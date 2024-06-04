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Авторский тур
4 дня
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
1 день 7 часов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295₽ за человека
Авторский тур
1 день 9 часов
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс Кавказ
Начало: г. Владикавказ
11 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Яркие образы Кавказа
Начало: Минеральные Воды
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 72 500₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Большой тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 85 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
от 61 463₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественские каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
1 янв в 10:00
62 663₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимние краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
1 день 8 часов
Кемпинг в горах Алании
Начало: Улица Барбашова 46
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна4 июня 2024Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ННадежда29 мая 2024Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу Владикавказу. Гид Стелла в Махачкале достойна всяческих похвал!
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ТТатьяна18 мая 2024Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа.
- ЕЕлена15 мая 2024Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
- ННина12 мая 2024Хорошо насыщенный тур.
- ВВера29 апреля 2024Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
- ИИрина16 апреля 2024С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Выездные»
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Туры по окрестностям Владикавказа и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август