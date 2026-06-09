Приглашаем вас познакомиться с Чеченской республикой в группе до 18 человек. За эту поездку вы насладитесь горами и водопадами Кавказа в живописном Аргунском ущелье. Увидите мечеть «Гордость мусульман» в Шали. И конечно, мы не оставим вас без обзорной экскурсии по гостеприимной столице Чечни.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия проводится с апреля.

Что вас ожидает

Выезжаем из Владикавказа в 8:30 на комфортабельном автобусе (без гида). Дорога займёт 2,5 часа — вы успеете полюбоваться видами. По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни.

Аргунское ущелье

Нихалоевские водопады. Вы окажетесь в окружении волшебных пейзажей: каскад из 12 водопадов, нависающие скалы, быстрая горная река.

Ушкалойские башни-близнецы. Они расположены прямо под отвесным склоном! Гид расскажет историю сторожевых и сигнальных башен, и вы узнаете, какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

Замок Пхакоч. В селении Итум-Кали вы погрузитесь в культуру и быт чеченцев эпохи Средневековья. Здесь сохранился замковый комплекс, а при нём открыли этнографический музей им. Хусейна Исаева. Вы увидите старинное оружие, предметы быта, орудия труда и поймёте, как в прошлом обустраивали свои жилища чеченцы.

Грозный

К 17:00 мы приедем в столицу и начнём обзорную экскурсию (2,5–3 ч.). Грозный сегодня — ухоженный гостеприимный город, возрождённый из пепла уже далёкой войны. Места, которые вы увидите:

Грозный-Сити и Цветочный парк

Мечеть «Сердце Чечни»

Храм Архангела Михаила

Проспект М. Эсамбаева (без остановки)

Аллея Славы

Организационные детали