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Авторский тур
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Притяжение Кавказа
Начало: г. Грозный
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классическое путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 34 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах мое сердце
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
от 30 750₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Три республики Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
25 июня в 10:00
22 июля в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимние краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 32 240₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Три республики Кавказа. Праздничный заезд
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
3 янв в 10:00
от 37 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ЕЕвгения30 мая 2024Удовлетворена.
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ААлексей28 мая 2024Принимающая сторона были на высоте по организации приёма, размещения и подбору гидов. Впервые столкнулись с тем, что не группа подстраивается под программу тура, а туроператор подстраивается под возможности и желания туристов.
- ВВера29 апреля 2024Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
- ЕЕлизавета25 апреля 2024Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
- ССветлана24 апреля 2024Всё понравилось. Спасибо
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
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