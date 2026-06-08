1 отзыв оставили туристы

Путешествие по Ингушетии начинается с древнего Эгикала, где среди гор скрыты боевые и жилые башни, святилища и мавзолеи. В Магасе, самом молодом городе России, гостей ждут широкие проспекты и современная архитектура. Экскурсия позволит погрузиться в богатую историю региона, оценить его контрасты и насладиться природными красотами. Организационные детали учтены, включая транспорт и возможность корректировки программы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Средневековый Эгикал

Эгикал — древняя столица Ингушетии, живописно расположенная на южном склоне горы Цей-Лоам. Вы расшифруете таинственные рисунки и петроглифы на стенах ее каменных башен, веками охранявших местные селения, и рассмотрите сохранившиеся дома-крепости. А еще увидите храм, жертвенник и мавзолей, посвященные легендарному ингушскому военачальнику Тоньгу, и насладитесь красотой окружающих Эгикал бурных рек, гор и альпийских лугов.

Загадочная Таргимская котловина

Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Хамхи, Эрзи, Лейми и Келли. Кроме того, вы изучите изображения на фасаде старейшего христианского храма страны Тхаба-Ерды и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды.

Магас — современная столица Ингушетии

Самый молодой город России поразит вас своей непохожестью на древние ингушские селения. Вы оцените его продуманную структуру, проедете по величественным проспектам, подниметесь на знаменитую башню Согласия и рассмотрите Магас со стометровой высоты. А также посетите Этнографический музей, увидите мемориал Памяти и Славы и Соборную мечеть и ощутите царящую здесь молодежную атмосферу.

Организационные детали

Внимание: для посещения пограничной зоны обязательно возьмите с собой паспорт РФ, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении. Иностранные граждане помимо паспорта должны иметь при себе пропуск ФСБ.

Транспортные расходы включены в стоимость

По желанию время и программа экскурсии могут быть скорректированы

Дополнительные расходы