Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Приглашаем вас познакомиться с Чеченской республикой в группе до 18 человек. За эту поездку вы насладитесь горами и водопадами Кавказа в живописном Аргунском ущелье. Увидите мечеть «Гордость мусульман» в Шали. И конечно, мы не оставим вас без обзорной экскурсии по гостеприимной столице Чечни.
Выезжаем из Владикавказа в 8:30 на комфортабельном автобусе (без гида). Дорога займёт 2,5 часа — вы успеете полюбоваться видами. По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни.
Аргунское ущелье
Нихалоевские водопады. Вы окажетесь в окружении волшебных пейзажей: каскад из 12 водопадов, нависающие скалы, быстрая горная река.
Ушкалойские башни-близнецы. Они расположены прямо под отвесным склоном! Гид расскажет историю сторожевых и сигнальных башен, и вы узнаете, какую функцию они выполняли на протяжении столетий.
Замок Пхакоч. В селении Итум-Кали вы погрузитесь в культуру и быт чеченцев эпохи Средневековья. Здесь сохранился замковый комплекс, а при нём открыли этнографический музей им. Хусейна Исаева. Вы увидите старинное оружие, предметы быта, орудия труда и поймёте, как в прошлом обустраивали свои жилища чеченцы.
Грозный
К 17:00 мы приедем в столицу и начнём обзорную экскурсию (2,5–3 ч.). Грозный сегодня — ухоженный гостеприимный город, возрождённый из пепла уже далёкой войны. Места, которые вы увидите:
Грозный-Сити и Цветочный парк
Мечеть «Сердце Чечни»
Храм Архангела Михаила
Проспект М. Эсамбаева (без остановки)
Аллея Славы
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне в зависимости от размера группы
Маршрут может быть скорректирован в связи с погодными условиями по согласованию с участниками
Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен, кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте)
На экскурсию допускаются дети от 7 лет
Экскурсию по Чечне для вас проведёт один из гидов нашей команды. Дорога из Владикавказа и обратно — без гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9880 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек читать дальшеуменьшить
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вадим
Интересная экскурсия! Прекрасный гид! Но как я не любил групповой формат экскурсий, так и любить больше после путешествия в Чечню не стал. Народ разбредается, и собрать его к назначенному гидом читать дальшеуменьшить
времени сложно. На этих остановках в ожидании участников путешествия мы потеряли не меньше часа. А могли бы использовать этот час с большей пользой. Самое большое впечатление это, конечно, Аргунское ущелье и Нихалойские водопады. Мечеть в Шали и Грозный по сути новоделы. В Грозном прекрасный цветочный парк. Великолепная панорама города с 31-го этажа башни "Феникс". Да, и вообще, было очень интересно, чем живет столица Чечни, посмотреть на ее жителей. Экскурсию, безусловно, рекомендую. Но, если сможете провести ее в индивидуальном формате, то наверняка получите еще больше впечатлений
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Татьяна
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни будь остановкой еще. Гид Шамхан очень эрудирован и профессионален, с юмором доносил информацию, очень довольны его работой. Отдельная благодарность Шамхану за поздравление а День Рождение, сладкая пицца превзошла наши ожидание! Погода не подвела и мы остались довольны поездкой. Спасибо.
+1
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М
Марина
Все очень понравилось!!! Благодарим гида и организаторов 🫶
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Зуйкова
Экскурсия интересная,но очень интенсивная,имейте ввиду)много подъемов,много ходьбы,много езды. Но общее представление о Чечне я получила,что и хотела.
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В
Виталий
Дата посещения: 18 сен 2025
Всё понравилось. Экскурсия на отлично!
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Р
Радомир
Поставил бы 2 или 3 звезды из-за долгой езды, а так все нормально. Гид замечательный, все рассказал и показал. Грозный удивил меня своим масштабом, всем советую съездить, кто не был или кто сомневается туда ехать. Народ там дружелюбный!
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