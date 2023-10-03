Предлагаем окунуться в очарование Северной Осетии и насладиться вкусом национальной кухни — за 4 дня мы успеем всё, и даже больше! Нас ждут насыщенные экскурсионные программы по достопримечательностям Северной Осетии.
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Программа тура по дням
Национальный обед, экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель в 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 15:00 состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, Центр развития народных Художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.
Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Ущельерасположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).
Мы посетим Кадаргаванский каньон, уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис.
Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
“Духовное сердце Осетии”.
Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
В 13:30 национальный обед в ресторане «Солнечная Долина» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Далее переезд в Даргавскую котловину.
“Осетинская Долина Фараонов”.
Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".
По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А».
Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.
К 18:00 Вы вернетесь в отель, где у вас будет время переодеться.
К 19:00 вы пребудете в один из ресторанов г. Владикавказ, где состоится гастрономический ужин в национальном стиле.
Ведущий и алкогольные напитки включены.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина», посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».
Прибытие в отель около 23:00.
Мамисонское, Цейское ущелья, Бирангзанг
В 09:00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании – Мамисонское.
Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере.
Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.
Кажется, здесь сосредоточены все главные места притяжения Осетии – красочные ущелья и долины, сплошь в цветущих и плодоносящих фруктовых садах, громадные шапки ледников, сурово надвинутые на высокие вершины, серебряные водопады, сбегающие с изумрудных склонов и мощные горные реки.
Вас ждет посещение Собора Вознесения Господня в г. Алагир.
Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами".
28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи, так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой!
В осетинской традиции Уастырджи, небожитель, является одним из главных героев Осетинского Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.
Монумент Уастырджи считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.
Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.
Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.
Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня) (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м.
Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладится купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Купальные принадлежности необходимо взять с собой.
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге, купание в теплых источниках.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (опция).
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 3*
|Стандарт
|73 376
|73 376
|44 188
|107 064
|107 064
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|67 976
|67 976
|37 288
|102 564
|102 564
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|70 466
|70 466
|39 898
|103 764
|103 764
|по запросу
|Шведский стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия Отель 3*
|Стандарт
|65 876
|65 876
|36 988
|98 064
|98 064
|по запросу
|Шведский стол
|*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении
|**Цена указана за одного человека при одноместном размещении
|*Цена указана за троих человек при трехместном размещении
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей кондиционер, шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение, кондиционер и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
DoubleTree by Hilton 4
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах г. Владикавказа по программе тура
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура
- Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
- Оплата за подьемник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
- Индивидуальный трансфер к месту встречи группы (по желанию) и в последний день тура к аэропорту или ж/д вокзалу
- Питание (ужины)
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Нужно ли брать с собой деньги?
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Информация для иностранных граждан
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Где происходит сбор группы?
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева д. 75. Парковка Гостиница "Интурист-Владикавказ" и/или в зависимости от места проживания.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Три дня очень содержательные - вначале прогулка по городу с посещением краеведческого музея и местного Арбата (проспект Мира), потом два дня поездок в долины Северной Осетии.
Ну а горы всегда горы. Плюс в начале июня нам очень повезло с погодой - было солнечно, но не жарко. Немного дождь поморосил, но не настойчиво.
Предупреждения о необходимости удобной обуви, на мой взгляд, оказались несколько преувеличенными. Вполне сойдут любые кроссовки/ ботинки, лишь бы с ноги не сваливались и без выраженного каблука.
Маленькое пожелание: на одну ночь пребывания можно было бы тур и сократить. В Москву можно было бы улететь вечерним рейсом в конце третьего дня. Для работающих, вроде меня, это сделало бы тур даже более привлекательным. Дополнительный день лучше бы использовать как опцию, не как обязательную часть.
В принципе то же самое с "Аланским вечером". Все же надо быть поклонником таких мероприятий, а для пожилых (как я) или людей с детьми они все же немного утомительны. Как опция - было бы лучше. Хотя само по себе шоу красиво и в меру познавательно.