Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Вы побываете в шести ущельях, полюбуетесь водопадом, ледниками и озёрами, погуляете по заповеднику, где посмотрите на зубров и диких лошадей.
Мы будем встречать рассветы и провожать закаты с видом на живописные склоны, заглянем в высокогорные селения и исследуем исторические памятники архитектуры. И всё это — в компании посла РСО Алания, чьи фотографии печатал журнал «National Geographic».
мая
мая
июн
июл
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|100 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. В гостиницах «1950» и «Роза ветров», двухместное размещение.
Питание. Включено 3-разовое питание.
Программа тура по дням
Дегустация вина, Аланский монастырь, комплекс Цмити
Встречаемся и отправляемся на обед и дегустацию в частную винодельню, где производят авторские тихие и игристые напитки, которые входят в список «Лучшие вина России».
Затем выезжаем в Куртатинское ущелье, образованное рекой Фиагдон. После размещения в гостевом доме посетим самый высокогорный в нашей стране Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, построенный по подобию храма византийского стиля 10 века. Вы полюбуетесь живописными долинами, лугами и хребтами.
Исследуем археологический комплекс Цмити, где под открытым небом с 14-го века сохранились более 30 памятников: башни, руины жилых домов, склепы. Завершим день запоминающейся встречей заката на лавочке над облаками.
Даргавский некрополь, Мидаграбинская долина, государственный заповедник
Встанем пораньше, чтобы подняться к боевым башням-близнецам в селении Халгон и встретить рассвет (по желанию). После отправимся в Геналдонское и Даргавское ущелья, где находится старинный «Город мёртвых» — даргавский некрополь 17-го века. Посмотрим на ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы, в которых нашли свой покой жители Алании с 9-го по 18-й века.
Посетим Мидаграбинскую долину, царство диких лошадей, известное многочисленными водопадами, один их которых — Большой Зейгалан — самый высокий водопад Европы. Он низвергается с почти километровой высоты.
Устроим пикник на берегу озера и поедем в Северо-Осетинский государственный заповедник. Вы увидите зубров и диких лошадей, здесь же полюбуемся красками заката. Желающие смогут полетать на параплане (за доплату).
Архонский перевал, старинные селения, Цейское ущелье, прогулка верхом
После завтрака доедем до Архонского перевала на высоте около 2500 метров, откуда открывается завораживающая панорама горных вершин. Побываем на смотровой площадке у подножия горы Кариухох, которую осетины считают священной. Прогуляемся по старинным селениям Дагом и Урсдон и совершим подъём к Урсдонской наскальной крепости, резиденции легендарного предка осетин Ос-Багатара. Здесь сохранилось пять сооружений, каждое из которых поражает мастерством строителей.
Затем отправимся в Цейское ущелье, где вы полюбуетесь белоснежными пиками гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. Посмотрим на одно из самых почитаемых осетинами мужское святилище «Реком». На обед остановимся в сосновом бору с видом на величественные склоны горы Кариухох. Подкрепившись, прокатимся на лошадях в селе Верхний Мизур и поднимемся на Цейский ретранслятор, чтобы проводить закат.
Вечером разместимся в гостевом доме в Цейском ущелье и поужинаем.
Ледники Цейского ущелья
Этот день посвятим исследованию Цейского ущелья. Прогуляемся по живописной экотропе до одноимённого ледника. Пообедаем на территории заповедника под звуки трескающегося льда. По канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику и насладимся горным пейзажем с высоты. Поужинаем на поляне с видом на ущелье в свете закатного солнца.
Верхний Згид, Дигорское ущелье
Сегодня вы побываете в самом высокогорном посёлке Осетии — Верхний Згид, бывшем в советские времена шахтёрским поселением, где добывали руду. Сейчас он почти заброшен, здесь живёт всего несколько семей. Посмотрим на пустующие финские домики в окружении скалистых заснеженных хребтов и погрузимся в гипнотизирующую атмосферу этого места.
Пообедаем в Дигорском ущелье на поляне у родниковой реки, а к ужину вернёмся в гостевой дом.
Треккинг к Зругскому озеру, купание в источниках Бирагзанг
Позавтракав, отправляемся в поход к Зругскому озеру на высоте 3000 метров над уровнем моря, самому высокогорному в республике. Вы насладитесь невероятными видами ущелья, полюбуетесь бирюзовым водоёмом, в котором отражаются небо и горные склоны. Послушаете звенящую тишину и почувствуете единение с природой. После посетим горячие вулканические источники Бирагзанг — искупаемся в полезных водах и смоем усталость от похода.
Прогулка по Владикавказу, отъезд
Завершим путешествие по Северной Осетии прогулкой по уютным улочкам Владикавказа, чья атмосфера напоминает европейскую. Пройдёмся по историческому центру и рассмотрим старинные особняки с изящными балконами. После обеда — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание
- Проживание
- Трансферы на внедорожниках
- Мастер-классы по съёмке
- Видеоролик о путешествии и фотографии
- Билеты в экскурсионные места и на канатную дорогу
- Катание на лошадях
- Купание в источниках
Что не входит в цену
- Авиабилеты и транспорт до Владикавказа и обратно
- Страховка
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прошла неделя, а мы уже скучаем и хотим обратно!!! Виталий Георгиевич до встречи осенью! Ждем с нетерпением нашего следующего приключения! #вышегор 🔥🔥🔥
Рекомендуем всем АЛАНИЮ ВМЕСТЕ МИХАИЛОМ, ВИТАЛИЕМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ И ИХ КОМАНДОЙ!!!
Даже не так:
Мне ОЧЕНЬ понравилось в Осетии.
Потому что здесь:
1. Вкусно и недорого! Овощные салаты, осетинские пироги и сыр, хинкали, шашлык, садж (это мясо с картошкой) и даже бургеры, чурчхела, домашнее вино, пиво, лимонады, минералка — все это в десятки раз вкуснее, чем в Москве, а стоит в два (а иногда и в три) раза дешевле.
2. Хорошие дороги. Но надо привыкнуть к манере местной езды, а чтобы быть пешеходом во Владикавказе — надо быть очень стрессоустойчивым 😅
3. Много арт-объектов — лавочек/качелей/дверь вникуда/памятники снежному барсу/танцу с кинжалами/букве æ и т. д.
4. Компактно — за один день можно посетить много достопримечательностей.
5. У осетин по-настоящему богатая история. Аланской государственности много сотен лет, аланы приняли христианство раньше Руси, а современные осетины годятся своим скифо-сарматским происхождением и принадлежностью к индоевропейской языковой группе.
6. Владикавказ как форпост Российской империи на Кавказе был богатым городом в XVIII-XIX вв., и здесь сохранилось много купеческих особняков и других памятников архитектуры. А в центре Владикавказа течет мощная река Терек, на берегу которой прекрасный парк, а за ним — широкий пешеходный проспект с обзорным видом на горы.
7. История современной Осетии напрямую связана с историей современной России. Теракт в Беслане, трагедия в Кармадонском ущелье, война в Южной Осетии — в этот раз мы были в Беслане только проездом, но Цхинвал и Кармадон я буду помнить всегда.
От всей души благодарю Виталия Георгиевича, Викторию и Михаила за организацию нашего путешествия в сказочную Аланию 🙏🏽 Осетия навсегда в наших сердцах, и мы обязательно еще вернемся 🫶🏽
Сказать, что мне понравилось путешествовать по Осетии с его командой - это ничего не сказать)
Интересные маршруты, прекрасные сопровождающие, внимание к деталям, комфорту и пожеланиям каждого гостя, вкусная еда и душевная, теплая атмосфера, все это сделало поездку просто незабываемой. Невероятные горные виды от которых захватывает дух, дикие лошади, ослики, закат на лавочке в горах, поход к леднику и водопадам - вот лишь малая часть того, что вам подарит Алания.
Приезжайте в Осетию к Михаилу и его команде! Вам точно понравиться))
Я обязательно вернусь еще 🙂
Категорически рекомендую! Лично я влюбилась в Аланию, оставив там кусочек своего сердца! Спасибо Вам, друзья, за любовь к родному краю!
У нас были незабываемые пешие туры в Мидаграбинскую долину – царство диких лошадей и высочайших водопадов. Мы насладились живописной экотропой с удивительно красивой горной рекой к Цейскому леднику. Я была очарована красотой пути к водопаду «Сказка», подъемом на Какадурский перевал с потрясающим видом на заснеженные вершины и волшебные облака! Я получила огромное удовольствие от конных прогулок с видом на величественные вершины гор и от посещения высокогорного мужского Аланского монастыря!
Мы ездили семьей в прошлом году в Осетию и самостоятельно смотрели старинные памятники архитектуры, но я получила гораздо большее удовольствие от осмотра тех же самых достопримечательностей, как башенный город Цымыти, города мертвых (Даргавский некрополь). Когда узнаешь историю и интересные факты, то впечатление совсем иное – спасибо нашим гидам-рассказчикам!
Наверно самым эмоциональным был поход на Кармадонское ущелье, где погибло 125 человек, в том числе Сергей Бодров и его киногруппа при сходе ледника «Колка» ужасающего своими размерами…
Я еще качели и скамейки счастья с потрясающими пейзажами, купание в радоновых источниках, классная баня с дубовым веником, красивые рассветы. … и потрясающе вкусные обеды в разных ресторанах (особенно обед в фамильной башне селения Унал). И, конечно, классные и комфортные отели, прекрасная музыка в пути и замечательная компания!
Путешествие получилось потрясающе красивым, интересным, увлекательным, и появилось огромное желание вернуться в Осетию осенью! Я в восторге! Рекомендую! Огромная благодарность организаторам тура!!!