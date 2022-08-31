В гости к аланам

Знаковые места и места силы, многовековая история

5
3 отзыва
Знаковые места и места силы, многовековая история, старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и культовые сооружения Осетии.
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
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Что вас ожидает 🤩

Три знаменитых ущелья горной Осетии
Три знаменитых ущелья горной Осетии
Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Традиционное осетинское застолье
Традиционное осетинское застолье
По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией
Гостеприимный Владикавказ
Гостеприимный Владикавказ
Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье
Рассмотрим старинные святилища и склепы, отыщем камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышим об осетинских традициях, эпосе и культуре
Водопады Горной Дигории
Водопады Горной Дигории
Пройдем по эко-маршруту на поляну Таймази, водопады Три сестры, поднимемся к водопаду Байдари на обзорную площадку

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон.

Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.

В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

Переезд в Даргавскую долину.

Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

Сторожевые башни 16-17 веков.

Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.

Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Кадаргаванский каньон.

Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис.

Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - канатная дорога к Сказскому леднику – Обед (Вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром - святым местом.

Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!

Уастырджи – покровитель мужчин, путников и воинов.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Ущелье многие столетия является священным для осетин – тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея.

По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Двигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар – родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по средам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
4 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:00.

Программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар – Задалеск - музей Матери - селение Ханаз – замок «Фрегат» - крепость братьев Седановых - Махческ, башня Абисаловых – Обед/Пикник (Вкл. в стоимость) – Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – Фаснал - село Мацута.

Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.

Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине.

На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар.

Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана - мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации.

При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют «Фрегат».

Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе.

Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение.

Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования.

По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами.

В селении Махческ разглядим башню Абисаловых.

Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем.

Пикник-ланч (Вкл. в стоимость)

В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат.

В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений.

Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат.

Дома здесь раньше строились ярусами.

Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком.

Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии.

Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь.

На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал, а в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана.

Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.

18:00 Ужин. (Доп. плата).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
5 день

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Начало в 09:00.

Программа дня: Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази - водопады Три сестры – подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Обед в туркомплексе в 14:00.

Выезд во Владикавказ в 14:30 и завершение экскурсии в аэропорту Владикавказа в 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе и Дигорском ущелье.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 01.09.2022, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Кадгарон Отель 3*- Туркомплексстандарт495994959932648,572895,571893,593854
Амран 3* - Туркомплексстандарт495994959932648,572895,571893,593854
Кадгарон Отель - Tana Park 3*стандарт521045210434652,576402,574148101202
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт531065310637157,577404,574899,5-
Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3*стандарт556115561139161,580911,577154-
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт53106531063390175901,573396,5-
Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3*полулюкс58617586174241883917,579408,5-
Олимп-Плаза 3+ - Tana Park 3*стандарт55611556114024776068,57381497528
DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3*стандарт75150751505627910086891850-
Гранд Отель Александровский 4* - Tana Park 3*стандарт836678366770307130176,5128673,5-

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 03.04..2023, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Кадгарон Отель 3*- Туркомплексстандарт5344053440356007896077040101120
Кадгарон Отель 3* - Tana Park 3*стандарт5760057600398408328080880104960
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт5955059550419258415082350-
Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3*стандарт6556565565474309114088815-
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт5776057760370408328078480-
Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3*полулюкс6384063840475209048085200-
DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3*стандарт897608976066240117120111840-

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3*

3 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*

Отель «Планета Люкс» 3*

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*

3 ночи

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха. Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс.

Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*

Туркомплекс «Порог Неба»

1 ночь

Комплекс расположен в Дигорском ущелье, в одном из самых живописных мест Республики Северная Осетия — Алания.

«Порог неба» — чистое и тихое место. Здесь вас не будут беспокоить огни и музыка дискотек, тут нет случайных людей, а природа не испорчена пошлыми смятыми пластиковыми бутылками.

Здесь хорошо отдыхать семьей, когда хочется вырваться из городской суеты и подышать по-настоящему чистым воздухом, вкус которого в городе со временем забывается.

Туркомплекс «Порог Неба»Туркомплекс «Порог Неба»Туркомплекс «Порог Неба»Туркомплекс «Порог Неба»Туркомплекс «Порог Неба»

Отель «Tana Park» 3*

1 ночь

Тана парк отель – трехзвездочный отель, расположенный в горах Дигорского ущелья Республики Северная Осетия – Алания.

Предлагает своим гостям 4 категории номеров: Стандарт, Семейный, Делюкс, Делюкс семейный, а также отдельно стоящий коттедж. Вместимость номеров от 2 до 6 человек.

Также на территории отеля расположены ресторан, баня, бассейн, пруд, горка для катания на санках и сноутьюбах. В главном корпусе, на территории и в ресторане отеля работает Wi-Fi.

Отель «Tana Park» 3*Отель «Tana Park» 3*Отель «Tana Park» 3*Отель «Tana Park» 3*Отель «Tana Park» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Дигорском ущелье
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы. заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый – 1 900 руб. ребенок до 18 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
31 авг 2022
Впервые пользовалась предложением данной турфирмы, не разочаровали! Тур был" в гости в Аланам" по Осетии. Посетили основные и живописные локации! Все было отлично! Гиды доброжелательные, вежливые! Особенно, хочется отметить нашу поездку в Дигорское ущелье с гидом Давидом! Большой молодец! Внимателен к каждому, показал не только красоту Осетии, но и погрузил в атмосферу! Спасибо за прекрасный отпуск!
Е
9 июня 2022
Все понравилось, полная программа по Осетии, с посещением Дигорского ущелья - идеально! Какой там красивый отель в горах - Тана Парк - только ради него можно ехать)
Не посетили замок "Фрегат" - просто не хватает времени (3 часа нужно) - обидно((
А
11 мая 2022
Замечательная поездка! Даже погода никак не повлияла на впечатления, все отлично организованно! Было очень красиво и интересно, спасибо большое!

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5 янв
6 янв
7 янв
11 250 за всё до 6 чел.
Древняя земля Осетии: история в веках
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии BALTSON
BALTSON
4.8
21 отзыв
Древняя земля Осетии: история в веках
Приглашаю вас в путешествие по истории Осетии-Алании
Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
2 145 за 1 человека
Национальный парк «Алания»: джип-тур
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Зелимхан
Зелимхан
5
2 отзыва
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Национальный парк «Алания» республики Северная Осетия расположен
Проспект Мира, 1, Владикавказ
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце Осетии
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
6 отзывов
Путешествие в сердце Осетии
Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Я покажу вам самые красивые места Алании
Место вашего проживания в г. Владикавказ
Сегодня
Завтра
6 янв
7 янв
9 000 за всё до 4 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
5
108 отзывов
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
на площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
3 250 за всё до 7 чел.
Теплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Валера
Валера
5
8 отзывов
Теплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды
Дружеское путешествие по must-see местам с яркими рассказами о прошлом и настоящем самобытного края
у места вашего проживания
11 янв
12 янв
13 янв
14 янв
от 130009 100 за всё до 3 чел.
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
5
220 отзывов
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
Мы посетим Куртатинское, Кармадонское и Даргавское ущелья
Место вашего размещения во Владикавказе
2 200 за 1 человека
Пешая экскурсия по Владикавказу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Пешая экскурсия по Владикавказу
Увлекательная обзорная экскурсия по Владикавказу с посещением популярных исторических памятников и знаковых мест города
Рождественская улица, 22, Владикавказ
3 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Владикавказу
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
3.1
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Город истории и ярких красок, место пересечения древних торговых путей
Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Завтра
6 янв
8 янв
9 янв
600 за 1 человека
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Завен
Завен
Нет отзывов
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
Дневная прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные места центральной части города
Площадь Штыба, Владикавказ
5 янв
7 янв
8 янв
9 янв
3 000 за всё до 15 чел.
Все дороги ведут во Владикавказ
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
3
2 отзыва
Все дороги ведут во Владикавказ
Вы исследуете знаковые православные храмы и мечети
По договорённости
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
4 999 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.6
16 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Владикавказа - в Южную Осетию
Отправиться в малоизведанную страну и увидеть ее самые интересные места
Гостиница Владикавказ
Сегодня
6 янв
7 янв
8 янв
10 000 за всё до 4 чел.
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