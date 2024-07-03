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и не тронутую природу. Нашим гидом сегодня был Магомед,очень интересный собеседник,благодаря ему узнали очень много о традициях и происхождении народов Кавказа. Спасибо нашему гиду🙏за всю красоту,которую он нам сегодня показал! И большое спасибо организаторам,за хорошую организацию и интересный маршрут! Рекомендую всем!!!