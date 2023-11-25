Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе

Открыть для себя прекрасные уголки Закавказья и влюбиться на всю жизнь

Если вы хотите совершить настоящее путешествие в горы и подарить себе массу впечатлений, приглашаем оценить нестандартный маршрут — из Владикавказа в Южную Осетию.

Вам откроются две родственные и в то же время очень разные республики, каждая со своей историей, национальной кухней и неповторимым колоритом.
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Северная Осетия

Мы заедем в Богоявленский Аланский женский монастырь, полюбуемся скальным монументом Святому Георгию, посетим сероводородное озеро в поселке Тамиск и испробуем целебной воды в одном из легендарных санаториев. А также узнаем о покровителе диких зверей и природы Афсати, изучим Алагирское ущелье и Зарамагскую ГЭС — самую высоконапорную гидроэлектростанцию России. Во время путешествия расскажу, чем интересны эти места и какие легенды с ними связаны.

Южная Осетия

В Южной Осетии посетим Транскавказскую магистраль и Рокский тоннель, которые приведут нас в красивую и загадочную Южную Осетию. Мы побываем в пещерном Тирском Богородицко-Рождественском мужском монастыре и на источнике Багиата, который напоминает ярко-красный вулкан, из которого бьет минеральная газированная вода. После чего отправимся в главный город страны — Цхинвал. Проедем по армянскому и еврейскому кварталам, рассмотрим храм Пресвятой Троицы и церковь Святой Богородицы, мемориал Воинской славы и аллею Героев.

Организационные детали

1. Экскурсию проведу либо я либо другой гид из нашей команды
2. Экскурсия возможна только для граждан РФ. Для детей без родителей или с одним родителем нужно нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка за границу.
3. По запросу в план экскурсии можно добавить Древнюю крепость, Замок и 800-летнию липу в старинном селе Верхняя Дзагина. Доплата составит 2000 руб. за легковой автомобиль, 3000 руб. за минивэн.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Коцоева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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