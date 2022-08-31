4 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:00.

Программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар – Задалеск - музей Матери - селение Ханаз – замок «Фрегат» - крепость братьев Седановых - Махческ, башня Абисаловых – Обед/Пикник (Вкл. в стоимость) – Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – Фаснал - село Мацута.

Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.

Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине.

На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар.

Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана - мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации.

При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют «Фрегат».

Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе.

Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение.

Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования.

По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами.

В селении Махческ разглядим башню Абисаловых.

Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем.

Пикник-ланч (Вкл. в стоимость)

В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат.

В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений.

Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат.

Дома здесь раньше строились ярусами.

Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком.

Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии.

Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь.

На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал, а в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана.

Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.

18:00 Ужин. (Доп. плата).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 10 часов.