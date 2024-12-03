Лучшее в Северной Осетии за 4 часа - из Владикавказа

Экспресс-путешествие по самым красивым уголкам горной республики
Это короткая и очень насыщенная экскурсия — для тех, кто хочет посетить главные достопримечательности Северной Осетии, но ограничен во времени.

Мы покажем вам лучшее в регионе — от загадочного города мёртвых Даргавс до ледника Майли, от дороги жизни до трагически известного Кармадонского ущелья.
5
4 отзыва
Лучшее в Северной Осетии за 4 часа - из Владикавказа
Лучшее в Северной Осетии за 4 часа - из Владикавказа
Лучшее в Северной Осетии за 4 часа - из Владикавказа
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 12:00

Описание экскурсии

  • Кахтисарский перевал. Раньше эту трассу называли дорогой жизни
  • Рисунки на скалах
  • Смотровая площадка с видом на реку Гизельдон
  • Арт-объект «Колесо Балсага». Посвящено повелителю огненного колеса из осетинской мифологии
  • Загадочный город мёртвых Даргавс. Здесь сохранились древние захоронения 14-18 веков.
  • Обзорная площадка с видом на ледник Майли
  • Кармадонское ущелье — трагически известное место, где в 2002 году сошёл ледник Колка. Он унёс 125 человеческих жизней
  • Родник с горной водой с содержанием ионов серебра

Во время экскурсии гид расскажет основную информацию о локациях на маршруте. Вы узнаете, от чего в районе села Даргавс массово умирали люди, почему сошёл ледник Колка, а также познакомитесь с осетинскими традициями и обычаями.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota Sequoia, Ford Explorer, Nissan Pathfinder или аналогичном
  • Отдельно оплачивается вход в город мёртвых — 150 ₽ с человека
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Х
3 дек 2024
Лучшая экскурсия! Посетили много красивых и живописных мест! Устроили небольшой пикник с потрясающим видом на горы, всласть надышались чистым воздухом. Тимур - отличный гид и просто прекрасный человек, добрый, отзывчивый.
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Забрал нас с места встречи удобного для нас, вернул нас так же по нашему адресу. Если вновь окажусь в Северной Осетии, то обязательно хочу посетить еще экскурсии от лучшего гида) если вы не хотите тратить много времени на поездки по красивым местам, тогда эта экскурсия для вас!

Р
30 ноя 2024
Ездили семьей из 3 человек. Экскурсия прошла замечательно в теплой и дружеской обстановке. Нам все понравилось. Спасибо Тимуру, хороший гид, рекомендуем.
Д
26 ноя 2024
Поездка 26 ноября вышла крайне насыщенной и приятной. Наш замечательный гид Тимур не просто показал основные достопримечательности в окрестностях Владикавказа - он показал что такое настоящее осетинское гостеприимство: много шутил,
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рассказывал увлекательные истории, угощал вином, а в конце экскурсии очень помог с покупкой небанальных местных сувениров.
Тайминг подобран идеально - на всех точках мы были ровно столько сколько хотели, однако в итоге точно уложились в заявленное время возвращения в город.
Всем рекомендую!

Поездка 26 ноября вышла крайне насыщенной и приятной. Наш замечательный гид Тимур не просто показал основныеПоездка 26 ноября вышла крайне насыщенной и приятной. Наш замечательный гид Тимур не просто показал основныеПоездка 26 ноября вышла крайне насыщенной и приятной. Наш замечательный гид Тимур не просто показал основныеПоездка 26 ноября вышла крайне насыщенной и приятной. Наш замечательный гид Тимур не просто показал основныеПоездка 26 ноября вышла крайне насыщенной и приятной. Наш замечательный гид Тимур не просто показал основные
Евгения
25 ноя 2024
Поездкой очень довольна, всё пошло на высшем уровне!
Организатор Тимур заранее позвонил согласовать экскурсию; договорился, что меня заберут прям от моего дома, где снимала квартиру; машина, в которой мы добирались до мест экскурсии чистая и уютная; Казбек - гид об Бога! Рекомендую Тимура и его команду для выбора интересного тура по Осетии!
Поездкой очень довольна, всё пошло на высшем уровне!Поездкой очень довольна, всё пошло на высшем уровне!Поездкой очень довольна, всё пошло на высшем уровне!Поездкой очень довольна, всё пошло на высшем уровне!Поездкой очень довольна, всё пошло на высшем уровне!

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