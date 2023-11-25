Если вы хотите совершить настоящее путешествие в горы и подарить себе массу впечатлений, приглашаем оценить нестандартный маршрут — из Владикавказа в Южную Осетию. Вам откроются две родственные и в то же время очень разные республики, каждая со своей историей, национальной кухней и неповторимым колоритом.

Описание

Что вас ожидает

Северная Осетия

Мы заедем в Богоявленский Аланский женский монастырь, полюбуемся скальным монументом Святому Георгию, посетим сероводородное озеро в поселке Тамиск и испробуем целебной воды в одном из легендарных санаториев. А также узнаем о покровителе диких зверей и природы Афсати, изучим Алагирское ущелье и Зарамагскую ГЭС — самую высоконапорную гидроэлектростанцию России. Во время путешествия расскажу, чем интересны эти места и какие легенды с ними связаны.

Южная Осетия

В Южной Осетии посетим Транскавказскую магистраль и Рокский тоннель, которые приведут нас в красивую и загадочную Южную Осетию. Мы побываем в пещерном Тирском Богородицко-Рождественском мужском монастыре и на источнике Багиата, который напоминает ярко-красный вулкан, из которого бьет минеральная газированная вода. После чего отправимся в главный город страны — Цхинвал. Проедем по армянскому и еврейскому кварталам, рассмотрим храм Пресвятой Троицы и церковь Святой Богородицы, мемориал Воинской славы и аллею Героев.

Организационные детали

1. Экскурсию проведу либо я либо другой гид из нашей команды

2. Экскурсия возможна только для граждан РФ. Для детей без родителей или с одним родителем нужно нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка за границу.

3. По запросу в план экскурсии можно добавить Древнюю крепость, Замок и 800-летнию липу в старинном селе Верхняя Дзагина. Доплата составит 2000 руб. за легковой автомобиль, 3000 руб. за минивэн.