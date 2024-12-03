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Забрал нас с места встречи удобного для нас, вернул нас так же по нашему адресу. Если вновь окажусь в Северной Осетии, то обязательно хочу посетить еще экскурсии от лучшего гида) если вы не хотите тратить много времени на поездки по красивым местам, тогда эта экскурсия для вас!