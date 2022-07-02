За четыре дня горными дорогами мы пересечём четыре Северокавказских республики: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия-Алания. Этот мототур как калейдоскоп. Глубокие каньоны и снежные шапки Главного Кавказского хребта, водопады и горные реки, широкие гравийные дороги и полное бездорожье, люди разных культур и религий, четыре национальных кухни будут меняться одни за другими. Каждый регион уникален и богат своей историей и культурными ценностями.
26.04–1.05 — от Махачкалы до Владикавказа.
1.05 -6.05 — от Владикавказа до Махачкалы.
В 10–12 часов — прилёт в Махачкалу. В аэропорту Каспийска встреча и знакомство с гидом.
Затем мы начнём знакомство с самой многонациональной и самой большой по площади республикой Северного Кавказа — Дагестаном.
В Дагестане много чудес, но первым чудом на нашем пути будет Бархан Сары-Кум. Это огромная песчаная дюна волшебным образом расположилась вдали от морского пляжа в окружении величественных гор.
Существует много легенд и предположений, как эта куча песка возникла в горах, но мы точно знаем одну легенду про могучего джина. Но её мы расскажем вам на бархане.
Закончив экскурсию по куче песка, мы направимся к морю воды, рукотворному морю — Чиркейскому водохранилищу. Площадь водохранилища — 42 км, а максимальная глубина — более 200 метров.
Следующей остановкой будет смотровая площадка в посёлке Дубки. С высоты около 2000 метров нам откроется вид на Сулакский каньон. Глубина его — 1920 метров, что на 80 метров больше, чем Гранд Каньон в Калифорнии.
Полюбовавшись парящими орлами и лазурной водой каньона, по горному серпантину мы спускаемся ещё к одному удивительному месту — Главрыбе. Уникальное форелевое хозяйство на главной реке Дагестана Сулак.
На ужин попробуем свежевыловленную форель. Кстати, это можно сделать самостоятельно, рядом с рестораном есть прокат любых снастей для рыбалки.
А первую ночь мы проведем в отеле в посёлке Дубки прямо на Сулакском каньоне.
Дорога, по которой мы поедем в этот день, будет преимущественно гравийной, и мы будем подниматься на перевалы до 2500 м.
В этот день горные пейзажи будут меняться как в калейдоскопе.
Мы увидим горы, покрытые альпийскими лугами и густыми лесами, увидим горные разломы, на которых видно вздыбленные горные пласты, по которым можно представить, из чего состоит земная кора.
После красивейшего перевала мы окажемся на территории Чеченской республики, и ночь проведем на высокогорном озере Кезеной-Ам.
Это не только крупнейшее озеро Чечни, но и, безусловно, одно из красивейших в России озёр.
С разных точек открываются все новые сюрреалистичные виды. Мы насладимся бирюзовой водой озера, купаясь в нем и, по желанию за отдельную плату, пролетев с одного берега на другой на зиплайне.
На ужин сегодня национальная чеченская кухня. Рекомендуем попробовать Жижиг галнаш с галушками из разных сортов муки (пшеничной и кукурузной).
Ну и бараний желудок с потрохами никого не оставит равнодушным.
Горными перевалами по территории Чечни мы пройдем вдоль границы с Кахетией, одной из красивейших частей Грузии.
Попрощавшись с озером Кезенойам со смотровой площадки, мы двигаемся к заброшенному аулу Хой, которой бережно восстановлен, и в его стенах открыт этнографический музей.
Далее преимущественно гравийными дорогами мы начинаем двигаться выше в горы вдоль ГКХ, и следующей достопримечательностью будет средневековый замок Аду Сурхо и Алдам Гези.
Дорога бывает непроходимой после проливных дождей, поэтому мы можем изменить маршрут.
Далее мы увидим сторожевые башни и Шаройский башенный комплекс, а в конце дня приедем в стилизованный отель на горнолыжном курорте Ведучи.
Сегодня нам откроется самая удивительная дорога Северного Кавказа, которая в советское время связывала Закавказье с республиками Северного Кавказа и одновременно являлась горной дорогой между Чечнёй и Ингушетией.
Правда, для ее преодоления потребуется разрешение в пограничной службы РФ, поэтому заявки на участи в туре нужно подать заблаговременно.
Дорога пролегает по красивейшему ущелью вдоль Главного Кавказского Хребта и имеет необычную красоту, а в силу своей закрытости она еще сохранила первозданную красоту природы и не испорчена деятельностью человека.
Нет смысла перечислять сейчас названия всех средневековых башенных комплексов, потому что от их количества у вас закружится голова, но во время путешествия у наших гидов будет время рассказать об их истории и предназначении.
Мы незаметно покинем Чеченскую республику и приедем в соседнюю Ингушетию, где и проведём ночь.
Продолжая свой путь вдоль Главного Кавказского хребта и любуясь снежными шапками горных вершин, из Ингушетии мы попадаем в Северную Осетию, где нас встретят потомки древних Аланов.
Преодолевая горные перевалы, мы посетим Кармадонское ущелье, где 20 сентября 2002 года произошёл катастрофический сход ледника Колка.
Масса из снега, льда и камней двигалась по ущелью со скоростью свыше 200 км/час. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон, погибло более 100 человек, в том числе и съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым младшим.
Подъем через перевал Зеленый в Даргавскую Котловину.
По пути посетим Даргавский некрополь, также называемый «Городом мертвых» или Северо-Осетинским Мачу-Пикчу, который является одним из крупнейших на Северном Кавказе склеповых могильников.
Также посетим Башню кровника, с. Даргавс, Сторожевую Башню Мамсуровых, Заброшенное селение Хуссар Хинцаг, Мидаграбинскую Долину Водопадов, в которой расположен самый большой водопад в России Большой Зейгалан — каскадный водопад, высота которого достигает 750 метров.
Используя уникальные качества наших мотоциклов: лёгкость и манёвренность — мы преодолеваем следующий высокогорный перевал, успевая любоваться снежными вершинами горы Казбек — первый пятитысячник на нашем пути.
Далее мы попадаем в Куртатинское ущелье реки Фиагдон — одно из живописнейших в Северной Осетии и самое известное природными историческими и архитектурными аланскими и осетинскими памятниками.
В Верхнем Фиагдоне мы остановимся на обед, где под шум горной реки на террасе ресторана попробуем знаменитые осетинские пироги с различной начинкой.
Двигаясь через перевалы вдоль Главного кавказского Хребта, мы попадаем в естественную крепость Алагирского ущелья реки Ардон, где сохранила останки древних фортификационных сооружений: замков, сторожевых башен, крепостных каменных стен, защитных рвов.
Ночь мы проведем в высокогорном туристическом комплексе посёлка верхний Цей.
После завтрака наш микроавтобус отвезет Вас в аэропорт Владикавказа (Беслан).
Время вылета — 14-16 часов.
Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отелях 3-4* и гостевых домах.
Организованное мотопутешествие отличается от самостоятельного. С собой нужно взять вещи только для себя, а обо всем, что касается мотоцикла и его технического обслуживания, мы позаботимся сами.
На мотоциклах мы поедем налегке, ваш багаж будет передвигаться отдельно в машине сопровождения.
Главное — иметь при себе паспорт, водительское удостоверение, деньги, а на себе и экипировку.
Документы, деньги:
Одежда:
Личная гигиена:
Аптечка:
Мотоэкипировка:
Гаджеты:
Прочее:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.
Мы путешествуем на мотоциклах Honda XR 250. Это эндуро мотоцикл, который никогда не подведет: легкая управляемость, оптимальный вес — 119 кг, электростартер, отличная тяга на низах, жесткая рама и подвеска, большой клиренс и компактный двигатель.
На XR250 могут поехать как новички, желающие присоединиться к классу внедорожных мотоциклов, так и опытные поклонники эндуро, которые ценят этот мотоцикл за феноменальные надежность и выносливость. На мотоциклах Honda XR 250 можно двигаться как по бездорожью, так и по асфальту.
Ваш багаж, запас воды, аптечка, топливо для мотоциклов, запчасти для ремонта, покрышки и много других полезных вещей помещаются в идеальный для горного внедорожья UAZ PATRIOT.
Машина сопровождения едет неподалеку, но не по тому же маршруту, что мотоциклы (экстремальные трассы и узкие горные тропы не для громоздкого автомобиля).
В течение дня мы обычно несколько раз встречаемся с машиной сопровождения, но бывают моменты, когда встреча происходит только по вечерам, уже на ночной стоянке в отеле.
Обычно мы просим по утрам всех участников тура взять из машины то, что им понадобится днем, но если, например, резко похолодает и вам захочется переодеться, мы всегда можем связаться с водителем и попросить его подъехать.
Если по каким-то причинам вы устанете и захотите отдохнуть, вы можете продолжить движение в машине — в ней хватит места и для пассажира, и для мотоцикла. Ваш комфорт и безопасность для нас — на первом месте!
Мы используем гравийные, грунтовые и асфальтированные дороги, а иногда в горах есть труднодоступные участки бездорожья. Но мы всегда выбираем путь в зависимости от уровня подготовки участников. И главная задача — ехать по дорогам, по которым не смогут проехать дорожные мотоциклы.
Да, можете. Мы всегда учитываем пожелания каждого и по возможности вносим изменения в маршрут, если всех участников группы это устраивает.
Большую часть маршрута мы едем вместе. Вечером у каждого есть возможность провести время по собственному плану.
Конечно. Мы можем изменить текущий маршрут или разработать индивидуальный маршрут для группы от 2 человек.
К сожалению, это невозможно, потому что мы используем легкий эндуро мотоцикл. На нем невозможно двигаться по бездорожью с пассажиром. Но мы можем рассмотреть возможность участия пассажира в туре на автомобиле сопровождения.
Средний возраст участников — 35-50 лет. Минимальный возраст участника — 21 год. Но вы можете участвовать, даже если вам за 70, если у вас хорошая физическая подготовка.
Календарь наших туров составлен так, чтобы температура была максимально комфортной для участников. Средние температурные значения от +16 до +25°C. Но иногда в горах бывает холодно, а на равнине очень жарко. Мы всегда даем рекомендации по экипировке до начала мототура.
Да. При бронировании тура для 4 человек и более мы предлагаем скидку в размере 3%. Если у вас группа более 8 человек, свяжитесь с нами, и мы предложим индивидуальные условия для вашей группы.
По крайней мере, один из наших гидов, которые едут в каждый мототур, уже проводил эту поездку раньше или несколько раз разведывал маршрут.