После завтрака едем в печально известное, но очень живописное Кармадонское ущелье, где в 2002 году сошёл ледник Колка. Здесь до сих пор видны следы трагического события, а в память о погибшем актёре и режиссёре Сергее Бодрове и его съёмочной группе установлен мемориал.

Затем отправимся в историко-архитектурный комплекс — даргавский некрополь 17 века. Раньше здесь располагалось крупное осетинское поселение, от которого сегодня осталось около ста традиционных башен-склепов. Рассмотрим строения, ставшие визитной карточкой Северной Осетии, сохранившиеся части одежды и предметов быта внутри и погладим осликов, которые живут рядом.

Во второй половине дня устроим пикник на свежем воздухе с осетинскими пирогами, чаем и кофе или пообедаем в кафе национальной кухни. В завершение экскурсии посетим Мидаграбинские водопады в одноимённой долине.