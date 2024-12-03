Это короткая и очень насыщенная экскурсия — для тех, кто хочет посетить главные достопримечательности Северной Осетии, но ограничен во времени.
Мы покажем вам лучшее в регионе — от загадочного города мёртвых Даргавс до ледника Майли, от дороги жизни до трагически известного Кармадонского ущелья.
Мы покажем вам лучшее в регионе — от загадочного города мёртвых Даргавс до ледника Майли, от дороги жизни до трагически известного Кармадонского ущелья.
Описание экскурсии
- Кахтисарский перевал. Раньше эту трассу называли дорогой жизни
- Рисунки на скалах
- Смотровая площадка с видом на реку Гизельдон
- Арт-объект «Колесо Балсага». Посвящено повелителю огненного колеса из осетинской мифологии
- Загадочный город мёртвых Даргавс. Здесь сохранились древние захоронения 14-18 веков.
- Обзорная площадка с видом на ледник Майли
- Кармадонское ущелье — трагически известное место, где в 2002 году сошёл ледник Колка. Он унёс 125 человеческих жизней
- Родник с горной водой с содержанием ионов серебра
Во время экскурсии гид расскажет основную информацию о локациях на маршруте. Вы узнаете, от чего в районе села Даргавс массово умирали люди, почему сошёл ледник Колка, а также познакомитесь с осетинскими традициями и обычаями.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota Sequoia, Ford Explorer, Nissan Pathfinder или аналогичном
- Отдельно оплачивается вход в город мёртвых — 150 ₽ с человека
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 522 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Хангельдыева
3 дек 2024
Лучшая экскурсия! Посетили много красивых и живописных мест! Устроили небольшой пикник с потрясающим видом на горы, всласть надышались чистым воздухом. Тимур - отличный гид и просто прекрасный человек, добрый, отзывчивый.
Р
Рафаэль
30 ноя 2024
Ездили семьей из 3 человек. Экскурсия прошла замечательно в теплой и дружеской обстановке. Нам все понравилось. Спасибо Тимуру, хороший гид, рекомендуем.
Д
Данил
26 ноя 2024
Поездка 26 ноября вышла крайне насыщенной и приятной. Наш замечательный гид Тимур не просто показал основные достопримечательности в окрестностях Владикавказа - он показал что такое настоящее осетинское гостеприимство: много шутил,
Евгения
25 ноя 2024
Поездкой очень довольна, всё пошло на высшем уровне!
Организатор Тимур заранее позвонил согласовать экскурсию; договорился, что меня заберут прям от моего дома, где снимала квартиру; машина, в которой мы добирались до мест экскурсии чистая и уютная; Казбек - гид об Бога! Рекомендую Тимура и его команду для выбора интересного тура по Осетии!
Организатор Тимур заранее позвонил согласовать экскурсию; договорился, что меня заберут прям от моего дома, где снимала квартиру; машина, в которой мы добирались до мест экскурсии чистая и уютная; Казбек - гид об Бога! Рекомендую Тимура и его команду для выбора интересного тура по Осетии!
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