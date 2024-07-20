Владикавказ: архитектура, культура, городские истории

Погрузитесь в историю Владикавказа на индивидуальной экскурсии, наслаждаясь прогулкой по проспекту Мира и берегу Терека
Владикавказ, основанный в 1784 году, представляет собой уникальное сочетание культур и вероисповеданий.

На этой экскурсии вы почувствуете его своеобразие, проследите историю от истоков до наших дней, услышите о славных и трагических
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событиях.

Прогулка по центру города позволит вам узнать о присоединении Осетии к России, основании крепости и становлении города, его бурном развитии в конце 19 - начале 20 веков, советской эпохе, 90-х и современной жизни.

Вы увидите памятники истории и архитектуры на проспекте Мира, погуляете по берегу Терека и заглянете в живописный парк в центре города. Узнаете о выдающихся личностях, родившихся и живших здесь в разное время

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальная архитектура
  2. 📜 Богатая история
  3. 🌍 Культурное разнообразие
  4. 🌳 Прогулка по живописным местам
  5. 👤 Интересные истории о знаменитостях
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Проспект Мира
  • Берег Терека
  • Центральный парк
  • Крепость Владикавказ

Описание экскурсии

На неспешной прогулке по центру мы поговорим о присоединении Осетии к России, основании крепости и становлении города, его бурном развитии в конце 19 — начале 20 веков, советской эпохе, 90-х и современной жизни.

  • Мы пройдёмся по проспекту Мира, одной из самых живописных и продолжительных пешеходных улиц России, где расположены памятники истории и архитектуры
  • Погуляем по берегу Терека
  • Заглянем в живописный парк в центре города
  • Вы увидите, где располагалась крепость, с которой началась история Владикавказа
  • И узнаете о выдающихся личностях, родившихся и живших здесь в разное время

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
20 июл 2024
Прекрасная прогулка по городу, Тимур рассказал много интересного об истории города и его архитектуре, а так же показал просто интересные места. Нам с супругом очень понравилось, спасибо!
Василина
7 июл 2024
Экскурсию поводил гид Тимур. Время пролетело незаметно. Прошли по главным достопримечательностям в центре. У меня было свободное время до самолета и я очень рада, что провела его именно так - в сопровождении гида Тимура с подробным историческим рассказом об истории города Владикавказа.

Входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеНа выходныеУлицы и переулкиДля студентовСамое главноеПопулярные местаИз центра

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