1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ингушетия из Владикавказа: путешествие к древним башням и храмам
Загадочные башни, древние храмы и величественные горы ждут вас в путешествии из Владикавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Ингушетию за один день
Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен
Начало: От места вашего проживания в городе Владикавказ
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Подняться на высоту 3003 м за эффектными видами и местными повериями
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Ингушетия по максимуму
Увидеть не только главные достопримечательности, но и посетить труднодоступные
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Горная Ингушетия и древние башни
Приключение в Горную Ингушетию: впечатляющие пейзажи и башенные комплексы ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: См. расписание
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Вся Ингушетия за один день
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Ингушетия
Начало: По запросу забираем в любой локации
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
Увидеть максимум природных красот и исторических достопримечательностей республики
Начало: В центре Владикавказа
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
Познакомиться с шедеврами средневековой архитектуры ингушей и вдохновиться пейзажами края
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии
Начало: Владикавказ. По запросу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа
Начало: Владикавказ, Суннитская мечеть
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
79 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Золотое кольцо Ингушетии
Начало: По согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль5 июня 2024Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
- ААлександр4 июня 2024Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
- ЕЕлена3 июня 2024Очень интересный ая экскурсия, прекрасный гид, Ингушетия поразила красотой гор и башен
- ААнтон1 июня 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид. Было очень интересно! Всем советую, стоит своих денег.
- TTo31 мая 2024Всё понравилось - много интересных локаций, хороший рассказ гида, а также обед в горах.
- ААнастасия31 мая 2024Великолепная экскурсия! Рамзан прекрасный, интересный гид, хороший человек, с упоением рассказывал о своей республике и показал нам места невероятной красоты. Очень всё понравилось, спасибо!
- ЕЕлена31 мая 2024Прекрасный Руслан! Много интересной информации в комбинации с личным опытом, преданиями и легендами. Чуткость и внимательность к участникам поездки) Юмор, национальный колорит и забота! Спасибо огромное за путешествие! Мы обязательно вернемся! И да, после Вашей экскурсии, мы забыли про Осетию 😂
- ВВладимир29 мая 2024Понравидось вся экскурсия спасибл
- ООлег28 мая 2024Очень красивая природа, величественные горы и памятники культуры. Дорога очень живописная.
- РРуслан28 мая 2024Экскурсия была супер, гид рассказывал все интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Ингушетия»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Ингушетия" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 2 300 до 79 000. Туристы уже оставили гидам 1252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Ингушетия», 1252 ⭐ отзыва, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август