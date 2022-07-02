Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур

Мотоприключение по горным дорогам четырех кавказских регионов России

Мотоприключение по горным дорогам четырех кавказских регионов России!
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Восточный Кавказ: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Мототур
Ближайшие даты:
25
апр
01
мая

Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим самый глубочайший в Европе каньон
Северо-Осетинский Мачу-Пикчу
Северо-Осетинский Мачу-Пикчу
Посетим один из крупнейших на Северном Кавказе склеповых могильников
Большой Зейгалан
Большой Зейгалан
Увидим самый большой водопад в России
На мотоциклах по Кавказу
На мотоциклах по Кавказу
Объедем красивейшие места четырех кавказских республик

Описание

За четыре дня горными дорогами мы пересечём четыре Северокавказских республики: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия-Алания. Этот мототур как калейдоскоп. Глубокие каньоны и снежные шапки Главного Кавказского хребта, водопады и горные реки, широкие гравийные дороги и полное бездорожье, люди разных культур и религий, четыре национальных кухни будут меняться одни за другими. Каждый регион уникален и богат своей историей и культурными ценностями.

26.04–1.05 — от Махачкалы до Владикавказа.

1.05 -6.05 — от Владикавказа до Махачкалы.

Программа тура по дням

1 день
Прилет в Махачкалу, трансфер до Дубков, 140 км

В 10–12 часов — прилёт в Махачкалу. В аэропорту Каспийска встреча и знакомство с гидом.

Затем мы начнём знакомство с самой многонациональной и самой большой по площади республикой Северного Кавказа — Дагестаном.

В Дагестане много чудес, но первым чудом на нашем пути будет Бархан Сары-Кум. Это огромная песчаная дюна волшебным образом расположилась вдали от морского пляжа в окружении величественных гор.

Существует много легенд и предположений, как эта куча песка возникла в горах, но мы точно знаем одну легенду про могучего джина. Но её мы расскажем вам на бархане.

Закончив экскурсию по куче песка, мы направимся к морю воды, рукотворному морю — Чиркейскому водохранилищу. Площадь водохранилища — 42 км, а максимальная глубина — более 200 метров.

Следующей остановкой будет смотровая площадка в посёлке Дубки. С высоты около 2000 метров нам откроется вид на Сулакский каньон. Глубина его — 1920 метров, что на 80 метров больше, чем Гранд Каньон в Калифорнии.

Полюбовавшись парящими орлами и лазурной водой каньона, по горному серпантину мы спускаемся ещё к одному удивительному месту — Главрыбе. Уникальное форелевое хозяйство на главной реке Дагестана Сулак.

На ужин попробуем свежевыловленную форель. Кстати, это можно сделать самостоятельно, рядом с рестораном есть прокат любых снастей для рыбалки.

А первую ночь мы проведем в отеле в посёлке Дубки прямо на Сулакском каньоне.

2 день
Дубки — Кезеной-Ам, 140 км

Дорога, по которой мы поедем в этот день, будет преимущественно гравийной, и мы будем подниматься на перевалы до 2500 м.

В этот день горные пейзажи будут меняться как в калейдоскопе.

Мы увидим горы, покрытые альпийскими лугами и густыми лесами, увидим горные разломы, на которых видно вздыбленные горные пласты, по которым можно представить, из чего состоит земная кора.

После красивейшего перевала мы окажемся на территории Чеченской республики, и ночь проведем на высокогорном озере Кезеной-Ам.

Это не только крупнейшее озеро Чечни, но и, безусловно, одно из красивейших в России озёр.

С разных точек открываются все новые сюрреалистичные виды. Мы насладимся бирюзовой водой озера, купаясь в нем и, по желанию за отдельную плату, пролетев с одного берега на другой на зиплайне.

На ужин сегодня национальная чеченская кухня. Рекомендуем попробовать Жижиг галнаш с галушками из разных сортов муки (пшеничной и кукурузной).

Ну и бараний желудок с потрохами никого не оставит равнодушным.

3 день
Кезеной-Ам — Ведучи, 120 км

Горными перевалами по территории Чечни мы пройдем вдоль границы с Кахетией, одной из красивейших частей Грузии.

Попрощавшись с озером Кезенойам со смотровой площадки, мы двигаемся к заброшенному аулу Хой, которой бережно восстановлен, и в его стенах открыт этнографический музей.

Далее преимущественно гравийными дорогами мы начинаем двигаться выше в горы вдоль ГКХ, и следующей достопримечательностью будет средневековый замок Аду Сурхо и Алдам Гези.

Дорога бывает непроходимой после проливных дождей, поэтому мы можем изменить маршрут.

Далее мы увидим сторожевые башни и Шаройский башенный комплекс, а в конце дня приедем в стилизованный отель на горнолыжном курорте Ведучи.

4 день
Ведучи — Джейрах, 140 км

Сегодня нам откроется самая удивительная дорога Северного Кавказа, которая в советское время связывала Закавказье с республиками Северного Кавказа и одновременно являлась горной дорогой между Чечнёй и Ингушетией.

Правда, для ее преодоления потребуется разрешение в пограничной службы РФ, поэтому заявки на участи в туре нужно подать заблаговременно.

Дорога пролегает по красивейшему ущелью вдоль Главного Кавказского Хребта и имеет необычную красоту, а в силу своей закрытости она еще сохранила первозданную красоту природы и не испорчена деятельностью человека.

Нет смысла перечислять сейчас названия всех средневековых башенных комплексов, потому что от их количества у вас закружится голова, но во время путешествия у наших гидов будет время рассказать об их истории и предназначении.

Мы незаметно покинем Чеченскую республику и приедем в соседнюю Ингушетию, где и проведём ночь.

5 день
Джейрах — Верхний Цей, 110 км

Продолжая свой путь вдоль Главного Кавказского хребта и любуясь снежными шапками горных вершин, из Ингушетии мы попадаем в Северную Осетию, где нас встретят потомки древних Аланов.

Преодолевая горные перевалы, мы посетим Кармадонское ущелье, где 20 сентября 2002 года произошёл катастрофический сход ледника Колка.

Масса из снега, льда и камней двигалась по ущелью со скоростью свыше 200 км/час. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон, погибло более 100 человек, в том числе и съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым младшим.

Подъем через перевал Зеленый в Даргавскую Котловину.

По пути посетим Даргавский некрополь, также называемый «Городом мертвых» или Северо-Осетинским Мачу-Пикчу, который является одним из крупнейших на Северном Кавказе склеповых могильников.

Также посетим Башню кровника, с. Даргавс, Сторожевую Башню Мамсуровых, Заброшенное селение Хуссар Хинцаг, Мидаграбинскую Долину Водопадов, в которой расположен самый большой водопад в России Большой Зейгалан — каскадный водопад, высота которого достигает 750 метров.

Используя уникальные качества наших мотоциклов: лёгкость и манёвренность  —  мы преодолеваем следующий высокогорный перевал, успевая любоваться снежными вершинами горы Казбек — первый пятитысячник на нашем пути.

Далее мы попадаем в Куртатинское ущелье реки Фиагдон — одно из живописнейших в Северной Осетии и самое известное природными историческими и архитектурными аланскими и осетинскими памятниками.

В Верхнем Фиагдоне мы остановимся на обед, где под шум горной реки на террасе ресторана попробуем знаменитые осетинские пироги с различной начинкой.

Двигаясь через перевалы вдоль Главного кавказского Хребта, мы попадаем в естественную крепость Алагирского ущелья реки Ардон, где сохранила останки древних фортификационных сооружений: замков, сторожевых башен, крепостных каменных стен, защитных рвов.

Ночь мы проведем в высокогорном туристическом комплексе посёлка верхний Цей.

6 день
Верхний Цей — Владикавказ, трансфер в аэропорт 100 км

После завтрака наш микроавтобус отвезет Вас в аэропорт Владикавказа (Беслан).

Время вылета — 14-16 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отелях 3-4* и гостевых домах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в аэропорт Махачкалы и Владикавказа
  • Проживание в двухместном номере в отелях 3-4* и гостевых домах
  • Завтраки
  • Аренда мотоцикла HONDA XR250
  • Бензин
  • Сопровождение опытного гида на мотоцикле
  • Страхование мотоцикла
  • Техническая поддержка
  • Машина сопровождения для перевозки багажа, запаса продуктов и воды
  • Экскурсии
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины (~800-1000 руб. /день)
  • Медицинская страховка
  • Прокат мотоэкипировки (шлем, мотоботы, защита при наличии размеров)
  • Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
  • Залог за арендуемый мотоцикл 10 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Организованное мотопутешествие отличается от самостоятельного. С собой нужно взять вещи только для себя, а обо всем, что касается мотоцикла и его технического обслуживания, мы позаботимся сами.

На мотоциклах мы поедем налегке, ваш багаж будет передвигаться отдельно в машине сопровождения.

Главное — иметь при себе паспорт, водительское удостоверение, деньги, а на себе и экипировку.

Документы, деньги:

  • паспорт РФ;
  • вод. удостоверение кат. «А»;
  • страховка от НС;
  • копии всех документов;
  • наличные деньги;
  • 2 кредитные карты (лучше разных банков).

Одежда:

  • носки 3 пары;
  • 3-е трусов;
  • шорты;
  • джинсы;
  • ремень;
  • 3 футболки;
  • 2 флисовые кофты;
  • кроссовки;
  • пляжные тапки.

Личная гигиена:

  • туалетная бумага;
  • паста, щетка;
  • шампунь, мыло;
  • бритва, одеколон;
  • дезодорант твёрдый;
  • салфетки влажные;
  • салфетки сухие;
  • полотенце.

Аптечка:

  • Тур-лидер имеет при себе аптечку первой помощи. Там есть наиболее распространённые препараты. Возьмите персональные препараты.

Мотоэкипировка:

  • мотоштаны;
  • мотокуртка (по сезону);
  • мотоботы;
  • мотошлем;
  • мотоперчатки 2 пары (тёплые и тонкие);
  • мотоноски;
  • термобелье (верх и низ);
  • рюкзак;
  • гидратор;
  • дождевые (мембранные) штаны;
  • куртка;
  • черепаха или другая защита тела;
  • джерси;
  • баф/подшлемник.

Гаджеты:

  • смартфон+ зарядка (лучше 2);
  • PowerBank;
  • Go Pro + крепления + доп. аккумулятор;
  • +провод для зарядки;
  • фотоаппарат + доп аккумулятор;
  • навигатор+карты (по желанию);
  • тройник в розетку 220.

Прочее:

  • солнцезащитные очки;
  • фонарик на лоб;
  • подарки для новых друзей (магнитики);
  • ручка, блокнот;
  • зажигалка;
  • антимоскитное средство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.

Какие мотоциклы предусмотрены в туре?

Мы путешествуем на мотоциклах Honda XR 250. Это эндуро мотоцикл, который никогда не подведет: легкая управляемость, оптимальный вес — 119 кг, электростартер, отличная тяга на низах, жесткая рама и подвеска, большой клиренс и компактный двигатель.

На XR250 могут поехать как новички, желающие присоединиться к классу внедорожных мотоциклов, так и опытные поклонники эндуро, которые ценят этот мотоцикл за феноменальные надежность и выносливость. На мотоциклах Honda XR 250 можно двигаться как по бездорожью, так и по асфальту.

Машина сопровождения

Ваш багаж, запас воды, аптечка, топливо для мотоциклов, запчасти для ремонта, покрышки и много других полезных вещей помещаются в идеальный для горного внедорожья UAZ PATRIOT.

Машина сопровождения едет неподалеку, но не по тому же маршруту, что мотоциклы (экстремальные трассы и узкие горные тропы не для громоздкого автомобиля).

В течение дня мы обычно несколько раз встречаемся с машиной сопровождения, но бывают моменты, когда встреча происходит только по вечерам, уже на ночной стоянке в отеле.

Обычно мы просим по утрам всех участников тура взять из машины то, что им понадобится днем, но если, например, резко похолодает и вам захочется переодеться, мы всегда можем связаться с водителем и попросить его подъехать.

Если по каким-то причинам вы устанете и захотите отдохнуть, вы можете продолжить движение в машине — в ней хватит места и для пассажира, и для мотоцикла. Ваш комфорт и безопасность для нас — на первом месте!

По каким дорогам мы поедем?

Мы используем гравийные, грунтовые и асфальтированные дороги, а иногда в горах есть труднодоступные участки бездорожья. Но мы всегда выбираем путь в зависимости от уровня подготовки участников. И главная задача — ехать по дорогам, по которым не смогут проехать дорожные мотоциклы.

Могу ли я внести свои собственные пожелания и изменения в маршрут?

Да, можете. Мы всегда учитываем пожелания каждого и по возможности вносим изменения в маршрут, если всех участников группы это устраивает.

Должен ли я все время оставаться с группой?

Большую часть маршрута мы едем вместе. Вечером у каждого есть возможность провести время по собственному плану.

Можно ли организовать индивидуальный мототур для мотоклуба или компании друзей?

Конечно. Мы можем изменить текущий маршрут или разработать индивидуальный маршрут для группы от 2 человек.

Могу ли я взять с собой пассажира?

К сожалению, это невозможно, потому что мы используем легкий эндуро мотоцикл. На нем невозможно двигаться по бездорожью с пассажиром. Но мы можем рассмотреть возможность участия пассажира в туре на автомобиле сопровождения.

Каков средний возраст участников тура?

Средний возраст участников — 35-50 лет. Минимальный возраст участника — 21 год. Но вы можете участвовать, даже если вам за 70, если у вас хорошая физическая подготовка.

Каковы средние температуры воздуха во время тура?

Календарь наших туров составлен так, чтобы температура была максимально комфортной для участников. Средние температурные значения от +16 до +25°C. Но иногда в горах бывает холодно, а на равнине очень жарко. Мы всегда даем рекомендации по экипировке до начала мототура.

Есть ли какие-то скидки для больших групп?

Да. При бронировании тура для 4 человек и более мы предлагаем скидку в размере 3%. Если у вас группа более 8 человек, свяжитесь с нами, и мы предложим индивидуальные условия для вашей группы.

Проезжал ли ранее гид тот маршрут, по которому поведет нас в мототуре?

По крайней мере, один из наших гидов, которые едут в каждый мототур, уже проводил эту поездку раньше или несколько раз разведывал маршрут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Похожие туры во Владикавказе

Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Исследовать почти все республики Кавказа, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
99 900 за 1 человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
29 июня
2 июля
6 июля
9 июля
44 900 за 1 человека
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
30 июня
2 июля
7 июля
9 июля
34 900 за 1 человека
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
Нет отзывов
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
16 900 за 1 человека
Всё великолепие Северной Осетии за один день
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
4 отзыва
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Северная Осетия - небольшая республика среди Кавказских гор
7 600 за всё до 4 чел.
От Северной Осетии до Дагестана: на джипах и с палатками по труднодоступным местам
8 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 36 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
От Северной Осетии до Дагестана: на джипах и с палатками по труднодоступным местам
Увидеть такие уголки Кавказа, до которых мало кто добирается, и пообщаться с местными
18 июля
80 000 за 1 человека
Мифы и тайны горной Ингушетии
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мурад
Мурад
4.3
38 отзывов
Мифы и тайны горной Ингушетии
Ингушетия - самый маленький регион в России. Но он полон легенд
8 500 за всё до 4 чел.
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
30 июня
2 июля
7 июля
9 июля
31 900 за 1 человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
29 900 за 1 человека
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Поразиться горным пейзажам, посетить мастер-класс и проникнуться колоритом региона через его кухню
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
9 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
9 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
5
3 отзыва
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Проехать по самым красивым и труднопроходимым перевалам региона и ощутить величие местной природы
1 сен
2 сен
3 сен
4 сен
от 9 750 за всё до 4 чел.
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
17 июля
14 авг
11 сен
2 окт
39 600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ