Если вы хотите совершить настоящее путешествие в горы и подарить себе массу впечатлений, приглашаем оценить нестандартный маршрут — из Владикавказа в Южную Осетию. Вам откроются две родственные и в то же время очень разные республики, каждая со своими видами, национальной кухней и неповторимым колоритом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Северная Осетия

Кажется, здесь есть всё для идеального путешествия: ущелья и каньоны, заснеженные горы и бескрайние долины, древние церкви и необычные памятники. Самые яркие из них встретятся на нашем пути:

монумент Святому Георгию

сероводородное озеро в посёлке Тамиск

Алагирское ущелье

Зарамагская ГЭС

Южная Осетия

Дорога по Транскавказской магистрали через Рокский тоннель приведёт нас в красивую и загадочную Южную Осетию. Вы сразу заметите, что находитесь в другой стране, со своей культурой, кухней и природой. Мы увидим её главные достопримечательности:

Тирский Богородицко-Рождественский монастырь

минеральный источник Багиата, который напоминает ярко-красный вулкан

главный город страны — Цхинвал

Гуфтинский арочный мост

церковь Святой Богородицы

горящий источник в селе Хеит

Организационные детали

Поездка возможна только для граждан РФ. Для детей без родителей или с одним родителем нужно нотариально заверенное разрешение на вывоз ребёнка за границу. Детям до 14 лет можно въезжать по свидетельству о рождении.

По запросу можем посетить