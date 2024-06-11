Мы отправимся из Владикавказа и полюбуемся живописными ландшафтами Алагирского и Цейского ущелий, поднимемся к Сказскому леднику и высокогорному аулу,
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: в магазинах и кафе, расположенных в горах, возможен только наличный расчёт.
Важно: для пересечения границы РФ и въезда в республику Южная Осетия наличие паспорта РФ обязательно, для детей до 14 лет обязательно наличие свидетельства о рождении. Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Южную Осетию, подача документов за 45 дней до начала тура.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Виктория» 3* или «Ирыстон» 4*.
Питание. В стоимость включены завтрак в отеле, обеды или пикники в горах. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Из Северной Осетии в Южную: ущелья, памятники, древности
Встретимся в центре Владикавказа и поедем в сторону Южной Осетии. По Военно-Осетинской дороге доберёмся к воротам Закавказья — живописному Алагирскому ущелью. На въезде нас встретит конный памятник Уастырджи, словно вырывающийся из скалы. Этот герой нартского эпоса покровительствует мужчинам, путникам и воинам и очень почитаем осетинами.
Затем свернём к жемчужине республики — Цейскому ущелью. Эти края имеют особенное значение для местных жителей: здесь раскиданы культовые сооружения, капища и места силы. Увидим средневековое святилище Реком, памятник покровителю диких животных Афсати, гору Монах, послушаем древние легенды.
На кресельном подъёмнике поднимемся к Сказскому леднику (за доплату). Полюбуемся внушительным ледяным потоком, словно зажатым в каменных тисках, стремительной рекой и горными пиками.
Доберёмся к высокогорному аулу Нар. Тут родился основоположник осетинской художественной литературы Коста Хетагуров и работает дом-музей, посвящённый его жизни и творчеству.
Продолжим двигаться по Транскавказской магистрали. По пути будем останавливаться на смотровых площадках у Зарамагской ГЭС. Преодолеем пункт пограничного контроля и Рокский тоннель и попадём на территорию Южной Осетии.
Остановимся выпить нарзана из источника Багиата, известного целебными свойствами. Заедем в монастырь 13 века Тири, вблизи которого обнаружены ещё более древние пещерные храмы. Доберёмся до Цхинвала, разместимся в отеле и отдохнём после насыщенного дня.
Из Южной Осетии в Северную: Цхинвал и окрестности, башенная архитектура
Утром устроим променад по столице региона. Погуляем по старинным кварталам Цхинвала, рассмотрим православные святыни, мемориал Воинской славы и аллею Героев. Если позволит время, заглянем в национальный музей с впечатляющей коллекцией археологических находок бронзового века.
Вспомним трагические страницы военной истории: проедем по Зарской дороге, посетим «Музей сожжённых душ» и монумент «Дерево скорби». Осмотрим руины древней аланской крепости в селе Ачабет, возникновение которой покрыто тайной. Сделаем фотостоп у старого Гуфтинского моста, построенного немецкими инженерами в начале 20 века и пользующегося популярностью у путешественников.
Заедем в селение Рук, одно из древнейших на Кавказе. Здесь сохранились средневековые фамильные башни, сакли (дома), склепы, дзуары (святилища) — уникальное наследие республики.
Вернёмся в Северную Осетию и посетим один из самых удалённых и труднодоступных уголков — Мамисонское ущелье, которое телеканал National Geographic включил в топ-20 красивейших локаций России. Тут тоже сохранилась самобытная башенная архитектура горцев, в селениях можно отыскать артефакты прошлых эпох и памятники древнего зодчества, а вот жители покинули эти места после закрытия Военно-Осетинской дороги. Также ущелье известно целебными минеральными источниками.
Нагулявшись среди головокружительных ландшафтов и колоритных древностей, поедем обратно во Владикавказ и к вечеру будем в столице региона. На этом наше путешествие завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 295 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе из Владикавказа и обратно на комфортабельном минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтрак и обеды
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Ужины
- Билет на кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 500₽
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении в номере категории Double или Twin в отеле «Виктория». Стоимость тура при одноместном размещении в номере категории Single составляет 11 745₽ с человека, при трёхместном размещении в номере категории Triple - 10 005₽ с человека, при трёхместном размещении в номере категории DBL+СH (двое взрослых с ребёнком) - 9570₽ с человека
- Стоимость тура при двухместном размещении в номере категории Double или Twin в отеле «Ирыстон» составляет 11 020₽ с человека, при одноместном размещении в номере категории Single - 13 920₽ с человека, при трёхместном размещении в номере категории Triple - 10 730₽ с человека, при трёхместном размещении в номере категории DBL+СH (двое взрослых с ребёнком) - 10 295₽ с человека