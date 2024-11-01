Горы зовут в Северную Осетию

Все те божественно красивые места, которые вы скорее всего видели на фотографиях тревел-блогеров
Это путешествие включает самые известные и живописные локации Северной Осетии — наскальную крепость Дзивгис, самый высокогорный монастырь в стране, Мидаграбинские водопады, древние башни Тага и Курта, «Город мёртвых» и не только.

Мы погрузим вас в местную культуру, традиции, историю этого интереснейшего региона и сделаем ваше знакомство с ним комфортным.
Горы зовут в Северную Осетию
Горы зовут в Северную Осетию
Горы зовут в Северную Осетию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание фото-прогулки

  • Мы проедем через Кармадонское ущелье и вспомним о сходе ледника Колка, унёсшего жизни съёмочной группы Сергея Бодрова, а также других людей.
  • Побываем в «городе мёртвых» Даргавсе, где вы рассмотрите древние склепы и узнаете, когда и зачем они были построены.
  • Полюбуемся 600-метровым водопадом Большой Зейгалан и суровым Кадаргаванским каньоном.
  • Отыщем арт-объект в виде грациозного барса и обсудим, почему он стал символом аланских царей.
  • Отправимся к башням Тага и Курта, где вы услышите историю самого большого оборонительного комплекса на Кавказе — наскальной крепости Дзивгис.
  • А ещё посетим Аланский Свято-Успенский монастырь, пройдём по «Тропе чудес» и покачаемся на «Небесных качелях».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Lexus или другом подготовленном для бездорожья транспорте.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой дипломированный опытный гид нашей команды.
  • Дополнительно оплачивается вход в Даргавс — 150 ₽ с человека и питание — в среднем 500 ₽ с человека.

ежедневно в 09:00

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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