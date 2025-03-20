Вы посидите на высокогорной лавочке, посетите древние селения и искупаетесь в горячих термальных источниках. Также вас ждут прогулка к водопаду и знакомство с Владикавказом.
Описание тура
Организационные детали
Все передвижения осуществляются на комфортабельных внедорожниках «Toyota».
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. Двухместное размещение в комфортабельных отелях «Владикавказ», «Олимп плаза», в горах — «Панорама», «Фиагдон» — или аналогичных.
Питание. Включены завтраки в отелях, обеды, пикник и приветственный ужин. Остальные ужины — за свой счёт.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Владикавказу
Встречаемся, размещаемся в отеле и отправляемся знакомиться с красавцем-Владикавказом. Прогуляемся по историческому центру столицы, по проспекту Мира, аллеям и паркам. Осмотрим архитектуру столицы республики Северная Осетия-Алания, сохранившуюся с 18-19 веков и увидим Терек, воспетый многими поэтами и путешественниками.
Кармадонское ущелье, даргавский некрополь, Мидаграбинские водопады
После завтрака едем в печально известное, но очень живописное Кармадонское ущелье, где в 2002 году сошёл ледник Колка. Здесь до сих пор видны следы трагического события, а в память о погибшем актёре и режиссёре Сергее Бодрове и его съёмочной группе установлен мемориал.
Затем отправимся в историко-архитектурный комплекс — даргавский некрополь 17 века. Раньше здесь располагалось крупное осетинское поселение, от которого сегодня осталось около ста традиционных башен-склепов. Рассмотрим строения, ставшие визитной карточкой Северной Осетии, сохранившиеся части одежды и предметов быта внутри и погладим осликов, которые живут рядом.
Во второй половине дня устроим пикник на свежем воздухе с осетинскими пирогами, чаем и кофе или пообедаем в кафе национальной кухни. В завершение экскурсии посетим Мидаграбинские водопады в одноимённой долине.
Каньон Ахсинта, селения Галиат и Верхний Згид, купание в бассейне с термальной водой
Позавтракав, направимся в Дигорское ущелье в бассейне реки Урух на северном склоне Главного Кавказского хребта. Первым посетим каньон Ахсинта — самое узкое место ущелья, природные ворота в Дигорию. Посмотрим на замок Фрегат — необычный архитектурный памятник Средневековья в селении Ханаз, принадлежавший фамилии Цаллаевых. Постройка напоминает парусный фрегат — такая форма не встречается больше нигде на Северном Кавказе.
После обеда побываем в древнем селении Галиат в Уаллагкомском ущелье, где дома строились ярусами — своеобразные «многоэтажки», датируемые 10 веком. Затем доедем до высочайшего села в Северной Осетии — Верхний Згид, которое раньше было шахтёрским посёлком.
Завершим день купанием в термальных источниках — это придаст энергии! Те, кому не захочется купаться в бассейне, могут провести время в кафе на территории за чашечкой вкусного горного чая.
«Лавочка счастья», Цейское ущелье и подъём на Сказский ледник, памятник Уастырджи
В этот день по живописной дороге попадём на Архонский перевал высотой около 2500 метров, ставший знаменитым среди путешественников благодаря «лавочке счастья» на его смотровой площадке. Посидим на ней, насладимся потрясающей горной панорамой и устроим фотосессию.
Далее отправимся в Цейское ущелье. Полюбуемся белоснежными вершинами гор, увидим, как языки ледников спускаются в зону лесов. По канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику на высоту 2500 метров и посмотрим на завораживающий пейзаж с высоты.
После обеда проедем через конный памятник Уастырджи, установленный прямо в скале в Алагирском ущелье.
Затем — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|105 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки и обеды
- Проживание (размещение по 2 человека)
- Входные билеты
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт. Все передвижения осуществляются на комфортабельных внедорожниках «Toyota»
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины
- Личные расходы
- Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас будет 4, стоимость тура составит 65 000 руб. с человека. Если меньше или больше, мы пересчитаем стоимость тура в индивидуальном порядке