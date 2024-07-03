1 чел.
По популярности
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
«Мы осмотрим великолепную мечеть Сердце Чечни, посетим Цветочный парк и православный храм Михаила Архангела»
Завтра в 13:00
18 июля в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа
«Чтобы попасть из Владикавказа в Грозный, вы пересечете границы двух республик: Ингушетии и Чечни»
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
9 часов
Групповая
Путешествие в сердце Чечни: экскурсия из Владикавказа в Грозный
Откройте для себя величие Грозного: исторические памятники, местные традиции и архитектурные шедевры в однодневной экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
«Осмотр Стеллы на въезде в столицу Чечни»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
от 35003 150₽ за человека
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни»
Расписание: По вторникам в 8:30
23 июля в 08:30
30 июля в 08:30
3 000₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
«Осмотр Стеллы на въезде в столицу Чечни»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборИз Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
«По приезде в Чеченскую республику к вам присоединится гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами из прошлого и настоящего Чечни»
23 июля в 08:00
30 июля в 08:00
3 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Черных гор
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
«Живописные реки и водопады Чечни»
Завтра в 08:00
18 июля в 08:00
24 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июля 2024Всем привет! Пишу отзыв по горячим следам: были на экскурсии вчера (02 июля). Все прошло отлично. Одно небольшое замечание - водитель. К его
- ССветлана26 июня 2024Экскурсия очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду. Рассказывал очень интересно, отвечал на все интересующие вопросы. Оценка 5+.
- ТТатьяна12 июня 2024Спасибо за хорошую экскурсию
- ИИрина10 июня 2023Ездили на экскурсию с гидом Магомедом. Замечательная экскурсия, прекрасная природа, изумительные виды. Магомед интересный разказчик. Все очень понравилось. Всем рекомендую.
- ССергей20 мая 2023Были на зкскурсии с Магомедом. Он - прекрасный рассказчик. Очень интереская поездка. Незабываемые впечатления.
- ИИрина10 мая 2023Сегодня были на экскурсии:"Затерянный мир Черных гор",отличный маршрут,великолепные и незабываемые виды,очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хотел бы увидеть девственную,чистую
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Чечня»
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