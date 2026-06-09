Мои заказы

Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия

Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Приглашаем вас познакомиться с Чеченской республикой в группе до 18 человек. За эту поездку вы насладитесь горами и водопадами Кавказа в живописном Аргунском ущелье. Увидите мечеть «Гордость мусульман» в Шали. И конечно, мы не оставим вас без обзорной экскурсии по гостеприимной столице Чечни.
4.5
85 отзывов
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия

Описание экскурсии

Экскурсия проводится с апреля.

Что вас ожидает

Выезжаем из Владикавказа в 8:30 на комфортабельном автобусе (без гида). Дорога займёт 2,5 часа — вы успеете полюбоваться видами. По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни.

Аргунское ущелье

Нихалоевские водопады. Вы окажетесь в окружении волшебных пейзажей: каскад из 12 водопадов, нависающие скалы, быстрая горная река.

Ушкалойские башни-близнецы. Они расположены прямо под отвесным склоном! Гид расскажет историю сторожевых и сигнальных башен, и вы узнаете, какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

Замок Пхакоч. В селении Итум-Кали вы погрузитесь в культуру и быт чеченцев эпохи Средневековья. Здесь сохранился замковый комплекс, а при нём открыли этнографический музей им. Хусейна Исаева. Вы увидите старинное оружие, предметы быта, орудия труда и поймёте, как в прошлом обустраивали свои жилища чеченцы.

Грозный

К 17:00 мы приедем в столицу и начнём обзорную экскурсию (2,5–3 ч.). Грозный сегодня — ухоженный гостеприимный город, возрождённый из пепла уже далёкой войны. Места, которые вы увидите:

  • Грозный-Сити и Цветочный парк
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Храм Архангела Михаила
  • Проспект М. Эсамбаева (без остановки)
  • Аллея Славы

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне в зависимости от размера группы
  • Маршрут может быть скорректирован в связи с погодными условиями по согласованию с участниками
  • Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен, кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты
  • Дополнительно оплачивается обед по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте)
  • На экскурсию допускаются дети от 7 лет
  • Экскурсию по Чечне для вас проведёт один из гидов нашей команды. Дорога из Владикавказа и обратно — без гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3600 ₽
Дети до 12 лет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9880 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
читать дальшеуменьшить

и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
12
3
5
2
1
1
1
Вадим
Интересная экскурсия! Прекрасный гид! Но как я не любил групповой формат экскурсий, так и любить больше после путешествия в Чечню не стал. Народ разбредается, и собрать его к назначенному гидом
читать дальшеуменьшить

времени сложно. На этих остановках в ожидании участников путешествия мы потеряли не меньше часа. А могли бы использовать этот час с большей пользой. Самое большое впечатление это, конечно, Аргунское ущелье и Нихалойские водопады. Мечеть в Шали и Грозный по сути новоделы. В Грозном прекрасный цветочный парк. Великолепная панорама города с 31-го этажа башни "Феникс". Да, и вообще, было очень интересно, чем живет столица Чечни, посмотреть на ее жителей. Экскурсию, безусловно, рекомендую. Но, если сможете провести ее в индивидуальном формате, то наверняка получите еще больше впечатлений

Интересная экскурсия! Прекрасный гид! Но как я не любил групповой формат экскурсий, так и любить больше
Интересная экскурсия! Прекрасный гид! Но как я не любил групповой формат экскурсий, так и любить больше
Интересная экскурсия! Прекрасный гид! Но как я не любил групповой формат экскурсий, так и любить больше
Интересная экскурсия! Прекрасный гид! Но как я не любил групповой формат экскурсий, так и любить больше
Интересная экскурсия! Прекрасный гид! Но как я не любил групповой формат экскурсий, так и любить больше
Интересная экскурсия! Прекрасный гид! Но как я не любил групповой формат экскурсий, так и любить больше
Интересная экскурсия! Прекрасный гид! Но как я не любил групповой формат экскурсий, так и любить больше
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни будь остановкой еще. Гид Шамхан очень эрудирован и профессионален, с юмором доносил информацию, очень довольны его работой. Отдельная благодарность Шамхану за поздравление а День Рождение, сладкая пицца превзошла наши ожидание! Погода не подвела и мы остались довольны поездкой. Спасибо.
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни+1
Очень довольны данной экскурсией и ее организацией. Единственное длительный переезд до водопадов, разбавить бы какой ни
Вам был полезен этот отзыв?
М
Все очень понравилось!!! Благодарим гида и организаторов 🫶
Все очень понравилось!!! Благодарим гида и организаторов 🫶
Все очень понравилось!!! Благодарим гида и организаторов 🫶
Вам был полезен этот отзыв?
Зуйкова
Экскурсия интересная,но очень интенсивная,имейте ввиду)много подъемов,много ходьбы,много езды. Но общее представление о Чечне я получила,что и хотела.
Экскурсия интересная,но очень интенсивная,имейте ввиду)много подъемов,много ходьбы,много езды. Но общее представление о Чечне я получила,что и хотела.
Экскурсия интересная,но очень интенсивная,имейте ввиду)много подъемов,много ходьбы,много езды. Но общее представление о Чечне я получила,что и хотела.
Экскурсия интересная,но очень интенсивная,имейте ввиду)много подъемов,много ходьбы,много езды. Но общее представление о Чечне я получила,что и хотела.
Экскурсия интересная,но очень интенсивная,имейте ввиду)много подъемов,много ходьбы,много езды. Но общее представление о Чечне я получила,что и хотела.
Экскурсия интересная,но очень интенсивная,имейте ввиду)много подъемов,много ходьбы,много езды. Но общее представление о Чечне я получила,что и хотела.
Экскурсия интересная,но очень интенсивная,имейте ввиду)много подъемов,много ходьбы,много езды. Но общее представление о Чечне я получила,что и хотела.
Экскурсия интересная,но очень интенсивная,имейте ввиду)много подъемов,много ходьбы,много езды. Но общее представление о Чечне я получила,что и хотела.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 18 сен 2025
Всё понравилось. Экскурсия на отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Поставил бы 2 или 3 звезды из-за долгой езды, а так все нормально. Гид замечательный, все рассказал и показал. Грозный удивил меня своим масштабом, всем советую съездить, кто не был или кто сомневается туда ехать. Народ там дружелюбный!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии на «Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия»

Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
На автобусе
10 часов
64 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Посетить древние горные села, полюбоваться фантастическими пейзажами и попробовать осетинскую кухню
Начало: В центре города
13 авг в 08:30
17 авг в 08:30
3200 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грозный: путешествие в сердце Кавказа
На автобусе
8 часов
14 отзывов
Групповая
Из Владикавказа в Грозный: путешествие в сердце Кавказа
Познакомитесь с историей и культурой Чеченской Республики во всех проявлениях
Начало: На улице Ватутина
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
4200 ₽ за человека
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
На машине
8 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
В горную Дигорию из Владикавказа
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В горную Дигорию из Владикавказа
Путешествие в Дигорию - это возможность увидеть каньоны, замки и древние селения. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
3600 ₽ за человека