии — с апреля по ноябрь. Водопады наиболее полноводны июль-август, рододендроны цветут в июне и сентябре, в октябре наступает золотая осень, а летом в горах не так жарко, как в равнинных регионах.
  • Ну а зимой для гостей региона работает горнолыжный комплекс «Цей», а также строится курорт «Мамисон»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Н
16 авг 2022
Спасибо за экскурсию, замечательный гид Казбек. Потрясающие виды, вкусная еда, воздух!

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