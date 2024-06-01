1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Армянский Владикавказ
Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июня 2024Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
- ООльга14 мая 2024Людмила спасибо Вам за Вашу искренность и профессионализм! Будем рады встретиться снова 🌹
- ННаталья13 мая 2024Я всем советую данную экскурсию. Интересный маршрут, который сочетает в себе и пешие маршруты и поездку на автомобиле. Водопад нам
- ВВладимир10 мая 2024От всей души рекомендуем экскурсию и гида Залину всем гостям Владикавказа. Залина по настоящему любит и знает свой город и
- ИИрина3 мая 2024Потрясающая экскурсия, Борис прекрасный рассказчик, знает историю края, отвечает на все вопросы, я много узнала о истории Ингушетии и она
- ЕЕвгений20 апреля 2024Огромное спасибо Борису за это незабываемое путешествие! Это не экскурсия, а возможность пропитаться духом гор, приданиями старины, перезагрузиться у искрящегося
- ИИрина4 октября 2022Очень интересная и познавательная экскурсия, всегда интересно прогуляться по городу с тем, кто знает и любит свой город!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «История и архитектура»
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