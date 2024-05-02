Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Мы научимся печь осетинские пироги, покатаемся по канатной дороге в Цейском ущелье, исследуем «Город мертвых», расслабимся в термальных источниках и совершим небольшой треккинг к Мидаграбинским водопадам. А еще одну ночь мы проведем в горах в комфортном четырехзвездочном отеле с бассейном. Максимальное разнообразие впечатлений всего за четыре дня!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Описание
Организационные детали
Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — в один из дней программы нас ждут горячие источники.
Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
Проживание. Первые две ночи остановимся в четырехзвездочном отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz, последнюю ночь — в четырехзвездочном отеле «Роза Ветров» в Верхнем Фиагдоне среди гор. Размещение двухместное.
Питание. В программу включены 3 завтрака в отеле по системе «шведский стол», 4 обеда в кафе и 1 ужин. В первый день будет мастер-класс по осетинским пирогам.
Программа тура по дням
Осетинские пироги и прогулки по Владикавказу
Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту или на ж. -д. вокзале Владикавказа до 13:00 и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед отведаем знаменитые осетинские пироги. Чтобы вы смогли лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара специально для нас проведут мастер-класс: будем вместе готовить пироги, а потом вместе их есть.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите на главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Вечерняя программа на выбор. Вечером заселимся в четырехзвездочный отель в центре города с панорамным видом на горы и набережную реки Терек. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять. Можно поучаствовать в дополнительной программе (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню.
Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.
Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.
Цейское ущелье и термальные источники
Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании: манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Сделаем остановку возле памятника Уастырджи, который будто выпрыгивает из скалы.
Канатная дорога. Цейское ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты, увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и насладимся запахом хвои и леса. После этого пообедаем в кафе.
Тайны дзуаров. Еще мы увидим осетинские дзуары — небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Вы узнаете, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.
Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по очень живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.
Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров. Вода целебная, будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет.
Вечером вернемся в отель во Владикавказе и отдохнем после такого насыщенного дня.
Куртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис и Кадаргаванский каньон
Центр горной Осетии. После завтрака собираем вещи и выселяемся из отеля. Сегодня нас ждет большое путешествие по Куртатинскому ущелью. Здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времен нашествия Тамерлана.
Руины древнего селения. Погуляем по осетинскому селению Цмыти. Это настоящий памятник средневековья, сохранивший атмосферу прошлого. Потом пообедаем в кафе или на природе и отправимся в Аланский мужской монастырь, который считается самым высокогорным в России: он возвышается на 1500 метров над уровнем моря.
Вечер в Фиагдоне. Доберемся до отеля «Роза Ветров» в поселке Верхний Фиагдон, заселимся в номера и поужинаем. В отеле есть фитнес-центр, сауна и уютная зона отдыха, а для детей оборудована детская площадка.
«Город мертвых», Кармадонское ущелье и качели в горах
Качели в горах. После завтрака в отеле отправляемся заряжаться адреналином и красотой: размещаемся в джипах и мчим на Какадурский перевал. Готовьтесь к ярким эмоциям от извилистой дороги над пропастью и крутых склонов! Остановимся на смотровой площадке и покачаемся на качелях над обрывом.
Город мертвых. Обязательно посетим самое загадочное место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, а сейчас в сезон местных жителей здесь меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Современное творчество в горах. Остановимся у «Колеса Балсага» — это современный арт-объект с интересным смыслом. А потом доберемся до перевала Кахтисар, который раньше называли дорогой жизни. Вы увидите необычные граффити на срезах доломитовых скал — редкий случай, когда рисунки не портят природу, а наоборот подчеркивают ее красоту и рассказывают об истории этих мест.
Водопады. Пообедаем и отправимся на Мидаграбинские водопады (водопады доступны только в период полноводности — ориентировочно с июня по сентябрь). Тропинка идет по камням, обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.
Заброшенный курорт. Затем поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был популярный курорт, но в 2002 году случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова-младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Налюбовавшись горами, поедем во Владикавказ. Мы отвезем вас в аэропорт или железнодорожный вокзал к вечерним рейсам. Выбирайте рейсы после 19 часов, чтобы точно успеть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер от ж/д вокзала
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда, 1 ужин
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Проживание в отелях: стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение - стоимость по запросу, от 10000 руб., подселения нет
- Индивидуальный трансфер
- Входные билеты в объекты посещения - около 1000 руб