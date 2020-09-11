1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Средневековый Эгикал

Эгикал — древняя столица ⭐️ Ингушетии, живописно расположенная на южном склоне горы ⛰️ Цей-Лоам. Вы расшифруете таинственные рисунки и петроглифы на стенах ее каменных башен, веками охранявших местные селения, и рассмотрите сохранившиеся дома-крепости. А еще увидите храм, жертвенник и мавзолей, посвященные легендарному ингушскому военачальнику Тоньгу, и насладитесь красотой окружающих Эгикал бурных рек, гор и альпийских лугов.

Загадочная Таргимская котловина

Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Хамхи, Эрзи, Лейми и Келли. Кроме того, вы изучите изображения на фасаде старейшего христианского храма страны Тхаба-Ерды и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды.

Магас — современная столица Ингушетии

Самый молодой город 🏙️ России поразит вас своей непохожестью на древние ингушские селения. Вы оцените его продуманную структуру, проедете по величественным проспектам, подниметесь на знаменитую башню Согласия и рассмотрите Магас со стометровой высоты. А также посетите Этнографический музей 🖼, увидите мемориал Памяти и Славы и Соборную мечеть и ощутите царящую здесь молодежную атмосферу.

Организационные детали