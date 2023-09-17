Увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в культурную жизнь горцев
Здесь кипит культурная жизнь горцев и сосредоточены университеты, школы, театры и музеи, построенные ещё в 19 веке.
Мы с вами прогуляемся по историческому центру, посмотрим на первые церкви, старые дома и площади, окунёмся в колорит современного, но сохранившего свою историю, города.
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Описание
Что вас ожидает
Интерактивная прогулка
Экскурсия начнётся у мечети им. Мухтарова. Мы пройдём по проспекту Мира, вы увидите Верховный суд, площадь Свободы, Пушкинский сквер, Чугунный мост, Осетинскую и Армяно-григорианскую церкви, дом Оганова. Узнаете, где во Владикавказе показывают лучшие моноспектакли, как мозоль на пятке привела к смерти известного купца и другие малоизвестные исторические факты. Посещение Национального художественного музея имени М. Туганова — также в нашей программе. Свои рассказы гид будет сопровождать фотографиями и видео, которые помогут глубже погрузиться в местные традиции и представить, каким был город 2 столетия назад.
Истории о людях
Наша экскурсия — это не только знакомство с архитектурным обликом города, но и рассказы, маленькие этюды и зарисовки о людях дореволюционного Владикавказа. Вы узнаете об интересных личностях, которые некогда проживали здесь, строили и прославляли город своими делами и оставили в его биографии неповторимый след.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит прогулка с гидом и посещение Национального художественного музея имени М. Туганова. По желанию можем зайти и в другие музеи за отдельную плату.
в воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у мечети им. Мухтарова
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.