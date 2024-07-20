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Прогулка по центру города позволит вам узнать о присоединении Осетии к России, основании крепости и становлении города, его бурном развитии в конце 19 - начале 20 веков, советской эпохе, 90-х и современной жизни.



Вы увидите памятники истории и архитектуры на проспекте Мира, погуляете по берегу Терека и заглянете в живописный парк в центре города. Узнаете о выдающихся личностях, родившихся и живших здесь в разное время

Владикавказ, основанный в 1784 году, представляет собой уникальное сочетание культур и вероисповеданий.На этой экскурсии вы почувствуете его своеобразие, проследите историю от истоков до наших дней, услышите о славных и трагических