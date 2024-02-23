3 день

Продолжение джип-тура

Утром, после завтрака (09:00), мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!

За рулем каждого джипа Профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.

Мы отправимся в Алагирское ущелье (Военно-Осетинская дорога), к посещению: 40 тонный монумент Ныхас Уастырджи, самая большая наскальная конная статуя, заедем в загадочную часовню в селении Нузал, далее переместимся в Мамисонское ущелье и по старой дороге поднимемся к руинам с. Клят, где к нашему обзору откроется прекрасный вид всего ущелья.

Мы посетим древний башенный комплекс с. Лисри, башню фамилии Боциевых, продегустируем все источники которыми славится Мамисонское ущелье, доедем до с. Згид и увидим место где в скором будущем будет красоваться новый горнолыжный курорт "Мамисон".

На обратном пути заедем в местный ресторанчик и отведаем национальное блюдо Северной Осетии, Лывжа (ориентировочное время прибытия 13:00).

После обеда, набравшись сил, мы продолжим наше путешествие и посетим Цейское ущелье, поднимемся на канатной дороге на высоту более 2500 м. н.у. м. и вдоволь насладимся красотой"Сказского ледника", который нависает с вершин гор ущелья.

Мы посетим экотропу к святилищу "Реком", где Вы познакомитесь с самым древним святилищем Северной Осетии и узнаете о его истории и значении для каждого Осетина.

После такого насыщенного дня, мы совершим заезд в с. Бирагзанг, где у Вас будет ровно час, для того что бы вдоволь насладиться купанием в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Едем в коттедж, где Вас ждет замечательный ужин в кругу уже «родных» людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (алкоголь включен в программу).