Экскурсии в Ингушетию из Владикавказа

Найдено 25 экскурсий в категории «Ингушетия» во Владикавказе, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
159 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
125 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Понять загадочный мир Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
По древней земле Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
75 отзывов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Каменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
163 отзыва
Ингушетия из Владикавказа: путешествие к древним башням и храмам
Загадочные башни, древние храмы и величественные горы ждут вас в путешествии из Владикавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Ингушетию за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Влюбиться в Ингушетию за один день
Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен
Начало: От места вашего проживания в городе Владикавказ
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 000 за всё до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Подняться на высоту 3003 м за эффектными видами и местными повериями
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 990 за всё до 4 чел.
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 900 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия по максимуму
Увидеть не только главные достопримечательности, но и посетить труднодоступные
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700 за всё до 4 чел.
«Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
303 отзыва
Популярное предложение
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
189 отзывов
Групповая экскурсия: Горная Ингушетия и древние башни
Приключение в Горную Ингушетию: впечатляющие пейзажи и башенные комплексы ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: См. расписание
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
2 300 за человека
Вся Ингушетия за один день
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Вся Ингушетия за один день
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия
Начало: По запросу забираем в любой локации
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700 за всё до 4 чел.
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
Увидеть максимум природных красот и исторических достопримечательностей республики
Начало: В центре Владикавказа
16 000 за всё до 4 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 10 чел.
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
Познакомиться с шедеврами средневековой архитектуры ингушей и вдохновиться пейзажами края
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии
Начало: Владикавказ. По запросу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
19 990 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа
Индивидуальная
3 часа
Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа
Начало: Владикавказ, Суннитская мечеть
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
79 000 за человека
Золотое кольцо Ингушетии
Индивидуальная
8 часов
Золотое кольцо Ингушетии
Начало: По согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгуль
    5 июня 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
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    видами, ароматами и интересными рассказами нашего гида Магомеда. Комфортабельный автомобиль и осторожное вождение добавило плюсов к этой поездке. Обязательно хотя бы раз надо посетить Ингушетию. Благодарим за замечательный день!!!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
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    гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
    Очень интересный ая экскурсия, прекрасный гид, Ингушетия поразила красотой гор и башен
  • А
    Антон
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
    Прекрасная экскурсия и великолепный гид. Было очень интересно! Всем советую, стоит своих денег.
  • T
    To
    31 мая 2024
    Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
    Всё понравилось - много интересных локаций, хороший рассказ гида, а также обед в горах.
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
    Великолепная экскурсия! Рамзан прекрасный, интересный гид, хороший человек, с упоением рассказывал о своей республике и показал нам места невероятной красоты. Очень всё понравилось, спасибо!
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Понять загадочный мир Ингушетии
    Прекрасный Руслан! Много интересной информации в комбинации с личным опытом, преданиями и легендами. Чуткость и внимательность к участникам поездки) Юмор, национальный колорит и забота! Спасибо огромное за путешествие! Мы обязательно вернемся! И да, после Вашей экскурсии, мы забыли про Осетию 😂
    Прекрасный Руслан! Много интересной информации в комбинации с личным опытом, преданиями и легендамиПрекрасный Руслан! Много интересной информации в комбинации с личным опытом, преданиями и легендамиПрекрасный Руслан! Много интересной информации в комбинации с личным опытом, преданиями и легендамиПрекрасный Руслан! Много интересной информации в комбинации с личным опытом, преданиями и легендамиПрекрасный Руслан! Много интересной информации в комбинации с личным опытом, преданиями и легендами
  • В
    Владимир
    29 мая 2024
    Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
    Понравидось вся экскурсия спасибл
  • О
    Олег
    28 мая 2024
    Понять загадочный мир Ингушетии
    Очень красивая природа, величественные горы и памятники культуры. Дорога очень живописная.
  • Р
    Руслан
    28 мая 2024
    «Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
    Экскурсия была супер, гид рассказывал все интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Ингушетия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
  2. Горная Ингушетия - страна башен и легенд
  3. Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
  4. Понять загадочный мир Ингушетии
  5. По древней земле Ингушетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Ингушетия" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 2 300 до 79 000. Туристы уже оставили гидам 1252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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