Владикавказ — самый красивый и старый город Северного Кавказа. Здесь кипит культурная жизнь горцев и сосредоточены университеты, школы, театры и музеи, построенные ещё в 19 веке. Мы с вами прогуляемся по историческому центру, посмотрим на первые церкви, старые дома и площади, окунёмся в колорит современного, но сохранившего свою историю, города.

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Описание

Что вас ожидает

Интерактивная прогулка

Экскурсия начнётся у мечети им. Мухтарова. Мы пройдём по проспекту Мира, вы увидите Верховный суд, площадь Свободы, Пушкинский сквер, Чугунный мост, Осетинскую и Армяно-григорианскую церкви, дом Оганова. Узнаете, где во Владикавказе показывают лучшие моноспектакли, как мозоль на пятке привела к смерти известного купца и другие малоизвестные исторические факты. Посещение Национального художественного музея имени М. Туганова — также в нашей программе. Свои рассказы гид будет сопровождать фотографиями и видео, которые помогут глубже погрузиться в местные традиции и представить, каким был город 2 столетия назад.

Истории о людях

Наша экскурсия — это не только знакомство с архитектурным обликом города, но и рассказы, маленькие этюды и зарисовки о людях дореволюционного Владикавказа. Вы узнаете об интересных личностях, которые некогда проживали здесь, строили и прославляли город своими делами и оставили в его биографии неповторимый след.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит прогулка с гидом и посещение Национального художественного музея имени М. Туганова. По желанию можем зайти и в другие музеи за отдельную плату.