Трансфер с экскурсией: Тбилиси - столица цветущей Грузии

Трансфер с экскурсией

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Отправьтесь в увлекательный тур, который позволит Вам по-новому взглянуть на столицу Грузии – Тбилиси! Вы изучите главные достопримечательности, послушаете увлекательный рассказ гида, а на остановках сможете осмотреть все, к чему будет приковано Ваше внимание.
Трансфер с экскурсией: Тбилиси - столица цветущей Грузии
Трансфер с экскурсией: Тбилиси - столица цветущей Грузии
Трансфер с экскурсией: Тбилиси - столица цветущей Грузии
Трансфер с экскурсией: Тбилиси - столица цветущей Грузии
Трансфер с экскурсией: Тбилиси - столица цветущей Грузии
Трансфер с экскурсией: Тбилиси - столица цветущей Грузии
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
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22
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Описание

Дивный крайСолнечный город Тбилиси, являющийся экономическим и культурным центром Грузии, славится своим радушным отношением к туристам, уникальной архитектурой и, конечно же, чистейшим горным воздухом. Воздвигнутый еще в V веке на месте целебных серных источников, город до сих пор остается чарующим и привлекательным местом для гостей со всех уголков света. Старинные кварталы, вкуснейшая местная кухня, национальный колорит и живописные пейзажи – все это вобрала в себя прекрасная столица Грузии.
В этом маршруте Вы проведете увлекательные несколько часов, исследуя примечательные места города и наслаждаясь атмосферой первозданной природы. Вам расскажут удивительные истории и интересные факты, связанные с достопримечательностями края. А раскинувшиеся ландшафты, чистое небо и живые улицы подарят Вам незабываемое чувство восторга на всю жизнь!

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с гидом происходит у аэропорта
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Встреча с гидом происходит в аэропорту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Природа и пейзажи
На весь день
Трансфер
История и культура

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