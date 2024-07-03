Экскурсии в Чечню из Владикавказа

Найдено 7 экскурсий в категории «Чечня» во Владикавказе, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
На машине
41 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
«Мы осмотрим великолепную мечеть Сердце Чечни, посетим Цветочный парк и православный храм Михаила Архангела»
Завтра в 13:00
18 июля в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
На машине
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа
«Чтобы попасть из Владикавказа в Грозный, вы пересечете границы двух республик: Ингушетии и Чечни»
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце Чечни в мини-группе
скидка
10%
434 отзыва
9 часов
Групповая
Путешествие в сердце Чечни: экскурсия из Владикавказа в Грозный
Откройте для себя величие Грозного: исторические памятники, местные традиции и архитектурные шедевры в однодневной экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
«Осмотр Стеллы на въезде в столицу Чечни»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
от 35003 150 за человека
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
На автобусе
46 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни»
Расписание: По вторникам в 8:30
23 июля в 08:30
30 июля в 08:30
3 000 за человека
Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа
30 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
«Осмотр Стеллы на въезде в столицу Чечни»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
10 800 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
31 отзыв
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
«По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни»
23 июля в 08:00
30 июля в 08:00
3 000 за человека
Затерянный мир Черных гор
На машине
5 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Черных гор
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
«Живописные реки и водопады Чечни»
Завтра в 08:00
18 июля в 08:00
24 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июля 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Всем привет! Пишу отзыв по горячим следам: были на экскурсии вчера (02 июля). Все прошло отлично. Одно небольшое замечание - водитель. К его
    читать дальше

    проф. навыкам нареканий нет, к коммуникативным есть: раздражительно реагировал на вопросы туристов. Слово ему не скажи, на все один эмоциональный ответ "не знаю","нет","понятия не имею".

  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Экскурсия очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду. Рассказывал очень интересно, отвечал на все интересующие вопросы. Оценка 5+.
  • Т
    Татьяна
    12 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Спасибо за хорошую экскурсию
  • И
    Ирина
    10 июня 2023
    Затерянный мир Черных гор
    Ездили на экскурсию с гидом Магомедом. Замечательная экскурсия, прекрасная природа, изумительные виды. Магомед интересный разказчик. Все очень понравилось. Всем рекомендую.
  • С
    Сергей
    20 мая 2023
    Затерянный мир Черных гор
    Были на зкскурсии с Магомедом. Он - прекрасный рассказчик. Очень интереская поездка. Незабываемые впечатления.
  • И
    Ирина
    10 мая 2023
    Затерянный мир Черных гор
    Сегодня были на экскурсии:"Затерянный мир Черных гор",отличный маршрут,великолепные и незабываемые виды,очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хотел бы увидеть девственную,чистую
    читать дальше

    и не тронутую природу. Нашим гидом сегодня был Магомед,очень интересный собеседник,благодаря ему узнали очень много о традициях и происхождении народов Кавказа. Спасибо нашему гиду🙏за всю красоту,которую он нам сегодня показал! И большое спасибо организаторам,за хорошую организацию и интересный маршрут! Рекомендую всем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Чечня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
  2. Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
  3. Путешествие в сердце Чечни в мини-группе
  4. Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
  5. Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Чечня" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 24 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 599 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Чечня», 599 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам