Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.
Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).
Начало 08:30.
Программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон.
Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.
В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.
Переезд в Даргавскую долину.
Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.
Сторожевые башни 16-17 веков.
Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.
Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.
Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
Кадаргаванский каньон.
Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Скальная крепость Дзивгис.
Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.
Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - канатная дорога к Сказскому леднику – Обед (Вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.
Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром - святым местом.
Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!
Уастырджи – покровитель мужчин, путников и воинов.
Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).
Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.
Ущелье многие столетия является священным для осетин – тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.
Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея.
По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Двигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар – родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по средам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).
Начало 08:00.
Программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар – Задалеск - музей Матери - селение Ханаз – замок «Фрегат» - крепость братьев Седановых - Махческ, башня Абисаловых – Обед/Пикник (Вкл. в стоимость) – Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – Фаснал - село Мацута.
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине.
На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар.
Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана - мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации.
При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют «Фрегат».
Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе.
Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение.
Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования.
По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами.
В селении Махческ разглядим башню Абисаловых.
Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем.
Пикник-ланч (Вкл. в стоимость)
В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат.
В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений.
Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат.
Дома здесь раньше строились ярусами.
Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком.
Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии.
Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь.
На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал, а в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана.
Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.
18:00 Ужин. (Доп. плата).
Километраж за день: 180 км., продолжительность 10 часов.
Начало в 09:00.
Программа дня: Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази - водопады Три сестры – подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.
Обед в туркомплексе в 14:00.
Выезд во Владикавказ в 14:30 и завершение экскурсии в аэропорту Владикавказа в 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00
Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе и Дигорском ущелье.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 01.09.2022, руб:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
QUAD
Чет-ое
|Кадгарон Отель 3*- Туркомплекс
|стандарт
|49599
|49599
|32648,5
|72895,5
|71893,5
|93854
|Амран 3* - Туркомплекс
|стандарт
|49599
|49599
|32648,5
|72895,5
|71893,5
|93854
|Кадгарон Отель - Tana Park 3*
|стандарт
|52104
|52104
|34652,5
|76402,5
|74148
|101202
|Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|стандарт
|53106
|53106
|37157,5
|77404,5
|74899,5
|-
|Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3*
|стандарт
|55611
|55611
|39161,5
|80911,5
|77154
|-
|Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
|53106
|53106
|33901
|75901,5
|73396,5
|-
|Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3*
|полулюкс
|58617
|58617
|42418
|83917,5
|79408,5
|-
|Олимп-Плаза 3+ - Tana Park 3*
|стандарт
|55611
|55611
|40247
|76068,5
|73814
|97528
|DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3*
|стандарт
|75150
|75150
|56279
|100868
|91850
|-
|Гранд Отель Александровский 4* - Tana Park 3*
|стандарт
|83667
|83667
|70307
|130176,5
|128673,5
|-
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 03.04..2023, руб:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
QUAD
Чет-ое
|Кадгарон Отель 3*- Туркомплекс
|стандарт
|53440
|53440
|35600
|78960
|77040
|101120
|Кадгарон Отель 3* - Tana Park 3*
|стандарт
|57600
|57600
|39840
|83280
|80880
|104960
|Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|стандарт
|59550
|59550
|41925
|84150
|82350
|-
|Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3*
|стандарт
|65565
|65565
|47430
|91140
|88815
|-
|Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
|57760
|57760
|37040
|83280
|78480
|-
|Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3*
|полулюкс
|63840
|63840
|47520
|90480
|85200
|-
|DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3*
|стандарт
|89760
|89760
|66240
|117120
|111840
|-
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.
В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
DoubleTree by Hilton Vladikavkaz расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха. Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс.
Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Комплекс расположен в Дигорском ущелье, в одном из самых живописных мест Республики Северная Осетия — Алания.
«Порог неба» — чистое и тихое место. Здесь вас не будут беспокоить огни и музыка дискотек, тут нет случайных людей, а природа не испорчена пошлыми смятыми пластиковыми бутылками.
Здесь хорошо отдыхать семьей, когда хочется вырваться из городской суеты и подышать по-настоящему чистым воздухом, вкус которого в городе со временем забывается.
Тана парк отель – трехзвездочный отель, расположенный в горах Дигорского ущелья Республики Северная Осетия – Алания.
Предлагает своим гостям 4 категории номеров: Стандарт, Семейный, Делюкс, Делюкс семейный, а также отдельно стоящий коттедж. Вместимость номеров от 2 до 6 человек.
Также на территории отеля расположены ресторан, баня, бассейн, пруд, горка для катания на санках и сноутьюбах. В главном корпусе, на территории и в ресторане отеля работает Wi-Fi.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.