Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ

В этом туре мы постарались собрать всё, чтобы вы сказали: «Ух ты! Это невероятно!».

Мы покажем равнинную и горную части Ингушетии и Осетии, города Магас, Владикавказ, Грозный, а также поедем в Дагестан к самому крупному в Европе и глубочайшему в мире Сулакскому каньону. Эти шесть дней покажутся вам одним днём и вечностью одновременно!
5
4 отзыва
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии

Встреча группы в аэропорту "Владикавказ" (г. Беслан) или "Магас" (г. Назрань).

12:00-13:00 Групповой трансфер в г. Магас.

При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до места сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.

14:00 Приветственный обед.

15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Заселение в отеле «Смарт Отель» в г. Магас (альтернатива гостиница «Артис Плаза»).

Встреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Выезд с вещами в горную Ингушетию.

09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие;
  • заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском;
  • Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности;
  • Хамхи, башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
  • Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, предположительно, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли;
  • Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути;
  • Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков.

14:00 Обед в гостевом доме в горах за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: манты, салат, чапильгаш, чай).

Далее нас ждут:

  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину;
  • башенный комплекс "Эрзи" — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Заселение в основном корпусе ЛОК «Армхи», при отсутствии мест — в корпусах «Чайка», «Терк» или апартаменты в Армхи.

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсии по Осетии и по Владикавказу

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд с вещами в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения;
  • место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
  • Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья.
  • немного отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

14:00 Обед в кафе за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: лывжа, салат, осетинские пироги, чай).

16:00 Экскурсия по Владикавказу.

18:30 Заселение в отель "Планета Люкс" (альтернатива — гостиница "Империал" или равноценная замена).

Экскурсии по Осетии и по ВладикавказуЭкскурсии по Осетии и по ВладикавказуЭкскурсии по Осетии и по ВладикавказуЭкскурсии по Осетии и по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия по г. Грозному

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд с вещами в г. Грозный.

10:30 Экскурсия по городу:

  • Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу;
  • Мечеть “Сердце Чечни” —одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы;
  • Грозный Сити —комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий;
  • Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Здесь очень много мест для классных фотографий.

14:00 Обед в кафе за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: жижиг галнаш, хингал с тыквой, чай).

Заселение в отель “Нохчо Стар” (альтернатива “Эдельвейс”, “Беркат”).

"Английский замок”, построенный в 1920-х годах в Заводском районе города Грозного по заказу английской нефтяной компании «Shell», уже за короткий срок стал истинной архитектурной жемчужиной города.

Изначально возведённое как здание нефтяного научно-исследовательского института, оно теперь известно как «Английский замок в Грозном».

Внушительные стены и башни, изысканный декор и множество исторических предметов внутри замка создают атмосферу приключений и загадочности.

Каждый гость сможет пройти по коридорам и залам, которые оживают воображение и переносят в эпоху рыцарей и принцесс.

Шали. Мечеть “Гордость мусульман” считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии. В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.

Возвращение в отель.

Экскурсия по г. ГрозномуЭкскурсия по г. ГрозномуЭкскурсия по г. ГрозномуЭкскурсия по г. Грозному
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Дагестан. Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон

08:00-09:00 Завтрак.

09:00 Выезд в Дагестан.

Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС. На его берегах раскинулось село Чиркей и поселок Дубки. Резервуар используется для водоснабжения региона и рыболовства.

13:00 Обед в гостевом доме в горах за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: форель, салат, чуду, чай).

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне. Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.

Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доплату (стоимость зависит от количества человек).

17:00 Возвращение в Грозный.

Дагестан. Чиркейское водохранилище, Сулакский каньонДагестан. Чиркейское водохранилище, Сулакский каньонДагестан. Чиркейское водохранилище, Сулакский каньонДагестан. Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Трансфер в аэропорт г. Грозного

8:00-09:00 Завтрак в отеле.

Трансфер до аэропорта (за доп. плату).

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
640007590057500

При отсутсвии пары для двухместного размещения объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, нужно доплатить за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Бутик-отель «Смарт Отель»

1 ночь

Расположился в столице Ингушетии, рядом с парком «Шёлковый путь». Кровать с мягким изголовьем, различные источники освещения, плотные шторы для крепкого сна, удобное кресло, телевизор, а также собственный санузел с набором полотенец и туалетно-косметических средств.

В номерах предусмотрена чайная станция и бутилированная вода. В ресторане при бутик-отеле вы сможете насладиться питательными и вкусными завтраками, а в лобби-баре предлагаются блюда международной кухни.

В шаговой доступности бильярдный клуб, живописная река Сунжа, разнообразные аллеи. До аэропорта — 23,5 км, а до ближайшего железнодорожного вокзала в городе Назрань — 7,4 км.

Бутик-отель «Смарт Отель»Бутик-отель «Смарт Отель»Бутик-отель «Смарт Отель»Бутик-отель «Смарт Отель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Артис Плаза»

1 ночь

Располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.

Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха. Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.

Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.

Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Армхи»

1 ночь

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

Можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Планета Люкс»

1 ночь

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Империал»

1 ночь

Отель находится в центре Владикавказа, в здании, являющимся памятником зодчества. В отеле 33 просторных номера, оснащенных всей современной техникой. Дизайн выполнен в классическом стиле. Из окон открывается вид на архитектуру города. Отдельные ванные комнаты оснащены ванной или душем.

Завтрак подают в ресторане «Бавария». В «Империи пива» представлен широкий выбор блюд.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности и прочие интересные места, где должен побывать каждый турист.

Гостиница «Империал»Гостиница «Империал»Гостиница «Империал»Гостиница «Империал»Гостиница «Империал»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Нохчо Стар»

2 ночи

Гостиница расположена в центре Грозного. Гостям предоставляются Wi-Fi и услуги автомобильной парковки. Номера включают эргономичную мебель, место для хранения вещей, рабочий стол, кондиционер, электрический чайник и телевизор.

Собственная ванная комната с халатом, феном и тапочками. Благодаря удобному расположению поблизости есть огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, а также баров и пабов.

Расстояние до аэропорта — 7,4 км. Доехать до ж/д вокзала Грозного можно всего за 6 минут на авто. Национальный музей, площадь Ахмата Кадырова и мечеть «Сердце Чечни» находятся в пешей доступности.

Гостиница «Нохчо Стар»Гостиница «Нохчо Стар»Гостиница «Нохчо Стар»Гостиница «Нохчо Стар»Гостиница «Нохчо Стар»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница EDELWEISS Grozny Hotel

2 ночи

Гостиница находится в Ахматовском районе Грозного. В номерах есть кондиционер, телевизор и ванная комната. В меню кафе — блюда европейской кухни, десерты, кофе и чаи. Есть возможность заказать еду в номер.

На территории — спортивный и тренажёрный залы, бассейн, спортивная площадка. Предоставляются услуги прачечной, химчистки, гладильные услуги.

Есть банкомат, комната для багажа, конференц-зал, бизнес-центр. Для любителей травяных напитков работает фито-бар. Можно воспользоваться парковкой.

Гостиница EDELWEISS Grozny HotelГостиница EDELWEISS Grozny HotelГостиница EDELWEISS Grozny HotelГостиница EDELWEISS Grozny HotelГостиница EDELWEISS Grozny Hotel
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер с аэропорта
  • Экскурсионный трансфер
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
  • Питание: завтраки, приветственный обед в первый день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа или г. Назрань и обратно из г. Грозного
  • Дополнительные расходы
  • Питание: обеды по маршруту экскурсий оплачиваются на месте (стоимость 800-1200 рублей) ужины
  • Обеды по маршруту экскурсий оплачиваются на месте (стоимость 800-1200 рублей)
  • Ужины
  • Экологический сбор в заповедник «Эрзи» (200 рублей)
  • Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
  • Входные билеты в Грозный Сити (200 рублей)
  • Спуск в с. Зубутли и катание на катере (по желанию)
  • Такси до аэропорта (примерно 300 рублей за машину)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.

В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

На чем будем передвигаться?

Если группа от 9 и больше человек, то на 18-местном Mercedes-Benz Sprinter.

Если группа до 9 человек, то на 10-местном Starex.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Василий
13 ноя 2025
Прекрасный тур. Жалко, что мало. Интересная история, очень красивые виды. Горы это Горы!!! Прекрасная идея, обеды национальной кухни. Гостиницы чистые и комфортные. Тур "Лайтовый" много можно посмотреть, особо не устаешь. Рекомендую.
О
Олег
18 авг 2025
С самого первого дня все было организовано от встречи в аэропорту до заселения в гостиницы. Гиды работают профессионалы своего дела. Рассказывают все подробно и показывают, природа на Кавказе просто шикарная, питание тоже отлично. Мы с супругой довольны данным туром. Спасибо!
Е
Екатерина
9 мая 2025
Добрый день, все прошло замечательно! Прекрасные гиды, невероятные виды, восхитительная природа! Спасибо большое за организацию такого отдыха!
Е
Елена
26 апр 2025
Хочу поделиться впечатлениями о туре: Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ. Путешествие оставило неизгладимое впечатление. Каждый день лучше предыдущего. Восхитительная природа никого не оставила равнодушными, угощениями просто наслаждались. Отдельно хочу
читать дальше

сказать об организаторах тура. Все четко отработано, каждая минута, каждая остановка, рестораны, отели. Особая благодарность всем водителям, профессионалы высокого уровня, спокойные, выдержанные. Гиды (Джамбулат, Рамзан, Ислам, Марта) настолько прекрасно рассказывали, преподнесли информацию обо всем, мы узнали много нового. Отдельная благодарность гидам. Всем рекомендую этот тур и организатора. Ну и конечно повезло с погодой. Шесть дней теплой солнечной погоды.

Хочу поделиться впечатлениями о туре: Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ. Путешествие оставило неизгладимое впечатление. Каждый

