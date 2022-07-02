Посетим один из крупнейших на Северном Кавказе склеповых могильников

За четыре дня горными дорогами мы пересечём четыре Северокавказских республики: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия-Алания. Этот мототур как калейдоскоп. Глубокие каньоны и снежные шапки Главного Кавказского хребта, водопады и горные реки, широкие гравийные дороги и полное бездорожье, люди разных культур и религий, четыре национальных кухни будут меняться одни за другими. Каждый регион уникален и богат своей историей и культурными ценностями.

Программа тура по дням

1 день Прилет в Махачкалу, трансфер до Дубков, 140 км

В 10–12 часов — прилёт в Махачкалу. В аэропорту Каспийска встреча и знакомство с гидом. Затем мы начнём знакомство с самой многонациональной и самой большой по площади республикой Северного Кавказа — Дагестаном. В Дагестане много чудес, но первым чудом на нашем пути будет Бархан Сары-Кум. Это огромная песчаная дюна волшебным образом расположилась вдали от морского пляжа в окружении величественных гор. Существует много легенд и предположений, как эта куча песка возникла в горах, но мы точно знаем одну легенду про могучего джина. Но её мы расскажем вам на бархане. Закончив экскурсию по куче песка, мы направимся к морю воды, рукотворному морю — Чиркейскому водохранилищу. Площадь водохранилища — 42 км, а максимальная глубина — более 200 метров. Следующей остановкой будет смотровая площадка в посёлке Дубки. С высоты около 2000 метров нам откроется вид на Сулакский каньон. Глубина его — 1920 метров, что на 80 метров больше, чем Гранд Каньон в Калифорнии. Полюбовавшись парящими орлами и лазурной водой каньона, по горному серпантину мы спускаемся ещё к одному удивительному месту — Главрыбе. Уникальное форелевое хозяйство на главной реке Дагестана Сулак. На ужин попробуем свежевыловленную форель. Кстати, это можно сделать самостоятельно, рядом с рестораном есть прокат любых снастей для рыбалки. А первую ночь мы проведем в отеле в посёлке Дубки прямо на Сулакском каньоне.

2 день Дубки — Кезеной-Ам, 140 км

Дорога, по которой мы поедем в этот день, будет преимущественно гравийной, и мы будем подниматься на перевалы до 2500 м. В этот день горные пейзажи будут меняться как в калейдоскопе. Мы увидим горы, покрытые альпийскими лугами и густыми лесами, увидим горные разломы, на которых видно вздыбленные горные пласты, по которым можно представить, из чего состоит земная кора. После красивейшего перевала мы окажемся на территории Чеченской республики, и ночь проведем на высокогорном озере Кезеной-Ам. Это не только крупнейшее озеро Чечни, но и, безусловно, одно из красивейших в России озёр. С разных точек открываются все новые сюрреалистичные виды. Мы насладимся бирюзовой водой озера, купаясь в нем и, по желанию за отдельную плату, пролетев с одного берега на другой на зиплайне. На ужин сегодня национальная чеченская кухня. Рекомендуем попробовать Жижиг галнаш с галушками из разных сортов муки (пшеничной и кукурузной). Ну и бараний желудок с потрохами никого не оставит равнодушным.

3 день Кезеной-Ам — Ведучи, 120 км

Горными перевалами по территории Чечни мы пройдем вдоль границы с Кахетией, одной из красивейших частей Грузии. Попрощавшись с озером Кезенойам со смотровой площадки, мы двигаемся к заброшенному аулу Хой, которой бережно восстановлен, и в его стенах открыт этнографический музей. Далее преимущественно гравийными дорогами мы начинаем двигаться выше в горы вдоль ГКХ, и следующей достопримечательностью будет средневековый замок Аду Сурхо и Алдам Гези. Дорога бывает непроходимой после проливных дождей, поэтому мы можем изменить маршрут. Далее мы увидим сторожевые башни и Шаройский башенный комплекс, а в конце дня приедем в стилизованный отель на горнолыжном курорте Ведучи.

4 день Ведучи — Джейрах, 140 км

Сегодня нам откроется самая удивительная дорога Северного Кавказа, которая в советское время связывала Закавказье с республиками Северного Кавказа и одновременно являлась горной дорогой между Чечнёй и Ингушетией. Правда, для ее преодоления потребуется разрешение в пограничной службы РФ, поэтому заявки на участи в туре нужно подать заблаговременно. Дорога пролегает по красивейшему ущелью вдоль Главного Кавказского Хребта и имеет необычную красоту, а в силу своей закрытости она еще сохранила первозданную красоту природы и не испорчена деятельностью человека. Нет смысла перечислять сейчас названия всех средневековых башенных комплексов, потому что от их количества у вас закружится голова, но во время путешествия у наших гидов будет время рассказать об их истории и предназначении. Мы незаметно покинем Чеченскую республику и приедем в соседнюю Ингушетию, где и проведём ночь.

5 день Джейрах — Верхний Цей, 110 км

Продолжая свой путь вдоль Главного Кавказского хребта и любуясь снежными шапками горных вершин, из Ингушетии мы попадаем в Северную Осетию, где нас встретят потомки древних Аланов. Преодолевая горные перевалы, мы посетим Кармадонское ущелье, где 20 сентября 2002 года произошёл катастрофический сход ледника Колка. Масса из снега, льда и камней двигалась по ущелью со скоростью свыше 200 км/час. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон, погибло более 100 человек, в том числе и съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым младшим. Подъем через перевал Зеленый в Даргавскую Котловину. По пути посетим Даргавский некрополь, также называемый «Городом мертвых» или Северо-Осетинским Мачу-Пикчу, который является одним из крупнейших на Северном Кавказе склеповых могильников. Также посетим Башню кровника, с. Даргавс, Сторожевую Башню Мамсуровых, Заброшенное селение Хуссар Хинцаг, Мидаграбинскую Долину Водопадов, в которой расположен самый большой водопад в России Большой Зейгалан — каскадный водопад, высота которого достигает 750 метров. Используя уникальные качества наших мотоциклов: лёгкость и манёвренность — мы преодолеваем следующий высокогорный перевал, успевая любоваться снежными вершинами горы Казбек — первый пятитысячник на нашем пути. Далее мы попадаем в Куртатинское ущелье реки Фиагдон — одно из живописнейших в Северной Осетии и самое известное природными историческими и архитектурными аланскими и осетинскими памятниками. В Верхнем Фиагдоне мы остановимся на обед, где под шум горной реки на террасе ресторана попробуем знаменитые осетинские пироги с различной начинкой. Двигаясь через перевалы вдоль Главного кавказского Хребта, мы попадаем в естественную крепость Алагирского ущелья реки Ардон, где сохранила останки древних фортификационных сооружений: замков, сторожевых башен, крепостных каменных стен, защитных рвов. Ночь мы проведем в высокогорном туристическом комплексе посёлка верхний Цей.

6 день Верхний Цей — Владикавказ, трансфер в аэропорт 100 км