Однодневные – экскурсии во Владикавказе

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» во Владикавказе, цены от 4 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
Добраться из аэропорта до автостанции «Ортачала» - на комфортном минивэне
Начало: У аэропорта Владикавказа
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 000 за человека
Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
Побывать среди великолепных пейзажей и прикоснуться к истории, застывшей в камне
Начало: Возле гостиницы «Владикавказ»
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
13 500 за всё до 6 чел.
Три водопада Осетии за один день
На машине
скидка
30%
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три водопада Осетии за один день
Окунуться в мир дикой природы, услышать древние предания и посетить Город мёртвых
Завтра в 09:30
8 авг в 09:00
125008 750 за всё до 4 чел.
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
Увидеть лучшее в Северной Осетии за 1 день
Начало: С места вашего проживания
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
  2. Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
  3. Три водопада Осетии за один день
  4. Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Кадаргаванский каньон
  5. Крепость Дзивгис
  6. Даргавс
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
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