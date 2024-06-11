Встретимся в центре Владикавказа и поедем в сторону Южной Осетии. По Военно-Осетинской дороге доберёмся к воротам Закавказья — живописному Алагирскому ущелью. На въезде нас встретит конный памятник Уастырджи, словно вырывающийся из скалы. Этот герой нартского эпоса покровительствует мужчинам, путникам и воинам и очень почитаем осетинами.

Затем свернём к жемчужине республики — Цейскому ущелью. Эти края имеют особенное значение для местных жителей: здесь раскиданы культовые сооружения, капища и места силы. Увидим средневековое святилище Реком, памятник покровителю диких животных Афсати, гору Монах, послушаем древние легенды.

На кресельном подъёмнике поднимемся к Сказскому леднику (за доплату). Полюбуемся внушительным ледяным потоком, словно зажатым в каменных тисках, стремительной рекой и горными пиками.

Доберёмся к высокогорному аулу Нар. Тут родился основоположник осетинской художественной литературы Коста Хетагуров и работает дом-музей, посвящённый его жизни и творчеству.

Продолжим двигаться по Транскавказской магистрали. По пути будем останавливаться на смотровых площадках у Зарамагской ГЭС. Преодолеем пункт пограничного контроля и Рокский тоннель и попадём на территорию Южной Осетии.

Остановимся выпить нарзана из источника Багиата, известного целебными свойствами. Заедем в монастырь 13 века Тири, вблизи которого обнаружены ещё более древние пещерные храмы. Доберёмся до Цхинвала, разместимся в отеле и отдохнём после насыщенного дня.