Дивный крайСолнечный город Тбилиси, являющийся экономическим и культурным центром Грузии, славится своим радушным отношением к туристам, уникальной архитектурой и, конечно же, чистейшим горным воздухом. Воздвигнутый еще в V веке на месте целебных серных источников, город до сих пор остается чарующим и привлекательным местом для гостей со всех уголков света. Старинные кварталы, вкуснейшая местная кухня, национальный колорит и живописные пейзажи – все это вобрала в себя прекрасная столица Грузии.

В этом маршруте Вы проведете увлекательные несколько часов, исследуя примечательные места города и наслаждаясь атмосферой первозданной природы. Вам расскажут удивительные истории и интересные факты, связанные с достопримечательностями края. А раскинувшиеся ландшафты, чистое небо и живые улицы подарят Вам незабываемое чувство восторга на всю жизнь!