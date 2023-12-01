Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии

Групповой тур во Владикавказе

Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор

Приглашаем вместе с нами посетить все самые популярные локации живописной республики. Вы побываете в Куртатинском, Цейском и Кармадонском ущельях. Увидите современные объекты искусства, гармонично вписанные в местные ландшафты.

Искупаетесь в термальных источниках и погуляете по историческому району Владикавказа и древним селениям.

Старинная башенная архитектура, эмоции от «полёта» на качелях над обрывом, завораживающие горные вершины и увлекательные рассказы экскурсовода — лишь малая часть того, что ждёт вас в нашем путешествии.
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Вечерняя экскурсия по Владикавказу

Встречаемся и начинаем знакомство с Северной Осетией с вечерней прогулки по её столице — Владикавказу. Вы пройдётесь по историческому проспекту Мира, посмотрите на украшенные лепниной и фигурными балконами здания. Экскурсовод расскажет вам интересные факты о городе, где родился Евгений Вахтангов и другие знаменитые люди, и его архитектуре.

Вечерняя экскурсия по ВладикавказуВечерняя экскурсия по ВладикавказуВечерняя экскурсия по ВладикавказуВечерняя экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья, арт-объекты, древние башни, склепы и Аланский монастырь

Сегодня посетим три ущелья. Сначала побываем в Кармадонском, печально известном сходом ледника. Вы посмотрите на памятный мемориал и узнаете историю его создания. Затем исследуем Даргавский некрополь, ставший визитной карточкой республики. Вы услышите не только о ценности археологического памятника, но и о загадках «Города мёртвых». Выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и какие легенды связаны с семейными склепами.

После отправимся в Аланский мужской монастырь, по пути остановимся у впечатляющих арт-объектов: «Колеса Балсага», буквы «æ» и «Зеркального барса». Поговорим о задумках их авторов и сакральных символах осетин. «Полетаем» на качелях, установленных на краю обрыва, с видом на Куртатинское ущелье. По приезде к самой обители вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.

Далее осмотрим башни Курта и Тага и древние сторожевые башни. Также вас ждёт Дзивгисская наскальная крепость 13-16 веков — культовый фортификационный памятник, прогулка у которого будет сопровождаться рассказом о самой неприступной цитадели Осетии.

В завершение дня заедем в Кадаргаванский каньон, где буйная река Фиагдон прорезала щель в толще известняковых пород. Вечером вернёмся во Владикавказ.

Три ущелья, арт-объекты, древние башни, склепы и Аланский монастырьТри ущелья, арт-объекты, древние башни, склепы и Аланский монастырьТри ущелья, арт-объекты, древние башни, склепы и Аланский монастырьТри ущелья, арт-объекты, древние башни, склепы и Аланский монастырьТри ущелья, арт-объекты, древние башни, склепы и Аланский монастырьТри ущелья, арт-объекты, древние башни, склепы и Аланский монастырь
3 день

Цейское и Мамисонское ущелья, селения Тиб и Лисри, термальные источники Бирагзанг

В этот день посетим ещё два ущелья. По пути посмотрим на грандиозный конный монумент, торчащий прямо из скалы, который посвящён Уастырджи — известному и почитаемому в Осетии святому, покровителю мужчин и путников. Заедем на сероводородные источники в селе Тамиск.

По прибытии в легендарный курорт Цей вы насладитесь хвойной красотой ущелья, величественными панорамами горных склонов и вершин. Затем отправимся дальше. Остановимся у двух интересных арт-инсталляций: «Рога изобилия» и инсталляции на фоне живописных пейзажей Зарамагского водохранилища, посвящённой К. Л. Хетагурову, отцу осетинской литературы.

После побываем в селении Тиб. Здесь вы познакомитесь с осетинским бытом и традициями, узнаете о целебных свойствах местной воды и историю старинных башен Боциевых, памятника культурного наследия. В селении Лисри в Мамисонском ущелье осмотрим крупный башенный комплекс и православную церковь Средневековья. А закончим экскурсию в селении Бирагзанг, где вы расслабитесь в термальных источниках. Довольные и полные впечатлений, вернёмся во Владикавказ.

Цейское и Мамисонское ущелья, селения Тиб и Лисри, термальные источники БирагзангЦейское и Мамисонское ущелья, селения Тиб и Лисри, термальные источники БирагзангЦейское и Мамисонское ущелья, селения Тиб и Лисри, термальные источники БирагзангЦейское и Мамисонское ущелья, селения Тиб и Лисри, термальные источники БирагзангЦейское и Мамисонское ущелья, селения Тиб и Лисри, термальные источники БирагзангЦейское и Мамисонское ущелья, селения Тиб и Лисри, термальные источники БирагзангЦейское и Мамисонское ущелья, селения Тиб и Лисри, термальные источники Бирагзанг
4 день

Сокровища горной Дигории

В заключительный день отправимся на запад республики, в удивительную Дигорию, с невероятными горными ландшафтами и множеством водопадов. Побываем в каньоне Ахсинта. Вы узнаете, почему местные жители называют его «Чёртовым мостом» и как горцы вершили здесь правосудие. По пути посмотрим на ещё одну вариацию святого Уастырджи. Экскурсовод расскажет, почему здесь он выглядит немного иначе.

Далее посетим селение Задалеск и дом-музей «Задалеской Нана». Вы услышите о подвиге женщины, спасшей сотни детей и генофонд Алании.

И снова вас ждут арт-объекты: «Стрелы нарта Сослана», посвящённый одному из главных героев Нартского эпоса, и объект в виде национального смычкового музыкального инструмента.

Прогуляемся к ретранслятору в селении Камунта, откуда вы полюбуетесь шикарным видом на горную Дигорию. А в завершении пройдёмся по одному из самых старейших поселений Алании — Галиату, где вы посмотрите на старинную башенную архитектуру. Затем вернёмся во Владикавказ.

Сокровища горной ДигорииСокровища горной ДигорииСокровища горной ДигорииСокровища горной Дигории

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное время - по договорённости
Завершение: Владикавказ, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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