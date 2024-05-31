Авторские туры на 6 дней во Владикавказ

Найдено 17 туров в категории «6-дневные туры» во Владикавказе, цены от 30 750 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
Величие гор Ингушетии
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800 за человека
Притяжение Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Притяжение Кавказа
Начало: г. Грозный
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
75 000 за человека
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 900 за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000 за человека
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100 за человека
В горах мое сердце. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750 за человека
Краски Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550 за человека
Классическое путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическое путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 34 300 за человека
В горах мое сердце
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В горах мое сердце
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
от 30 750 за человека
К ледникам и водопадам в горах Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 34 000 за человека
Три республики Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Три республики Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
25 июня в 10:00
22 июля в 10:00
от 37 500 за человека
Зимние краски Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимние краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 32 400 за человека
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 32 240 за человека
Три республики Кавказа. Праздничный заезд
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Три республики Кавказа. Праздничный заезд
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
3 янв в 10:00
от 37 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
    Удовлетворена.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
    Принимающая сторона были на высоте по организации приёма, размещения и подбору гидов. Впервые столкнулись с тем, что не группа подстраивается под программу тура, а туроператор подстраивается под возможности и желания туристов.
  • В
    Вера
    29 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
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    нам о своём крае. Рустам показал локацию, где чувствуешь себя полностью свободной от всего наедине с природой. Успехов тебе Рустам. Благодарю водителей Сергея и Валеру. Благодарю местных жителей за прекрасные и душевные обеды. У нас собралась замечательная группа. Благодарю всех с кем мы наслаждались красотой Северной Осетии и Горной Ингушетии. Аланский вечер прошёл замечательно. Всём огромная, благодарность.

  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
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    На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.

  • Е
    Елизавета
    25 апреля 2024
    В горах мое сердце
    Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
    Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
  • С
    Светлана
    24 апреля 2024
    В горах мое сердце
    Всё понравилось. Спасибо
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    В горах мое сердце
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «6-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
  1. В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
  2. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
  3. Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
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Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
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