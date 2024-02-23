Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Акция с 23.02.2024 г. по 23.05.2024 г. скидка 3% на заезды в 2024.В данном туре мы побываем в необычных местах горной Северной Осетии, куда обычно не возят туристов.

Путешествие совершим на джипах уютной группой до 8 человек, а в стоимость тура уже включено питание «все включено». Эту поездку Вы запомните надолго, Вас ждут невероятные впечатления! Тур проводится от 2-х человек.
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Ближайшие даты:
13
мая
27
мая
10
июн
24
июн
8
июл
22
июл
5
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Нузальская часовня
Нузальская часовня
Памятник истории и архитектуры федерального значения в осетинском селении Нузал, расположенном в небольшой горной котловине на высоте 1160 м над уровнем моря
Отдых в уютной компании
Отдых в уютной компании
Нас ждут замечательные ужины, приятная атмосфера в обществе других туристов и вечера на террасе с видом на Кавказский хребет
Джипинг по горам
Джипинг по горам
Прокатимся на горных внедорожниках, за рулем каждого профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Расселение

Трансфер с Аэропорта/ЖД вокзала.

Водитель внедорожника встретит Вас в аэропорту или на ж/д вокзале г. Владикавказа.

Сразу от места Вашего прибытия Вы отправитесь в уютный ресторан "Премьер" в г. Владикавказ где пообедаете и немного передохнете после утомительной дороги.

Набравшись сил, Вы отправитесь в Куртатинское ущелье в с. Фиагдон (время следования 50 минут), далее заселение в горный коттедж и отдых.

Вечером Вас ждет прекрасный ужин с мангала и приятная атмосфера в обществе других туристов и организаторов Вашего пребывания.

Заезд. РасселениеЗаезд. РасселениеЗаезд. РасселениеЗаезд. Расселение
2 день

Джип тур по горной Осетии

Утром, после завтрака (09:00), мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!

За рулем каждого джипа профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.

В первой половине дня мы будем изучать Куртатинское ущелье, к посещению:

  • Дзивгиская наскальная крепость,
  • Тропа чудес,
  • Кадаргаванский каньон,
  • Чашечный камень в с. Лац,
  • высокогорное селение Цимити,
  • Аланский Успенский Мужской монастырь,
  • Высокогорное святилище Мады Майрам.

В 13:00 состоится обед в ресторане "Долина Солнца".

После обеда, передохнув, мы снова отправимся путешествовать по горной части Северной Осетии, вас ждет переезд в соседнее Гизельдонское ущелье, к посещению:

  • Арт объект "Меч Акинак",
  • Мидаграбинский водопад (пеший подъем около 1 км.),
  • Арт объект Осетинская буква "А",
  • Знаменитые качели парящие над оврагом,
  • Осетинская долина Фараонов "Даргавский некрополь" (посещение музея под открытым небом).

Здесь будет кофе-брейк!

Далее мы отправимся в еще одно ущелье – Геналдонское, печально прославившееся сходом ледника "Колка", Вы посетите предполагаемое место гибели съемочной группы Сергея Бодрова, и воочию увидите страшные последствия схода ледника Колка.

Дело близится к вечеру и мы отправимся с Вами в коттедж, где нас ждет замечательный ужин в кругу уже знакомых людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (алкоголь включен в программу).

Джип тур по горной ОсетииДжип тур по горной ОсетииДжип тур по горной ОсетииДжип тур по горной Осетии
3 день

Продолжение джип-тура

Утром, после завтрака (09:00), мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!

За рулем каждого джипа Профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.

Мы отправимся в Алагирское ущелье (Военно-Осетинская дорога), к посещению: 40 тонный монумент Ныхас Уастырджи, самая большая наскальная конная статуя, заедем в загадочную часовню в селении Нузал, далее переместимся в Мамисонское ущелье и по старой дороге поднимемся к руинам с. Клят, где к нашему обзору откроется прекрасный вид всего ущелья.

Мы посетим древний башенный комплекс с. Лисри, башню фамилии Боциевых, продегустируем все источники которыми славится Мамисонское ущелье, доедем до с. Згид и увидим место где в скором будущем будет красоваться новый горнолыжный курорт "Мамисон".

На обратном пути заедем в местный ресторанчик и отведаем национальное блюдо Северной Осетии, Лывжа (ориентировочное время прибытия 13:00).

После обеда, набравшись сил, мы продолжим наше путешествие и посетим Цейское ущелье, поднимемся на канатной дороге на высоту более 2500 м. н.у. м. и вдоволь насладимся красотой"Сказского ледника", который нависает с вершин гор ущелья.

Мы посетим экотропу к святилищу "Реком", где Вы познакомитесь с самым древним святилищем Северной Осетии и узнаете о его истории и значении для каждого Осетина.

После такого насыщенного дня, мы совершим заезд в с. Бирагзанг, где у Вас будет ровно час, для того что бы вдоволь насладиться купанием в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Едем в коттедж, где Вас ждет замечательный ужин в кругу уже «родных» людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (алкоголь включен в программу).

Продолжение джип-тураПродолжение джип-тураПродолжение джип-тураПродолжение джип-тура
4 день

Выезд

Вот и подошло к концу Ваше знакомство с Северной Осетией, в 12:00 Мы двигаемся в г. Владикавказ и отвезем всех к месту отбытия.

По запросу можем заехать за сувенирной или другой продукцией по надобности!

На этом Наша компания прощается с Вами, ждем Вас в других не менее увлекательных турах!

ВыездВыезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в Коттедже в с. Фиагдон, одно/двух/трех местное размещение.

Стоимость зависит от размещения, руб:

РазмещениеКатегорияTwin*Double*SinglTriple**DBL+CH**
КоттеджСтандарт89 40089 40044 700134 100134 100

*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении.
**Цена указана за троих человек при трехместном размещении.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Коттедж

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в Коттедже с. Фиагдон по программе тура
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами - экспедиторами на Внедорожниках
  • Питание: завтраки в Коттедже (готовятся самостоятельно, продукты предоставляются) + обеды по программе тура + ужины в Коттедже и/или в горном ресторанчике
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до Коттеджа и обратно по окончании тура
  • Оплата за посещение Термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
  • Оплата за подъемник на канатно кресельной дороге в с. Цей
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Экскурсии и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Солнцезащитные очки;
  • удобная обувь / кроссовки;
  • флисовая куртка;
  • кепка;
  • крем от загара.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В нашем туре предоставляется авто премиум класса моделей Toyota Prado, Cadillac XT5, Chevrolet Trailblazer, Toyota Land Cruiser. В автомобиле есть кондиционер, печка и все необходимое для горных поездок, включая разборный столик, стулья, газовый примус, чай, кофе, переносной мангал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
23 фев 2024
Тур просто вау!
Достаточно активный - в первый день было пройдено 43 этажа судя по данным в айфоне)))
В автомобиле перемещались в составе 4 туристов + гид.
Действительно повезло с погодой - недаром Фиагдон называют Долиной солнца, хоть во Владикавказе и было пасмурно. Обязательно берите с собой солнечные очки и непродаваемую верхнюю одежду.
За 2 дня посетили все основные достопримечательности.
Что касается жилья, у нас был видовой коттедж с огромной террасой, на которую можно вынести плетеную мебель и наслаждаться видом.
Программа насыщенная, остались только позитивные впечатления. Влюбились в Осетию!
Тур просто вау!Тур просто вау!Тур просто вау!Тур просто вау!Тур просто вау!Тур просто вау!Тур просто вау!Тур просто вау!Тур просто вау!
Л
8 дек 2023
Горы, это всегда впечатляюще) А мы в своем путешествии застали горы осенние, горы зимние, горы в зимних шапках, окутанные облаками и туманами, загадочные и суровые.
Ю
24 ноя 2023
Невероятно интересный тур по горам Северной Осетии, красота гор невероятна, тур продуман до мелочей. Начиная со встречи в аэропорту, до невероятно вкусных, горячих, гостеприимных завтраков, обедов и ужинов. Владимир профессиональный гид, который расскажет всю историю Осетии, я уехала с ощущением что прожила здесь месяц 👍🏼
Светлана и Тимур спасибо, очень круто проделана работы с организацией туров!
Приеду еще
Невероятно интересный тур по горам Северной Осетии, красота гор невероятна, тур продуман до мелочей. Начиная соНевероятно интересный тур по горам Северной Осетии, красота гор невероятна, тур продуман до мелочей. Начиная соНевероятно интересный тур по горам Северной Осетии, красота гор невероятна, тур продуман до мелочей. Начиная соНевероятно интересный тур по горам Северной Осетии, красота гор невероятна, тур продуман до мелочей. Начиная соНевероятно интересный тур по горам Северной Осетии, красота гор невероятна, тур продуман до мелочей. Начиная со

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ДжиппингПрирода и пейзажиДжип-турыВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

Похожие туры из Владикавказа

Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Владикавказ, аэропорт
20 мая
10 июня
1 июля
5 авг
57 000 за человека
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
2 мая
4 мая
9 мая
11 мая
39 900 за человека
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
г. Владикавказ
1 мая
3 июня
25 июня
15 июля
39 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам