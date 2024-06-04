Выездные туры из Владикавказа

Найдено 29 туров в категории «Выездные» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900 за человека
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 7 часов
9 отзывов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295 за человека
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 9 часов
4 отзыва
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
8 отзывов
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835 за человека
Встречи с чудесами Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300 за человека
Экспресс Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспресс Кавказ
Начало: г. Владикавказ
11 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 34 000 за человека
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950 за человека
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290 за человека
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100 за человека
Яркие образы Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Яркие образы Кавказа
Начало: Минеральные Воды
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 72 500 за человека
Большой тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Большой тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 85 000 за человека
Кавказ - погружение в историю и традиции
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800 за человека
Новогодние каникулы в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
от 61 463 за человека
Рождественские каникулы в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественские каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
1 янв в 10:00
62 663 за человека
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400 за человека
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658 за человека
Зимние краски Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимние краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 32 400 за человека
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900 за человека
Кемпинг в горах Алании
Авторский тур
1 день 8 часов
Кемпинг в горах Алании
Начало: Улица Барбашова 46
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за человека
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000 за всё до 4 чел.
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за всё до 5 чел.
Тур-знакомство: Привет, Алания
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100 за человека
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550 за человека
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
    читать дальше

    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу Владикавказу. Гид Стелла в Махачкале достойна всяческих похвал!
    Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Встречи с чудесами Кавказа
    Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа.
    Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    Встречи с чудесами Кавказа
    Хорошо насыщенный тур.
  • В
    Вера
    29 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
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    нам о своём крае. Рустам показал локацию, где чувствуешь себя полностью свободной от всего наедине с природой. Успехов тебе Рустам. Благодарю водителей Сергея и Валеру. Благодарю местных жителей за прекрасные и душевные обеды. У нас собралась замечательная группа. Благодарю всех с кем мы наслаждались красотой Северной Осетии и Горной Ингушетии. Аланский вечер прошёл замечательно. Всём огромная, благодарность.

  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
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    и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 29
  1. Северная Осетия и Чечня за 4 дня
  2. Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
  3. Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
  4. «В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
  5. Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
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  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Выездные" можно забронировать 29 авторских туров от 10 295 до 85 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры по окрестностям Владикавказа и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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