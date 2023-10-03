Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Тур является Национальным туристическим маршрутом РСО-Алания (Приказ Федерального Агентства по туризму от 19.10.2022 г).

Предлагаем окунуться в очарование Северной Осетии и насладиться вкусом национальной кухни — за 4 дня мы успеем всё, и даже больше! Нас ждут насыщенные экскурсионные программы по достопримечательностям Северной Осетии.
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
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даты

Что вас ожидает:

Загадки Даргавской долины
Загадки Даргавской долины
Посетим наскальную крепость Дзивгис, известную Даргавскую долину, полюбуемся на Башню Курта и Тага и узнаем их истории
Аланский вечер
Аланский вечер
Насладимся вкуснейшим ужином и программой фольклорного шоу с песнями и танцами
Путешествие в Мамисон
Путешествие в Мамисон
Увидим сказочное Алагирское ущелье и множество местных достопримечательностей — ледники, святилища, замковое поселение и многое другое
Экскурсия по Владикавказу
Экскурсия по Владикавказу
Нас ждёт насыщенная экскурсионная программа с посещением осетинской церкви, Аллеи славы, лютеранской кирхи и других популярных достопримечательностей

Программа тура по дням

1 день

Национальный обед, экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель в 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 15:00 состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, Центр развития народных Художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.

Национальный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»

В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Ущельерасположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).

Мы посетим Кадаргаванский каньон, уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Средневековая скальная крепость Дзивгис.

Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

“Духовное сердце Осетии”.

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

В 13:30 национальный обед в ресторане «Солнечная Долина» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Далее переезд в Даргавскую котловину.

“Осетинская Долина Фараонов”.

Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".

По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.

Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.

По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А».

Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.

К 18:00 Вы вернетесь в отель, где у вас будет время переодеться.

К 19:00 вы пребудете в один из ресторанов г. Владикавказ, где состоится гастрономический ужин в национальном стиле.

Ведущий и алкогольные напитки включены.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина», посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».

Прибытие в отель около 23:00.

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
3 день

Мамисонское, Цейское ущелья, Бирангзанг

В 09:00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании – Мамисонское.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере.

Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Кажется, здесь сосредоточены все главные места притяжения Осетии – красочные ущелья и долины, сплошь в цветущих и плодоносящих фруктовых садах, громадные шапки ледников, сурово надвинутые на высокие вершины, серебряные водопады, сбегающие с изумрудных склонов и мощные горные реки.

Вас ждет посещение Собора Вознесения Господня в г. Алагир.

Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами".

28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи, так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой!

В осетинской традиции Уастырджи, небожитель, является одним из главных героев Осетинского Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.

Монумент Уастырджи считается одним из самых больших конных памятников в мире.

Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.

Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.

Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.

Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня) (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м.

Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладится купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Купальные принадлежности необходимо взять с собой.

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге, купание в теплых источниках.

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин (опция).

Мамисонское, Цейское ущелья, БирангзангМамисонское, Цейское ущелья, БирангзангМамисонское, Цейское ущелья, БирангзангМамисонское, Цейское ущелья, Бирангзанг
4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***QuadBreakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 3*Стандарт73 37673 37644 188107 064107 064по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*Стандарт67 97667 97637 288102 564102 564по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*Стандарт70 46670 46639 898103 764103 764по запросуШведский стол
DoubleTree by Hilton 4*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия Отель 3*Стандарт65 87665 87636 98898 06498 064по запросуШведский стол
*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении
**Цена указана за одного человека при одноместном размещении
*Цена указана за троих человек при трехместном размещении

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи

Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей кондиционер, шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Отель «Планета Люкс»

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение, кондиционер и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

DoubleTree by Hilton 4

3 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах г. Владикавказа по программе тура
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура
  • Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
  • Оплата за подьемник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер к месту встречи группы (по желанию) и в последний день тура к аэропорту или ж/д вокзалу
  • Питание (ужины)
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Нужно ли брать с собой деньги?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Где происходит сбор группы?

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева д. 75. Парковка Гостиница "Интурист-Владикавказ" и/или в зависимости от места проживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
3 окт 2023
Очень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (на балет Парфюмер) и в Северо-Осетинский театр (пьеса Чепена). Впечатления прекрасные! Аланский вечер познакомил с обычаями, традициями и народной культурой Северной Осетии. А лучше гор могут быть только горы! Шикарные виды, профессиональные гиды и хорошая компания!
Очень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (наОчень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (наОчень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (наОчень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (наОчень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (наОчень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (наОчень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (наОчень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (наОчень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (наОчень понравилась поездка во Владикавказ. Два раза удалось сходить в театр: в филиал Мариинского театра (на
Т
26 июля 2023
Путешествовала по национальному маршруту Республики Северная Осетия-Алания. Тур очень хорошо организован! Обо всех передвижениях предупреждали заранее, трансфер всегда приходил вовремя, место проживания можно выбрать, но в любом случае комфортное и удобно расположено, экскурсии интересны и познавательны. Гиды Олег и Элла-профессионалы и просто неравнодушные к своей малой Родине и гостям люди. Питание хорошее и разнообразное, в том числе с национальной кухней. Осетинские пироги и вообще Осетия-любовь😍 Однозначно, есть что посмотреть, хочется вернуться в Осетию еще)
С
14 июня 2023
Благодаря усилиям организаторов, тур отличный.
Три дня очень содержательные - вначале прогулка по городу с посещением краеведческого музея и местного Арбата (проспект Мира), потом два дня поездок в долины Северной Осетии.
Ну а горы всегда горы. Плюс в начале июня нам очень повезло с погодой - было солнечно, но не жарко. Немного дождь поморосил, но не настойчиво.
Предупреждения о необходимости удобной обуви, на мой взгляд, оказались несколько преувеличенными. Вполне сойдут любые кроссовки/ ботинки, лишь бы с ноги не сваливались и без выраженного каблука.
Маленькое пожелание: на одну ночь пребывания можно было бы тур и сократить. В Москву можно было бы улететь вечерним рейсом в конце третьего дня. Для работающих, вроде меня, это сделало бы тур даже более привлекательным. Дополнительный день лучше бы использовать как опцию, не как обязательную часть.
В принципе то же самое с "Аланским вечером". Все же надо быть поклонником таких мероприятий, а для пожилых (как я) или людей с детьми они все же немного утомительны. Как опция - было бы лучше. Хотя само по себе шоу красиво и в меру познавательно.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

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