Открыть для себя прекрасные уголки Закавказья и влюбиться на всю жизнь
Вам откроются две родственные и в то же время очень разные республики, каждая со своей историей, национальной кухней и неповторимым колоритом.
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Описание
Что вас ожидает
Северная Осетия
Мы заедем в Богоявленский Аланский женский монастырь, полюбуемся скальным монументом Святому Георгию, посетим сероводородное озеро в поселке Тамиск и испробуем целебной воды в одном из легендарных санаториев. А также узнаем о покровителе диких зверей и природы Афсати, изучим Алагирское ущелье и Зарамагскую ГЭС — самую высоконапорную гидроэлектростанцию России. Во время путешествия расскажу, чем интересны эти места и какие легенды с ними связаны.
Южная Осетия
В Южной Осетии посетим Транскавказскую магистраль и Рокский тоннель, которые приведут нас в красивую и загадочную Южную Осетию. Мы побываем в пещерном Тирском Богородицко-Рождественском мужском монастыре и на источнике Багиата, который напоминает ярко-красный вулкан, из которого бьет минеральная газированная вода. После чего отправимся в главный город страны — Цхинвал. Проедем по армянскому и еврейскому кварталам, рассмотрим храм Пресвятой Троицы и церковь Святой Богородицы, мемориал Воинской славы и аллею Героев.
Организационные детали
1. Экскурсию проведу либо я либо другой гид из нашей команды
2. Экскурсия возможна только для граждан РФ. Для детей без родителей или с одним родителем нужно нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка за границу.
3. По запросу в план экскурсии можно добавить Древнюю крепость, Замок и 800-летнию липу в старинном селе Верхняя Дзагина. Доплата составит 2000 руб. за легковой автомобиль, 3000 руб. за минивэн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Коцоева
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.