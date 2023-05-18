Трансфер с экскурсией
Отправьтесь в увлекательный тур, который позволит Вам по-новому взглянуть на столицу Грузии – Тбилиси! Вы изучите главные достопримечательности, послушаете увлекательный рассказ гида, а на остановках сможете осмотреть все, к чему будет приковано Ваше внимание.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дивный крайСолнечный город Тбилиси, являющийся экономическим и культурным центром Грузии, славится своим радушным отношением к туристам, уникальной архитектурой и, конечно же, чистейшим горным воздухом. Воздвигнутый еще в V веке на месте целебных серных источников, город до сих пор остается чарующим и привлекательным местом для гостей со всех уголков света. Старинные кварталы, вкуснейшая местная кухня, национальный колорит и живописные пейзажи – все это вобрала в себя прекрасная столица Грузии.
В этом маршруте Вы проведете увлекательные несколько часов, исследуя примечательные места города и наслаждаясь атмосферой первозданной природы. Вам расскажут удивительные истории и интересные факты, связанные с достопримечательностями края. А раскинувшиеся ландшафты, чистое небо и живые улицы подарят Вам незабываемое чувство восторга на всю жизнь!
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча с гидом происходит у аэропортаЗавершение: Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Встреча с гидом происходит в аэропорту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Природа и пейзажи
На весь день
Трансфер
История и культура
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Дата и количество участников выбирается при бронировании