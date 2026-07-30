В советские времена Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР и одним из самых развитых городов страны. Многое изменилось с тех пор, прошла война. Но Грозный как птица феникс восстал из пепла и расцвел новыми красками. Приглашаем вместе полюбоваться его ухоженными улицами, грандиозными парками и мечетями!
Описание экскурсии
Главные места Грозного
Мы осмотрим великолепную мечеть Сердце Чечни, посетим Цветочный парк и православный храм Михаила Архангела. Поднимемся на смотровую площадку на 30-м этаже высотного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также прогуляемся по проспекту им. Путина, увидим мемориальный комплекс Аллея Славы и зайдем в музей, посвященный Ахмат-Хаджи Кадырову.
Былое и настоящее
Вы узнаете множество интересных фактов из богатой истории Грозного и Чечни. Услышите о традициях, культуре и укладе жизни местного населения. Мы расскажем, как выглядел город в довоенные времена и какие здания располагались на месте современных небоскребов. Поможем убедиться, что сегодняшний Грозный совсем не грозный, а добрый, приветливый и благородный город.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Смотровая площадка в Грозном-Сити не включена в стоимость — 100 руб. с человека
- Программа предполагает посещение национального кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Мы готовы скорректировать маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1630 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наше агентство с 2015 года организует экскурсии, походы и туры по горной Ингушетии. Мы с удовольствием познакомим вас с самыми удаленными уголками Кавказа и раскроем местные тайны и легенды.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо за такую замечательную и наполненную экскурсию от гида Мовли! Он показал нам не только Грозный в полной красе, но и показал частичку Ингушетии (хотя этого не было указано
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В
Очень благодарны нашему гиду Ибрагиму за прекрасную экскурсию. Было видно, что Ибрагим отлично разбирается в современной и древней истории города, делился интересными фактами и местными легендами. Рассказ был живым, эмоциональным, с уместными шутками и личными историями. Рассказ гида о событиях и людях тронул до глубины души. Очень рекомендуем экскурсию
+3
Мурад
Ответ организатора:
Добрый день, Виктория. Спасибо за приятный отзыв🌹 рады что вам все понравилось 😊
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Поездка из Владикавказа в Грозный оставила очень яркие впечатления. Несмотря на проливной дождь, который сопровождал нас весь день, экскурсия прошла на одном дыхании и ничуть не потеряла в атмосфере.
Отдельное спасибо
Отдельное спасибо
Мурад
Ответ организатора:
Спасибо, Светлана за отзыв, и что выбрали нас😊
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Е
гид Ибрагим просто влюбил нас в Грозный! не ожидали такой красоты, великолепия и безопасности! На всем протяжении экскурсии Ибрагим рассказал все об истории, традициях Грозного, не обошли стороной и моменты войн 2000х годов. Обязательно вернемся еще летом - посмотреть на фонтаны и вечернюю подсветку.
Мурад
Ответ организатора:
Добрый день, Елена. Мы рады что вам все понравилось 😊 спасибо за обратную связь 🌹
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Н
Экскурсию провел Ибрагим. Поездка понравилась, красивый город и много интересной информации. Рекомендуем.
Мурад
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья. Мы рады что вам понравилась наша экскурсия 😊 спасибо за отзыв 🌹
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Были на экскурсии с сопровождением гида Ахмеда. Остались очень довольны! Ахмед интересно рассказывал про культуру и традиции народов Кавказа, отвечал на все наши вопросы (что показывает его глубинные знания материала и истории), также по нашей просьбе мы заехали в столицу Ингушетии, Магас (хотя это и не входило в программу нашей экскурсии).
Спасибо организаторам и Ахмеду за интересную экскурсию!)
Спасибо организаторам и Ахмеду за интересную экскурсию!)
Мурад
Ответ организатора:
Спасибо, Наталья за приятный отзыв😊🌹
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