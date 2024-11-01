Это путешествие включает самые известные и живописные локации Северной Осетии — наскальную крепость Дзивгис, самый высокогорный монастырь в стране, Мидаграбинские водопады, древние башни Тага и Курта, «Город мёртвых» и не только.
Мы погрузим вас в местную культуру, традиции, историю этого интереснейшего региона и сделаем ваше знакомство с ним комфортным.
Мы погрузим вас в местную культуру, традиции, историю этого интереснейшего региона и сделаем ваше знакомство с ним комфортным.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание фото-прогулки
- Мы проедем через Кармадонское ущелье и вспомним о сходе ледника Колка, унёсшего жизни съёмочной группы Сергея Бодрова, а также других людей.
- Побываем в «городе мёртвых» Даргавсе, где вы рассмотрите древние склепы и узнаете, когда и зачем они были построены.
- Полюбуемся 600-метровым водопадом Большой Зейгалан и суровым Кадаргаванским каньоном.
- Отыщем арт-объект в виде грациозного барса и обсудим, почему он стал символом аланских царей.
- Отправимся к башням Тага и Курта, где вы услышите историю самого большого оборонительного комплекса на Кавказе — наскальной крепости Дзивгис.
- А ещё посетим Аланский Свято-Успенский монастырь, пройдём по «Тропе чудес» и покачаемся на «Небесных качелях».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Lexus или другом подготовленном для бездорожья транспорте.
- Экскурсию для вас проведу я или другой дипломированный опытный гид нашей команды.
- Дополнительно оплачивается вход в Даргавс — 150 ₽ с человека и питание — в среднем 500 ₽ с человека.
ежедневно в 09:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зелимхан — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 212 туристов
Я приветствую вас, прекрасные путники! Я амбассадор команды гидов. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить ваши сердца. В нашей команде — только дипломированные, местные,Задать вопрос
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