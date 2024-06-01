читать дальше

горного водопада, прогуляться по петлюящим тропинкам в горах. Эмоции переполняют и одна из них то необычайное чувство, когда к тебе относятся не как к туристу, а как к гостю. Кто собирается в это путешествие ОСТОРОЖНО! После дня с Борисом в уникальных местах Ингушетии вы рискуете бесповоротно влюбиться в эти места, и сдав обратные билеты так тут и остаться. Еще раз огромное спасибо нашему супер-гиду, профессионалу и фанату своего дела. День получился пррсто сказочным!!!