Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Экскурсия проводится с апреля.
Что вас ожидает
Выезжаем из Владикавказа в 8:00 на комфортабельном автобусе (без гида). Дорога займёт 2,5 часа — вы успеете полюбоваться видами. По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни.
Аргунское ущелье
🔷 Нихалоевские водопады. Вы окажетесь в окружении волшебных пейзажей: каскад из 12 водопадов, нависающие скалы, быстрая горная река. 🔷 Ушкалойские башни-близнецы. Они расположены прямо под отвесным склоном! Гид расскажет историю сторожевых и сигнальных башен, и вы узнаете, какую функцию они выполняли на протяжении столетий. 🔷 Замок Пхакоч и краеведческий музей. В селении Итум-Кали вы погрузитесь в культуру и быт чеченцев эпохи Средневековья. Здесь сохранился замковый комплекс, а при нём открыли этнографический музей им. Хусейна Исаева. Вы увидите старинное оружие, предметы быта, орудия труда и поймёте, как в прошлом обустраивали свои жилища чеченцы.
Грозный
К 17:00 мы приедем в столицу и начнём обзорную экскурсию (2,5–3 ч.). Грозный сегодня — ухоженный гостеприимный город, возрождённый из пепла уже далёкой войны. Места, которые вы увидите:
Грозный-Сити и Цветочный парк
Мечеть Сердце Чечни
Храм Архангела Михаила
Проспект М. Эсамбаева (без остановки)
Аллея Славы
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне в зависимости от размера группы
Маршрут может быть скорректирован в связи с погодными условиями по согласованию с участниками
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели 1135 экскурсий для 1188 туристов
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюбленных в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек и водопадов, открыть перед вами виды, от которых захватывает дух. Мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим ее мы.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа