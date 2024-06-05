1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300₽ за человека
скидка
15%
Групповая
7 часов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890₽ за человека
Групповая
8 часов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Групповая
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Дружелюбный Грозный» из Владикавказа
Вас ждет путешествие по Грозному, где современность переплетается с традициями и гостеприимством местных жителей
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Пн., ср., пт., вс. в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 700₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в сердце Грузии: экскурсия в Тбилиси из Владикавказа
Исследуйте культурное наследие Тбилиси, его знаковые места и живописные уголки, отправившись в путешествие из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По субботам в 05:00
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
6 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям
Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник
Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Каждый день в 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Горная Ингушетия и древние башни
Приключение в Горную Ингушетию: впечатляющие пейзажи и башенные комплексы ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: См. расписание
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Древняя земля Осетии: история в веках
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Красоты и святыни Цейского ущелья
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание в календаре
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 8:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Начало: Место встречи по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка в Даргавс - Фиагдон
Начало: Угол Доватора и Зои Космодемьянской, Владикавказ
Расписание: В любой день по желанию гостя
12 июня в 17:00
13 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в удивительную Дигорию
Начало: Угол Доватора и З. Космодемьянской (Сеть KFC)
Расписание: По договоренности
12 июня в 18:00
13 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нартский эпос: по арт-объектам Осетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Восемь чудес Южной Осетии: тур по главным достопримечательностям
Начало: Владикавказ, пр-т. Коста, 174
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
- ИИнна5 июня 2024Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
- ЕЕлена4 июня 2024Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
- ААлександра4 июня 2024Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
- ЮЮлия4 июня 2024Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
- ААлександр3 июня 2024Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
- ВВиктория3 июня 2024Спасибо Трипстеру за сервис - возможность оперативно найти потрясающую экскурсию в любом городе, куда занесла судьба - это бесценно! И,
- ЕЕлена3 июня 2024Очень интересный ая экскурсия, прекрасный гид, Ингушетия поразила красотой гор и башен
- ИИрина2 июня 2024Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо
- ААнтон1 июня 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид. Было очень интересно! Всем советую, стоит своих денег.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На автобусе»
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