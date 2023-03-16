Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия

Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун

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Приглашаем вас познакомиться с Чеченской республикой в группе до 20 человек. За эту поездку вы насладитесь горами и водопадами Кавказа в живописном Аргунском ущелье.

Ещё вы откроете для себя историю и быт края, посетив Ушкалойские башни и средневековый замок с музеем. И конечно, мы не оставим вас без обзорной экскурсии по гостеприимной столице Чечни.
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
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Описание

Экскурсия проводится с апреля.

Что вас ожидает

Выезжаем из Владикавказа в 8:00 на комфортабельном автобусе (без гида). Дорога займёт 2,5 часа — вы успеете полюбоваться видами. По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни.

Аргунское ущелье

🔷 Нихалоевские водопады. Вы окажетесь в окружении волшебных пейзажей: каскад из 12 водопадов, нависающие скалы, быстрая горная река.
🔷 Ушкалойские башни-близнецы. Они расположены прямо под отвесным склоном! Гид расскажет историю сторожевых и сигнальных башен, и вы узнаете, какую функцию они выполняли на протяжении столетий.
🔷 Замок Пхакоч и краеведческий музей. В селении Итум-Кали вы погрузитесь в культуру и быт чеченцев эпохи Средневековья. Здесь сохранился замковый комплекс, а при нём открыли этнографический музей им. Хусейна Исаева. Вы увидите старинное оружие, предметы быта, орудия труда и поймёте, как в прошлом обустраивали свои жилища чеченцы.

Грозный

К 17:00 мы приедем в столицу и начнём обзорную экскурсию (2,5–3 ч.). Грозный сегодня — ухоженный гостеприимный город, возрождённый из пепла уже далёкой войны. Места, которые вы увидите:

  • Грозный-Сити и Цветочный парк
  • Мечеть Сердце Чечни
  • Храм Архангела Михаила
  • Проспект М. Эсамбаева (без остановки)
  • Аллея Славы

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне в зависимости от размера группы
  • Маршрут может быть скорректирован в связи с погодными условиями по согласованию с участниками
  • Дополнительно оплачивается обед — 350 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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