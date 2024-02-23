Путешествие совершим на джипах уютной группой до 8 человек, а в стоимость тура уже включено питание «все включено». Эту поездку Вы запомните надолго, Вас ждут невероятные впечатления! Тур проводится от 2-х человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Расселение
Трансфер с Аэропорта/ЖД вокзала.
Водитель внедорожника встретит Вас в аэропорту или на ж/д вокзале г. Владикавказа.
Сразу от места Вашего прибытия Вы отправитесь в уютный ресторан "Премьер" в г. Владикавказ где пообедаете и немного передохнете после утомительной дороги.
Набравшись сил, Вы отправитесь в Куртатинское ущелье в с. Фиагдон (время следования 50 минут), далее заселение в горный коттедж и отдых.
Вечером Вас ждет прекрасный ужин с мангала и приятная атмосфера в обществе других туристов и организаторов Вашего пребывания.
Джип тур по горной Осетии
Утром, после завтрака (09:00), мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!
За рулем каждого джипа профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.
В первой половине дня мы будем изучать Куртатинское ущелье, к посещению:
- Дзивгиская наскальная крепость,
- Тропа чудес,
- Кадаргаванский каньон,
- Чашечный камень в с. Лац,
- высокогорное селение Цимити,
- Аланский Успенский Мужской монастырь,
- Высокогорное святилище Мады Майрам.
В 13:00 состоится обед в ресторане "Долина Солнца".
После обеда, передохнув, мы снова отправимся путешествовать по горной части Северной Осетии, вас ждет переезд в соседнее Гизельдонское ущелье, к посещению:
- Арт объект "Меч Акинак",
- Мидаграбинский водопад (пеший подъем около 1 км.),
- Арт объект Осетинская буква "А",
- Знаменитые качели парящие над оврагом,
- Осетинская долина Фараонов "Даргавский некрополь" (посещение музея под открытым небом).
Здесь будет кофе-брейк!
Далее мы отправимся в еще одно ущелье – Геналдонское, печально прославившееся сходом ледника "Колка", Вы посетите предполагаемое место гибели съемочной группы Сергея Бодрова, и воочию увидите страшные последствия схода ледника Колка.
Дело близится к вечеру и мы отправимся с Вами в коттедж, где нас ждет замечательный ужин в кругу уже знакомых людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (алкоголь включен в программу).
Продолжение джип-тура
Утром, после завтрака (09:00), мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!
За рулем каждого джипа Профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.
Мы отправимся в Алагирское ущелье (Военно-Осетинская дорога), к посещению: 40 тонный монумент Ныхас Уастырджи, самая большая наскальная конная статуя, заедем в загадочную часовню в селении Нузал, далее переместимся в Мамисонское ущелье и по старой дороге поднимемся к руинам с. Клят, где к нашему обзору откроется прекрасный вид всего ущелья.
Мы посетим древний башенный комплекс с. Лисри, башню фамилии Боциевых, продегустируем все источники которыми славится Мамисонское ущелье, доедем до с. Згид и увидим место где в скором будущем будет красоваться новый горнолыжный курорт "Мамисон".
На обратном пути заедем в местный ресторанчик и отведаем национальное блюдо Северной Осетии, Лывжа (ориентировочное время прибытия 13:00).
После обеда, набравшись сил, мы продолжим наше путешествие и посетим Цейское ущелье, поднимемся на канатной дороге на высоту более 2500 м. н.у. м. и вдоволь насладимся красотой"Сказского ледника", который нависает с вершин гор ущелья.
Мы посетим экотропу к святилищу "Реком", где Вы познакомитесь с самым древним святилищем Северной Осетии и узнаете о его истории и значении для каждого Осетина.
После такого насыщенного дня, мы совершим заезд в с. Бирагзанг, где у Вас будет ровно час, для того что бы вдоволь насладиться купанием в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Едем в коттедж, где Вас ждет замечательный ужин в кругу уже «родных» людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (алкоголь включен в программу).
Выезд
Вот и подошло к концу Ваше знакомство с Северной Осетией, в 12:00 Мы двигаемся в г. Владикавказ и отвезем всех к месту отбытия.
По запросу можем заехать за сувенирной или другой продукцией по надобности!
На этом Наша компания прощается с Вами, ждем Вас в других не менее увлекательных турах!
Проживание
Тур предусматривает проживание в Коттедже в с. Фиагдон, одно/двух/трех местное размещение.
Стоимость зависит от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl
|Triple**
|DBL+CH**
|Коттедж
|Стандарт
|89 400
|89 400
|44 700
|134 100
|134 100
*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении.
**Цена указана за троих человек при трехместном размещении.
Варианты проживания
Коттедж
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в Коттедже с. Фиагдон по программе тура
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами - экспедиторами на Внедорожниках
- Питание: завтраки в Коттедже (готовятся самостоятельно, продукты предоставляются) + обеды по программе тура + ужины в Коттедже и/или в горном ресторанчике
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до Коттеджа и обратно по окончании тура
- Оплата за посещение Термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
- Оплата за подъемник на канатно кресельной дороге в с. Цей
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
- Экскурсии и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Солнцезащитные очки;
- удобная обувь / кроссовки;
- флисовая куртка;
- кепка;
- крем от загара.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
В нашем туре предоставляется авто премиум класса моделей Toyota Prado, Cadillac XT5, Chevrolet Trailblazer, Toyota Land Cruiser. В автомобиле есть кондиционер, печка и все необходимое для горных поездок, включая разборный столик, стулья, газовый примус, чай, кофе, переносной мангал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Достаточно активный - в первый день было пройдено 43 этажа судя по данным в айфоне)))
В автомобиле перемещались в составе 4 туристов + гид.
Действительно повезло с погодой - недаром Фиагдон называют Долиной солнца, хоть во Владикавказе и было пасмурно. Обязательно берите с собой солнечные очки и непродаваемую верхнюю одежду.
За 2 дня посетили все основные достопримечательности.
Что касается жилья, у нас был видовой коттедж с огромной террасой, на которую можно вынести плетеную мебель и наслаждаться видом.
Программа насыщенная, остались только позитивные впечатления. Влюбились в Осетию!
Светлана и Тимур спасибо, очень круто проделана работы с организацией туров!
Приеду еще