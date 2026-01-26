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Горы зовут! Поездка из Северной в Южную Осетию

Открыть для себя прекрасные уголки Закавказья и влюбиться на всю жизнь
Если вы хотите совершить настоящее путешествие в горы и подарить себе массу впечатлений, приглашаем оценить нестандартный маршрут — из Владикавказа в Южную Осетию.

Вам откроются две родственные и в то же время очень разные республики, каждая со своими видами, национальной кухней и неповторимым колоритом.
5
126 отзывов
Горы зовут! Поездка из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Поездка из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Поездка из Северной в Южную Осетию

Описание экскурсии

Северная Осетия

Кажется, здесь есть всё для идеального путешествия: ущелья и каньоны, заснеженные горы и бескрайние долины, древние церкви и необычные памятники. Самые яркие из них встретятся на нашем пути:

  • монумент Святому Георгию
  • сероводородное озеро в посёлке Тамиск
  • Алагирское ущелье
  • Зарамагская ГЭС

Южная Осетия

Дорога по Транскавказской магистрали через Рокский тоннель приведёт нас в красивую и загадочную Южную Осетию. Вы сразу заметите, что находитесь в другой стране, со своей культурой, кухней и природой. Мы увидим её главные достопримечательности:

  • Тирский Богородицко-Рождественский монастырь
  • минеральный источник Багиата, который напоминает ярко-красный вулкан
  • главный город страны — Цхинвал
  • Гуфтинский арочный мост
  • церковь Святой Богородицы
  • горящий источник в селе Хеит

Организационные детали

Поездка возможна только для граждан РФ. Для детей без родителей или с одним родителем нужно нотариально заверенное разрешение на вывоз ребёнка за границу. Детям до 14 лет можно въезжать по свидетельству о рождении.

По запросу можем посетить

  • Древняя крепость, замок и 800-летняя липа в старинном селе Верхняя Дзагина — 5000 ₽ за автомобиль
  • Самое большое на Кавказе карстовое озеро Эрцо — 5000 ₽ за автомобиль

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан
Алан — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 486 туристов
Всем привет! С радостью и большим удовольствием покажем самые удивительные места нашего родного края и поделимся интересными фактами о них!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 126 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
126
4
3
2
1
М
Дата посещения: 25 янв 2026
Рекомендую данный тур и гида на все 100%. Маршрут составлен очень качественно (природные красоты, памятники архитектуры и др.) и сопровождается интереснейшим рассказом. Узнала много исторических фактов и получила невероятный опыт. Алан не просто большой профессионал, но и очень отзывчивый, надежный человек. Теперь хочу увидеть Южную Осетию весной или летом.
Рекомендую данный тур и гида на все 100%. Маршрут составлен очень качественно (природные красоты, памятники архитектуры
Рекомендую данный тур и гида на все 100%. Маршрут составлен очень качественно (природные красоты, памятники архитектуры
Рекомендую данный тур и гида на все 100%. Маршрут составлен очень качественно (природные красоты, памятники архитектуры
Рекомендую данный тур и гида на все 100%. Маршрут составлен очень качественно (природные красоты, памятники архитектуры
Рекомендую данный тур и гида на все 100%. Маршрут составлен очень качественно (природные красоты, памятники архитектуры
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Оксана
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду Алану. Это тот редкий случай, когда гид — не просто человек, пересказывающий факты из
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Википедии, а настоящий проводник в культуру, историю и душу своего края.
Что особенно запомнилось:
Старый мужской монастырь. Потрясающее место с невероятной энергетикой. Алан не только рассказал об истории этой древней обители и её архитектурных особенностях, но и дал возможность прочувствовать тишину и умиротворение этого места. Без спешки, с глубоким уважением к традициям и святыням.
Многострадальный Цхинвал. Посещение города оставило глубокий след. Алан провел нас по улицам Цхинвала, показал последствия непростых исторических событий, о которых здесь помнит каждый камень, и рассказал о судьбах местных жителей. Это был очень искренний, честный и трогательный рассказ без излишнего пафоса, но с огромной любовью к своему народу и его стойкости.

Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду+2
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду
Поездка в Южную Осетию прошла на одном дыхании, и огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду
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Эльвира
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По нашей просьбе заехали в ущелье к месту памяти Сергея Бодрова младшего (это не входило
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в описании экскурсии). Алан провез нас по Северной Осетии, пересек с нами границу и показал нам шикарную Южную Осетию. Организовал нам небольшую фотосессию в горах, провез нас по местам трагедии 2008 года, показал нам провославную церковь 17 века. Нам было очень интересно и весело с вами Алан! благодарим за такой подход к туристам, которые приезжают познакомится с вашей культурой, республикой и традициями.
рекомендовано к посещению!
хороших вам туристов Алан, и привет внучке блогеру ❤️

Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По+2
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По
Были на экскурсии в количестве 4-х человек. Алан отличный осетин, экскурсовод и просто замечательный человек! По
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Валерия
Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что человек горит своим делом,в нем искра и любовь к родным краям.
Алан не просто перечислял
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факты, а оживлял историю: делился легендами, рассказывал о судьбах людей, переживших непростые времена.
Поездка оставила приятные впечатления,очень много интересного материала,только достоверная информация,необъятная красота природы,интересные локации.
Однозначно рекомендую ехать с Аланом.
Алан-человек души,поэтому вся поездка будет безумно душевной.

Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что
Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что
Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что
Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что
Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что
Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что
Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что
Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что+1
Хочу выразить огромную благодарность Алану! Поездка получилась невероятно душевной и насыщенной. С первых минут стало ясно,что
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Н
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно и позновательно. желаем всем посетить данную экскурсию.
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно+5
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
все отлично прошло,красота неописуемая,волшебная. буря эмоций получили. в компании с гидом Аланом прошло время не заметно
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Татьяна
Горы это любовь навсегда!
Нет слов объяснить эмоции, чувства, и даже слёзы, от увиденного!
Серпантины дорог, коровки свободно гуляющие, зелень, величие гор и богатейшая история!
Подходит разным возрастным категориям (если есть сомнения, посоветуйтесь с врачом)
Посетите эти места, не пожалеете!
Горы это любовь навсегда!
Горы это любовь навсегда!
Горы это любовь навсегда!
Горы это любовь навсегда!
Горы это любовь навсегда!
Горы это любовь навсегда!
Горы это любовь навсегда!
Горы это любовь навсегда!+2
Горы это любовь навсегда!
Горы это любовь навсегда!
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