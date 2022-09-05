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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
QUAD
Четырм.
Breakfast
Завтрак
|Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|07.04.2023-03.12.2023
|28480
|28480
|19360
|41310
|40290
|53040
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3*
|комфорт
|07.04.2023-02.07.2023
|33660
|33660
|22780
|46920
|45390
|-
|Шв. стол
|03.07.2023-03.12.2023
|35020
|35020
|24820
|48960
|47940
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|07.04.2023-03.12.2023
|30940
|30940
|20380
|44370
|41310
|-
|Шв. стол
|полулюкс
|07.04.2023-03.12.2023
|32300
|32300
|23800
|46410
|43350
|-
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|стандарт
|07.04.2023-03.12.2023
|50660
|50660
|37060
|65280
|62220
|-
|Шв. стол
|Олимп-Плаза 3+
|стандарт
|07.04.2023-03.12.2023
|35020
|35020
|25500
|48960
|47940
|53040
|Шв. стол
|Гранд Отель Александровский 4*
|стандарт
|07.04.2023-03.12.2023
|55420
|55420
|41140
|71910
|66300
|-
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Гостиница «Владикавказ» 3
Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.
В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
Отель «Планета Люкс» 3
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
- Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый – 1 950 руб. ребенок до 16 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
- Взрослый – 1 950 руб.
- Ребенок до 16 лет –1 600 руб.
- Детское меню, до 8 лет – 700 руб
- Место начала и завершения?
- Владикавказ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
- Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
- На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
- малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
- В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Начну с плюсов:
На отлично: трансфер из аэропорта и отель Владикавказ 3*, но фактически это четыре *
Остальное уже не так радужно. Осталось стойкое впечатление, что гиды стремились как можно быстрее все показать и избавиться от нас.
Экскурсия три ущелья: везде бегом, толком не оглядеться. Много подъёмов в гору без ограждений. Поэтому я бы не ставила этому туру минимальный уровень сложности, много опасных мест.