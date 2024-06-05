1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300₽ за человека
скидка
15%
Групповая
7 часов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в сердце Северной Осетии
Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания
Начало: В месте вашего пребывания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Завораживающий мир Горной Осетии
Куртатинское и Кармадонское ущелья, Цмити, Город мертвых, качели над пропастью и крепость Дзивгис
Начало: Во Владикавказе или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По горам и ущельям Северной Осетии
«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Начало: Адрес вашего проживания во Владикавказе
Расписание: В любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Все самое лучшее в Осетии
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Перезагрузка в горах Осетии
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 июня 2024Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
- ЕЕлена4 июня 2024Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
- ЮЮлия4 июня 2024Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
- ВВиктория3 июня 2024Спасибо Трипстеру за сервис - возможность оперативно найти потрясающую экскурсию в любом городе, куда занесла судьба - это бесценно! И,
- TTo31 мая 2024Спасибо гиду Роберту за чудесную и душевную поездку. Так получилось, что мы были только вдвоём в компании с другой туристкой. Но при этом программа была выполнена в полном объёме и в комфортном темпе. Отдельное спасибо за вкуснейшие пироги!
- ААнастасия30 мая 2024Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, но она того стоила. Нашим гидом был Артур. Внимательный, отзывчивый, добрый человек. Северная Осетия навсегда в наших сердцах)
- ИИван30 мая 2024Остались очень довольны экскурсией. Посетили основные достопримечательности в Куртатинском, Кармадонском и Мидаграбинском ущельях. Феликс с интересом рассказал не только о туристических локациях,
- ААлена29 мая 2024Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥
- ААнна27 мая 2024Потрясающее и запоминающее знакомство с Осетией! Роланд очень интересный собеседник! Видно, что любит свою родину, старается показать самое интересное!))
- ООльга27 мая 2024Вчера посетили экскурсию «Золотое кольцо» Осетии. От экскурсии осталось множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений и пейзажей! Горы показали себя
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Крепость Дзивгис»
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