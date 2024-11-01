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сильные, опытные гиды-горцы. Добрые, заботливые и воспитанные ребята. Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе!