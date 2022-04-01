Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги

Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых

Авторский тур
О гостеприимстве горцев известно всем, а что если через культуру Северной Осетии узнать также и об ее истории? За три дня вы откроете для себя Владикавказ, насладитесь видами Цейского ущелья и узнаете, какие пугающие тайны прошлого и настоящего таятся в Кармадонском ущелье.
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — во второй день программы будут горячие источники.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

На тур действует акция «20% кешбек по картам МИР». Для получения кешбека тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы, туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж / д вокзал Владикавказа, пятница до 13:00
Завершение: Аэропорт Беслана, либо ж / д вокзал Владикавказа, воскресенье после 18:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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