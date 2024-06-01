Экскурсии Владикавказа об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» во Владикавказе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
125 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
156 отзывов
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000 за всё до 11 чел.
Армянский Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Армянский Владикавказ
Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Людмила спасибо Вам за Вашу искренность и профессионализм! Будем рады встретиться снова 🌹
    Людмила спасибо Вам за Вашу искренность и профессионализм! Будем рады встретиться снова 🌹
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Я всем советую данную экскурсию. Интересный маршрут, который сочетает в себе и пешие маршруты и поездку на автомобиле. Водопад нам
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    очень понравился. Борис приятный собеседник и так приятны были всякие мелочи от него: вкусная клубника, замечательные локации для фото, Борис отлично фотографирует, папаха для фото. Нам Ингушетия очень понравилась благодаря Борису.

  • В
    Владимир
    10 мая 2024
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    От всей души рекомендуем экскурсию и гида Залину всем гостям Владикавказа. Залина по настоящему любит и знает свой город и
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    заражает своей любовью слушателей. Она может увлекательно рассказать буквально про каждый дом по ходу прогулки, про горожан - иногда весело, иногда грустно, но всегда с любовью.

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Потрясающая экскурсия, Борис прекрасный рассказчик, знает историю края, отвечает на все вопросы, я много узнала о истории Ингушетии и она
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    открылась для меня с новой, неизведанной стороны. Я прекрасно провела время, Борис помог с фото съемкой, дал свою куртку, когда пошел дождь и папаху для красивых фотографии). Классная природа, горы и компания, что может быть лучше в отпуске))

  • Е
    Евгений
    20 апреля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Огромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиями старины, перезагрузиться у искрящегося
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    горного водопада, прогуляться по петлюящим тропинкам в горах. Эмоции переполняют и одна из них то необычайное чувство, когда к тебе относятся не как к туристу, а как к гостю. Кто собирается в это путешествие ОСТОРОЖНО! После дня с Борисом в уникальных местах Ингушетии вы рискуете бесповоротно влюбиться в эти места, и сдав обратные билеты так тут и остаться. Еще раз огромное спасибо нашему супер-гиду, профессионалу и фанату своего дела. День получился пррсто сказочным!!!

    Огромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиямиОгромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиями
  • И
    Ирина
    4 октября 2022
    Армянский Владикавказ
    Очень интересная и познавательная экскурсия, всегда интересно прогуляться по городу с тем, кто знает и любит свой город!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «История и архитектура»

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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 282 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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