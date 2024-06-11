Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии

Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Проведите выходные, путешествуя по Транскавказской магистрали, которая соединяет Северную и Южную Осетию.

Мы отправимся из Владикавказа и полюбуемся живописными ландшафтами Алагирского и Цейского ущелий, поднимемся к Сказскому леднику и высокогорному аулу,
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увидим знаковые памятники, места силы, многовековые святыни.

Перейдя границу, мы исследуем шедевры зодчества: осмотрим современные достопримечательности Цхинвала и окрестностей, посетим монастырь Тири и руины крепости в Ачабете, возраст которых исчисляется столетиями.

В обеих республиках мы обязательно изучим уникальное наследие древней Алании — средневековые фамильные башни, которые входят в число самых узнаваемых объектов традиционной осетинской архитектуры.

Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание: в магазинах и кафе, расположенных в горах, возможен только наличный расчёт.

Важно: для пересечения границы РФ и въезда в республику Южная Осетия наличие паспорта РФ обязательно, для детей до 14 лет обязательно наличие свидетельства о рождении. Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Южную Осетию, подача документов за 45 дней до начала тура.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Виктория» 3* или «Ирыстон» 4*.

Питание. В стоимость включены завтрак в отеле, обеды или пикники в горах. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Из Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древности

Встретимся в центре Владикавказа и поедем в сторону Южной Осетии. По Военно-Осетинской дороге доберёмся к воротам Закавказья — живописному Алагирскому ущелью. На въезде нас встретит конный памятник Уастырджи, словно вырывающийся из скалы. Этот герой нартского эпоса покровительствует мужчинам, путникам и воинам и очень почитаем осетинами.

Затем свернём к жемчужине республики — Цейскому ущелью. Эти края имеют особенное значение для местных жителей: здесь раскиданы культовые сооружения, капища и места силы. Увидим средневековое святилище Реком, памятник покровителю диких животных Афсати, гору Монах, послушаем древние легенды.

На кресельном подъёмнике поднимемся к Сказскому леднику (за доплату). Полюбуемся внушительным ледяным потоком, словно зажатым в каменных тисках, стремительной рекой и горными пиками.

Доберёмся к высокогорному аулу Нар. Тут родился основоположник осетинской художественной литературы Коста Хетагуров и работает дом-музей, посвящённый его жизни и творчеству.

Продолжим двигаться по Транскавказской магистрали. По пути будем останавливаться на смотровых площадках у Зарамагской ГЭС. Преодолеем пункт пограничного контроля и Рокский тоннель и попадём на территорию Южной Осетии.

Остановимся выпить нарзана из источника Багиата, известного целебными свойствами. Заедем в монастырь 13 века Тири, вблизи которого обнаружены ещё более древние пещерные храмы. Доберёмся до Цхинвала, разместимся в отеле и отдохнём после насыщенного дня.

Из Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древностиИз Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древностиИз Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древностиИз Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древностиИз Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древностиИз Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древностиИз Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древностиИз Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древности
2 день

Из Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектура

Утром устроим променад по столице региона. Погуляем по старинным кварталам Цхинвала, рассмотрим православные святыни, мемориал Воинской славы и аллею Героев. Если позволит время, заглянем в национальный музей с впечатляющей коллекцией археологических находок бронзового века.

Вспомним трагические страницы военной истории: проедем по Зарской дороге, посетим «Музей сожжённых душ» и монумент «Дерево скорби». Осмотрим руины древней аланской крепости в селе Ачабет, возникновение которой покрыто тайной. Сделаем фотостоп у старого Гуфтинского моста, построенного немецкими инженерами в начале 20 века и пользующегося популярностью у путешественников.

Заедем в селение Рук, одно из древнейших на Кавказе. Здесь сохранились средневековые фамильные башни, сакли (дома), склепы, дзуары (святилища) — уникальное наследие республики.

Вернёмся в Северную Осетию и посетим один из самых удалённых и труднодоступных уголков — Мамисонское ущелье, которое телеканал National Geographic включил в топ-20 красивейших локаций России. Тут тоже сохранилась самобытная башенная архитектура горцев, в селениях можно отыскать артефакты прошлых эпох и памятники древнего зодчества, а вот жители покинули эти места после закрытия Военно-Осетинской дороги. Также ущелье известно целебными минеральными источниками.

Нагулявшись среди головокружительных ландшафтов и колоритных древностей, поедем обратно во Владикавказ и к вечеру будем в столице региона. На этом наше путешествие завершено.

Из Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектураИз Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектураИз Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектураИз Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектураИз Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектураИз Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектураИз Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектураИз Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 295 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе из Владикавказа и обратно на комфортабельном минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтрак и обеды
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала
  • Ужины
  • Билет на кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 500₽
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении в номере категории Double или Twin в отеле «Виктория». Стоимость тура при одноместном размещении в номере категории Single составляет 11 745₽ с человека, при трёхместном размещении в номере категории Triple - 10 005₽ с человека, при трёхместном размещении в номере категории DBL+СH (двое взрослых с ребёнком) - 9570₽ с человека
  • Стоимость тура при двухместном размещении в номере категории Double или Twin в отеле «Ирыстон» составляет 11 020₽ с человека, при одноместном размещении в номере категории Single - 13 920₽ с человека, при трёхместном размещении в номере категории Triple - 10 730₽ с человека, при трёхместном размещении в номере категории DBL+СH (двое взрослых с ребёнком) - 10 295₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75, 09:00
Завершение: Владикавказ, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыЮжная ОсетияВыездныеЦейское ущельеПопулярные местаАлагирское ущельеСказский ледникЗарамагская ГЭСЦхинвалУастырджи

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