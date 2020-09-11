1 отзыв оставили туристы

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Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас

Посетить древние башенные комплексы и сравнить их с современным обликом республики

5
1 отзыв
Мурад
Мурад – экскурсионное агентство из Владикавказа
В старинном Эгикале вы увидите затерянные в горах ⛰️ боевые и жилые башни, таинственные мавзолеи, святилища и склепы.

А в молодом и ярком Магасе — широкие проспекты, вечернюю иллюминацию и модные архитектурные решения.

Я помогу вам разобраться в богатой истории 📖 и контрастах Ингушетии и полюбить этот удивительный край!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 800 ₽ за экскурсию

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Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас

Что вас ожидает

Средневековый Эгикал
Эгикал — древняя столица ⭐️ Ингушетии, живописно расположенная на южном склоне горы ⛰️ Цей-Лоам. Вы расшифруете таинственные рисунки и петроглифы на стенах ее каменных башен, веками охранявших местные селения, и рассмотрите сохранившиеся дома-крепости. А еще увидите храм, жертвенник и мавзолей, посвященные легендарному ингушскому военачальнику Тоньгу, и насладитесь красотой окружающих Эгикал бурных рек, гор и альпийских лугов.

Загадочная Таргимская котловина
Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Хамхи, Эрзи, Лейми и Келли. Кроме того, вы изучите изображения на фасаде старейшего христианского храма страны Тхаба-Ерды и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды.

Магас — современная столица Ингушетии
Самый молодой город 🏙️ России поразит вас своей непохожестью на древние ингушские селения. Вы оцените его продуманную структуру, проедете по величественным проспектам, подниметесь на знаменитую башню Согласия и рассмотрите Магас со стометровой высоты. А также посетите Этнографический музей 🖼, увидите мемориал Памяти и Славы и Соборную мечеть и ощутите царящую здесь молодежную атмосферу.

Организационные детали

  • Билеты на башню Согласия не включены в стоимость — 100 рублей за человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию программа экскурсии 🧭 может быть скорректирована
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мурад
Мурад
Добрый день, дорогие путешественники! Наше агентство с 2015 года организует экскурсии, походы и туры по горной Ингушетии. Мы с удовольствием познакомим вас с самыми удаленными уголками Кавказа и раскроем местные тайны и легенды.
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1 отзыв оставили туристы

11 сентября 2020
В Ингушетии были впервые с гидом Мурадом. Поразила нас красота, нетронутая природа, величие гор, ущелий и водопадов. Мурад очень светлый, жизнерадостный, открытый человек, который несёт людям позитивные эмоции. Его глаза светятся любовью к родной земле. Сёла поразили нас своей инфраструктурой, детскими садами, школами, добротными домами. Очень понравилась столица республики - город Магас. Современный молодой город, у которого большое будущее. Из уст Мурада информация лилась потоком, его было приятно и интересно слушать. Незабываемая экскурсия! Желаем Вам, Мурад, чтобы все Ваши планы осуществились, чтобы Вы создали единую команду, которая будет воплощать Ваши нескончаемые идеи. Успехов Вам!

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