Короткий, но очень яркий и запоминающийся тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам в этом приятном путешествии выходного дня. Даты заездов: еженедельно по пятницам (с 07.04 по 01.12.2023).

Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Четырм. Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 07.04.2023-03.12.2023 28480 28480 19360 41310 40290 53040 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* комфорт 07.04.2023-02.07.2023 33660 33660 22780 46920 45390 - Шв. стол 03.07.2023-03.12.2023 35020 35020 24820 48960 47940 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 07.04.2023-03.12.2023 30940 30940 20380 44370 41310 - Шв. стол полулюкс 07.04.2023-03.12.2023 32300 32300 23800 46410 43350 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 07.04.2023-03.12.2023 50660 50660 37060 65280 62220 - Шв. стол Олимп-Плаза 3+ стандарт 07.04.2023-03.12.2023 35020 35020 25500 48960 47940 53040 Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 07.04.2023-03.12.2023 55420 55420 41140 71910 66300 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.