1 отзыв оставили туристы

Посетите Эгикал и Магас, чтобы увидеть контрасты Ингушетии. От древних башен до современных проспектов - это путешествие поразит каждого
Путешествие по Ингушетии начинается с древнего Эгикала, где среди гор скрыты боевые и жилые башни, святилища и мавзолеи. В Магасе, самом молодом городе России, гостей ждут широкие проспекты и современная архитектура.
Экскурсия позволит погрузиться в богатую историю региона, оценить его контрасты и насладиться природными красотами. Организационные детали учтены, включая транспорт и возможность корректировки программы
Эгикал — древняя столица Ингушетии, живописно расположенная на южном склоне горы Цей-Лоам. Вы расшифруете таинственные рисунки и петроглифы на стенах ее каменных башен, веками охранявших местные селения, и рассмотрите сохранившиеся дома-крепости. А еще увидите храм, жертвенник и мавзолей, посвященные легендарному ингушскому военачальнику Тоньгу, и насладитесь красотой окружающих Эгикал бурных рек, гор и альпийских лугов.
Загадочная Таргимская котловина
Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Хамхи, Эрзи, Лейми и Келли. Кроме того, вы изучите изображения на фасаде старейшего христианского храма страны Тхаба-Ерды и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды.
Магас — современная столица Ингушетии
Самый молодой город России поразит вас своей непохожестью на древние ингушские селения. Вы оцените его продуманную структуру, проедете по величественным проспектам, подниметесь на знаменитую башню Согласия и рассмотрите Магас со стометровой высоты. А также посетите Этнографический музей, увидите мемориал Памяти и Славы и Соборную мечеть и ощутите царящую здесь молодежную атмосферу.
Организационные детали
Внимание: для посещения пограничной зоны обязательно возьмите с собой паспорт РФ, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении. Иностранные граждане помимо паспорта должны иметь при себе пропуск ФСБ.
Транспортные расходы включены в стоимость
По желанию время и программа экскурсии могут быть скорректированы
Дополнительные расходы
Въезд на территорию природного заповедника «ЭРЗИ» — 200 ₽ за человека. Оплачиваются при въезде на территорию заповедника.
Билеты на башню Согласия — 100 ₽ за человека
Еда и напитки в кафе или ресторане оплачиваются согласно меню.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1634 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наше агентство с 2015 года организует экскурсии, походы и туры по горной Ингушетии. Мы с удовольствием познакомим вас с самыми удаленными уголками Кавказа и раскроем местные тайны и легенды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Хотим выразить огромную благодарность гиду Рустаму за замечательную поездку в Ингушетию! Путешествие получилось очень интересным, насыщенным и отлично организованным. Рустам увлекательно рассказывал об истории, культуре, традициях и достопримечательностях региона, отвечал читать дальшеуменьшить
на все вопросы и создавал комфортную атмосферу на протяжении всей поездки. Мы посетили невероятно красивые места, получили массу ярких впечатлений и узнали много нового! Водопад - мощный, зрелищный, освежающий! Старинные башенные комплексы на фоне гор выглядели впечатляюще и нереально, как нарисованные. Очень понравилась красивая, ухоженная столица Ингушетии Магас, экскурсия на башню Согласия. Поездка понравилась всей семье: и взрослым, и детям. Поездка превзошла все ожидания! Рады, что выбрали индивидуальную экскурсию - была возможность задать кучу вопросов! Большое спасибо Рустаму за профессионализм, внимательное отношение и любовь к своему делу! С удовольствием рекомендуем его как отличного гида и надеемся на новые путешествия вместе!
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Наталья
Ибрагим отличный гид и потрясающий человек. 8 часов пролетели на одном дыхании, он очень много рассказал по теме экскурсии и, что для меня важно, мы смогли свободно поболтать и о том, что не касается конкретно тематики поездки. Хочу выразить Ибрагиму огромную благодарность за потрясающе душевную и незабываемую поездку. 100% рекомендую!
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S
Sergey
День в компании с Мурадом прошёл легко, экскурсия пролетела на одном дыхании. Потрясающие пейзажи Ингушетии надолго останутся в памяти нереальной картинкой. Башенные комплексы поражают своей архитектурой, временем и историей. Это просто нужно увидеть читать дальшеуменьшить
своими глазами - медитация. Рассказ Мурада погружает в историю Ингушетии, все факты на простом языке, слушать его можно вечно, ни один наш вопрос не остался без внимания. Горный чай с творожными лепешками… ммммм…. Космос! Обязательно приезжайте в Ингушетию;)
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И
Игорь
Было желание ознакомится не только с древней Ингушетией,но и иметь представление о ее современном облике,поэтому выбрали эту экскурсию. Ездили в середине января, маршрут очень интересный, большая его часть проходит в читать дальшеуменьшить
погранзоне и по территории заповедника, где нет жилых селений. Огромное количество средневековых сооружений, прекрасная природа и чудесные виды сопровождали нас по всему маршруту, На отрезке от въезда в Ассиновское ущелье до спуска с перевала нам встретилось лишь несколько машин с иногородними и местными номерами. Туризм в Ингушетии только развивается, поэтому не упустите возможность побывать здесь до толп туристов и увидеть эти красоты в такой обстановке пока это возможно. Нам очень повезло с гидом. Мурад-великолепный рассказчик, лёгкий в общении и позитивный человек. Если вы попадете к нему на индивидуальную экскурсию, то получите великолепные впечатления и день общения с интересным человеком и профессионалом своего дела.
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А
Анастасия
Экскурсию проводил гид Ибрагим. Очень понравилось все, было очень весело, увлекательно, с чудесными видами. Сделали много безумно красивых фотографий
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Ю
Юрий
Безумно красиво, к сожалению фото сделали мало так как, залипал на все великолепные виды))
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