А Айгуль Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады читать дальше видами, ароматами и интересными рассказами нашего гида Магомеда. Комфортабельный автомобиль и осторожное вождение добавило плюсов к этой поездке. Обязательно хотя бы раз надо посетить Ингушетию. Благодарим за замечательный день!!! Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались

А Александр К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору читать дальше гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья. Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,

Е Елена Групповая экскурсия в Горную Ингушетию Очень интересный ая экскурсия, прекрасный гид, Ингушетия поразила красотой гор и башен

А Антон Групповая экскурсия в Горную Ингушетию Прекрасная экскурсия и великолепный гид. Было очень интересно! Всем советую, стоит своих денег.

T To Групповая экскурсия в Горную Ингушетию Всё понравилось - много интересных локаций, хороший рассказ гида, а также обед в горах.

А Анастасия Из Владикавказа - в Горную Ингушетию Великолепная экскурсия! Рамзан прекрасный, интересный гид, хороший человек, с упоением рассказывал о своей республике и показал нам места невероятной красоты. Очень всё понравилось, спасибо!

Е Елена Понять загадочный мир Ингушетии Прекрасный Руслан! Много интересной информации в комбинации с личным опытом, преданиями и легендами. Чуткость и внимательность к участникам поездки) Юмор, национальный колорит и забота! Спасибо огромное за путешествие! Мы обязательно вернемся! И да, после Вашей экскурсии, мы забыли про Осетию 😂

В Владимир Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию Понравидось вся экскурсия спасибл

О Олег Понять загадочный мир Ингушетии Очень красивая природа, величественные горы и памятники культуры. Дорога очень живописная.