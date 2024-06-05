Экскурсии на автобусе во Владикавказе

Найдено 24 экскурсии в категории «На автобусе» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
152 отзыва
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
159 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
80 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
«Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
303 отзыва
Популярное предложение
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Дружелюбный Грозный - тур из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
117 отзывов
Групповая экскурсия «Дружелюбный Грозный» из Владикавказа
Вас ждет путешествие по Грозному, где современность переплетается с традициями и гостеприимством местных жителей
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Пн., ср., пт., вс. в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 700 за человека
«Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
64 отзыва
Путешествие в сердце Грузии: экскурсия в Тбилиси из Владикавказа
Исследуйте культурное наследие Тбилиси, его знаковые места и живописные уголки, отправившись в путешествие из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По субботам в 05:00
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
6 000 за человека
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
292 отзыва
Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям
Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
123 отзыва
Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник
Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Каждый день в 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
189 отзывов
Групповая экскурсия: Горная Ингушетия и древние башни
Приключение в Горную Ингушетию: впечатляющие пейзажи и башенные комплексы ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: См. расписание
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
2 300 за человека
Древняя земля Осетии: история в веках
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
112 отзывов
Древняя земля Осетии: история в веках
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 300 за человека
Красоты и святыни Цейского ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
100 отзывов
Красоты и святыни Цейского ущелья
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание в календаре
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 200 за человека
Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
181 отзыв
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100 за человека
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
40 отзывов
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 8:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 3 чел.
Путешествие из Владикавказа в Грозный
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Начало: Место встречи по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Поездка в Даргавс - Фиагдон
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Поездка в Даргавс - Фиагдон
Начало: Угол Доватора и Зои Космодемьянской, Владикавказ
Расписание: В любой день по желанию гостя
12 июня в 17:00
13 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Путешествие в удивительную Дигорию
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в удивительную Дигорию
Начало: Угол Доватора и З. Космодемьянской (Сеть KFC)
Расписание: По договоренности
12 июня в 18:00
13 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Нартский эпос: по арт-объектам Осетии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Нартский эпос: по арт-объектам Осетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 200 за человека
Восемь чудес Южной Осетии: тур по главным достопримечательностям
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Восемь чудес Южной Осетии: тур по главным достопримечательностям
Начало: Владикавказ, пр-т. Коста, 174
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
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    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Спасибо Трипстеру за сервис - возможность оперативно найти потрясающую экскурсию в любом городе, куда занесла судьба - это бесценно! И,
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    конечно, за потрясающую экскурсию от команды Аланы. Это вторая экскурсия именно с этими организаторами. Наш экскурсовод Зарема все 8 часов рассказывала про историю, культуру, традиции Осетии, подробно отвечала на все наши вопросы. Мы получили массу удовольствия и новых знаний. А домашний обед в гостях у местной хозяйки с национальным супом и домашними осетинскими пирогами - выше всяких похвал! Всем рекомендую посетить Осетию-Аланию - тут живут самые сердечные и дружелюбные люди, а красоты гор просто завораживают!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
    Очень интересный ая экскурсия, прекрасный гид, Ингушетия поразила красотой гор и башен
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
    Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо
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    запомнила. Я давно слышала от своих знакомых про красоту природы во Владикавказе. В этом году решила посмотреть на неё своими глазами. На следующий же день после прилета во Владикавказ я поехала на экскурсию в Цейское ущелье, т. к. не терпелось увидеть горы! До этого я была на Кавказе, в Альпах, но эта экскурсия произвела на меня большое впечатление. Ледники, горный воздух, теплая майская погода, солнце, мощь гор - все это сложно описать словами. К моему удивлению, на канатную дорогу не было очередей. Возможно, организаторы экскурсии рассчитывают время, чтобы группы не мешали друг другу. В середине экскурсии наша группа остановилась на обед в кафе. Обед был сытный и вкусный. Особенно все хвалили говяжий суп, вроде, он называется Лывжа. После обеда мы поехали в село Нар, где расположены мемориальный дом-музей и памятник Коста Хегатурова. Наш гид рассказал про то, кто такой Коста Хегатуров, и почему мемориал расположен в этом месте. В конце экскурсии мы посетили мемориальный комплекс "Журавли". Около памятника братьям Газдановым, установлены стенды, на которых написаны биографии героев Осетии и самих братьев Газдановых. На обратном пути наша группа попросила сделать остановку около сероводородного источника. Подводя итог, могу сказать, что я бы хотела съездить на эту экскурсию еще раз. На экскурсии можно услышать про народный эпос, историю, культуру, боевой дух воинов Осетии, увидеть изумительную природу. Большое спасибо гиду Вадиму (Владимиру) за его оптимизм, энергичность, общительность и увлеченность работой! Интересно было узнать, чем осетинский ежик отличается от русского. Экскурсию советую к посещению, не смотря на то, были ли Вы уже до этого во Владикавказе или не были.

    Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнила
  • А
    Антон
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
    Прекрасная экскурсия и великолепный гид. Было очень интересно! Всем советую, стоит своих денег.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
  2. Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
  3. Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
  4. Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
  5. Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На автобусе" можно забронировать 24 экскурсии от 2 200 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2318 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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