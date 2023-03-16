Приглашаем вас познакомиться с Чеченской республикой в группе до 20 человек. За эту поездку вы насладитесь горами и водопадами Кавказа в живописном Аргунском ущелье. Ещё вы откроете для себя историю и быт края, посетив Ушкалойские башни и средневековый замок с музеем. И конечно, мы не оставим вас без обзорной экскурсии по гостеприимной столице Чечни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия проводится с апреля.

Что вас ожидает

Выезжаем из Владикавказа в 8:00 на комфортабельном автобусе (без гида). Дорога займёт 2,5 часа — вы успеете полюбоваться видами. По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни.

Аргунское ущелье

🔷 Нихалоевские водопады. Вы окажетесь в окружении волшебных пейзажей: каскад из 12 водопадов, нависающие скалы, быстрая горная река.

🔷 Ушкалойские башни-близнецы. Они расположены прямо под отвесным склоном! Гид расскажет историю сторожевых и сигнальных башен, и вы узнаете, какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

🔷 Замок Пхакоч и краеведческий музей. В селении Итум-Кали вы погрузитесь в культуру и быт чеченцев эпохи Средневековья. Здесь сохранился замковый комплекс, а при нём открыли этнографический музей им. Хусейна Исаева. Вы увидите старинное оружие, предметы быта, орудия труда и поймёте, как в прошлом обустраивали свои жилища чеченцы.

Грозный

К 17:00 мы приедем в столицу и начнём обзорную экскурсию (2,5–3 ч.). Грозный сегодня — ухоженный гостеприимный город, возрождённый из пепла уже далёкой войны. Места, которые вы увидите:

Грозный-Сити и Цветочный парк

Мечеть Сердце Чечни

Храм Архангела Михаила

Проспект М. Эсамбаева (без остановки)

Аллея Славы

Организационные детали