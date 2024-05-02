Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту или на ж. -д. вокзале Владикавказа до 13:00 и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед отведаем знаменитые осетинские пироги. Чтобы вы смогли лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара специально для нас проведут мастер-класс: будем вместе готовить пироги, а потом вместе их есть.

Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите на главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.

Вечерняя программа на выбор. Вечером заселимся в четырехзвездочный отель в центре города с панорамным видом на горы и набережную реки Терек. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять. Можно поучаствовать в дополнительной программе (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню.

Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.

Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.