Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии

4
3 отзыва
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Короткий, но очень яркий и запоминающийся тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам в этом приятном путешествии выходного дня. Даты заездов: еженедельно по пятницам (с 07.04 по 01.12.2023).
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Три знаменитых ущелья горной Осетии
Три знаменитых ущелья горной Осетии
Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Традиционное осетинское застолье
Традиционное осетинское застолье
По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией
Гостеприимный Владикавказ
Гостеприимный Владикавказ
Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Четырм.

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3*стандарт07.04.2023-03.12.2023284802848019360413104029053040Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*комфорт07.04.2023-02.07.20233366033660227804692045390-Шв. стол
03.07.2023-03.12.20233502035020248204896047940-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт07.04.2023-03.12.20233094030940203804437041310-Шв. стол
полулюкс07.04.2023-03.12.20233230032300238004641043350-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт07.04.2023-03.12.20235066050660370606528062220-Шв. стол
Олимп-Плаза 3+стандарт07.04.2023-03.12.2023350203502025500489604794053040Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4*стандарт07.04.2023-03.12.20235542055420411407191066300-Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

2 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

2 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

2 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый – 1 950 руб. ребенок до 16 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 950 руб.
  • Ребенок до 16 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
1
2
1
Е
5 сен 2022
Ездила ранее с вами в тур от Дагестана до Чечни и предвкушала что-то подобное в Осетии, но нет.
Начну с плюсов:
На отлично: трансфер из аэропорта и отель Владикавказ 3*, но фактически это четыре *
Остальное уже не так радужно. Осталось стойкое впечатление, что гиды стремились как можно быстрее все показать и избавиться от нас.
Экскурсия три ущелья: везде бегом, толком не оглядеться. Много подъёмов в гору без ограждений. Поэтому я бы не ставила этому туру минимальный уровень сложности, много опасных мест.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе, работа с гидом и водителем проведем. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
23 авг 2022
Экскурсия была очень интересной! Особенно поездки в горы, там было очень красиво, и интересные, и полезные рассказы экскурсовода, которые остались не забываемы!
К
10 авг 2022
Гостиница замечательная в центре города, завтрак отличный, персонал вежливый. Звезду сняла за одного гида. Зовут Аца. Максимально неприятный мужчина. Высокомерный, со скрытым раздражением к туристам, а это чувствуется. на Вопросы отвечает только когда захочет, по пути на локацию даёт инфу, а на самой точке-ходи-броди и вспоминай что говорили. Сама подача данных не интересная. Я была расстроена первым днём (экскурсий по 3 ущельям)

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Обзорные

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